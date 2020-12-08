Их сотрудник выложил личную музыку, вместо рабочей. Ситуация произошла сегодня, длилась около 20 минут. После первых же обращений покупателей файлы отключили. С сотрудниками «Манго телефонии» проведена беседа.

Сожалеем и извиняемся перед всеми покупателями, кто застал ситуацию именно в эти 20 минут. Понимаем, что это неприятно. Нас самих эта ситуация крайне огорчила.