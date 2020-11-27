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Торговля
Рая Хачатрян
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AliExpress добавил доставку товаров российских продавцов в магазины «Пятёрочка» Материал редакции

До этого покупатели могли забрать там заказы только от продавцов из Китая, Турции и стран Европы.

  • Маркетплейс AliExpress и логистический оператор Cainiao (принадлежат Alibaba Group) запустили доставку товаров российских продавцов в магазины «Пятерочка», рассказал vc.ru представитель оператора. Заказы будут доставляться на кассы и в постаматы сети.
  • Для оформления доставки в ближайшую «Пятёрочку», необходимо при заказе выбрать способ доставки «Самовывоз 5Post» и отметить на карте пункт выдачи. У покупателя будет семь дней на то, чтобы забрать заказ.
  • В «Пятёрочках» более 11 тысяч постаматов и пунктов выдачи в 600 городах страны, сказали в компании. На AliExpress больше 22 тысяч российских продавцов, добавил директор по логистике и инфраструктуре «AliExpress Россия» Григорий Орлов.
  • Китайская Cainiao запустила сеть постаматов в России в октябре 2020 года. Компания обещала потратить на локализацию, поддержку российских продавцов и развитие ИТ-инфраструктуры более 1 млрд рублей в течение года.
  • Магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» и ранее выдавали заказы с маркетплейса AliExpress, но это были товары продавцов из Китая, Турции и стран Европы. Российским продавцам была доступна только курьерская доставка и доставка «Почтой России».
Постамат Cainiao

#новость #x5retailgroup #aliexpress #cainiao

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8 комментариев
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ivan krapivin

1

Вот бы еще Пятерочку как мерчанта подключить к Али. Тогда можно будет просто переложить товар с полки на кассу или в постамат, накрутить каждому звену проценты комиссий, вычесть эти проценты поровну из наценки производителя и выгоды покупателя.

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Коммунальный Слава

1

Блять, только не на кассы

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lakoros

1

Постаматы хорошо, но кассы? вставать в очередь чтобы получить свою посылку?
И эту для этой доставки Али хотел у меня взять данные паспорта, инн и тд?

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Nikolay Pomeschenko

0

Круто, это удобно, я забирал на кассе.
Правда, я от Али в этом году отказался. Принципиально. Амазон приятнее

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Fedor Ivashkin

Nikolay
0

А Амазон возит в Россию за норм деньги? Я пару товаров смотрел, условно говоря, цена товара 4500 рублей и еще 6200 рублей доставка 😔

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cornix

Nikolay
0

Амазон для продавцов и покупателей из России работает хоть сколько-нибудь эффективно по стоимости и скорости?

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ϏϙηαϟϮ

Nikolay
0

Ага, особенно когда тебе какую-нибудь мелочь надо за 300р. Сколько оно будет с доставкой а амазона? Там доставки меньше чем за 25$ по-моему не бывает

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Alexey Ivanov

0

В пятерочке постаматы ОЗОН вроде есть?

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