«Бойкотируем Uniqlo»: японский магазин одежды столкнулся с критикой, потому что не захотел уходить из России Статьи редакции
Компания не первый раз отказывается ввязываться в политический конфликт, пишет Bloomberg.
Из-за кризиса в Украине операции в России приостанавливают компании из всевозможных отраслей — в том числе из швейной промышленности. 2 марта, например, продажи закрыла H&M, а 5 марта её примеру последовал Inditex — владелец брендов Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius.
Японская сеть магазинов Uniqlo тем временем покидать российский рынок отказалась. Об этом 7 марта сообщил глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальной мир.
Решение Янаи понравилось не всем. Пользователи соцсетей стали публиковать критику в адрес холдинга и гендиректора с хэштегом BoycottUNIQLO — «бойкотируем Uniqlo». А посол Украины в Японии Сергей Корсунский и вовсе заявил: чем больше организаций ограничат работу в России, тем лучше для них же самих.
«Уход с российского рынка — это не потеря, а инвестиция. Если вы сейчас пожертвуете прибылью, чтобы вразумить страну, то в будущем получите гораздо больше», — сказал он.
C давлением Янаи сталкивается не вовремя, пишет Bloomberg. Последние несколько лет основатель сети пытается меньше зависеть от родной Японии, население которой стареет, и потому расширяет присутствие в России. Для этого он даже продал 25% российского подразделения корпорации Mitsubishi.
Но несмотря на критику и падение акций от планов остаться в России магазин пока не отказался — в отличие от компаний McDonald's, Coca-Cola и Starbucks, которые чуть ли не последними присоединились к частичному или полному бойкоту, не выдержав давления.
Холдинг Fast Retailing, по словам издания, уже не первый раз отказывается вмешиваться в политику. В 2021 году США запретили поставки хлопковых рубашек из Uniqlo, посчитав, что их производят принудительным трудом в китайском районе Синьцзян.
Янаи тогда комментировать ситуацию отказался, поскольку вопрос казался ему сугубо политическим. Компания, по его словам, всегда тщательно следила за тем, чтобы производства соблюдали права человека.
Давайте поддержим этого производителя. Он сейчас находится под большим давлением из-за того что сделал ставку на российский рынок и теперь не может просто так отступиться. Покажем что они не ошиблись. Я уже заказал пару футболок с доставкой в регион
Орала ли эта толпа в соц. сетях когда америкосы постоянно вторгались на чужие территории и бомбили их? Хоть один бренд бойкотировал американский рынок? нет, конечно, там же огромная прибыль, это другое.
Крупным компаниям плевать на украинцев, они бегут по указке правительства и потому что переживают за репутацию, точно так же им приходится угождать всем меньшинствам.
То, что украина объединилась против общего врага это не значит, что гнилья среди них меньше стало. Свое лицо украинцы показали, когда начали вести себя некрасиво в странах, которые их приютили и когда начали слать на х... российских предпринимателей, блокируя их аккаунты и не возвращая деньги. Вот эти гниды еще хуже военных.
Мне реально жалко нормальных людей, которые сейчас страдают с обеих сторон, но эта клоунада с отменой России и Русских знатно напрягает.
Да, если амеры утюжат с кораблей город ночью, это правильно, это путь к миру. А над тем как Каддафи забивают камнями можно поржать и сделать гифку.
Монополию бизнеса в отдельной стране может сдержать местная антимонопольная служба.
Монополию отдельной страны на Земле может сдержать только гонка вооружений.
Неиронично да.
И с этим уже ничего не сделаешь (с таким мировым раскладом), увы и ах. Может лет через 100-200 только что-то поменяется. Я почти уверен, что даже если бы США решили провести спецоперацию в Украине, то их бы поддержали.
И про "истинное лицо украинцев" тоже верно. Но на это тоже всем плевать, это прям очень очень далёким фоном идёт, вся агрессия на Россию направлена.
начали вести себя некрасиво в странах, которые их приютили
Не очень слежу за темой, но стало интересно, о чем здесь речь?
https://www.youtube.com/watch?v=qtQIjCfcjCk
подобных видео в тик токе полно. не отрицаю, может, это тоже фейки, но зная людскую натуру такие точно есть.
С начала войны Украину покинуло под 2 миллиона человек. Естественно, что среди них есть подходящие персонажи для съёмок любого ролика - от кормления уточек в пруду до вооруженного ограбления.
Русские в России сейчас ведут себя не красиво.
Быдло есть везде.
Ведут себя как хозяева мира
Могу подтвердить - новости из первых уст из Черногории…
А если Китай вторгнется на Тайвань, то все западные компании так же дружно будут отменять Китай или это другое?
Ясно. Пойду назло сумасшедшим, желающим мучаться простым людям, схожу в ближайший Юникло, благо что одежда у них супер.
База!
Надо бы уточнить - "украинские пользователи соцсетей"
Надо бы уточнить сколько конкретно "украинских пользователей соцсетей" в штуках.
There should never be war. Every country should oppose it. This time all of Europe clearly opposes the war and has shown its support for Ukraine. Any attempt to divide the world will, on the contrary, strengthen unity," he said in a statement.
Clothing is a necessity of life. The people of Russia have the same right to live as we do.
^ Людоедские ценности по мнению толпы.
Минуси сколько хочешь, гедонист лицемерный. На Украине с 2014 года убивают русских людей. Россия закончит эту войну.
Очаровательно, он думает, что раз я против стадного поведения одной толпы, это автоматически означает, что я одобряю такое же бездумное стадное поведение другой.
С 22 года убийств стало только больше.
Зачем сейчас убивают мирных русских людей в Мариуполе, в Харькове? Вы людоед?
Ну да, ну да... Миротворцы хреновы. То то они науськивали Украину решать вопрос на Донбассе и поставляли оружие. Исключительно для мира. Ох уж эти демократические сказки из европки.
Даже в Японии есть приличные люди. Пойду куплю у них что-нибудь.
Кстати, кто-нибудь в курсе о наличии баз НАТО в Прибалтике? Надо бы их тоже денацифицировать. Там ведь русскоговорящие голосовать не могут - прямой фашизм.
Это максимум нацизм. Ты хоть термины выучи.
В жопу пальчиком себе потыкай, умник.
Тему надо не забалтывать, а решать. Тема сегодня - русскоговорящие люди и регулярные нарушения их прав на государственном уровне.
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А смысл нагнетать негатив на компанию, оставаясь работать в России? Все равно закроются. Цены в рублях придётся в 2-3 раза поднять. Россияне со средними доходами в, дай бог, 300 евро не потянут штаны за 50 и трусы за 15. А магазины рассчитаны на масс марает. Да и прибыль теперь не вывести. Или они наивно ждут что все уляжется и откатится назад?
Uniqlo и так делали одежду качественнее, чем другой импортный массмаркет за те же деньги, а сейчас им вообще не будет альтернатив, потому что все ушли. Даже если подорожает в 2-3 раза - уверен, что спрос будет. Я предпочту хорошую футболку из уникло за 2-3 тыс (которая раньше стоила тыщу) белорусскому трикотажу, потому что она тупо долговечнее, ее можно без преувеличения носить годами и она продолжает по этом выглядеть нормально
Носочки у них зачетные
Подумайте, какое это окно возможностей!
Всё, всё забудь! Какие компании?
Дружественные, недружественные - идет тотальная экономическая война.
Всё!!!
Ладно, вы составили список недружественных государств.
Любые активы, любые компании этих государств - все накуй!
ЗАМОРОЗКА!
Национализация, последующей распродажа, пошло накуй!
Никаких больше кока-кол, макдональдсов.
Господи, кока-колы не будет))))
Просто уходят ни с чем. Никакие, покуй манатки и пошел, нет.
Уходят ни с чем, просто - до свидания!
Было ваше, стало наше!
Возвращаем себе всё!
Но, государству, тоже не нужно это на себе держать, все эти шоколадные фабрики,
последующая распродажа на аукционах, деньги в бюджет, частные инвесторы, пожалуйста.
Вот что нужно делать!!!
Окно каких возможностей, простите? Возможности из него выброситься?
Закусывать надо-2.
Если вы что-то национализируете, то потеряете возможность работать с инвесторами в будущем.
Посмеялся. Напомню, что у СССР создание какого-то вида своей промышленности заняло лет 15. Это при условии, что тогда никто не страдал ерундой, пытаясь изобрести очередной велосипед, а тупо поехали и купили в европе и америке более-менее современные на тот момент заводы.
И то, несмотря на все усилия, только из-за административно командной системы и отсутствия нормальной конкуренции, отставание по бытовым товарам составляло около 10-15 лет от западных стран.
Где-то читал, что мусульманам всего мира запрещено (харам) пользоваться товарами, производимыми США, по той причине, что США бомбят мусульманские страны. Я думаю, что надо тоже присоединяться к этому бойкоту каждый раз, как США опять начнут бомбёжку какой-нибудь страны.
со своего смартфона и компьютера начните. Это разработки США и других западных стран.
У меня китайские смартфоны и компьютеры😁
lol
Юникло отличную одежду делает. У меня половина гардероба оттуда.
Комментаторы, мне кажется, что Вы совсем немного (самую малость, читай, пропасть) не понимаете, что происходит. Постараюсь объяснить на пальцах.
Человек выжил только потому, что помогал своему ближнему. Одна из самых древних находок - это человек с трещиной (сросшейся) в тазобедренной кости. Он бы ни за что не выжил сам. Взаимопомощь. Фиксируем это.
Перематываем века истории. Философский вопрос: человек человеку друг или волк? Ответьте на него себе, пожалуйста. Окей, даже если волк, вспомните, как вы сами часто договариваетесь занять деньги. А потом злитесь, что вам не отдают. На день позже. На два...
Общественный договор. Вы приходите в Пяторочку, покупаете курочку, а она - просрочена. Возможно, вы просто выкинете её, но вас это будет бесить. Маловероятно, что вы с прежней аккуратностью будете покупать курочку в Пяторочке.
Вас обманули. Возможно даже и не специально...
Так вот: действительно, что США не правы. Они правда бомбили страны. Но знаете, что отличает нас от них? У них после этого у президентов рейтинги летели вниз... а не вверх, как у нас после Крыма. Каждый Президент обещал вывести войска, а не ввести.
Наш, кстати, тоже.
Так вот, к чему вся эта солянка? Любой Бренд (а это люди, работающие для этого бренда), в своих командах, задается вопросом: воу, кому я продаю одежду? Что значит "я вне политики"? Кто покупает мою одежду? А если там есть те, кто поддерживает? Ну, вы знаете ценности Юникло. И сейчас они противоречат своим ценностям. Бойкот мне понятен. У меня нет денег покупать там что-то, к сожалению. Но я бы ожидал от компании поддержки своим сотрудникам, как поступают остальные.
Иногда, некоторые люди говорят, что они "вне политики". Вы в ней, к сожалению. Просто вас, как обычно, как и меня, в очередной раз не предупредили.
Пробежался по твиттеру по этому хэштегу. Больше похоже на спланированную инфо атаку от аккаунтов зареганных в марте 😃
Да это усатый таракан стопудово гадит. Хочет все выдавить и торговать тут белорусским трикотажем. Будет чулочно-носочный бульба магнат.
Абсолютно в данной ситуации поддерживаю UNIQLO, хотя и шмот их не ношу. Правильная позиция.
"Компания Uniqlo решила, что базовые потребности россиян — штаны да футболки — важнее потребности украинцев жить. А Россия тем временем включила Японию вместе с другими демократическими государствами в список недружественных стран." - а вот это уже профанация.
Зачем столько ботов нагнали? Сайт в помойку превращается
Комментарий удален
Ребята, пишите хорошие комментарии. Только вот пока работает Яндекс переводчик, их нужно переводить и писать на различных платформах (приложения в маркетах, под зарубежными видео и т. д.), Что бы люди за рубежом знали, как сейчас притесняют русского человека. Начните.
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