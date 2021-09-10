Как работать с user story

Бывает так, что при разработке IT-решений команды опираются лишь на техническое задание, не обсуждая будущий продукт с пользователями (подробнее о UX-интервью — в этой статье). Однако, в этом случае есть риск, что продукт не решит в полной мере проблемы последних и даже может создать для них новые “боли”. Для снижения этого риска важно продумать…