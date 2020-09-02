Подрядчики вынуждены соревноваться за заказы в условиях кризиса, отмечает агентство.

В закладки

Возле центров выдачи заказов Amazon и супермаркетов Whole Foods (сеть также принадлежит ритейлеру) в пригороде Чикаго курьеры развесили смартфоны на деревьях, чтобы первыми получать заказы. Внимание на это обратило Bloomberg.

Курьеры получают заказы через приложение Amazon Flex, указывает агентство. Оно позволяет подзаработать в свободное время, выполняя заказы для Amazon на собственном автомобиле.

Однако с ростом безработицы и сокращением выплат конкуренция выросла, отмечает издание: всё чаще такая работа становится основным источником заработка. Кроме того, на доставку переключились водители Uber и Lyft, поскольку спрос на такси упал.

Система Amazon распределяет заказы между курьерами, которые находятся вблизи центра выдачи, рассказали собеседники Bloomberg, знакомые с технологией. После получения уведомления у курьера есть несколько минут, чтобы принять доставку или передать её кому-то ещё.

При этом система может определять положение смартфона с точностью до 20 футов (около шести метров), говорит один из источников. Это означает, что устройство на дереве возле Whole Foods, получит предложение раньше, чем водитель, который ждёт заказ в машине на парковке. Смартфоны на деревьях синхронизированы с устройствами у водителей, уточняет издание.

Bloomberg

Консультант в области беспроводной связи Четан Шарма считает, что курьеры развешивают сразу несколько смартфонов с разными аккаунтами в Amazon Flex, чтобы помешать компании вычислить их. «Они на шаг впереди алгоритмов Amazon и их разработчиков», — отмечает он.

Одна из причин, по которой подрядчики Flex делают это, заключается в том, чтобы обойти требования Amazon, рассказал один из источников Bloomberg. В частности, ритейлер требует наличие действующего разрешения на работу в США.

По такой схеме курьер, у которого есть все документы, получает заказ на $18 в час, а затем уступает его нелегалу за $10 в час, рассказал другой источник издания. «Amazon знает об этом, но ничего не предпринимает», — заявил Bloomberg один из водителей.

Некоторые водители уже жаловались Amazon на недобросовестных коллег, указывает Bloomberg. Во внутреннем письме, которое рассмотрело агентство, ритейлер заявил, что ведёт расследование. В Amazon отказались от комментариев.