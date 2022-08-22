«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США Статьи редакции
Но сама компания называет себя только «логистическим партнёром», который занимается доставкой.
- На запуск сервиса обратили внимание пользователи в интернете. Официально «Почта России» запуск «Почты Global» не анонсировала. При этом на главной странице её сайта есть баннер со ссылкой на сервис, а некоторые пользователи получили письмо о «партнёрском проекте» (есть у vc.ru).
- В пресс-службе «Почты России» объяснили, что сервис начал работать 1 августа, но до этого были и «тестовые отправки». Сама «Почта России» — только логистический партнёр, который передаёт посылки для таможенного оформления и доставляет их по России.
- «Почта Global» — это сервис для покупок в зарубежных интернет-магазинах. Все заказы поступают на склад посредника в США, откуда их доставляют покупателю. Стоимость доставки — от $16,66, срок — от трёх недель.
- «Почта Global» работает так: нужно зарегистрироваться и получить адрес в США. После этого на него нужно заказать товары и зафиксировать в сервисе. Все посылки придут на склад в Дэлавере, откуда их переправят в Россию.
- Заказывать можно с Amazon, eBay, iHerb, Apple и других сайтов. Если магазин не принимает карту, сервис может сам выкупить товар: для этого нужно указать ссылку на него, размер, цвет и другие парамерты. Оплачивать можно российскими картами Visa, MasterCard и «Мир».
- В документах «Почты Global» в качестве юрлица указана компания RP Logistics HK Co. Limited — это «дочка» «Почты России» в Гонконге, которую она основала в мае 2021 года. А адрес склада, куда придут посылки, использует сервис для заказа товаров из-за границы Pony.Market от Pony Express.
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Набросьте хейта. Из всех сил что остались после рабочего дня.
А если серьезно - почему нет, приглядимся, попробуем
США так загнивает, так загнивает! Дайте пжлст возможность позагнивать вместе с ними.. У-у-уу! Пиндосы проклятые! - пишит с айфона.
К чему хейтить филиал ада на Земле...
Деньги возьмут и ничего не привезут! Извиняйте - это всё санкции!
С Apple заказывать через Почту России, какой тут хейт, только лучи сочувствия заказывающему ))
потому что это фейк. Схема вряд ли работает.
Про импортозамещение уже говорили? Нет? Тогда - импортозамещение!
Мы ж с ними в Украине воюем?
это чтоб скупать у них товар, чтоб им меньше досталось. военная хитрость
Верните времена, когда можно заказывать с iherb, eBay напрямую как раньше и со стоимостью доставки 5-10 баксов!
Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно – прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! (с) Оскар Уайльд
Если вы что-то заказывали с ибэй напрямую, да если ещё и реально с доставкой за 10 долларов, то это с вероятностью 98% есть где-то ещё. Либо на собственном сайте производителя/продавца, либо в местах наподобие Aliexpress.
Небольшие продавцы или продавцы чего-то узкоспециализированного позволить себе такие условия почти всегда не могут.
А они и были самой мякоткой ebay, идущей с доставкой "US only". Нередко ещё и ловить/ждать приходилось.
Вы чё хотите как а париже
Хорошая тема, если и работать будет хорошо, то вообще зашибись!
Время покажет!
Согласен. Ждём первые отзывы в приемной на VC ))
А что такое? Как же так? С самой недружественной страной… куда смотрят спецслужбы, «почта России» с вражиной дела мутит 😮
Почта России достойная компания цена/ качество
Так же хорошая команда разработчиков
Не смотря на свою репутацию в прошлом
Просто им нужно было сделать ребрендинг ещё года 2 назад и выйти на рынок как новая и освоенная компания
Часто делаю доставку по рф и зарубеж и знаю о чем говорю
Конкуренты типа сдэк сдерут две шкуры и ещё будут придираться со своей таможней и правилами а сроки будут такими же
Поэтому я желаю Почте развиваться дальше
А хейтерам попробоваться воспользоваться почтовыми услугами где нибудь в странах ЕС
Трудно не согласится. Уйму посылок и по России получал и из-за рубежа с дорогой техникой. На удивление ни одной кражи или разбитой посылки. Доволен.
как стандартный посредник, только с финансированием из бюджета?
Напомнило карго компании, которые возят оптовикам товары из Китая в черную)
Самое забавное, кмк, упустили. Найс курс у государтвенной организации, да? %)
Почти как у Али,и дочка из Гонконга. И можно заплатить криптой же на Ньюэгг
Почта России столетия раскачивалась, чтобы доставлять письмо по России за 5 дней, а какой стартовый срок ожидания товара из США, 100500 дней?
в дело пойдут самые опытные голуби 🕊
Давно уже нормально шлют.
В следующей жизни!
Да не. Почта быстро стала работать уже давно
Странно, что так поздно. Это же вообще на поверхности было, бери - зарабатывай.
Ну почему, перекупов много, а эти - официалы😂
странно, что сделали в принципе
Всем бы только обосрать , достаточно нужный сервис нынче , плюс Почта радует в последние 3-4 года скоростью доставки
Самые интересные покупки из штатов — это как раз eBay и иногда амазон.
Вот только первые, по-моему, точно российские аккаунты закрыли (хотя я в свой на всякий случай, логиниться не пробовал), а что с амазоном — не в курсе.
Может тут кто подскажет?
В любом случае, идея хорошая, пусть работает и развивается.
Мои аккаунты живы и там, и там. Оба русские (как аккаунт может быть российским?), с адресами в РФ, США и Германии.
Более того, жив и eBay-аккаунт продавца с адресом доставки из РФ.
Интересно сколько десятков лет ещё будут шутки в стиле 'Уральских Пельменей' про Почту России? Уже очень и очень давно компания выросла во всех смыслах. Сервис норм, потерю и порчу посылок не наблюдаю. Отправляют и доставляет быстрее заявленных сроков в приложении.
А что с курсом по какому курсу оплачивать? По ифициальному или сегодня вон сбер евро по 75 рублей продает
Думаю, что история следующая. Какой-то ченуша из Почты России перехал в США и подмазал своей жене такой вот бизнес. Мол, пусть заказы присылают на наш адрес, а жена будет все это дело в Россию переправлять.
Классическая схема.
А как же импортозамещение? А как же они враги? И вообще они ведь загнивают или уже нет?
Вот бы еще беспошлинный ввоз для этого сервиса расширили, конкурентное преимущество бы усилилось )
1000 евро, норм для 99% задач
КМК сдэк свою попытку в форвардинг с треском провалил, посмотрим, может у почты выгорит.
Авто можно заказать?
Почта в последнее время очень похорошела. Даже больше, чем сами знаете что, при сами знаете ком. Удачи им в стартапе!🙌
Обычно этим жены IT-иков, работающих в Дилине занимались
"Официально «Почта России» запуск «Почты Global» не анонсировала." Всмвсле не анонсировала? Рассылка была массовая по клиентам. Это не анонс?
А что по этому поводу думает главный СНГшник ПГТшник?
CDEK Forward ver 2.0?
Насколько я понимаю, если будет возможность оплатить товар в сша, это возможно, если не попадает под ограничения экспортного контроля. Везти могут через Казахстан. Вот только не думаю что все могут оплатить в сша свою покупку. Да и экспортный контроль нарушить как плюнуть. Так что это попытки соотечественников наладить бизнес. Сомневаюсь что это проработает долго.