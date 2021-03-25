«Самокат» запустил перевод чаевых курьерам в приложении Статьи редакции
Перевести курьеру можно любую сумму до 14 999 рублей.
Клиенты сервиса доставки продуктов «Самокат» смогут оставлять чаевые курьерам в приложении с помощью Apple Pay, Google Pay или банковских карт. Для этого компания встроила систему электронных чаевых от «ЧаЧаЧай», сообщили vc.ru в сервисе.
Через 5-10 минут после завершения заказа клиент получит push-уведомление с предложением оставить чаевые. После этого внутри приложения «Самоката» откроется страница «ЧаЧаЧай», где можно выбрать между платёжными сервисами или самостоятельно ввести данные банковской карты. Сервис работает с картами Visa, MasterCard и «Мир», говорят в компании.
Перевести курьеру можно любую сумму — технически возможно до 14 999 рублей. «ЧаЧаЧай» берёт 5% комиссии от чаевых при зачислении на счёт.
«Самокат» входит в СП Mail.ru Group и «Сбера». Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Краснодаре. По собственным данным, он доставляет более 140 тысяч заказов ежедневно, а в 2020 году их общее число достигло 18 млн.
Компания добавляет, что, согласно опросу среди сотрудников, каждый второй курьер хотя бы пару раз получал наличные чаевые, а 41% — получают их регулярно.
В январе безналичный перевод чаевых курьерам запустил Delivery Club, а в марте — «Яндекс.Еда» и «Лавка».
Кто-то платит чаевые курьерам? Я понимаю официантке за улыбки и расторопное обслуживание, но курьерам? За что?
Я даю чай курьерам, которые не на автомобиле доехали до меня и поднялись на этаж, а которые шли или ехали на велосипеде до меня в непогоду, например.
И как ты это узнаешь около двери?
ну например тот же самокат не возит на машинах, но знаю, что тануки возит
или яндексовцы/деливеровцы тоже на великах обычно, а пиццахат или доминас — нет.
А почему негра жальче?)
Чёт в голос)
Отработал пол года в Самокат и вот какое мнение на этот счет.
Вот знаешь, периодически курьерам Самоката выпадают абсолютно отбитые заказы. Например, 6-7 пятилитровых бутылок. Или пару десятков бутылок по 1.5-2 литра. А курьеры самоката в большинстве - это велокурьеры. Везти такие заказы, мягко сказать, ах**ть можно.
Плюс часто заказы бывают в непогоду. Дожди, метели, слякоть, грязь, гололед, лужи, сугробы. И опять же практически всё это на великах. И всё это примерно около 8 часов. Бывает меньше, бывает больше, но не суть.
А клиенты в основном либо в офисах, либо дома, либо на службе в кпп (часто были заказы для курсантов)
Знаешь, за такое реально можно накинуть хотя бы 50руб. чаевых. С тех пор всем курьерам оставляю
мягко сказать, ах**ть можно
Назвался груздем - полезай в кузов
Плюс часто заказы бывают в непогоду
Вот люди какие непредсказумые, в непогоду покушать любят! Вы что ожидали, что человек такой - Ой, кажется дождь начинается, не буду еду заказывать, чтоб курьер под дождем не ехал. Посижу, поголодаю чутка.
Назвался груздем - полезай в кузов
Это логика моей бабушки, уж простите. «Если ты работаешь, то ты должен делать всё, чтобы угодить клиенту». Это тоже люди, у всех разные ситуации, из-за которых они устроились именно в Самокат. И относиться к ним нужно как к людям, а не только как к курьерам.
Мейлру (или кто там разработчик) позволяет создавать заказы на 6 пяти литровых бутылок без учёта погоды, а страдают 1. курьеры (реально представляю каково это все переть), 2. клиенты, которые стесняются заказывать, 3. Клиенты, кто даёт чаевые.
А вот те, кто говорит «назвался груздем полезай в кузов», не страдают.
Но ведь система и не должна быть такой, чтобы кто-то страдал.
Я веду к тому, что ответственность на мелйру.
Я думаю, даже если наступит ядерная война, все равно найдутся такие люди, сидя в бункере:
- Ну вроде гриб уже почти рассеялся, чтоб самим не идти по расплавленной замле, давай в Самокате закажем?
Будь человеком, идиот. Не уважаешь людей, которые тебе еду доставляют, - пошел в жопу.
Вот сейчас мы уважения огребли по высшему разряду. Тебе полтос если перевести, то ты свой камент отредактируешь или все таки так оставишь?
Ну это конечно ***ц.
Столько 5-литровых нигде вообще неудобно таскать.
Жаль, что в доставках нет нормального ограничения ни на тяжести, ни на габариты.
+ Про чаевые. Я думаю, если каждый оставит 50р курьеру, в конце недели у него нормальная сумма накопится.
Революционный бас
Пфф, во-первых, кто на что учился. Во-вторых, открою секрет: есть масса профессий, где люди переодически работают в тяжелых условиях. Так что, нет, не можно накинуть, курьеры не особенные.
т.е. виноваты клиента а не самокат?
самокат может такие заказы разбивать на несколько курьеров, может чекать погодные условия
Если самокат позволяет заказать 6-7 пятилитровых бутылок - почему бы не заказать? как клиент поймет что самокат повесит это на одного курьера?
По такой логике мы все должны пойти на улицу в плохую погоду и каждому встречному дворнику давать чаевые, после каждого пожара приходить в МЧС и всем пожарникам давать чаевые, приходить в больнице и всему персоналу каждый день давать чаевые, ведь они работают в очень трудных условиях
Отзовитесь те, кто заказывая продукты с доставкой, оставлял на чай 15 тысяч рублей. Я вам резюме пришлю свое.
Оптимальный будильник
Может там доп услуги какие-то были. Не знаю в пригород ехал или полз под бомбежками или стал свидетелем преступления ;)
В пригород? Можно с Москвы до Урала на самолете туда обратно сгонять за 15к)
Оптимальный
Ну ничего себе, а тот же OZON Express так и не научились в пригород и я уже молчу про соседний город.
Видел я такого курьера в кино, на Audi S8 ездил. Не нужна тебе такая работа, брат!
Да пошел нахер этот Самокат, у меня отцу из-за того что он много воды заказывает минималку до 500₽ подняли, потом вообще переключили его как-то на доставку долгую, которая с минималкой 2000₽. Я потом обратно ему вернул.
Я пришел проверил один и тот же адрес, одно время, один товар, у меня мималка 200 у него 500.
Телефоны одинаковые.
Когда открылись , доставляли за 8 мин на любую сумму. Курьеры были в чистом и с чистыми сумками. Их склад в соседнем доме. Сейчас минималка 300, они запаханные , время доставки около 40 мин. за что чаевые?
Да и катаются не всегда на самокатах, лично видел одного на велосипеде, везде обман!
Ну не думаю, что так повсеместно, мне не за 15, конечно, привозят, но точно, не больше 30 минут
Зависит от расстояния от адреса доставки до ближайшего к нему склада. До определенного расстояния - до 15 минут. После него - до 30 минут. Хотя, у меня были ситуации когда один и тот же дом на разных подъездах выдавал разное время доставки.
Платить чаевые - хорошая привычка!
Я понимаю что любой труд, приложение и т д. Стоят денег, но лезть ещё в чай, после диких комиссионных и уплаты налогов, ну это зашквар
Боже, как этого не хватало. Парни на износ катаются, теперь хоть можно будет денюжку кинуть, если нет нала
Наверное для тех кто планировал давать чаевые курьерам это хорошая новость.
О, а я учебный проект на тему чаевых в самокате совсем недавно делал, гы
Ну наконец-то! Ко мне всегда такие приятные ребята приходят, здороваются, приятные, желающие хорошего дня/вечера
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