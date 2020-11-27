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AliExpress добавил доставку товаров российских продавцов в магазины «Пятёрочка» Материал редакции
До этого покупатели могли забрать там заказы только от продавцов из Китая, Турции и стран Европы.
- Маркетплейс AliExpress и логистический оператор Cainiao (принадлежат Alibaba Group) запустили доставку товаров российских продавцов в магазины «Пятерочка», рассказал vc.ru представитель оператора. Заказы будут доставляться на кассы и в постаматы сети.
- Для оформления доставки в ближайшую «Пятёрочку», необходимо при заказе выбрать способ доставки «Самовывоз 5Post» и отметить на карте пункт выдачи. У покупателя будет семь дней на то, чтобы забрать заказ.
- В «Пятёрочках» более 11 тысяч постаматов и пунктов выдачи в 600 городах страны, сказали в компании. На AliExpress больше 22 тысяч российских продавцов, добавил директор по логистике и инфраструктуре «AliExpress Россия» Григорий Орлов.
- Китайская Cainiao запустила сеть постаматов в России в октябре 2020 года. Компания обещала потратить на локализацию, поддержку российских продавцов и развитие ИТ-инфраструктуры более 1 млрд рублей в течение года.
- Магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» и ранее выдавали заказы с маркетплейса AliExpress, но это были товары продавцов из Китая, Турции и стран Европы. Российским продавцам была доступна только курьерская доставка и доставка «Почтой России».
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ivan krapivin
Вот бы еще Пятерочку как мерчанта подключить к Али. Тогда можно будет просто переложить товар с полки на кассу или в постамат, накрутить каждому звену проценты комиссий, вычесть эти проценты поровну из наценки производителя и выгоды покупателя.
Коммунальный Слава
Блять, только не на кассы
lakoros
Постаматы хорошо, но кассы? вставать в очередь чтобы получить свою посылку?
И эту для этой доставки Али хотел у меня взять данные паспорта, инн и тд?
Nikolay Pomeschenko
Круто, это удобно, я забирал на кассе.
Правда, я от Али в этом году отказался. Принципиально. Амазон приятнее
Fedor IvashkinNikolay
А Амазон возит в Россию за норм деньги? Я пару товаров смотрел, условно говоря, цена товара 4500 рублей и еще 6200 рублей доставка 😔
cornixNikolay
Амазон для продавцов и покупателей из России работает хоть сколько-нибудь эффективно по стоимости и скорости?
ϏϙηαϟϮNikolay
Ага, особенно когда тебе какую-нибудь мелочь надо за 300р. Сколько оно будет с доставкой а амазона? Там доставки меньше чем за 25$ по-моему не бывает
Alexey Ivanov
В пятерочке постаматы ОЗОН вроде есть?