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Лиана Липанова
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«Лёгкой смерти тебе, мой друг»: пользователи пожаловались на песню, играющую на горячей линии «Вкусвилла» Материал редакции

Подключился личный плейлист сотрудника подрядчика, объяснили в компании.

11 комментариев
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Во время ожидания при звонке на горячую линию «Вкусвилла» играла песня «Лёгкой смерти тебе, мой друг». Об этом сообщили пользователи под одним из постов ритейлера в Instagram.

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев

Официальный аккаунт в Instagram объяснил, что «подключился личный плейлист сотрудника-подрядчика» и песню уже убрали.

Представитель «Вкусвилл» рассказал vc.ru, что компания тестировала услуги нового подрядчика «Манго телефония».

Их сотрудник выложил личную музыку, вместо рабочей. Ситуация произошла сегодня, длилась около 20 минут. После первых же обращений покупателей файлы отключили. С сотрудниками «Манго телефонии» проведена беседа.

Сожалеем и извиняемся перед всеми покупателями, кто застал ситуацию именно в эти 20 минут. Понимаем, что это неприятно. Нас самих эта ситуация крайне огорчила.

представитель «Вкусвилл»

#новость #вкусвилл

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11 комментариев Накачай стартап
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Олег Волков

2

Ситуация конечно неприемлемая, но почему-то прослушивание этой песни теперь навевает позитив и прекрасное настроение :)

Причем чем дольше играет на зацикливании тем больше нравится )))

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Дмитрий Евсеев

Олег
0

Вполне приемлемая. Это просто песня 

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Эдуард Гладышев

2

Предлагаю заменить на Кровосток - Сдохнуть

Ответить

Runciter

1

Ну а что, в конечном итоге, неплохое пожелание в нашей суровой реальности.

Ответить

Дмитрий Евсеев

0

Какие ебанутые дикари пишут там комменты в инстаграммах. Нелепо. Это просто песня

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Сергей Седых

Дмитрий
0

Автор трека, я тебя раскрыл )))

Ответить

Игорь Протасов

0

 А как же "Слова вырваны из контекста"? 

Ответить

Константин Панфилов

0

🔥

Ответить

Константин Морошин

0

А начиналась вполне безобидно

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Виталий Журавлев

0

В принципе, минусовка вполне себе прикольная...

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Лев Щенин

0

Я где-то читал (врут, наверное), что в древней Персии правитель Багдада по вечерам переодевался в одежду бедняка и шёл на городской рынок, чтобы послушать, что о нём говорят простые жители.
(для диванных экспертов сразу поясню - это сарказм)
Руководству "Вкусвилла" можно посоветовать почаще пользоваться собственным сервисом для заказа продуктов на дом.
(вместо "тайных покупателей")

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