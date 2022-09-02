«Авито» начал тестировать рассылку скидок пользователям, добавившим товар в «Избранное» Статьи редакции
Действует и на автомобили.
- Опция помогает установить прямой контакт с теми, кто заинтересовался товаром, но пока не вышел на связь с продавцом, объяснили vc.ru в «Авито».
- Если покупатель заинтересуется скидкой, у продавца откроется с ним отдельный чат. Скидку можно отправить всем, кто добавил товар в «Избранное», или части пользователей.
- На время теста рассылка доступна профессиональным продавцам с личным менеджером «Авито» и тем, кто размещает объявления в «востребованных категориях» — «Запчасти», «Транспорт» и других.
- Опция платная. Рекомендуемый размер скидки и стоимость рассылки определяются в зависимости от товара, его популярности на платформе и цены объявления. Скидка может быть до 50%, её реальное значение продавец может выбрать сам. Например, величина будет разной для свитера и автомобиля. Скидка действует ограниченное время.
- У продавцов подержанных автомобилей с тарифами «Расширенный+» и «Максимальный+» есть включенные в тарифы лимиты на рассылку 800 и 1000 скидок соответственно.
- Скидки нельзя отправить покупателям, которые отключили маркетинговые уведомления в мессенджере или добавили продавца в «чёрный список». Ограничения есть и для тех, кто уже общался с продавцом по этому объявлению, добавил товар в «Избранное» больше 30 дней назад или получил много предложений о скидках за последний месяц.
- После тестирования функцию распространят на другие категории объявлений, например, на недвижимость, и откроют для большего количества продавцов. В будущем появится возможность делать другие акционные предложения.
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Ещё одна площадка будет засерать ленту уведомлениями.
Ну в целом интересная штука. Авито становится хорошим онлайн магазином, главное чтоб закон о рекламе их не заставил уйти с рынка.
"Хорошим магазином" в котором для получения доступа к функционалу площадки нужно покрутить головой на камеру и отослать паспортные данные, серьезно?
Ну полезная ведь штука, просто не надо добавлять в избранное все подряд
Авито придумал, как продавать скидки!
Мне почти месяц назад (5 августа) уже приходила такая кидка на недвижимость. В новости говорится, что такое введут в будущем
Ох авито уже все больше в сторону маркетплейса движется...
маркетплейс бу вещей — это отлично, как минимум, полезно для природы
Функция хорошая, но все равно дорого по тарифам на просмотры то выходит!
Для тех кто не знает, подобный функционал как в посте теперь в некоторых регионах для тех кто платит не просто ежемесячно, а за просмотры! https://vc.ru/services/481293-avito-vvodit-oplatu-za-prosmotry-dlya-platnyh-obyavleniy-vmesto-oplaty-za-razmeshchenie
О, там оказывается Избранное был раздел
Интересней была бы скидка от физлиц и по инициативе продавана.
Так и есть, еще неделю-полторы назад прилетала скидка. Коллега добавил товар в избранное и ЧЛ прислало скидку 5к рублей на товар. Пообсуждали такой функционал авито.
1.7 кк скидка, интересно, в курсе ли продавец о такой "распродаже".
Вот это будет прикол с квартирами и автомобилями )))
Такое уже есть на ebay. Нормальная тема, рабочая
А заодно начал тестировать блокировку пользователей, вошедших в личный кабинет более двух раз за сутки.
Ну не знаю, почему там ноют. Давно пора. Фича, лежащая на поверхности
Авито запилил торг для интровертов ^_^
В ахуе с какой задержкой выходят новости, это уже больше походит на воспоминания из прошлого.
Ожидаем новости о том как после съеба верхушки пищевой цепочки москвы на освободившиеся места нахлынули толпы колхозников из подмосковья
такого вы ещё не видели, это перевернёт всю отрасль
Вот еще... скидку делать за то что там подьзователь посмотрел товар... только за рейтинг...