Бизнес раскритиковал законопроект о едином операторе для наружной рекламы и интернет-объявлений Статьи редакции
Он вынудит сервисы закрыться — а из-за этого «тысячи сотрудников» останутся без работы, а ИТ-специалисты начнут активнее уезжать за границу.
- Комиссия российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационных технологиям отметила, что законопроект приведёт к созданию искусственной монополии на установку и размещение цифровой наружной рекламы и интернет-объявлений. Свою позицию она представила президенту РСПП Александру Шохину, чтобы он довёл её до органов госвласти.
- Кроме того, это приведёт к снижению уровня защищённости персональных данных, а также «сужению рынка» — из-за чего другим компаниям придётся прекратить бизнес. Также из-за ухода компаний из этой сферы лишатся работы «тысячи сотрудников» и усилится отток ИТ-специалистов за границу.
- Комиссия отмечает, что под полный запрет попадут сайты с частными рекламных объявлений, сервисы для продажи машин и жилья, сервисы для предложения профессиональных услуг и размещения резюме для поиска работы. Также сейчас в законе уже есть требования к регулированию информации в интернете.
- 15 июля Госдума поддержала законопроект, по которому цифровую наружную рекламу и интернет-объявления от частных лиц можно будет размещать только через одного оператора. Он фактически запрещает сайты объявлений. Против законопроекта уже выступил «Авито» и 60 представителей индустрии. Также исключить из законопроекта классифайды просили «Яндекс», Ozon и «Рамблер».
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Даешь тендер на размещение рекламы в сети
И чо? (С) ответ Госдумы
Продам гараж, дорого
Так это же ещё и контроль размещаемых объявлений :(
В кабинетах ФСИН:
- Рекламировай!
Хороший закон! Хотите как на западе ? Свободы, равенства и конкуренции ??? Забрать все бизнесы и в монополию ! Пусть все решает один дядя в погонах! Премия сама себя вне выпишет!
Скоро через гос услуги будем таргет настраивать.