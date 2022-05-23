История бренда Levi’s: взлёты и падения старейшей американской компании

Первые джинсы, покорившие весь мир, находки, позволившие компании достичь небывалых высот, и ошибки, которые принесли миллионные потери. Чем запомнилась компания Levi's — историю бренда изучила обозреватель vc.ru.