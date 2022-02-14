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Торговля
Евгения Евсеева

Минпромторг проведёт эксперимент по маркировке игрушек и товаров для творчества с 1 июня 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции

Ритейлеры считают, что такая маркировка приведёт к росту цен на игрушки.

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Минпромторг направил в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) письмо с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества. С ним ознакомились «Ведомости».

Маркировать предлагается краски, пластилин, смеси для лепки, куклы и фигурки, настольные игры, самокаты, игрушечные машины, оружие и другие. В АИДТ подтвердили, что получили письмо.

В Минпромторге рассказали изданию, что действительно рассматривают введение маркировки и планируют подготовить проект постановления правительства о проведении добровольного эксперимента. По словам двух участников рынка, сам проект уже подготовлен, а эксперимент должен начаться 1 июня 2022 года.

Маркировка игрушек нужна для борьбы с поддельными игрушками, пишут «Ведомости». По данным АИДТ, в 2021 году объём контрафакта превысил 43%.

Заместитель гендиректора «Центра развития перспективных технологий» Реваз Юсупов заявил, что введение маркировки не повлияет на цены на игрушки.

Участники рынка с ним не согласны — например, директор по развитию сети магазинов «Леонардо» Борис Кац считает, что дешёвые товары подорожают на 30-50%, и в итоге от них придётся отказаться. Аналогичные опасения у директора фабрики кукол «Весна» Ольги Доротюк. Президент АИДТ Антонина Цицулина считает, что введение маркировки приведёт к росту цен в среднем на 10%.

Кац объясняет, что для отслеживания маркированных товаров необходимо на всех этапах сканировать код, что каждый раз добавляет 5-10 рублей к стоимости. Для дорогих товаров такая наценка несущественна, но заметна в случае для недорогих игрушек и школьных товаров.

#новость #минпромторг

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MEGAtraXXXer666

НА-ХУ-Я

быть такими охуевше жадными

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Askar Samanchiev

Они чисто решили всех потроллить.

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Василий Степанофф

Бизнесмены - это жулики по определению (с) ВВПУтин

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Марат Язмыш

Он кстати не всех бизнесменов имел ввиду, а специально уточнил малый и средний бизнес (торгаши).

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Василий Степанофф

На Руси святое дело - обобрасть ребенка.

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Марат Язмыш

Иначе это сделали бы солдаты НАТО.

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John Doe

У меня двоится?

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Чит Чат

Чтобы цена на них выросла?

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Василий Степанофф

На оружие?

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Максим Кот

Замаркируем всё! (с) минпромторг

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Askar Samanchiev

QR-бомбинг.

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Askar Samanchiev

Поясните в двух словах - зачем?

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StargazerXIII

Казну пополнить (уложился в два слова)))

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Askar Samanchiev

This tells a lot about society.

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