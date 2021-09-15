В петиции указано, что работники пунктов самовывоза недополучили от 10 до 40 тысяч рублей за месяц.

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Петиция опубликована 15 сентября, за несколько часов она собрала больше 1700 подписей. Авторы требуют пересмотреть условия труда сотрудников пунктов самовывоза.

С 1 июля 2021 года зарплата рассчитывается по-новому. За норму работы принимается «скорость обработки поступившего на самовывоз товара», пишут авторы. Но работники выполняют обязанности и кладовщика, и кассира, а руководители филиалов «вынуждают менеджеров работать сверх установленного трудовым договором графика».

По сравнению с зарплатой июня 2021 года, сотрудники потеряли от 10 тысяч до 40 тысяч рублей зарплаты, утверждают авторы.

В петиции требуют пересчитать зарплату сотрудников за август и пересмотреть действующие нормы, установить фиксированные перерывы в работе, увеличить время рассмотрения спорных ситуаций и выступить представителей компании с официальным обращением по этой ситуации.

Также авторы называют письмо «уведомлением о начале забастовки на территории ряда регионов филиальной сети Wildberries».

Через несколько часов после публикации под петицией появился комментарий от авторов, что руководство пошло на контакт с сотрудниками и «обещало выполнить перерасчёт заработной платы за минимально возможный период».