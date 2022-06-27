Торговля
Виновный чайник

H&M расторгла договор аренды с ТЦ «Атриум» для бренда Monki Статьи редакции

«Атриум» — один из самых «жестких» арендодателей в Москве, отметил опрошенный Shopper's эксперт.

  • Об этом Shopper's рассказал источник на рынке недвижимости, представитель ритейлера информацию подтвердил. В H&M не рассказали, планирует ли компания расторгать договоры с другими торговыми центрами. В «Атриуме» у Monki был один магазин.
  • Monki продает женскую одежду, аксессуары и косметику. В «Атриуме» магазин открылся в 2015 году. Всего у Monki девять магазинов в торговых центрах Москвы, три в торговых центрах Санкт-Петербурга и по одному в Уфе, Самаре и Ярославле.
  • В условиях приостановки работы логично, что H&M решила оптимизировать сеть и отказаться от аренды нерентабельных магазинов, сказал Shopper's гендиректор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин.
  • По его словам, «Атриум» — один из самых «жестких» арендодателей в Москве с высокими ставками по аренде. Поэтому неудивительно, что H&M решила отказаться от аренды в этом торговом центре.
  • H&M приостановила продажи в России в марте — кроме одноимённого бренда это коснулось COS, Monki и &Other Stories, входящих в группу. Хотя магазины закрыты, большинству торговых центров компания продолжает платить аренду.
  • В конце апреля некоторые иностранные ритейлеры договорились о скидке 50% с торговыми центрами на один или два месяца, рассказывал «Известиям» директор Союза торговых центров Булат Шакиров.

#новость #hm #monki

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16 комментариев
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Неизвестный Неизвестный

Чтобы компенсировать закрытие ТЦ в россии, россияне решили закрыть заодно и пару ТЦ в Украине. наверное в подвале тоже боевые наркотики выращивали

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Сергей К

Какой же ад. И сейчас наверняка налетят патриоты, которые сообщает, что это всё биндеровцы сожгли сами и что наши ракеты летят только чётко в темечко генералам украинским.

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Неизвестный Неизвестный

или как вчера, скажут что там завод за кадром, а тц просто случайно по касательной зацепило

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Вадим Д.

Разумный отказ от ненужной площади. Непонятно чего ждали 4 месяца? Могли давно начать сворачивать пустующие арендные площади. Да, там обязательства и т.д., но стартануть вполне можно было.

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Тбилисский сверчок

А вам все понятно было уже в феврале ?

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Дмитрий Энтелис

Да

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Artem White

Жду открытия Ch&mo, названного в честь нашего президента 💪

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Илья Манн

Одежда обувь все не дорого занимают в регионах и по 5000 квм , этажами тц снимают в средних и малых городах , заберут площади ушедших арендаторов нечего страшного

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Лимита

Шо за необоснованный оптимизм...

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SYNACK

Как ты уже заебал. Уйди на ТЖ, пожалуйста.

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Artem White

В моем регионе что-то пока никто не заменил Zara, h&m, Bershka и Pull&Bear

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Лимита

"Одежда обувь все не дорого"

Заберут площадь в Атриуме?

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За что нам это

О, привет бот.

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Лимита

Отрицательное развитие розничной торговли набирает обороты...

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Вадим Вахрамов

Написано же, что приостановила розничную торговлю в марте. Откуда обороты? Это арендодатель не срубит миллионов по 5 в месяц с них.

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Лимита

Ура патриотически настроенные граждане, прокомментируйте пожалуйста почему эта новость на пользу России)? Очень нужно, ПАТРИОТИЗМ посыпался чёт

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