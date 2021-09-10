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Торговля
Nazigul Jusupova

ЦБ не будет вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard из-за отдельных комиссий на маркетплейсе — Набиуллина Статьи редакции

Wildberries снизила цены на товары при оплате картами «Мир», СБП и SberPay, оставив для международных платёжных систем комиссию в 2%.

  • «На наш взгляд, — это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».
  • 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. При оплате, например, Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.
  • В Visa выступили против такой практики и начали расследование. В Mastercard заявили, что анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
  • 18 августа Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.
  • Visa и Mastercard предупредили банки-эквайеры, работающие с Wildberries, о штрафах от $20 тысяч при начислении дополнительной комиссии при покупках по их картам. Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах и заявил, что банки не нашли нарушений правил с комиссиями.

#новости #wildberries

1057 просмотров
23 23 комментария
5
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23 комментария
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Артем Смирнов

23

WB - провластный электронный базар китайского барахла, черкизон на ит-стероидах

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Молочный корабль

Артем
3

Причём быть там программистом зашкварнее чем в ркн 

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Современный лолипоп

Молочный
0

А сбер?

Ответить

Oleg Nikolenko

Совреме…
1

сбертех хорошо платит хотя бы) ну во всяком случае, несколько лет назад серьезно взвинтил цены на разрабов на рынке

Ответить

Гала Перидоловна

Oleg
1

Сбертех давно сдох. Сейчас это Сбер и СберДевайсы. Платят много, но есть вероятность потом не найти работу. 

Ответить

Безумный бинокль

Oleg
0

Взвинтили, было дело.
Для хороших разрабов еще лучше стало - самые сливки собирали

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animegravitation

Совреме…
1

Сбер до сих пор не может мне ответить нарушила Гнилая ягода правила приема карт или нет

Ответить

Сергей Милосердов

Артем
1

Лучше и не скажешь. Правда от IT там только формальный сайт. Если бы он был хоть наполовину как озоновский, ещё куда ни шло.

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Дмитрий Митроченков

Сергей
0

Я, конечно дико извиняюсь, но ни WB ни Озон ничего не знают про загрузку товаров из xml или yml. Даже Сдэк. Маркет и Надави знает, а они нет. Это дикость, как мне кажется.

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Артем Смирнов

Дмитрий
0

Они типа за ux, чтобы любой малый предприниматель смог поштучно натыкать.

Ответить

Дмитрий

Артем
0

Но это прошлый век, нет? Я не специалист, но, почему в ЯМ можно, в Гугл можно, блядь, в мертвом Сдэке можно, а у них нет?

Ответить

Артем Смирнов

Дмитрий
0

Надо полагать, вопрос риторический)

Ответить

Сидор

2

И вот Wildberries уже выше ЦБ. 
Ну и «лучшее, конечно, впереди!» 

Ответить

Сидор

1

Прямо сейчас Wildberries вернулся к своей старой игре - "дадим скидки". Такое уже было с оплатой по СБП (правда, тогда скидка была 5%)

Ответить

animegravitation

Сидор
0

да ладно ?)))) а че случилось? )))

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Тимур Петров

animegravitation
0

предполагаю массовая потеря клиентов. 

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Жду пост юзера с ником анимечототам.

Ответить

Тимур Петров

1

После этой наценки просто перестал пользоваться WB, удалил приложение и забыл про их сайт, если что-то нужно, смотрю на озоне, маркете и т.д. 
Тут дело дело принципа. 

Ответить

Dimaloss

1

А ЦБ ни во что не вмешивается. Сколько ни жалуйся на банки, они отвечают одно и то же: "Не вмешиваемся в хозяйственные отношения между Банком и клиентом".

Ответить

Sam Esq

–1

Я так понимаю, что ключевое слово тут "конкуренция".
Visa и Mastercard "встали первыми" и тапки до поры до времени были их.
Но спустя полвека до поляны добралась православная Россиюшка и покусилась на доли прописавшихся там конкурентов. Кому же это понравится? Конечно у Visa и Mastercard пригорит с такого.
Но, как известно, конкуренция - вещь для общества крайне полезная. Хотя, предупреждаю сразу, в конкурентных войнах, когда демпингующая сторона захватывает лидерство (а чем черт не шутит), то потом комиссии могут и повыситься. Высокие рыночные отношения.

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Наталья Смирнова

Sam
0

Мне кажется, это не конкуренция, а «стимулирование» перехода на российские системы оплаты. Всех бюджетников и соц выплаты перевели, но денюжек все равно мало

Ответить

Sam Esq

Наталья
0

Так это и есть конкуренция. Зачем делиться с "врагами", когда можно "забирать самим".
Я невысокого мнения о российской политической "элите". Но шаг с созданием своей подконтрольной платежной системы, пусть и запоздалый, - это хорошее действие. Наши чиновники жадны до денег, и теперь их (потенциально) станет больше.
Но кормить чужие политические системы - это безусловно глупо и нехозяйственно.

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Безумный бинокль

Наталья
0

Visa и MC и так через внутрироссийскую НСПК платежи у нас проводит.
Насчёт комиссии самой НСПК за это не знаю, но чую, что она есть 

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