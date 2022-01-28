Финансовые показатели маркетплейс не раскрывает.

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Оборот маркетплейса в 2021 году вырос на 93% до 844 млрд рублей. В четвёртом квартале Wildberries зафиксировал рекордный оборот — 304,8 млрд рублей. Это на 101% больше, чем за тот же период в 2020 году, сообщила компания.

Wildberries прогнозирует, что прибыль по итогам 2021 года составит около 18 млрд рублей. Деньги потратят на строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса и расширение ассортимента.

Число заказов выросло до 808,6 млн — больше на 146%, чем в предыдущем году. Пик заказов был в декабре — около 3,5 млн каждый день. Покупатели приобрели на Wildberries более 1 млрд товаров — больше на 81%.

За год на маркетплейсе зарегистрировалось рекордное количество новых предпринимателей — более 410 тысяч. В прошлом году их было 91 тысяча. 80% из них — из малого бизнеса и самозанятые.

Больше всего за год вырос оборот товаров для дома и дачи (на 111%, до 114,6 млрд рублей), косметики и парфюмерии (на 90%, до 71,5 млрд рублей), бытовой техники (на 64%, до 76,4 млрд рублей). Самый большой оборот товаров — в категориях одежда и обувь (336,5 млрд рублей, рост на 55%) и детские товары (115,7 млрд рублей, рост на 63%).

В 2021 году Wildberries построил 350 тысяч м² новых складов — их общая площадь превысила 720 тысяч м². Это ускорило доставку в регионы.

За 2021 год количество разработчиков Wildberries выросло с 530 до 700. В 2022 году компания открыла ещё 160 вакансий.