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Торговля
Маша Цепелева

На Change.org опубликовали петицию от имени сотрудников пунктов выдачи Wildberries — они просят доплатить за работу Статьи редакции

В петиции указано, что работники пунктов самовывоза недополучили от 10 до 40 тысяч рублей за месяц.

3 3 комментария
519 просмотров

Петиция опубликована 15 сентября, за несколько часов она собрала больше 1700 подписей. Авторы требуют пересмотреть условия труда сотрудников пунктов самовывоза.

С 1 июля 2021 года зарплата рассчитывается по-новому. За норму работы принимается «скорость обработки поступившего на самовывоз товара», пишут авторы. Но работники выполняют обязанности и кладовщика, и кассира, а руководители филиалов «вынуждают менеджеров работать сверх установленного трудовым договором графика».

По сравнению с зарплатой июня 2021 года, сотрудники потеряли от 10 тысяч до 40 тысяч рублей зарплаты, утверждают авторы.

В петиции требуют пересчитать зарплату сотрудников за август и пересмотреть действующие нормы, установить фиксированные перерывы в работе, увеличить время рассмотрения спорных ситуаций и выступить представителей компании с официальным обращением по этой ситуации.

Также авторы называют письмо «уведомлением о начале забастовки на территории ряда регионов филиальной сети Wildberries».

Через несколько часов после публикации под петицией появился комментарий от авторов, что руководство пошло на контакт с сотрудниками и «обещало выполнить перерасчёт заработной платы за минимально возможный период».

На момент публикации, в Wildberries не ответили на вопросы vc.ru о ситуации.

#новость #wildberries

3 3 комментария
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3 комментария
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Денис Мартынов

3

Странно, почему не на vc.ru 
Тут бы точно был резонанс)

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Илья Фролов

Денис
0

В "Приемной" или в "Личном опыте"?

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Стас Иванов

2

*тут должна быть шутка про 2%*

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