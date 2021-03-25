Перевести курьеру можно любую сумму до 14 999 рублей.

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Клиенты сервиса доставки продуктов «Самокат» смогут оставлять чаевые курьерам в приложении с помощью Apple Pay, Google Pay или банковских карт. Для этого компания встроила систему электронных чаевых от «ЧаЧаЧай», сообщили vc.ru в сервисе.

Через 5-10 минут после завершения заказа клиент получит push-уведомление с предложением оставить чаевые. После этого внутри приложения «Самоката» откроется страница «ЧаЧаЧай», где можно выбрать между платёжными сервисами или самостоятельно ввести данные банковской карты. Сервис работает с картами Visa, MasterCard и «Мир», говорят в компании.

Перевести курьеру можно любую сумму — технически возможно до 14 999 рублей. «ЧаЧаЧай» берёт 5% комиссии от чаевых при зачислении на счёт.

«Самокат» входит в СП Mail.ru Group и «Сбера». Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Краснодаре. По собственным данным, он доставляет более 140 тысяч заказов ежедневно, а в 2020 году их общее число достигло 18 млн.

Компания добавляет, что, согласно опросу среди сотрудников, каждый второй курьер хотя бы пару раз получал наличные чаевые, а 41% — получают их регулярно.