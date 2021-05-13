За год доставка выросла на 40%, отмечают исследователи.

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В первом квартале квартале 2021 года 20% всех расходов россиян на общепит приходились на доставку — при этом каждый третий заказ потреблялся в офисе или дома, пишет Forbes со ссылкой на данные потребительской панели NPD Group.

Из-за того, что пандемия Covid-19 сделала невозможными походы в кафе и рестораны, стала расти доставка — в первом квартале 2021 она выросла на 40% год к году.

По мнению эксперта рынка фудсервиса российского отделения NPD Group Марины Лапенковой, это серьёзное изменение в структуре рынка фудсервиса — оно сравнимо с ситуацией в начале 2000-х годов, когда рестораны открывались повсеместно и люди начинали свободно посещать заведения общепита.

В прошлые годы доставка также росла — в 2018 году на 11% к 2017 году, в 2019 году на 23% к 2018 году, отмечают исследователи.

По данным NPD Group, в начале 2021 года рынок фудсервиса не смог вернуться к показателям до пандемии: расходы за первый квартал 2021 года оказались на 8% ниже, чем в 2020 году и на 7% ниже показателя 2019 года.