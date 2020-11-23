До сих пор подобный сервис компании работал только в России.

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«Яндекс» запустил в Израиле сервис быстрой доставки продуктов Deli, рассказали vc.ru в компании. Он управляет сетью небольших складов, откуда курьеры на велосипедах и скутерах доставляют продукты за 10-15 минут.

«Яндекс»

Сервис доступен жителям центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима. Сделать заказ можно как в отдельном приложении Deli, которое доступно на английском и иврите, а также в приложении Yango (сокращение от «Яндекс Go») на вкладке сервиса.

«Израильский рынок не избалован подобными сервисами, при этом там высокий уровень дохода, высокий уровень технологической готовности, высокая плотность населения и настоящий культ еды. Кроме того, в Израиле уже некоторое время работает сервис заказа такси от Yango, поэтому есть наработанная аудитория пользователей», — объяснили выбор страны в «Яндексе».

Работать Deli будет ежедневно: с воскресенья по четверг с 7:00 до 23:00, а в пятницу и субботу с 9:00 до 21:00, кроме Дня памяти и Йом Кипура.

Первое время на ассортимент действует скидка 15%, а доставка будет бесплатной. Минимальной суммы для заказа нет, рассказали в компании. Сколько доставка будет стоить в дальнейшем, в компании не рассказывают.

В ассортименте Deli около 2000 товаров. Сервис работает как с крупными поставщиками, так и с местным бизнесом.

«Яндекс»