Минпромторг проведёт эксперимент по маркировке игрушек и товаров для творчества с 1 июня 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции
Ритейлеры считают, что такая маркировка приведёт к росту цен на игрушки.
Минпромторг направил в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) письмо с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества. С ним ознакомились «Ведомости».
Маркировать предлагается краски, пластилин, смеси для лепки, куклы и фигурки, настольные игры, самокаты, игрушечные машины, оружие и другие. В АИДТ подтвердили, что получили письмо.
В Минпромторге рассказали изданию, что действительно рассматривают введение маркировки и планируют подготовить проект постановления правительства о проведении добровольного эксперимента. По словам двух участников рынка, сам проект уже подготовлен, а эксперимент должен начаться 1 июня 2022 года.
Маркировка игрушек нужна для борьбы с поддельными игрушками, пишут «Ведомости». По данным АИДТ, в 2021 году объём контрафакта превысил 43%.
Заместитель гендиректора «Центра развития перспективных технологий» Реваз Юсупов заявил, что введение маркировки не повлияет на цены на игрушки.
Участники рынка с ним не согласны — например, директор по развитию сети магазинов «Леонардо» Борис Кац считает, что дешёвые товары подорожают на 30-50%, и в итоге от них придётся отказаться. Аналогичные опасения у директора фабрики кукол «Весна» Ольги Доротюк. Президент АИДТ Антонина Цицулина считает, что введение маркировки приведёт к росту цен в среднем на 10%.
Кац объясняет, что для отслеживания маркированных товаров необходимо на всех этапах сканировать код, что каждый раз добавляет 5-10 рублей к стоимости. Для дорогих товаров такая наценка несущественна, но заметна в случае для недорогих игрушек и школьных товаров.
НА-ХУ-Я
быть такими охуевше жадными
Они чисто решили всех потроллить.
Бизнесмены - это жулики по определению (с) ВВПУтин
Он кстати не всех бизнесменов имел ввиду, а специально уточнил малый и средний бизнес (торгаши).
На Руси святое дело - обобрасть ребенка.
Иначе это сделали бы солдаты НАТО.
У меня двоится?
Чтобы цена на них выросла?
На оружие?
Замаркируем всё! (с) минпромторг
QR-бомбинг.
Поясните в двух словах - зачем?
Казну пополнить (уложился в два слова)))
This tells a lot about society.
Недавно мы с коллегами работали над задачей автоматического распознавания русского рукописного текста. В предыдущей статье была описана работа над созданием нашего датасета для обучения моделей машинного обучения распознаванию рукописных текстов. Теперь хочу рассказать непосредственно про использованную нами модель (нейронную сеть), её…
Разбор пяти проблем рынка, с которыми столкнётся каждый, кто решит, что SMM — это два часа в день поработать на пляже с ноутбуком, а потом можно уйти в закат и пить мохито, получая тысячи долларов за труд.
Он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн в стартапы, которые занимаются разработкой ПО, сервисами для онлайн-маркетинга и другие.
К нему могут добровольно подключиться производители и импортёры смартфонов, ноутбуков и другой техники.
На Озон не так давно и вот столкнулись с проблемой. Отправляем наши товары на склады Московской области или кросс-доком в Казань. Сами находимся в МСК. ОЗОН оповестил, что у него на складах имеются возвраты от клиентов, которые нужно вывезти, иначе товары будут утилизированы. В списке, который прислал ОЗОН товары на складах Екб, Новосиб,…