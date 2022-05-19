Торговля
Радикальный завод

Delivery Club запустил самовывоз лекарств из аптек — в том числе и рецептурных Статьи редакции

Доставкой безрецептурных лекарств сервис занимается с 2020 года.

  • Услуга уже доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и ещё 22 городов, объявил Delivery Club.

  • К сервису подключено 1200 точек из восьми аптечных сетей. В ассортимент входит 14 тысяч наименований, включая рецептурные, термолабильные и спиртосодержащие препараты, которые нельзя доставлять на дом.

  • Чтобы оформить заказ, нужно добавить товары в корзину и выбрать самовывоз. Забрать лекарства можно через 15 минут, заказ будет храниться в аптеке в течение двух дней. Оплачивать лекарства нужно при получении, при покупке рецептурных препаратов нужно будет показать рецепт на них.
  • В июле 2020 года Delivery Club начал доставлять в Москве товары из аптек, а в октябре того же года — лекарства без рецепта.
  • Функция самовывоза из аптек есть, например, у сервиса по заказу лекарств «Здравсити», забрать товар можно через час после заказа. Также рецептурные лекарства можно забрать самовывозом в «Сбер Еаптеке».

#новость #deliveryclub

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Speedwagon MMXXII
запустил самовывоз лекарств из аптек

Сервис доставки… эээ… запустил самовывоз… 🤔

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Speedwagon MMXXII

Сейчас любое приложение любой аптеки может в оформление заказа и в самовывоз.

Может, есть какая у Деливери программа лояльности, скидки, купоны? Я пытаюсь разглядеть смысл и чёт смутно её вижу 🤔

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Alexey Shabolkin

Да, по подписке Delivery club pro «вечный» промокод на ₽100 при заказе от ₽999, например

UPD. Проверил, нихера не работает 😆

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Александр Тавлуй

Деливери работает как витрина+доставка, тут только витрина.

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Вадим Д.

Продаёте? Не, показываем. Сам приходи, покупай.

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Александр Тавлуй

плОти сервисный сбор, пилятъ!

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Ярослава Радионова

Пока не могу осмыслить практическую пользу от возможности самовывоза через Деливери

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Maxim Petrukhin

Сделана красивая презентация, нужными людьми получены бонусы. Какая ещё польза вам нужна?

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Вадим Д.

Возможно, даже новый отдел набрали под такое полезное дело (-:

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Павел Скиннер

Ценность не столько в самовывозе, сколько в поиске – найти нужное лекарство в конкретной аптеке.

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Антон Попов

Но можно же просто сходить в аптеку,в чем польза диливери тогда?

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DN

Вопрос в цене: офлайн выше на 25-40%

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Заходил вчера

пришел-забрал-ушел?

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Beerman

Функция "выбрать самому, забрать в аптеке" есть у любой аптечной сети, собстна, сто лет ей пользуюсь чтоб с фармацевтами не общаться и не выслушивать херню, которую их маркетологи придумали. Не очень понимаю, зачем это делать через Деливери Клаб, но если он будет работать как аггрегатор по нескольким сетям и можно будет выбирать самую низкую цену - почему нет

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никита королев

Такие агрегаторы есть, называется аптечная справка

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Заходил вчера

с таким видением мира как у вас мы бы до сих пор сидели только на whatsapp и FB. А зачем, есть же уже)

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Yury Grinev

Может еще и еду сделают с самовывозом?

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Alexey Shabolkin

Так выгодно же, скидка 30% при самовывозе. Заказал заранее, по дороге домой забрал ужин.

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DN

Такие цены в любом аптечном агрегаторе

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Maxim Petrukhin

С самоготовкой, самовывозом и самопотреблением

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Ян Мухин

я что-то не понимаю, чем самовывоз из аптеки отличается от простого похода в аптеку и покупки лекарств? Для чего нужно оформлять заказ на деливери?

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Sergio Sergios

Тем, что нужно оформить на деливери и заплатить им за сервис, но сбегаешь сам

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Павел Скиннер

За сервис заплатит, как раз-таки, аптека :)

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Sergio Sergios

Проще самому сходить, чем через какое то время в инете можно будет узнать какого цвета гандоны заказывал)

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Павел Скиннер

Знать бы, куда идти: ряд лекарств есть очень сильно не в каждой аптеке и даже сети :(

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Никита Каляев

Можно же просто зайти на сайт аптеки,точно также собрать заказ и пойти забрать
Диливери придумали велосипед

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Павел Скиннер

Бывает так, что в одной сети лекарство есть, а в другой – нет. Как узнать, где есть, а где нет?

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Псков Бурито

Сам купил, сам забрал. В чем сервис то?

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роман долгополов

Хз,может некоторые лекарства фармацевт готовит заранее в пропорциях смешивает.Иначе действительно какая то хрень получается

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Павел Скиннер

В агрегации информации о наличии лекарств и возможности оплаты/брони их там, где они есть или где вам удобно

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Псков Бурито

т.е. для каких-то редких лекарств?

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Вадим Д.

Охренеть, зумеры изобрели самовывоз?
Я понимаю, что для аптечных сетей это дополнительный приток заказов, но у всех аптечных сетей есть свои сайты с возможностью заказа препаратов в нужную точку с тем же самым самовывозом.
Чем деливери может простимулировать заказывать лекарства через них, а не через сайты-приложения аптек или, скажем, аптекару?

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Sergio Sergios

Нет, вы не поняли. Потом можно будет узнать на каком нибудь сайте после очередной утечки данных кто что заказал пожрать, а потом чем лечился))

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DN

А зачем? Если у той же аптеки ру сеть значительно больше?

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Александр Тавлуй

Примерно так:
Есть доставка из аптек, но рецептурку доставлять невозможно, только самовывозом. Если пользователь юзает деливери для заказа «безрецептурки», то «рецептурку» ищет в другом месте. Деливери теряет этот, как его... Ретеншн.

+ они берут бабло за маркетинг (пользование витриной)

Как линк-продукт, норм тема.

А если в зашквар, то скорее всего Вы не увидите в деливери сетевую скидку, которую увидите на сайте, сети аптек) но это не точно ...

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