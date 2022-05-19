Delivery Club запустил самовывоз лекарств из аптек — в том числе и рецептурных Статьи редакции
Доставкой безрецептурных лекарств сервис занимается с 2020 года.
- Услуга уже доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и ещё 22 городов, объявил Delivery Club.
К сервису подключено 1200 точек из восьми аптечных сетей. В ассортимент входит 14 тысяч наименований, включая рецептурные, термолабильные и спиртосодержащие препараты, которые нельзя доставлять на дом.
- Чтобы оформить заказ, нужно добавить товары в корзину и выбрать самовывоз. Забрать лекарства можно через 15 минут, заказ будет храниться в аптеке в течение двух дней. Оплачивать лекарства нужно при получении, при покупке рецептурных препаратов нужно будет показать рецепт на них.
- В июле 2020 года Delivery Club начал доставлять в Москве товары из аптек, а в октябре того же года — лекарства без рецепта.
- Функция самовывоза из аптек есть, например, у сервиса по заказу лекарств «Здравсити», забрать товар можно через час после заказа. Также рецептурные лекарства можно забрать самовывозом в «Сбер Еаптеке».
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Сервис доставки… эээ… запустил самовывоз… 🤔
Сейчас любое приложение любой аптеки может в оформление заказа и в самовывоз.
Может, есть какая у Деливери программа лояльности, скидки, купоны? Я пытаюсь разглядеть смысл и чёт смутно её вижу 🤔
Да, по подписке Delivery club pro «вечный» промокод на ₽100 при заказе от ₽999, например
UPD. Проверил, нихера не работает 😆
Деливери работает как витрина+доставка, тут только витрина.
Продаёте? Не, показываем. Сам приходи, покупай.
плОти сервисный сбор, пилятъ!
Пока не могу осмыслить практическую пользу от возможности самовывоза через Деливери
Сделана красивая презентация, нужными людьми получены бонусы. Какая ещё польза вам нужна?
Возможно, даже новый отдел набрали под такое полезное дело (-:
Ценность не столько в самовывозе, сколько в поиске – найти нужное лекарство в конкретной аптеке.
Но можно же просто сходить в аптеку,в чем польза диливери тогда?
Вопрос в цене: офлайн выше на 25-40%
пришел-забрал-ушел?
Функция "выбрать самому, забрать в аптеке" есть у любой аптечной сети, собстна, сто лет ей пользуюсь чтоб с фармацевтами не общаться и не выслушивать херню, которую их маркетологи придумали. Не очень понимаю, зачем это делать через Деливери Клаб, но если он будет работать как аггрегатор по нескольким сетям и можно будет выбирать самую низкую цену - почему нет
Такие агрегаторы есть, называется аптечная справка
с таким видением мира как у вас мы бы до сих пор сидели только на whatsapp и FB. А зачем, есть же уже)
Может еще и еду сделают с самовывозом?
Так выгодно же, скидка 30% при самовывозе. Заказал заранее, по дороге домой забрал ужин.
Такие цены в любом аптечном агрегаторе
С самоготовкой, самовывозом и самопотреблением
я что-то не понимаю, чем самовывоз из аптеки отличается от простого похода в аптеку и покупки лекарств? Для чего нужно оформлять заказ на деливери?
Тем, что нужно оформить на деливери и заплатить им за сервис, но сбегаешь сам
За сервис заплатит, как раз-таки, аптека :)
Проще самому сходить, чем через какое то время в инете можно будет узнать какого цвета гандоны заказывал)
Знать бы, куда идти: ряд лекарств есть очень сильно не в каждой аптеке и даже сети :(
Можно же просто зайти на сайт аптеки,точно также собрать заказ и пойти забрать
Диливери придумали велосипед
Бывает так, что в одной сети лекарство есть, а в другой – нет. Как узнать, где есть, а где нет?
Сам купил, сам забрал. В чем сервис то?
Хз,может некоторые лекарства фармацевт готовит заранее в пропорциях смешивает.Иначе действительно какая то хрень получается
В агрегации информации о наличии лекарств и возможности оплаты/брони их там, где они есть или где вам удобно
т.е. для каких-то редких лекарств?
Охренеть, зумеры изобрели самовывоз?
Я понимаю, что для аптечных сетей это дополнительный приток заказов, но у всех аптечных сетей есть свои сайты с возможностью заказа препаратов в нужную точку с тем же самым самовывозом.
Чем деливери может простимулировать заказывать лекарства через них, а не через сайты-приложения аптек или, скажем, аптекару?
Нет, вы не поняли. Потом можно будет узнать на каком нибудь сайте после очередной утечки данных кто что заказал пожрать, а потом чем лечился))
А зачем? Если у той же аптеки ру сеть значительно больше?
Примерно так:
Есть доставка из аптек, но рецептурку доставлять невозможно, только самовывозом. Если пользователь юзает деливери для заказа «безрецептурки», то «рецептурку» ищет в другом месте. Деливери теряет этот, как его... Ретеншн.
+ они берут бабло за маркетинг (пользование витриной)
Как линк-продукт, норм тема.
А если в зашквар, то скорее всего Вы не увидите в деливери сетевую скидку, которую увидите на сайте, сети аптек) но это не точно ...