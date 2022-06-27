H&M расторгла договор аренды с ТЦ «Атриум» для бренда Monki Статьи редакции
«Атриум» — один из самых «жестких» арендодателей в Москве, отметил опрошенный Shopper's эксперт.
- Об этом Shopper's рассказал источник на рынке недвижимости, представитель ритейлера информацию подтвердил. В H&M не рассказали, планирует ли компания расторгать договоры с другими торговыми центрами. В «Атриуме» у Monki был один магазин.
- Monki продает женскую одежду, аксессуары и косметику. В «Атриуме» магазин открылся в 2015 году. Всего у Monki девять магазинов в торговых центрах Москвы, три в торговых центрах Санкт-Петербурга и по одному в Уфе, Самаре и Ярославле.
- В условиях приостановки работы логично, что H&M решила оптимизировать сеть и отказаться от аренды нерентабельных магазинов, сказал Shopper's гендиректор консалтинговой компании «Этерна» Дмитрий Томилин.
- По его словам, «Атриум» — один из самых «жестких» арендодателей в Москве с высокими ставками по аренде. Поэтому неудивительно, что H&M решила отказаться от аренды в этом торговом центре.
- H&M приостановила продажи в России в марте — кроме одноимённого бренда это коснулось COS, Monki и &Other Stories, входящих в группу. Хотя магазины закрыты, большинству торговых центров компания продолжает платить аренду.
- В конце апреля некоторые иностранные ритейлеры договорились о скидке 50% с торговыми центрами на один или два месяца, рассказывал «Известиям» директор Союза торговых центров Булат Шакиров.
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Чтобы компенсировать закрытие ТЦ в россии, россияне решили закрыть заодно и пару ТЦ в Украине. наверное в подвале тоже боевые наркотики выращивали
Какой же ад. И сейчас наверняка налетят патриоты, которые сообщает, что это всё биндеровцы сожгли сами и что наши ракеты летят только чётко в темечко генералам украинским.
или как вчера, скажут что там завод за кадром, а тц просто случайно по касательной зацепило
Разумный отказ от ненужной площади. Непонятно чего ждали 4 месяца? Могли давно начать сворачивать пустующие арендные площади. Да, там обязательства и т.д., но стартануть вполне можно было.
А вам все понятно было уже в феврале ?
Да
Жду открытия Ch&mo, названного в честь нашего президента 💪
Одежда обувь все не дорого занимают в регионах и по 5000 квм , этажами тц снимают в средних и малых городах , заберут площади ушедших арендаторов нечего страшного
Шо за необоснованный оптимизм...
Как ты уже заебал. Уйди на ТЖ, пожалуйста.
В моем регионе что-то пока никто не заменил Zara, h&m, Bershka и Pull&Bear
"Одежда обувь все не дорого"
Заберут площадь в Атриуме?
О, привет бот.
Отрицательное развитие розничной торговли набирает обороты...
Написано же, что приостановила розничную торговлю в марте. Откуда обороты? Это арендодатель не срубит миллионов по 5 в месяц с них.
Ура патриотически настроенные граждане, прокомментируйте пожалуйста почему эта новость на пользу России)? Очень нужно, ПАТРИОТИЗМ посыпался чёт