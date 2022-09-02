Торговля
Маша Цепелева

«Авито» начал тестировать рассылку скидок пользователям, добавившим товар в «Избранное» Статьи редакции

Действует и на автомобили.

  • Опция помогает установить прямой контакт с теми, кто заинтересовался товаром, но пока не вышел на связь с продавцом, объяснили vc.ru в «Авито».
  • Если покупатель заинтересуется скидкой, у продавца откроется с ним отдельный чат. Скидку можно отправить всем, кто добавил товар в «Избранное», или части пользователей.
  • На время теста рассылка доступна профессиональным продавцам с личным менеджером «Авито» и тем, кто размещает объявления в «востребованных категориях» — «Запчасти», «Транспорт» и других.
  • Опция платная. Рекомендуемый размер скидки и стоимость рассылки определяются в зависимости от товара, его популярности на платформе и цены объявления. Скидка может быть до 50%, её реальное значение продавец может выбрать сам. Например, величина будет разной для свитера и автомобиля. Скидка действует ограниченное время.
  • У продавцов подержанных автомобилей с тарифами «Расширенный+» и «Максимальный+» есть включенные в тарифы лимиты на рассылку 800 и 1000 скидок соответственно.
  • Скидки нельзя отправить покупателям, которые отключили маркетинговые уведомления в мессенджере или добавили продавца в «чёрный список». Ограничения есть и для тех, кто уже общался с продавцом по этому объявлению, добавил товар в «Избранное» больше 30 дней назад или получил много предложений о скидках за последний месяц.
  • После тестирования функцию распространят на другие категории объявлений, например, на недвижимость, и откроют для большего количества продавцов. В будущем появится возможность делать другие акционные предложения.

#новость #авито

1293 просмотров
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21 комментарий
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 СвяТой_ТапоК

Ещё одна площадка будет засерать ленту уведомлениями.

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nkmstudio

Ну в целом интересная штука. Авито становится хорошим онлайн магазином, главное чтоб закон о рекламе их не заставил уйти с рынка.

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Сергей Никитин

"Хорошим магазином" в котором для получения доступа к функционалу площадки нужно покрутить головой на камеру и отослать паспортные данные, серьезно?

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Александр Пустовалов

Ну полезная ведь штука, просто не надо добавлять в избранное все подряд

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Иван Серик

Авито придумал, как продавать скидки!

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Король Аськи

Мне почти месяц назад (5 августа) уже приходила такая кидка на недвижимость. В новости говорится, что такое введут в будущем

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Leonid Sobchenko

Ох авито уже все больше в сторону маркетплейса движется...

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Крейг

маркетплейс бу вещей — это отлично, как минимум, полезно для природы

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Симеон Обедов

Функция хорошая, но все равно дорого по тарифам на просмотры то выходит!

Для тех кто не знает, подобный функционал как в посте теперь в некоторых регионах для тех кто платит не просто ежемесячно, а за просмотры! https://vc.ru/services/481293-avito-vvodit-oplatu-za-prosmotry-dlya-platnyh-obyavleniy-vmesto-oplaty-za-razmeshchenie

Авито вводит оплату за просмотры для платных…
Ряд пользователей начали получать уведомления, что в их регионе теперь оплата объявлений с 25…
vc.ru
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Алеоп

О, там оказывается Избранное был раздел

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rocket rocket

Интересней была бы скидка от физлиц и по инициативе продавана.

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Евгений

Так и есть, еще неделю-полторы назад прилетала скидка. Коллега добавил товар в избранное и ЧЛ прислало скидку 5к рублей на товар. Пообсуждали такой функционал авито.

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Dmitriy Mirovodin

1.7 кк скидка, интересно, в курсе ли продавец о такой "распродаже".

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Сидор

Вот это будет прикол с квартирами и автомобилями )))

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Евген Иванов

Такое уже есть на ebay. Нормальная тема, рабочая

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Alexey V

А заодно начал тестировать блокировку пользователей, вошедших в личный кабинет более двух раз за сутки.

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Дмитрий Комар

Ну не знаю, почему там ноют. Давно пора. Фича, лежащая на поверхности

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Поджог Сараев

Авито запилил торг для интровертов ^_^

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Ars Bavian

В ахуе с какой задержкой выходят новости, это уже больше походит на воспоминания из прошлого.

Ожидаем новости о том как после съеба верхушки пищевой цепочки москвы на освободившиеся места нахлынули толпы колхозников из подмосковья

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Maxim Stroganoff

такого вы ещё не видели, это перевернёт всю отрасль

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Человеческий ящик

Вот еще... скидку делать за то что там подьзователь посмотрел товар... только за рейтинг...

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