Компания не первый раз отказывается ввязываться в политический конфликт, пишет Bloomberg.

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Из-за кризиса в Украине операции в России приостанавливают компании из всевозможных отраслей — в том числе из швейной промышленности. 2 марта, например, продажи закрыла H&M, а 5 марта её примеру последовал Inditex — владелец брендов Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius.

Японская сеть магазинов Uniqlo тем временем покидать российский рынок отказалась. Об этом 7 марта сообщил глава холдинга Fast Retailing Тадаси Янаи. По его словам, одежда — жизненная необходимость, и россияне имеют такое же право на жизнь, что и остальной мир.

В России компания заработала в 2010 году — в московском ТРК «Атриум» — и уже к 28 февраля 2022 года управляла 50 магазинами по всей стране. Больше физических точек у Uniqlo только в Азии.

Решение Янаи понравилось не всем. Пользователи соцсетей стали публиковать критику в адрес холдинга и гендиректора с хэштегом BoycottUNIQLO — «бойкотируем Uniqlo». А посол Украины в Японии Сергей Корсунский и вовсе заявил: чем больше организаций ограничат работу в России, тем лучше для них же самих.

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«Уход с российского рынка — это не потеря, а инвестиция. Если вы сейчас пожертвуете прибылью, чтобы вразумить страну, то в будущем получите гораздо больше», — сказал он.

セルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ特命全権大使 @KorsunskySergiy By decision of the #RuSSia government 🇯🇵 is included into the list of non-friendly countries with the rest of the democratic world. And UNIQLO has decided that basic need of #Russian to have pants and T-shirts are more important that basic needs of 🇺🇦 to live. What a shame! Компания Uniqlo решила, что базовые потребности россиян — штаны да футболки — важнее потребности украинцев жить. А Россия тем временем включила Японию вместе с другими демократическими государствами в список недружественных стран.

C давлением Янаи сталкивается не вовремя, пишет Bloomberg. Последние несколько лет основатель сети пытается меньше зависеть от родной Японии, население которой стареет, и потому расширяет присутствие в России. Для этого он даже продал 25% российского подразделения корпорации Mitsubishi.

Но несмотря на критику и падение акций от планов остаться в России магазин пока не отказался — в отличие от компаний McDonald's, Coca-Cola и Starbucks, которые чуть ли не последними присоединились к частичному или полному бойкоту, не выдержав давления.

Olga Rudenko @olya_rudenko Ответ на публикацию @AFP



@UNIQLO_JP @UniqloUSA @UNIQLO_UK Unexpected and disappointing. Half of the clothes I own are Uniqlo. It felt like the brand has the right values. Now Uniqlo decides to stay in Russia, where its taxes pay for murder of children in Ukraine. Needless to say, will never buy again. Не ожидала такого от Uniqlo — магазина, одежда из которого составляет половину моего гардероба. Мне казалось, у бренда правильные ценности, а теперь вдруг компания решает остаться в России — в стране, чьи налоги идут на убийство детей. Больше в Uniqlo ни ногой.

Холдинг Fast Retailing, по словам издания, уже не первый раз отказывается вмешиваться в политику. В 2021 году США запретили поставки хлопковых рубашек из Uniqlo, посчитав, что их производят принудительным трудом в китайском районе Синьцзян.

Янаи тогда комментировать ситуацию отказался, поскольку вопрос казался ему сугубо политическим. Компания, по его словам, всегда тщательно следила за тем, чтобы производства соблюдали права человека.