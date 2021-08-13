В компании сменился гендиректор и президент, а перестановки происходят на фоне спора наследников с доверительным управляющим за контроль над бизнесом.

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Что случилось

Вечером 12 августа сотрудники группы Natura Siberica (ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение») заявили в Instagram, что отказываются работать под руководством нового президента компании Сергея Буйлова.

Буйлова назначили президентом компании в августе 2021 года, говорится в посте: этой должности нет ни в одном уставе группы, а документа о назначении никто из сотрудников не видел. Предпринимателя якобы назначил Дмитрий Ганзер, который 4 августа стал гендиректором «Первого решения» и других юрлиц группы.

Сергей Буйлов был коммерческим директором L’Oreal в России и уже работал в Natura Siberica: в декабре 2017 года на должность гендиректора его нанял основатель компании Андрей Трубников. Однако спустя чуть больше чем год уволил, поскольку остался недоволен его работой, говорится в открытом письме.

По словам сотрудников, в период руководства Буйлова компания не показала роста, а продажи упали. По данным «Контур.Фокуса», выручка «Натура Сиберика» в 2017 году составила около 3,59 млрд рублей при 167,1 млн рублей чистой прибыли; по итогам 2018-го — 3,2 млрд рублей при 77,2 млн рублей прибыли. Выручка «Первого решения» — 7 млрд рублей в 2017-м и 1,4 млн рублей прибыли; 7,3 млрд рублей выручки в 2018-м и 36,6 млн рублей прибыли.

Сотрудники утверждают:

Буйлов по телефону в устной форме отменил введённую из-за Covid-19 удалёнку и угрожал увольнением, если все сотрудники не придут в офис.

Руководство отключило пропуска в офис бывшей супруге Андрея Трубникова Ирине и его сыну Дмитрию, а также ключевым сотрудникам, в том числе главным бухгалтерам и руководителю службы безопасности.

11 августа сотрудникам на удалёнке без уведомления отключили доступ к рабочим компьютерам. Это остановило работу офиса и нескольких магазинов.

Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать. За шесть месяцев работы после ухода из жизни Андрея Трубникова компания проделала огромную работу, выпустила много новинок, наметила новые направления развития. […] Все дни с 12 января 2021 года компания работала в полную силу, у нас не было пессимистических настроений или текучки кадров, все сотрудники чётко понимали общие цели и работали, показывая результаты. Кто дал право только что назначенным управленцам топтать результаты работы сотрудников и подвергать их стрессу? Какая необходимость в штурме офиса и агрессии? сотрудники Natura Siberica

Кроме открытого письма, которое подписали 185 человек, Natura Siberica опубликовала видео, на котором видны неизвестные люди в офисе компании, один из них менял замки на дверях. Одна из сотрудниц Евгения Симакова, которая работает в компании с 2011 года, рассказала, что получила от нового директора приказ о запрете доступа в офис, но 12 августа она всё равно пришла.

«Десятки ЧОПовцев, допросы на входе, взломанные двери, ИТ-инженеры наскоро перекраивают сеть, доступ в кабинет заблокирован», — написала она в Instagram, — «Потом был разговор с Сергеем Буйловым, он призвал к сотрудничеству, обещал никого не увольнять, говорил о высоких целях развития компании. Как можно верить его словам, когда на моих глазах разрушали созданное десятилетиями».

13 августа Симакова опубликовала в Instagram сторис, на которой неизвестные якобы выносят из офиса чемоданы. На одном из видео, по её словам, сотрудники Natura Siberica собрались возле офиса компании. Присутствующая на встрече главный бухгалтер рассказала на видео, что в архиве и бухгалтерии взломаны замки.

Ещё одна сотрудница рассказала vc.ru, что команда не может работать: рабочие компьютеры стоят в офисе, к ним подключены личные, в офисе неизвестные люди. «Идут перебои, нас просто блокируют: отключают сеть и компьютеры», — пояснила она, добавив, что угроз увольнений пока не было.

Сотрудники Natura Siberica перед офисом компании Natura Siberica

Как развивался конфликт в компании после смерти Андрея Трубникова

7 января 2021 года в возрасте 61 года умер основатель группы «Первое решение» Андрей Трубников. Его родственники не смогли договориться об управлении бизнесом, пока делят наследство.

Нотариус, которая ведёт наследственное дело, заключила договоры доверительного управления долями Андрея Трубникова с агентством «Сезар Консалтинг» и его президентом Борисом Любошицем. Новые управляющие успели собрать несколько внеочередных собраний акционеров. Трубникову в большинстве юрлиц принадлежало более 50% и предполагалось, что доверительный управляющий должен был действовать в интересах наследников.

Как писало The Bell, у Трубникова четыре наследника:

сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака с Ириной Трубниковой,

дочь Елизавета от второго брака с Оксаной Трубниковой,

вдова Анастасия.



При этом у Ирины и Дмитрия есть доли в юрлицах группы: 23% и 15% соответственно в «Первом решении», 40% в «Натура сиберика» у Ирины и других.

В мае 2021 года Ирина и Дмитрий, а также вторая жена Оксана Трубникова в интересах общей с предпринимателем дочери Елизаветы подали иски к компании. Они требовали признать недействительными решения внеочередных собраний участников ООО и запретить вносить изменения в учредительные документы и сведения в ЕГРЮЛ.

Наследники считают, что доверительный управляющий работает против них. Однако суды полностью отказали в применении обеспечительных мер, а операционный контроль формально получил Любошиц.

По словам юриста Natura Siberica Кирилла Попова, компания считает происходящее «попыткой реидерского захвата». В пресс-службе заявляли, что фактически бизнесом управляет Ирина Трубникова.

Она хотела сама стать доверительной управляющей и возглавить бизнес на время наследственного дела, однако её кандидатуру не поддержала третья жена предпринимателя, вдова Анастасия Трубникова.

Любошиц объяснял, что стал управляющим благодаря нотариусу.

Если бы наследники между собой договорились, нотариус обязана была бы исполнить их волю. Управляющим долями назначили бы человека, которого они выбрали — кого угодно. Но они не договорились! В этом случае, по закону, нотариус сам назначает того, кого считает нужным. Она [нотариус Айгуль Карнаухова] и раньше привлекала меня к работе, знала о моей компании, о моих компетенциях, неоднократно могла убедиться в нашем профессионализме, так что ее выбор вполне очевиден. Борис Любошиц разговоре с The Bell

Между наследниками и управляющими конфликт продолжился: Любошиц рассказывал The Bell, что менеджмент под руководством Ирины Трубниковой не даёт управлять компаниями, не пускает в офис и игнорирует запросы о нужных для работы документах.

В июле 2021 года нотариус, которая ведёт наследственное дело Трубникова, расторгла договор с Любошицем и назначила нового доверительного управляющего — Григория Жданова, писал Forbes. После этого с исками к компании обратился Любошиц: он утверждает, что сотрудники не предоставили документов для управления и просит передать их.

На последнем видео, которое опубликовала Natura Siberica в Instagram, Ирина Трубникова рассказала, что Жданов назначил на пост гендиректора Дмитрия Марсовича (Ганзера — прим. vc.ru). Ганзер, в свою очередь, назначил президентом всех компаний Сергея Буйлова. По словам Трубниковой и авторов открытого письма в Instagram, документов сотрудники не видели.

Сергей Буйлов уже работал у нас в 2018 году, он проработал 13 месяцев, Андрей Вадимович (Трубников — прим. vc.ru) с ним расстался. Мы его знаем с не очень хорошей стороны и поэтому мы ещё больше испуганы, потому что мы знаем, как он, возможно, будет нами руководить. При этом с ним ходят какие-то советники, на этажах сидят какие-то люди атлетического телосложения. У нас никогда такого не было, у нас очень открытая компания. Ирина Трубникова

7 июля 2021 года истёк срок принятия наследства, то есть все наследники должны были получить свои доли. Однако в июле вдова Анастасия Трубникова подала в Кузьминский и Кунцевский районные суды иски к остальным наследникам: она просит признать двух её детей — потенциальных наследников — иждивенцами Андрея Трубникова, писал Forbes.

Это дети, рожденные до брака, но они находились на иждивении у предпринимателя более года до его смерти. Заседания назначены на август 2021 года, Кузьминский суд запретил нотариусу распределять доли до рассмотрения дела, указывало издание.

Краткая история Natura Siberica

Андрей Трубников основал «Первое решение» в 2002 году. Переманив часть команды предыдущего своего проекта «Фратти НВ», он запустил производство шампуней «Рецепты бабушки Агафьи». Бренд Natura Siberica появился в 2007 году.

Среди других брендов группы — Planeta Organica, Organic Shop и другие. По данным «Контур.Фокуса», «Первое решение» закончило 2020 год с 6,6 млрд рублей выручки при 387,6 млн убытка, «Натура Сиберика» — с 4,4 млрд рублей выручки и 71,2 млн рублей убытка. У группы есть ещё несколько небольших юрлиц.

В мае 2020 года «Первое решение» получило иск от «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд рублей из-за пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала. В июле суд арестовал бренды, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop, а «Первое решение» предупредило о возможном закрытии магазинов из-за иска.

Позднее в деле сменился один из истцов: «Эн+ Рециклинг» сменил «Ингосстрах», который требует почти 1,5 млрд рублей, а Дмитровский завод требовал примерно 2,7 млрд. Всего почти 4,2 млрд, следующее заседание назначено на 16 августа 2021 года.

В июне 2021 года источники The Bell говорили, что родственники Трубникова (как минимум, его первая жена Ирина и дети Дмитрий и Екатерина) ведут переговоры с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о продаже доли в Natura Siberica. Предполагаемые участники сделки отказались или не ответили на запрос о комментарии.