Wildberries отчитался об итогах 2021 года — рассказал о строительстве новых складов и регистрациях продавцов Статьи редакции
Финансовые показатели маркетплейс не раскрывает.
Оборот маркетплейса в 2021 году вырос на 93% до 844 млрд рублей. В четвёртом квартале Wildberries зафиксировал рекордный оборот — 304,8 млрд рублей. Это на 101% больше, чем за тот же период в 2020 году, сообщила компания.
Wildberries прогнозирует, что прибыль по итогам 2021 года составит около 18 млрд рублей. Деньги потратят на строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса и расширение ассортимента.
Число заказов выросло до 808,6 млн — больше на 146%, чем в предыдущем году. Пик заказов был в декабре — около 3,5 млн каждый день. Покупатели приобрели на Wildberries более 1 млрд товаров — больше на 81%.
За год на маркетплейсе зарегистрировалось рекордное количество новых предпринимателей — более 410 тысяч. В прошлом году их было 91 тысяча. 80% из них — из малого бизнеса и самозанятые.
Больше всего за год вырос оборот товаров для дома и дачи (на 111%, до 114,6 млрд рублей), косметики и парфюмерии (на 90%, до 71,5 млрд рублей), бытовой техники (на 64%, до 76,4 млрд рублей). Самый большой оборот товаров — в категориях одежда и обувь (336,5 млрд рублей, рост на 55%) и детские товары (115,7 млрд рублей, рост на 63%).
В 2021 году Wildberries построил 350 тысяч м² новых складов — их общая площадь превысила 720 тысяч м². Это ускорило доставку в регионы.
За 2021 год количество разработчиков Wildberries выросло с 530 до 700. В 2022 году компания открыла ещё 160 вакансий.
- В 2021 году Wildberries вышел на рынки 11 новых стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. Там продаются и товары российских компаний.
- В январе 2021 года Wildberries сообщил о росте оборота на 96% — до 437,2 млрд рублей.
Если честно не вижу ничего хорошего, площадка ведёт себя хуже чем в начале, товары некачественные много подделок!
Так это же чинушья лавка, ей ни Роспотребнадзор, ни законы не указ.
Хоть один человек разумный нашёлся )
Ну так же как и на Алиэкспресс. Чего удивляться то?
Нашёл с чем сравнить!
Как ни прочитаешь - никто там не покупает, не продает... А обороты растут
Регионы все там покупают, любое говно за три копейки) А вообще, этот магазин совершенно паранормальным образом популярен среди женщин)
ИПшники друг другу оборот накручивают может))
может с воздуха берутся эти деньги?
Хорош, вообще хорош, блин вообще хорошо...
Да, если бы не одно но. Как маркетплейс Wildberries - говно. Держу в курсе.
Цифры говорят об обратном. Все наверно зависит от того, с какой точки смотреть. На мой взгляд, предпринимателям эта платформа очень сильно помогает.
Не в цифрах счастье, к сожалению. Ну смотря о чьем счастье речь конечно. Озон вон до сих пор вроде в убытках, цена акций снова ищет дно, но Озон - лучший маркетплейс России, остальным надо брать с него пример. Тоже правда с наплывом ушлых ИПшников боязно становится за Озон, но пока что удобные фильтры и прочие прелести спасают.
С точки зрения пользователя -согласен. Озон на голову выше. Но как предприниматель, начать продавать на Озоне сложнее. Больше бюрократии.
Возможно, я как клиент говорю. Но это и хорошо, возможно. Поэтому на WB больше ушлых ИПшников и перекупов с маржой 1000% и подделками ;)
из-за низкого порога входа как раз вайлдберриз выглядит как онлайн рынок, слишком много китайского товара низкого качества. Я футболку себе найти не могу, попадаются сплошь и рядом всякие "пивозавры"
Вы на ней работали, или откуда у вас появился "взгляд"?
Да, опыт работы имеется. Не все идеально, конечно, но сама возможность очень хорошая. дополнительный стрим выручки. Занимаюсь пока только 1,5 месяца и в свободное от основной работы время, и пока доволен.
А, ну так у вас все прелести впереди. Удачи :)
Согласен. Худший сервис по сервису с клиентами. Ни нормальной тех.поддержки, ни адекватных решений проблем. Продают вещь и катись на все стороны, к нам с вопросами и гарантией не суйся.
благодаря вб, многие люди могу заработать на перепродаже за это им спасибо
За это им отдельный минус. Но без этого никуда конечно, увы.
Мы и покупаем и продаем.
Проблема вб в обратной связи. Они не хотят слышать что им говорят поставщики и над чем и что им нужно улучшать. Хотя вопросы чисто административно/репресивного характера.
Например проверять комплектномть при возвратах, переупаковывать в нормальные пакеты, а не какую-то туалетную бумагу, организовать приемку за максимум 3 три! дня, если написали в поддержку,то отвечать хотя бы фразой , да хрен его знает где ваш товар 🤷♂️
Они и клиентов то особо не хотят слышать. Там чат с Поддержкой в приложении не завезли ещё, случайно?
будет ли конец схож как с Черкизоном 🤔
Идеалисты поэтому вы такие нищие, вам все надо сделать идеально дорого красиво, чтобы уйти в минус и закрыть свой интернет-магазин и никогда не стать WB.
Мне кажется после таких новостей должны упасть акции озон. Вб превращается в настоящего монстра.
Предположение, что через 5 лет останется только ВБ, Яндекс Маркет и структуры Сбера.
Зачем WB разработчики, если они все на атусорс заказывают?
Число заказов выросло до (5 394,3 млн зачеркнуто) 808,6 млн
мусорный магазин в котором не стремно покупать только китайский ширпотреб до 500 руб
Умные основатели
В связи с тем, что я обращался в Альфа Банк, мне снизили кредитный рейтинг.
Может ли цвет креатива или расположение цены влиять на стоимость установки приложения? Эти и другие гипотезы платформа Aitarget Tech позволяет тестировать для Joom, одного из крупнейших маркетплейсов в Европе и Азии. Делимся результатами тестирования гипотез и рассказываем о подходе, который позволяет автоматизировать процесс.
Раскладываем процесс оценки разрабатываемого дизайна на систему вопросов.
В hh.ru провели реорганизацию продуктового направления. В начале 2022 года на ведущие роли в продуктовый блок hh.ru вышли опытные российские менеджеры с богатой продуктовой экспертизой российских и зарубежных технологических компаний, а в ближайший год компания планирует нанять свыше 100 сотрудников разного уровня в продуктовое развитие и…
Устройство распознаёт пользователя по особенностям области вокруг глаз.
Мы подвели первые итоги 2021 года и рассказываем, куда россияне чаще всего отправляли и откуда получали посылки и письма в ушедшем году.
Делимся кейсом: как найти свою аудиторию в TikTok и зачем это нужно крупной ИТ-компании.
За 12 лет работы в маркетинге Анна Маикова успела рассказать поработать с Nestle, запустить яблочные дольки с McDonald’s и отучиться в США благодаря гранту. Сегодня 32-летняя девушка занимается продвижением технологического стартапа Picsart Ованнеса Авояна, ставшего единорогом с оценкой в $1.7 млрд. Об обучении в США, западном рынке и работе…
За 4-6 часов работы в день — около 20 тысяч рублей в месяц.
Отступили новогодние праздники. Жена с детьми уехали к друзьям, я сижу на кухне своего дома среди рисовых полей Убуда, пью кофе, слушаю пластинку Bonobo и, не нарушая сон котов, могу, наконец, рассказать историю Радио.Mesto.