Торговля
Рая Хачатрян

«Самокат» запустил перевод чаевых курьерам в приложении Статьи редакции

Перевести курьеру можно любую сумму до 14 999 рублей.

57 57 комментариев
1265 просмотров

Клиенты сервиса доставки продуктов «Самокат» смогут оставлять чаевые курьерам в приложении с помощью Apple Pay, Google Pay или банковских карт. Для этого компания встроила систему электронных чаевых от «ЧаЧаЧай», сообщили vc.ru в сервисе.

Через 5-10 минут после завершения заказа клиент получит push-уведомление с предложением оставить чаевые. После этого внутри приложения «Самоката» откроется страница «ЧаЧаЧай», где можно выбрать между платёжными сервисами или самостоятельно ввести данные банковской карты. Сервис работает с картами Visa, MasterCard и «Мир», говорят в компании.

Перевести курьеру можно любую сумму — технически возможно до 14 999 рублей. «ЧаЧаЧай» берёт 5% комиссии от чаевых при зачислении на счёт.

«Самокат» входит в СП Mail.ru Group и «Сбера». Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Краснодаре. По собственным данным, он доставляет более 140 тысяч заказов ежедневно, а в 2020 году их общее число достигло 18 млн.

Компания добавляет, что, согласно опросу среди сотрудников, каждый второй курьер хотя бы пару раз получал наличные чаевые, а 41% — получают их регулярно.

В январе безналичный перевод чаевых курьерам запустил Delivery Club, а в марте — «Яндекс.Еда» и «Лавка».

Почему безналичные чаевые в России — миллиардный…
Что интересного в таких сервисах и зачем их покупают или запускают банки.
vc.ru

#новость #самокат #доставка

57 57 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430"], "comments": 57, "likes": 4, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 225557, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Mar 2021 19:13:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил М

5

Кто-то платит чаевые курьерам? Я понимаю официантке за улыбки и расторопное обслуживание, но курьерам? За что?

Ответить

Руслан Коморов

Михаил
11

Я даю чай курьерам, которые не на автомобиле доехали до меня и поднялись на этаж, а которые шли или ехали на велосипеде до меня в непогоду, например. 

Ответить

Пластиковое Окно

Руслан
1

И как ты это узнаешь около двери?

Ответить

Алёна Погребняк

Пластик…
0

ну например тот же самокат не возит на машинах, но знаю, что тануки возит
или яндексовцы/деливеровцы тоже на великах обычно, а пиццахат или доминас — нет.

Ответить

Илья М

Михаил
11

когда в мороз и метель пеший курьер притаскивает мне-голодному пиццы и пироги осетинские - рука сама тянется в бумажник. Особенно когда там курьер - негр, жалко :) Доставка кормов и прочего барахла разнообразного на машинах - нет.

Ответить

Пётр Радищев

Илья
1

А почему негра жальче?)

Ответить

Евгений Вовас

Пётр
5
Ответить

Пётр Радищев

Евгений
0

Чёт в голос)

Ответить

Евгений Вовас

Пётр
0

Он ещё продолжение публиковал

Ответить

Илья М

Пётр
0

хз, метель, весь в снегу, по-русски еле лопотал по первости. Видимо, разрыв шаблона + что-то из детства "дети в африке голодают" и "помощь угнетенным"

Ответить

Антон

Илья
0

Принимал так понимаю только доллары 

Ответить

Илья М

Антон
0

нет, он же в россии.

Ответить

В А

Илья
0

Неужели взял деревянными?

Ответить

Sergey Reshetnikov

Михаил
4

Отработал пол года в Самокат и вот какое мнение на этот счет.

Вот знаешь, периодически курьерам Самоката выпадают абсолютно отбитые заказы. Например, 6-7 пятилитровых бутылок. Или пару десятков бутылок по 1.5-2 литра. А курьеры самоката в большинстве - это велокурьеры. Везти такие заказы, мягко сказать, ах**ть можно.
Плюс часто заказы бывают в непогоду. Дожди, метели, слякоть, грязь, гололед, лужи, сугробы. И опять же практически всё это на великах. И всё это примерно около 8 часов. Бывает меньше, бывает больше, но не суть.

А клиенты в основном либо в офисах, либо дома, либо на службе в кпп (часто были заказы для курсантов)

Знаешь, за такое реально можно накинуть хотя бы 50руб. чаевых. С тех пор всем курьерам оставляю

Ответить

Вася Пражкин

Sergey
4

 мягко сказать, ах**ть можно

 Назвался груздем - полезай в кузов
 Плюс часто заказы бывают в непогоду

Вот люди какие непредсказумые, в непогоду покушать любят! Вы что ожидали, что человек такой - Ой, кажется дождь начинается, не буду еду заказывать, чтоб курьер под дождем не ехал. Посижу, поголодаю чутка.

Ответить

Иван Касаткин

Вася
0

Назвался груздем - полезай в кузов

Это логика моей бабушки, уж простите. «Если ты работаешь, то ты должен делать всё, чтобы угодить клиенту». Это тоже люди, у всех разные ситуации, из-за которых они устроились именно в Самокат. И относиться к ним нужно как к людям, а не только как к курьерам.

Ответить

Юрий Белоножкин

Иван
2

Мейлру (или кто там разработчик) позволяет создавать заказы на 6 пяти литровых бутылок без учёта погоды, а страдают 1. курьеры (реально представляю каково это все переть), 2. клиенты, которые стесняются заказывать, 3. Клиенты, кто даёт чаевые.

А вот те, кто говорит «назвался груздем полезай в кузов», не страдают.

Но ведь система и не должна быть такой, чтобы кто-то страдал.

Я веду к тому, что ответственность на мелйру.

Ответить

Вася Пражкин

Иван
0

Я думаю, даже если наступит ядерная война, все равно найдутся такие люди, сидя в бункере:
-  Ну вроде гриб уже почти рассеялся, чтоб самим не идти по расплавленной замле, давай в Самокате закажем?

Ответить

Юрий Белоножкин

Вася
0

Ну ведь найдутся и те, кто привезёт.

Ответить

Антон

Вася
0

Не нравится, не работай. Их не заставляют устраиваться курьером 

Ответить

Krem-brule

Вася
–2

Будь человеком, идиот. Не уважаешь людей, которые тебе еду доставляют, - пошел в жопу.

Ответить

Юрий Белоножкин

Krem-br…
1

Вот сейчас мы уважения огребли по высшему разряду. Тебе полтос если перевести, то ты свой камент отредактируешь или все таки так оставишь?

Ответить

Антон

Юрий
0

Поцелует и лизнет пиццу при тебе за чаевые 

Ответить

Krem-brule

Юрий
0

Тут хотя бы курьерам на чай давать для начала ;),

Ответить

Krem-brule

Sergey
0

Ну это конечно ***ц.
Столько 5-литровых нигде вообще неудобно таскать.
Жаль, что в доставках нет нормального ограничения ни на тяжести, ни на габариты.

+ Про чаевые. Я думаю, если каждый оставит 50р курьеру, в конце недели у него нормальная сумма накопится.

Ответить

Революционный бас

Sergey
0

Пфф, во-первых, кто на что учился. Во-вторых, открою секрет: есть масса профессий, где люди переодически работают в тяжелых условиях. Так что, нет, не можно накинуть, курьеры не особенные. 

Ответить

Александр Антонов

Sergey
0

т.е. виноваты клиента а не самокат?
самокат может такие заказы разбивать на несколько курьеров, может чекать погодные условия

Если самокат позволяет заказать 6-7 пятилитровых бутылок - почему бы не заказать? как клиент поймет что самокат повесит это на одного курьера?

По такой логике мы все должны пойти на улицу в плохую погоду и каждому встречному дворнику давать чаевые, после каждого пожара приходить в МЧС и всем пожарникам давать чаевые, приходить в больнице и всему персоналу каждый день давать чаевые, ведь они работают в очень трудных условиях

Ответить

Антон

Алексан…
0

Ещё голову что-ли забивать, как там бедный курьер допердолит тебе бутылки. Вообще пох 

Ответить

Вячеслав Григорьев

5

Отзовитесь те, кто заказывая продукты с доставкой, оставлял на чай 15 тысяч рублей. Я вам резюме пришлю свое.

Ответить

Оптимальный будильник

Вячеслав
2

Может там доп услуги какие-то были. Не знаю в пригород ехал или полз под бомбежками или стал свидетелем преступления ;)

Ответить

Вячеслав Григорьев

Оптимальный
0

В пригород? Можно с Москвы до Урала на самолете туда обратно сгонять за 15к)

Ответить

Оптимальный

Вячеслав
0

Ну ничего себе, а тот же OZON Express так и не научились в пригород и я уже молчу про соседний город.

Ответить

Антон

Оптимальный
0

Через Азию пешком шел голодный 

Ответить

Вася Пражкин

Вячеслав
2

Видел я такого курьера в кино, на Audi S8 ездил. Не нужна тебе такая работа, брат!

Ответить

Dmitry Porkhaev

4

Да пошел нахер этот Самокат, у меня отцу из-за того что он много воды заказывает минималку до 500₽ подняли, потом вообще переключили его как-то на доставку долгую, которая с минималкой 2000₽. Я потом обратно ему вернул.

Я пришел проверил один и тот же адрес, одно время, один товар, у меня мималка 200 у него 500.
Телефоны одинаковые.

Ответить

Дмитрий Немов

Dmitry
0

А как вернули? Писали в поддержку?

Ответить

Юрий Белоножкин

Dmitry
0

Много воды? В пятилитровых бутылках? Не в часть случайно?

Ответить

Алексей Штейн

0

Когда открылись , доставляли за 8 мин на любую сумму. Курьеры были в чистом и с чистыми сумками. Их склад в соседнем доме. Сейчас минималка 300, они запаханные , время доставки около 40 мин. за что чаевые?

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
6

Да и катаются не всегда на самокатах, лично видел одного на велосипеде, везде обман!

Ответить

Пётр Радищев

Алексей
0

Ну не думаю, что так повсеместно, мне не за 15, конечно, привозят, но точно, не больше 30 минут

Ответить

Sergey Reshetnikov

Пётр
0

Зависит от расстояния от адреса доставки до ближайшего к нему склада. До определенного расстояния - до 15 минут. После него - до 30 минут. Хотя, у меня были ситуации когда один и тот же дом на разных подъездах выдавал разное время доставки.

Ответить

Игорь Максимов

0

Платить чаевые - хорошая привычка!

Ответить

Михаил М

Игорь
3

Платить нормальную зарплату - хорошая привычка. А перекладывать это на клиентов в обход налогов - зашквар.

Ответить

В А

Игорь
1

Никогда не даю чаевые! Смысл их давать если они уже прописаны в чеке: плата за обслуживание 10%, плата за доставку 1000руб, плата за то за сё...

Ответить

Иван Касаткин

В
1

Это где такие фантастические цены?

Ответить

Александр Распутин

1

Я понимаю что любой труд, приложение и т д. Стоят денег, но лезть ещё в чай, после диких комиссионных и уплаты налогов, ну это зашквар

Ответить

iFlow Games

0

Боже, как этого не хватало. Парни на износ катаются, теперь хоть можно будет денюжку кинуть, если нет нала

Ответить

В А

iFlow
0

Боже, как этого не хватало. Парни на износ катаются, теперь хоть можно будет денюжку кинуть, если нет анала

Ответить

Антон

В
0

И чай налить с тортом 

Ответить

Сергей Едзиев

0

Наверное для тех кто планировал давать чаевые курьерам это хорошая новость.

Ответить

Вешняков

0

О, а я учебный проект на тему чаевых в самокате совсем недавно делал, гы

Ответить

Пётр Радищев

Вешняков
0

И как, успешно?)

Ответить

Xatira Alieva

0

Ну наконец-то! Ко мне всегда такие приятные ребята приходят, здороваются, приятные, желающие хорошего дня/вечера

Ответить

Антон

Xatira
0

Я тебе каждый утро день вечер могу желать хорошего дня и здоровья. Номер карты сказать?

Ответить

Антон

0

Они великами  чаевые берут 

Ответить

Илья Попов

0

Ча-ча-чай как-то не звучит красиво. Лучше - ЧАЧА-ПЕЙ

Ответить

Оптимальный будильник

0

Лучше бы самокат запустил доставку лекарств за 15 минут. Блин, хоть санорин бы заказать и пенталгин быстро можно, а не трястись в очереди с прокаженными. Вообще идея обслуживания в одном месте не удобна.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Фонд развития инноваций Якутии помогает стартапам запустить проекты на краудфандинговых площадках
Фонд развития инноваций республики Саха (Якутия) совместно с краудфандинговыми платформами Boomstarter, Planeta.Ru и Шк…
1
X5Tech
Подписан
Отписаться
Не только UI, но и UX. Как мы делали приложение для закупки впрок красивым и удобным
Раньше мы делили одно приложение «Мой Перекрёсток» вместе с офлайн-сетью «Перекрёсток», но в конце концов нам стало тес…
0
Seagate Russia
Подписан
Отписаться
Кто в лес, кто по дрова: как решить проблему разных данных в промышленности

Показать еще

Лучшие комментарии
thekitakun
за день
Не выйдут. Масштабы похуизма в РФ преуменьшены
Роскомнадзор предложил обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту с проверкой через Госуслуги
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

Алексей Любимов

Квартал «Бунинские луга» от…

Алёна Погребняк

«Самокат» запустил перевод…

Vitalii Chashchin

Мне недоступно создание вкладов…

Vitold S.

«Самокат» запустил перевод…

Alexandre Svergoun

«Канада — повзрослевшая…

ЮЛИЯ

В приложении «Тинькофф…

Алёна Погребняк

«30 000 р. за 15 минут»: Почему…

Антон

«Самокат» запустил перевод…

Krem-brule

«Самокат» запустил перевод…

Vitalii Chashchin

Мне недоступно создание вкладов…

Vitold S.

«Самокат» запустил перевод…

Антон

«Самокат» запустил перевод…

Ян Корвин

Microsoft представила…

Илья Шишкунов

Каково быть женщиной в…

Антон

«Самокат» запустил перевод…

Vitalii Chashchin

Мне недоступно создание вкладов…

Vitalii Chashchin

Мне недоступно создание вкладов…

Sergey Furtaev

Каково быть женщиной в…

Александр Антонов

«Самокат» запустил перевод…

Ilya Sorokin

«Самокат» запустил перевод…
null