Принятие законопроекта приведет к резкому снижению конкуренции, падению темпов развития технологий, деградации уровня сервиса в указанных видах деятельности. Граждане, привыкшие к свободному выбору при размещении электронных объявлений, будут лишены такой возможности. Монополизация неизбежно приведёт к удорожанию соответствующих услуг для рекламодателей и потребителей товаров и услуг.