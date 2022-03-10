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Торговля
Полина Лааксо

«Бойкотируем Uniqlo»: японский магазин одежды столкнулся с критикой, потому что не захотел уходить из России Статьи редакции

Компания не первый раз отказывается ввязываться в политический конфликт, пишет Bloomberg.

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Из-за кризиса в Украине операции в России приостанавливают компании из всевозможных отраслей — в том числе из швейной промышленности. 2 марта, например, продажи закрыла H&M, а 5 марта её примеру последовал Inditex — владелец брендов Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius.

Японская сеть магазинов Uniqlo тем временем покидать российский рынок отказалась. Об этом 7 марта сообщил глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальной мир.

В России компания заработала в 2010 году — в московском ТРК «Атриум» — и уже к 28 февраля 2022 года управляла 50 магазинами по всей стране. Больше физических точек у Uniqlo только в Азии.

Решение Янаи понравилось не всем. Пользователи соцсетей стали публиковать критику в адрес холдинга и гендиректора с хэштегом BoycottUNIQLO — «бойкотируем Uniqlo». А посол Украины в Японии Сергей Корсунский и вовсе заявил: чем больше организаций ограничат работу в России, тем лучше для них же самих.

«Уход с российского рынка — это не потеря, а инвестиция. Если вы сейчас пожертвуете прибылью, чтобы вразумить страну, то в будущем получите гораздо больше», — сказал он.

セルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ特命全権大使 @KorsunskySergiy
By decision of the #RuSSia government 🇯🇵 is included into the list of non-friendly countries with the rest of the democratic world. And UNIQLO has decided that basic need of #Russian to have pants and T-shirts are more important that basic needs of 🇺🇦 to live. What a shame!
Компания Uniqlo решила, что базовые потребности россиян — штаны да футболки — важнее потребности украинцев жить. А Россия тем временем включила Японию вместе с другими демократическими государствами в список недружественных стран.

C давлением Янаи сталкивается не вовремя, пишет Bloomberg. Последние несколько лет основатель сети пытается меньше зависеть от родной Японии, население которой стареет, и потому расширяет присутствие в России. Для этого он даже продал 25% российского подразделения корпорации Mitsubishi.

Но несмотря на критику и падение акций от планов остаться в России магазин пока не отказался — в отличие от компаний McDonald's, Coca-Cola и Starbucks, которые чуть ли не последними присоединились к частичному или полному бойкоту, не выдержав давления.

Olga Rudenko @olya_rudenko
Ответ на публикацию @AFP
Unexpected and disappointing. Half of the clothes I own are Uniqlo. It felt like the brand has the right values. Now Uniqlo decides to stay in Russia, where its taxes pay for murder of children in Ukraine. Needless to say, will never buy again.

@UNIQLO_JP @UniqloUSA @UNIQLO_UK
Не ожидала такого от Uniqlo — магазина, одежда из которого составляет половину моего гардероба. Мне казалось, у бренда правильные ценности, а теперь вдруг компания решает остаться в России — в стране, чьи налоги идут на убийство детей. Больше в Uniqlo ни ногой.

Холдинг Fast Retailing, по словам издания, уже не первый раз отказывается вмешиваться в политику. В 2021 году США запретили поставки хлопковых рубашек из Uniqlo, посчитав, что их производят принудительным трудом в китайском районе Синьцзян.

Янаи тогда комментировать ситуацию отказался, поскольку вопрос казался ему сугубо политическим. Компания, по его словам, всегда тщательно следила за тем, чтобы производства соблюдали права человека.

На снимке Тадаси Янаи. Источник: Vulcan Post. Чтобы поддержать Украину, компания направила $10 млн в управление ООН по делам беженцев и продолжает жертвовать украинцам одеяла и пледы, одежду из теплосберегающих тканей и маски для лица.

#uniqlo #япония #днрилнр

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51 комментарий
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Arsalan Rabdanov

Давайте поддержим этого производителя. Он сейчас находится под большим давлением из-за того что сделал ставку на российский рынок и теперь не может просто так отступиться. Покажем что они не ошиблись. Я уже заказал пару футболок с доставкой в регион

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1
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Никита

Орала ли эта толпа в соц. сетях когда америкосы постоянно вторгались на чужие территории и бомбили их? Хоть один бренд бойкотировал американский рынок? нет, конечно, там же огромная прибыль, это другое.
Крупным компаниям плевать на украинцев, они бегут по указке правительства и потому что переживают за репутацию, точно так же им приходится угождать всем меньшинствам.
То, что украина объединилась против общего врага это не значит, что гнилья среди них меньше стало. Свое лицо украинцы показали, когда начали вести себя некрасиво в странах, которые их приютили и когда начали слать на х... российских предпринимателей, блокируя их аккаунты и не возвращая деньги. Вот эти гниды еще хуже военных.
Мне реально жалко нормальных людей, которые сейчас страдают с обеих сторон, но эта клоунада с отменой России и Русских знатно напрягает.

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66
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Dmitry Voloshin

Да, если амеры утюжат с кораблей город ночью, это правильно, это путь к миру. А над тем как Каддафи забивают камнями можно поржать и сделать гифку.

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21
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Pavel Ivanov

Монополию бизнеса в отдельной стране может сдержать местная антимонопольная служба.

Монополию отдельной страны на Земле может сдержать только гонка вооружений.

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4
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Max Yankov

Неиронично да.

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1
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Сергей Я

И с этим уже ничего не сделаешь (с таким мировым раскладом), увы и ах. Может лет через 100-200 только что-то поменяется. Я почти уверен, что даже если бы США решили провести спецоперацию в Украине, то их бы поддержали.

И про "истинное лицо украинцев" тоже верно. Но на это тоже всем плевать, это прям очень очень далёким фоном идёт, вся агрессия на Россию направлена.

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2
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Oleg Arkhangelsky

начали вести себя некрасиво в странах, которые их приютили
Не очень слежу за темой, но стало интересно, о чем здесь речь?

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1
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Никита

https://www.youtube.com/watch?v=qtQIjCfcjCk
подобных видео в тик токе полно. не отрицаю, может, это тоже фейки, но зная людскую натуру такие точно есть.

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2
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Vlad Zloy

С начала войны Украину покинуло под 2 миллиона человек. Естественно, что среди них есть подходящие персонажи для съёмок любого ролика - от кормления уточек в пруду до вооруженного ограбления.

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0
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Виталий Чухнов

Русские в России сейчас ведут себя не красиво.
Быдло есть везде.

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–1
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Marat Nigametzianov

Ведут себя как хозяева мира

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0
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Igor Star

Могу подтвердить - новости из первых уст из Черногории…

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0
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new_comment

А если Китай вторгнется на Тайвань, то все западные компании так же дружно будут отменять Китай или это другое?

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1
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Marina

Ясно. Пойду назло сумасшедшим, желающим мучаться простым людям, схожу в ближайший Юникло, благо что одежда у них супер.

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24
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Уральский Мурод

Самые лучшие базовые футболки у них. А Янаи Сан — молодец.

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17
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Александр Свинин

База!

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0
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Дмитрий Конюшко

Надо бы уточнить - "украинские пользователи соцсетей"

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13
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М i кола

Надо бы уточнить сколько конкретно "украинских пользователей соцсетей" в штуках.

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1
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Антон Баринов

There should never be war. Every country should oppose it. This time all of Europe clearly opposes the war and has shown its support for Ukraine. Any attempt to divide the world will, on the contrary, strengthen unity," he said in a statement.
Clothing is a necessity of life. The people of Russia have the same right to live as we do.
^ Людоедские ценности по мнению толпы.

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11
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Евгений Левит

Минуси сколько хочешь, гедонист лицемерный. На Украине с 2014 года убивают русских людей. Россия закончит эту войну.

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0
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Антон Баринов

Очаровательно, он думает, что раз я против стадного поведения одной толпы, это автоматически означает, что я одобряю такое же бездумное стадное поведение другой.

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3
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Виталий Чухнов

С 22 года убийств стало только больше.

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1
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Alex Petrov

Зачем сейчас убивают мирных русских людей в Мариуполе, в Харькове? Вы людоед?

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–3
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Евгений Левит

Ну да, ну да... Миротворцы хреновы. То то они науськивали Украину решать вопрос на Донбассе и поставляли оружие. Исключительно для мира. Ох уж эти демократические сказки из европки.

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0
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Глупый чайник

вам дали рецепт которым решили в чечне, вы решили повоевать

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0
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Anna Petrova

Даже в Японии есть приличные люди. Пойду куплю у них что-нибудь.
Кстати, кто-нибудь в курсе о наличии баз НАТО в Прибалтике? Надо бы их тоже денацифицировать. Там ведь русскоговорящие голосовать не могут - прямой фашизм.

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6
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Виталий Чухнов

Это максимум нацизм. Ты хоть термины выучи.

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0
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Anna Petrova

В жопу пальчиком себе потыкай, умник.
Тему надо не забалтывать, а решать. Тема сегодня - русскоговорящие люди и регулярные нарушения их прав на государственном уровне.

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0
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Oleg Nikolenko

А смысл нагнетать негатив на компанию, оставаясь работать в России? Все равно закроются. Цены в рублях придётся в 2-3 раза поднять. Россияне со средними доходами в, дай бог, 300 евро не потянут штаны за 50 и трусы за 15. А магазины рассчитаны на масс марает. Да и прибыль теперь не вывести. Или они наивно ждут что все уляжется и откатится назад?

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2
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Vladimir

Uniqlo и так делали одежду качественнее, чем другой импортный массмаркет за те же деньги, а сейчас им вообще не будет альтернатив, потому что все ушли. Даже если подорожает в 2-3 раза - уверен, что спрос будет. Я предпочту хорошую футболку из уникло за 2-3 тыс (которая раньше стоила тыщу) белорусскому трикотажу, потому что она тупо долговечнее, ее можно без преувеличения носить годами и она продолжает по этом выглядеть нормально

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8
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Konstantin Shishlyannikov

Носочки у них зачетные

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4
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Анна Дианова

Подумайте, какое это окно возможностей!
Всё, всё забудь! Какие компании?
Дружественные, недружественные - идет тотальная экономическая война.
Всё!!!
Ладно, вы составили список недружественных государств.
Любые активы, любые компании этих государств - все накуй!
ЗАМОРОЗКА!
Национализация, последующей распродажа, пошло накуй!
Никаких больше кока-кол, макдональдсов.
Господи, кока-колы не будет))))
Просто уходят ни с чем. Никакие, покуй манатки и пошел, нет.
Уходят ни с чем, просто - до свидания!
Было ваше, стало наше!
Возвращаем себе всё!
Но, государству, тоже не нужно это на себе держать, все эти шоколадные фабрики,
последующая распродажа на аукционах, деньги в бюджет, частные инвесторы, пожалуйста.
Вот что нужно делать!!!

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–12
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Уральский Мурод

Анна, водку с ред буллом утром лучше не пить.

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9
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Andrzej Bielak

Окно каких возможностей, простите? Возможности из него выброситься?

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3
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Юности вольная птица

Закусывать надо-2.

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1
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Marat Nigametzianov

Если вы что-то национализируете, то потеряете возможность работать с инвесторами в будущем.

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1
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- -

Посмеялся. Напомню, что у СССР создание какого-то вида своей промышленности заняло лет 15. Это при условии, что тогда никто не страдал ерундой, пытаясь изобрести очередной велосипед, а тупо поехали и купили в европе и америке более-менее современные на тот момент заводы.

И то, несмотря на все усилия, только из-за административно командной системы и отсутствия нормальной конкуренции, отставание по бытовым товарам составляло около 10-15 лет от западных стран.

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0
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М i кола

Где-то читал, что мусульманам всего мира запрещено (харам) пользоваться товарами, производимыми США, по той причине, что США бомбят мусульманские страны. Я думаю, что надо тоже присоединяться к этому бойкоту каждый раз, как США опять начнут бомбёжку какой-нибудь страны.

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Dimitri

со своего смартфона и компьютера начните. Это разработки США и других западных стран.

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3
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М i кола

У меня китайские смартфоны и компьютеры😁

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Глупый чайник

сша ничего не разработало за последние 20 лет, большинство нововведений сделали китайцы и руские. соц сети это не разработки. в сша даже фабрик сидиконовых нет сейчас

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Dimitri

lol

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Gosoo Gosoo

Юникло отличную одежду делает. У меня половина гардероба оттуда.

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1
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Кудрявцев Никита

Комментаторы, мне кажется, что Вы совсем немного (самую малость, читай, пропасть) не понимаете, что происходит. Постараюсь объяснить на пальцах.

Человек выжил только потому, что помогал своему ближнему. Одна из самых древних находок - это человек с трещиной (сросшейся) в тазобедренной кости. Он бы ни за что не выжил сам. Взаимопомощь. Фиксируем это.

Перематываем века истории. Философский вопрос: человек человеку друг или волк? Ответьте на него себе, пожалуйста. Окей, даже если волк, вспомните, как вы сами часто договариваетесь занять деньги. А потом злитесь, что вам не отдают. На день позже. На два...

Общественный договор. Вы приходите в Пяторочку, покупаете курочку, а она - просрочена. Возможно, вы просто выкинете её, но вас это будет бесить. Маловероятно, что вы с прежней аккуратностью будете покупать курочку в Пяторочке.

Вас обманули. Возможно даже и не специально...

Так вот: действительно, что США не правы. Они правда бомбили страны. Но знаете, что отличает нас от них? У них после этого у президентов рейтинги летели вниз... а не вверх, как у нас после Крыма. Каждый Президент обещал вывести войска, а не ввести.

Наш, кстати, тоже.

Так вот, к чему вся эта солянка? Любой Бренд (а это люди, работающие для этого бренда), в своих командах, задается вопросом: воу, кому я продаю одежду? Что значит "я вне политики"? Кто покупает мою одежду? А если там есть те, кто поддерживает? Ну, вы знаете ценности Юникло. И сейчас они противоречат своим ценностям. Бойкот мне понятен. У меня нет денег покупать там что-то, к сожалению. Но я бы ожидал от компании поддержки своим сотрудникам, как поступают остальные.

Иногда, некоторые люди говорят, что они "вне политики". Вы в ней, к сожалению. Просто вас, как обычно, как и меня, в очередной раз не предупредили.

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Глупый чайник

не летел у них рейтинг вниз, а если летел то следующий делал тоже самое хотя избиралмя обещая закончить как зеленский

нсть гоубинное государство и оно решает что и какделать

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Александр Паженцев

Пробежался по твиттеру по этому хэштегу. Больше похоже на спланированную инфо атаку от аккаунтов зареганных в марте 😃

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- -

Да это усатый таракан стопудово гадит. Хочет все выдавить и торговать тут белорусским трикотажем. Будет чулочно-носочный бульба магнат.

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1
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Александр Краснов

Абсолютно в данной ситуации поддерживаю UNIQLO, хотя и шмот их не ношу. Правильная позиция.
"Компания Uniqlo решила, что базовые потребности россиян — штаны да футболки — важнее потребности украинцев жить. А Россия тем временем включила Японию вместе с другими демократическими государствами в список недружественных стран." - а вот это уже профанация.

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Виктор Булов

Зачем столько ботов нагнали? Сайт в помойку превращается

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Ленин-гриб

Ребята, пишите хорошие комментарии. Только вот пока работает Яндекс переводчик, их нужно переводить и писать на различных платформах (приложения в маркетах, под зарубежными видео и т. д.), Что бы люди за рубежом знали, как сейчас притесняют русского человека. Начните.

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Виктор Булов

Больные. Надо уйти из страны, чтобы якобы кого-то вразумить. Шиза

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