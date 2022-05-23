Владелец бренда Levi’s ищет покупателей на бизнес в России — «Ъ» Статьи редакции
Ритейлер приостановил работу в стране в начале марта.
- Владелец магазинов джинсовой одежды Levi’s, компания Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок, рассказали «Коммерсанту» несколько источников на fashion-рынке.
- По их словам, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в России. Собеседники добавили, что Levi Strauss & Co прекратила поставки товаров, а их остатки планирует реализовать через другие площадки.
- Один из потенциальных покупателей магазинов в России — турецкая Fiba Holding A.S, которая уже развивает Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в стране, отметил один из источников. Один из ритейлеров одежды сказал «Ъ», что тоже ведёт переговоры, но договорённостей пока нет. В головном офисе Levi’s не ответили на запрос, связаться с Fiba Holding изданию не удалось.
- По словам источников в двух крупных онлайн-площадках, компания отгрузила товар на новый сезон по плану и сообщила, что дальнейших поставок не планируется.
- Первый магазин Levi’s открылся в России в 1993 году, напоминает «Ъ». По разным данным, сейчас в стране около 90 точек бренда, часть из которых может быть открыта по франшизе. В марте 2022 года Levi Strauss & Co приостановила работу в России. По её данным, в 2021 году на Восточную Европу пришлось около 4% выручки компании, половина из этого — на Россию.
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Пора покупать акции Белорусского трикотажа и Большевички..
Большевичка весьма неплохо шьёт костюмы на заказ
Лучше покупать индийский низкокачественный Левис? Времена легендарного качества закончились лет 15-2 назад
Возвращаемся к этому
Придумали схему «продавать» свой бизнес.
Знаю уже с десяток таких контор, которые типа продали свой бизнес, но как работали так и работают.
А что им остается делать? сидеть и ждать пока все это закончится - это неизвестно сколько будет длиться. Работать на прямую тоже нельзя, вот вам и единственное решение
Продажа это смена собственника а не уход с рынка
Класс , даёшь турецкую джинсу. Вот ватники сейчас скажут , что никогда там не закупались, у них их треники и спортивки есть. Мой отчим был рад как ребенок, когда в прошлом году смог найти кроссовки Ромика, которые в свое время он кое как доставал в СССР и это считалось модным, ну , что ж , времена эти прошли , что свободно можно купить , придётся закупать через левую
Объясни мне пожалуйста, я ватник если не покупаю тряпки в магазинах типа h&m левайса и зары? Я хуею с людей которые определяют политическую позицию исходя из того пользовался ли человек очередным брендом который ушел из страны или нет.
справедливости ради никогда в их фирменных магазх в рф не тарился. т.к. ценники конские.
хотя одна из двух носимых марок.
Здесь нечему печалиться. Новосибирск шьет отличную одежду и др.фабрики, та же Белоруссия. А эти пусть валят, им же хуже.
Мерседес тоже сами «сошьем» ?
+15 руб
Золотые слова! Дорогу российским не плохим, а где-то лучше брендам!!! Ребята в столице делают такие джинсы, закачаешься!!!
Новосибирск шьет отличную одежду и др.фабрики, та же Белоруссия.
И под какими торговыми марками они продаются?
Есть только два гендера
Ватники все равно эту марку не носили)
Теперь у ватников счастье)
странно мыслите.. в чем по вашему связь?)) спойлер - спешу вас разочаровать, носят все, у кого есть возможность и желание их купить.
Ватничество не коррелирует с уровнем дохода. Полно кто с бабками и за спецоперацию
Скатертью дорога! Не нужно нам это 💩 втридорога!
Всем, кто минусит: ребят, а вас вообще были фирменные Левисы хоть раз? Уверен что нет.
Фирма давно скатилась к низкопробным джинсам, которые протираются и рвутся точно так же, как джинсы за 2000 рублей с рынка. На кой платить 15-20к за лейбл, если получаешь точно такое же качество?
Крутые джинсы Левис были лет 20 назад, когда их можно было носить годами, и они были как новые. Увы, эти времена давно ушли.
свои сошьем из сукна!
до них такого никто не делал
Лёха-с
А кто знает бренд Wrangler почему не закрывается?
подождите, еще не вечер.
Вспоминается Советский Союз, когда джинсы варили в кастрюле.
Сам варил?
Может в 90е
Да их все равно никто не брал, они же только на узкие жопы
Почему молчит Gloria Jeans? Пришло время
Ботоводы - не надо так снижать качество наемников из стран СНГ...
Разве они не свалили при взятии Крыма?
Берцы пошиты
и форма готова.
К походу в берлин пехота готова. Мы придем к вам и будет у вас вместо гей парада,парад на 9 мая.
В чем цимес для покупателя? Сеть магазинов, это просто пачка договоров аренды и персонал. Если бренд использовать нельзя и поставок не будет - не проще ли подождать пока эти товарищи просто закроются сами? 5 копеек цена этому бизнесу и то только для того, чтобы на их месте не открылись твои конкуренты.