На Change.org опубликовали петицию от имени сотрудников пунктов выдачи Wildberries — они просят доплатить за работу Статьи редакции
В петиции указано, что работники пунктов самовывоза недополучили от 10 до 40 тысяч рублей за месяц.
Петиция опубликована 15 сентября, за несколько часов она собрала больше 1700 подписей. Авторы требуют пересмотреть условия труда сотрудников пунктов самовывоза.
С 1 июля 2021 года зарплата рассчитывается по-новому. За норму работы принимается «скорость обработки поступившего на самовывоз товара», пишут авторы. Но работники выполняют обязанности и кладовщика, и кассира, а руководители филиалов «вынуждают менеджеров работать сверх установленного трудовым договором графика».
По сравнению с зарплатой июня 2021 года, сотрудники потеряли от 10 тысяч до 40 тысяч рублей зарплаты, утверждают авторы.
В петиции требуют пересчитать зарплату сотрудников за август и пересмотреть действующие нормы, установить фиксированные перерывы в работе, увеличить время рассмотрения спорных ситуаций и выступить представителей компании с официальным обращением по этой ситуации.
Также авторы называют письмо «уведомлением о начале забастовки на территории ряда регионов филиальной сети Wildberries».
Через несколько часов после публикации под петицией появился комментарий от авторов, что руководство пошло на контакт с сотрудниками и «обещало выполнить перерасчёт заработной платы за минимально возможный период».
На момент публикации, в Wildberries не ответили на вопросы vc.ru о ситуации.
Странно, почему не на vc.ru
Тут бы точно был резонанс)
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