Торговля
Нелепый шар

Владелец бренда Levi’s ищет покупателей на бизнес в России — «Ъ» Статьи редакции

Ритейлер приостановил работу в стране в начале марта.

  • Владелец магазинов джинсовой одежды Levi’s, компания Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок, рассказали «Коммерсанту» несколько источников на fashion-рынке.
  • По их словам, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в России. Собеседники добавили, что Levi Strauss & Co прекратила поставки товаров, а их остатки планирует реализовать через другие площадки.
  • Один из потенциальных покупателей магазинов в России — турецкая Fiba Holding A.S, которая уже развивает Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в стране, отметил один из источников. Один из ритейлеров одежды сказал «Ъ», что тоже ведёт переговоры, но договорённостей пока нет. В головном офисе Levi’s не ответили на запрос, связаться с Fiba Holding изданию не удалось.
  • По словам источников в двух крупных онлайн-площадках, компания отгрузила товар на новый сезон по плану и сообщила, что дальнейших поставок не планируется.
  • Первый магазин Levi’s открылся в России в 1993 году, напоминает «Ъ». По разным данным, сейчас в стране около 90 точек бренда, часть из которых может быть открыта по франшизе. В марте 2022 года Levi Strauss & Co приостановила работу в России. По её данным, в 2021 году на Восточную Европу пришлось около 4% выручки компании, половина из этого — на Россию.
Истории
Мария Федоришина
История бренда Levi’s: взлёты и падения старейшей американской компании

Первые джинсы, покорившие весь мир, находки, позволившие компании достичь небывалых высот, и ошибки, которые принесли миллионные потери. Чем запомнилась компания Levi's — историю бренда изучила обозреватель vc.ru.

#новость #levis

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54 комментария
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Ivelevit

Пора покупать акции Белорусского трикотажа и Большевички..

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StargazerXIII

Большевичка весьма неплохо шьёт костюмы на заказ

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1 комментарий
Ияза Гара

Лучше покупать индийский низкокачественный Левис? Времена легендарного качества закончились лет 15-2 назад

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2 комментария
Никита Лукьянов

Возвращаемся к этому

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Дмитрий Шепелев

Придумали схему «продавать» свой бизнес.
Знаю уже с десяток таких контор, которые типа продали свой бизнес, но как работали так и работают.

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Stanislav Barkov

А что им остается делать? сидеть и ждать пока все это закончится - это неизвестно сколько будет длиться. Работать на прямую тоже нельзя, вот вам и единственное решение

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Тарас Пиорашко

Продажа это смена собственника а не уход с рынка

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1 комментарий
Илья Ефимов

Класс , даёшь турецкую джинсу. Вот ватники сейчас скажут , что никогда там не закупались, у них их треники и спортивки есть. Мой отчим был рад как ребенок, когда в прошлом году смог найти кроссовки Ромика, которые в свое время он кое как доставал в СССР и это считалось модным, ну , что ж , времена эти прошли , что свободно можно купить , придётся закупать через левую

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Влад

Объясни мне пожалуйста, я ватник если не покупаю тряпки в магазинах типа h&m левайса и зары? Я хуею с людей которые определяют политическую позицию исходя из того пользовался ли человек очередным брендом который ушел из страны или нет.

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3 комментария
under construction

справедливости ради никогда в их фирменных магазх в рф не тарился. т.к. ценники конские.
хотя одна из двух носимых марок.

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6 комментариев
Марина

Здесь нечему печалиться. Новосибирск шьет отличную одежду и др.фабрики, та же Белоруссия. А эти пусть валят, им же хуже.

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Тарас Пиорашко

Мерседес тоже сами «сошьем» ?

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

+15 руб

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Павел Валерьевич

Золотые слова! Дорогу российским не плохим, а где-то лучше брендам!!! Ребята в столице делают такие джинсы, закачаешься!!!

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2 комментария
Сергей Леопольдович

Новосибирск шьет отличную одежду и др.фабрики, та же Белоруссия.
И под какими торговыми марками они продаются?

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2 комментария
No Name

Есть только два гендера

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Мурад Муртазалиев

Ватники все равно эту марку не носили)
Теперь у ватников счастье)

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Wega

странно мыслите.. в чем по вашему связь?)) спойлер - спешу вас разочаровать, носят все, у кого есть возможность и желание их купить.

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1 комментарий
Тарас Пиорашко

Ватничество не коррелирует с уровнем дохода. Полно кто с бабками и за спецоперацию

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Ияза Гара

Скатертью дорога! Не нужно нам это 💩 втридорога!
Всем, кто минусит: ребят, а вас вообще были фирменные Левисы хоть раз? Уверен что нет.
Фирма давно скатилась к низкопробным джинсам, которые протираются и рвутся точно так же, как джинсы за 2000 рублей с рынка. На кой платить 15-20к за лейбл, если получаешь точно такое же качество?
Крутые джинсы Левис были лет 20 назад, когда их можно было носить годами, и они были как новые. Увы, эти времена давно ушли.

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Wega

свои сошьем из сукна!

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1 комментарий
Edward Dette

до них такого никто не делал

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Джахор Дырдырдаев

Лёха-с

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Тарас Пиорашко

А кто знает бренд Wrangler почему не закрывается?

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Wega

подождите, еще не вечер.

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Михаил

Вспоминается Советский Союз, когда джинсы варили в кастрюле.

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Сергей Леопольдович

Сам варил?

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Тарас Пиорашко

Может в 90е

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Псков Бурито

Да их все равно никто не брал, они же только на узкие жопы

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Chr Chr

Почему молчит Gloria Jeans? Пришло время

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Сергей Леопольдович

Ботоводы - не надо так снижать качество наемников из стран СНГ...

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Kir Lazare

Разве они не свалили при взятии Крыма?

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OdinokiyAlex

Берцы пошиты
и форма готова.
К походу в берлин пехота готова. Мы придем к вам и будет у вас вместо гей парада,парад на 9 мая.

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Nikolay Demidov

В чем цимес для покупателя? Сеть магазинов, это просто пачка договоров аренды и персонал. Если бренд использовать нельзя и поставок не будет - не проще ли подождать пока эти товарищи просто закроются сами? 5 копеек цена этому бизнесу и то только для того, чтобы на их месте не открылись твои конкуренты.

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