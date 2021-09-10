ЦБ не будет вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard из-за отдельных комиссий на маркетплейсе — Набиуллина Статьи редакции
Wildberries снизила цены на товары при оплате картами «Мир», СБП и SberPay, оставив для международных платёжных систем комиссию в 2%.
- «На наш взгляд, — это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».
- 17 августа Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате через платёжные системы «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и SberPay. При оплате, например, Visa или Mastercard комиссия составит 2% от стоимости покупки.
- В Visa выступили против такой практики и начали расследование. В Mastercard заявили, что анализируют ситуацию и обеспокоены возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
- 18 августа Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.
- Visa и Mastercard предупредили банки-эквайеры, работающие с Wildberries, о штрафах от $20 тысяч при начислении дополнительной комиссии при покупках по их картам. Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в угрозах и заявил, что банки не нашли нарушений правил с комиссиями.
WB - провластный электронный базар китайского барахла, черкизон на ит-стероидах
Молочный корабль
Причём быть там программистом зашкварнее чем в ркн
Современный лолипоп
А сбер?
сбертех хорошо платит хотя бы) ну во всяком случае, несколько лет назад серьезно взвинтил цены на разрабов на рынке
Сбертех давно сдох. Сейчас это Сбер и СберДевайсы. Платят много, но есть вероятность потом не найти работу.
Безумный бинокль
Взвинтили, было дело.
Для хороших разрабов еще лучше стало - самые сливки собирали
Сбер до сих пор не может мне ответить нарушила Гнилая ягода правила приема карт или нет
Лучше и не скажешь. Правда от IT там только формальный сайт. Если бы он был хоть наполовину как озоновский, ещё куда ни шло.
Я, конечно дико извиняюсь, но ни WB ни Озон ничего не знают про загрузку товаров из xml или yml. Даже Сдэк. Маркет и Надави знает, а они нет. Это дикость, как мне кажется.
Они типа за ux, чтобы любой малый предприниматель смог поштучно натыкать.
Прямо сейчас Wildberries вернулся к своей старой игре - "дадим скидки". Такое уже было с оплатой по СБП (правда, тогда скидка была 5%)
да ладно ?)))) а че случилось? )))
После этой наценки просто перестал пользоваться WB, удалил приложение и забыл про их сайт, если что-то нужно, смотрю на озоне, маркете и т.д.
Тут дело дело принципа.
А ЦБ ни во что не вмешивается. Сколько ни жалуйся на банки, они отвечают одно и то же: "Не вмешиваемся в хозяйственные отношения между Банком и клиентом".
Я так понимаю, что ключевое слово тут "конкуренция".
Visa и Mastercard "встали первыми" и тапки до поры до времени были их.
Но спустя полвека до поляны добралась православная Россиюшка и покусилась на доли прописавшихся там конкурентов. Кому же это понравится? Конечно у Visa и Mastercard пригорит с такого.
Но, как известно, конкуренция - вещь для общества крайне полезная. Хотя, предупреждаю сразу, в конкурентных войнах, когда демпингующая сторона захватывает лидерство (а чем черт не шутит), то потом комиссии могут и повыситься. Высокие рыночные отношения.
Мне кажется, это не конкуренция, а «стимулирование» перехода на российские системы оплаты. Всех бюджетников и соц выплаты перевели, но денюжек все равно мало
Так это и есть конкуренция. Зачем делиться с "врагами", когда можно "забирать самим".
Я невысокого мнения о российской политической "элите". Но шаг с созданием своей подконтрольной платежной системы, пусть и запоздалый, - это хорошее действие. Наши чиновники жадны до денег, и теперь их (потенциально) станет больше.
Но кормить чужие политические системы - это безусловно глупо и нехозяйственно.
Безумный бинокль
Visa и MC и так через внутрироссийскую НСПК платежи у нас проводит.
Насчёт комиссии самой НСПК за это не знаю, но чую, что она есть
А еще Сбер прокачал Салют
Управление знаниями (knowledge management, KM) — это организованная система процессов для сбора знаний и навыков и передачи их внутри компании. Это облегчает онбординг (адаптацию) новых сотрудников и передачу задач от одних исполнителей или команд другим.
Бывает так, что при разработке IT-решений команды опираются лишь на техническое задание, не обсуждая будущий продукт с пользователями (подробнее о UX-интервью — в этой статье). Однако, в этом случае есть риск, что продукт не решит в полной мере проблемы последних и даже может создать для них новые “боли”. Для снижения этого риска важно продумать…
После окончания самоизоляции у компаний появилось три варианта, как работать дальше: остаться на удаленке, полностью вернуться в офис или выбрать гибридный формат, то есть приезжать в офис несколько дней в неделю.
В июле он принёс 13 млн рублей выручки, а по итогам сезона компания рассчитывает получить более 40 млн рублей.
Apple выиграла по 9 из 10 пунктов. Решение вступит в силу в декабре.
В августе 2021 года прошёл первый чемпионат для университетских команд в формате Future Skills Team Challenge.
Привет! Меня зовут Лев. Мы с командой развиваем «умного» робота HomeBro, который с недавних пор помогает бесплатно находить не только жилье, но и автомобили. Расскажу о том, почему это важно и как мы привлекли 1000 пользователей за один день.