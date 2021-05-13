Торговля
Евгения Евсеева

Доставка заняла 20% в тратах россиян на общепит с начала 2021 года — NPD Group Статьи редакции

За год доставка выросла на 40%, отмечают исследователи.

13 13 комментариев
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В первом квартале квартале 2021 года 20% всех расходов россиян на общепит приходились на доставку — при этом каждый третий заказ потреблялся в офисе или дома, пишет Forbes со ссылкой на данные потребительской панели NPD Group.

Из-за того, что пандемия Covid-19 сделала невозможными походы в кафе и рестораны, стала расти доставка — в первом квартале 2021 она выросла на 40% год к году.

По мнению эксперта рынка фудсервиса российского отделения NPD Group Марины Лапенковой, это серьёзное изменение в структуре рынка фудсервиса — оно сравнимо с ситуацией в начале 2000-х годов, когда рестораны открывались повсеместно и люди начинали свободно посещать заведения общепита.

В прошлые годы доставка также росла — в 2018 году на 11% к 2017 году, в 2019 году на 23% к 2018 году, отмечают исследователи.

По данным NPD Group, в начале 2021 года рынок фудсервиса не смог вернуться к показателям до пандемии: расходы за первый квартал 2021 года оказались на 8% ниже, чем в 2020 году и на 7% ниже показателя 2019 года.

Согласно данным «РБК.Исследования рынков», по итогам 2020 года оборот рынка доставки мог вырасти на рекордные 47%, до 258 млрд рублей.

#новость

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Трейдер мамкин

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А я наоборот перешёл на домашнюю еду, ибо доставки скатились к хуям почти у всех, одним словом доставка стала реально уделом онли быдла

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Антон Волков

Трейдер
1

Усилители вкуса и соль сыпят. Типа и так сожрут 

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Олег Павлов

Трейдер
1

Хорошая домашняя еда дарит не меньше кайфа, чем ресторанное блюдо на самом деле, да и не отнимает существенное время на готовку. Рестики это тоже хорошо, я не к этому :)

А так... сварил гречу, закинул курицу в мультиварку, нарезал свежий салат и заправил его оливковым или льняным маслом. Последнее по вкусу спорное, но полезное, зараза.

Фишка в том, чтобы отучиться запихивать в себя еду, залипая в ноут или телефон. Чувствовать вкус, а не тупо набивать брюхо. Я к этому пришел и всем советую :)

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Трейдер мамкин

Олег
0

Хорошие рестораны о которых вы пишите не представлены в агрегаторах, да и многие блюда, которые подают в ресторанах не перенесут повторного разогрева в микроволновке

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Логический мангал

Трейдер
0

Попробуйте заказать в кафе, которое не представлено в агрегаторах. Будет вкуснее

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Трейдер мамкин

Логический
0

Именно так, для этого есть десяток мест со своей доставкой, которые в рот ебали Яндекс и прочих

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Антон Волков

0

Что можно такого заказать, чего не можешь сделать дома зная из чего это сделано 

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Георгий Карасёв

Антон
3

Иногда просто лень что-то готовить и спасает доставка

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Комментарий удален

Логический мангал

Антон
0

Вкусный салат сделать надо много ингредиентов. По 3 оливки не продают

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Олег Павлов

1

Надо срочно открыть пиццерию с доставкой, но это не точно :)

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Igor Sergeevich

0

Кто оседлал волну - тот молодец

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Непрерывный ихтиандр

0

Зажрались. В прямом смысле.

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Просторный Петя

0

"В прошлые годы доставка также росла — в 2018 году на 11% к 2017 году, в 2019 году на 23% к 2018 году,.отмечают исследователи."
Видимо до сих пор отмечают.

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