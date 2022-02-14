Ритейлеры считают, что такая маркировка приведёт к росту цен на игрушки.

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Минпромторг направил в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) письмо с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества. С ним ознакомились «Ведомости».

Маркировать предлагается краски, пластилин, смеси для лепки, куклы и фигурки, настольные игры, самокаты, игрушечные машины, оружие и другие. В АИДТ подтвердили, что получили письмо.

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В Минпромторге рассказали изданию, что действительно рассматривают введение маркировки и планируют подготовить проект постановления правительства о проведении добровольного эксперимента. По словам двух участников рынка, сам проект уже подготовлен, а эксперимент должен начаться 1 июня 2022 года.

Маркировка игрушек нужна для борьбы с поддельными игрушками, пишут «Ведомости». По данным АИДТ, в 2021 году объём контрафакта превысил 43%.

Заместитель гендиректора «Центра развития перспективных технологий» Реваз Юсупов заявил, что введение маркировки не повлияет на цены на игрушки.

Участники рынка с ним не согласны — например, директор по развитию сети магазинов «Леонардо» Борис Кац считает, что дешёвые товары подорожают на 30-50%, и в итоге от них придётся отказаться. Аналогичные опасения у директора фабрики кукол «Весна» Ольги Доротюк. Президент АИДТ Антонина Цицулина считает, что введение маркировки приведёт к росту цен в среднем на 10%.