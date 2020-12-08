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«Лёгкой смерти тебе, мой друг»: пользователи пожаловались на песню, играющую на горячей линии «Вкусвилла» Материал редакции
Подключился личный плейлист сотрудника подрядчика, объяснили в компании.
Во время ожидания при звонке на горячую линию «Вкусвилла» играла песня «Лёгкой смерти тебе, мой друг». Об этом сообщили пользователи под одним из постов ритейлера в Instagram.
Официальный аккаунт в Instagram объяснил, что «подключился личный плейлист сотрудника-подрядчика» и песню уже убрали.
Представитель «Вкусвилл» рассказал vc.ru, что компания тестировала услуги нового подрядчика «Манго телефония».
Ситуация конечно неприемлемая, но почему-то прослушивание этой песни теперь навевает позитив и прекрасное настроение :)
Причем чем дольше играет на зацикливании тем больше нравится )))
Какие ебанутые дикари пишут там комменты в инстаграммах. Нелепо. Это просто песня
Я где-то читал (врут, наверное), что в древней Персии правитель Багдада по вечерам переодевался в одежду бедняка и шёл на городской рынок, чтобы послушать, что о нём говорят простые жители.
(для диванных экспертов сразу поясню - это сарказм)
Руководству "Вкусвилла" можно посоветовать почаще пользоваться собственным сервисом для заказа продуктов на дом.
(вместо "тайных покупателей")
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