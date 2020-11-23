«Яндекс» запустил в Израиле похожий на «Лавку» сервис Deli с доставкой продуктов за 15 минут Материал редакции
До сих пор подобный сервис компании работал только в России.
«Яндекс» запустил в Израиле сервис быстрой доставки продуктов Deli, рассказали vc.ru в компании. Он управляет сетью небольших складов, откуда курьеры на велосипедах и скутерах доставляют продукты за 10-15 минут.
Сервис доступен жителям центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима. Сделать заказ можно как в отдельном приложении Deli, которое доступно на английском и иврите, а также в приложении Yango (сокращение от «Яндекс Go») на вкладке сервиса.
«Израильский рынок не избалован подобными сервисами, при этом там высокий уровень дохода, высокий уровень технологической готовности, высокая плотность населения и настоящий культ еды. Кроме того, в Израиле уже некоторое время работает сервис заказа такси от Yango, поэтому есть наработанная аудитория пользователей», — объяснили выбор страны в «Яндексе».
Работать Deli будет ежедневно: с воскресенья по четверг с 7:00 до 23:00, а в пятницу и субботу с 9:00 до 21:00, кроме Дня памяти и Йом Кипура.
Первое время на ассортимент действует скидка 15%, а доставка будет бесплатной. Минимальной суммы для заказа нет, рассказали в компании. Сколько доставка будет стоить в дальнейшем, в компании не рассказывают.
В ассортименте Deli около 2000 товаров. Сервис работает как с крупными поставщиками, так и с местным бизнесом.
- Аналогичный сервис в России «Яндекс» начал развивать под брендом «Яндекс.Лавка» в июне 2019 года. «Яндекс.Лавка» работает в пяти регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, и, по собственным данным, доставляет более 1 млн заказов в месяц.
- «Яндекс.Такси» под брендом Yango работает в Израиле с 2018 года. В июле 2019 года «Яндекс» начал разработку систем для беспилотных автомобилей в Израиле.
Почему Яндекс на зарубежных рынках не запускается под "Yandex"?
«Яндекс.Лавка» работает в пяти регионах
О каких регионах речь? Лавка работает в Москве, Питере и Нижнем Новгороде
Ещё Замкадье и Закадье?
Израильский рынок не избалован подобными сервисами, при этом там высокий уровень дохода, высокий уровень технологической готовности, высокая плотность населения и настоящий культ еды.
У них не только высокий уровень дохода, но и высокие налоги, медицина и стоимость жилья, которое даже в провинциях дороже, чем в Москве. На счёт культа еды - сомнительно как-то. :)
Первое время на ассортимент действует скидка 15%, а доставка будет бесплатной. Минимальной суммы для заказа нет, рассказали в компании. Сколько доставка будет стоить в дальнейшем, в компании не рассказывают.
Инвестиции вывести под благое дело - почему бы и нет? :) Ведь не будет же работа курьера стоить ничего? Про Янго мои знакомые говорят так: мы ничего не знаем про них. На такси ездить дорого!
А арабы, они на 100% совместимы с бизнес-моделью, построенной на таджиках?
Не будет багов с доставкой, типа бесплатного джихада и отрезания головы неверного, как бонус к заказу колы?
Или яндекс будет экспортировать не только технологии, но и людей?
В Израиле арабов меньше 10 процентов.
А бизнес-модель Лавки построена не на таджиках, а на логистике, алгоритмах, обучении сборщиков и курьеров, правильном расположении складов и др.
Работа курьера в любой стране мира - низкооплачиваемый низкоквалифицированный труд. В Израиле есть люди, которые готовы взяться за такую работу, курьеров вообще не Яндекс изобрел
Ок. Мне казалось в Израиле довольно высокая минимальная оплата труда и непонятно, кто будет работать за доллар/доставка. Как в России.
Проблема в том, что на минималку там можно жить, а у нас - нет. ))
А бизнес-модель Лавки построена не на таджиках, а на логистике, алгоритмах, обучении сборщиков и курьеров, правильном расположении складов и др.
Лол. Еще один человек, который думает, что это Яндекс, а не миллион узбеков которых в 2000 году в мск не было, сделал такси доступным.
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