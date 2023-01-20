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Торговля
Полина Лааксо

«Яндекс Маркет» начал отображать товары магазинов-партнёров в «Картах» Статьи редакции

Это поможет покупателю изучить предложение, а продавцу — привлечь клиентов.

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  • Добавить товары на «Карты» могут те продавцы, кто владеет офлайн-магазинами и работает с «Маркетом» по моделям FBS (когда «Маркет» сам хранит, собирает и доставляет заказы), а также DBS или «Экспресс» («Маркет» занимается только доставкой).

  • Магазин-партнёр вправе сам выбирать, что показывать на картах и с каких площадок — с самого «Яндекс Маркета» или ещё и с других сайтов. Изменить список товаров или отключить его отображение можно в любое время.
  • Пользователь может просмотреть предложения двумя способами. Первый — нажать на значок магазина-партнёра на карте и выбрать в его карточке категорию «Товары и услуги». Второй — ввести общий запрос (например, «магазин электроники») и в верхней части экрана выбрать фильтр «Доставка Маркета». После этого покупатель может либо сходить за товаром в офлайн-магазин, либо заказать его через «Яндекс Маркет».

Пример с цветочным магазином:

Пример с музыкальным магазином:

#новость #яндексмаркет

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10 комментариев
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 Вадим Д.
Это поможет покупателю изучить предложение

В первую очередь это поможет Яндексу больше заработать.

Теперь эта канитель и в картах...

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Ale K

Ну это их карты, что хотят, то и пихают в них

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умный человек

Проклятые капиталисты )

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Вадим Д.

Ууу, мешают насладиться коммунистической моделью (-:

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Деда Миша

Карты в будущем, скриньте

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Вадим Д.

Примерно в марте.

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Иван С.

Главное в навигатор не запихивайте

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Maksim Razbo
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Свиридова Наталья

Вот это и называется монополия. Что хочу то и ворочу.

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Eozvarit

Жду новости Яндекс вернул карты в Яндекс.Карты

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