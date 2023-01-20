«Яндекс Маркет» начал отображать товары магазинов-партнёров в «Картах» Статьи редакции
Это поможет покупателю изучить предложение, а продавцу — привлечь клиентов.
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Добавить товары на «Карты» могут те продавцы, кто владеет офлайн-магазинами и работает с «Маркетом» по моделям FBS (когда «Маркет» сам хранит, собирает и доставляет заказы), а также DBS или «Экспресс» («Маркет» занимается только доставкой).
- Магазин-партнёр вправе сам выбирать, что показывать на картах и с каких площадок — с самого «Яндекс Маркета» или ещё и с других сайтов. Изменить список товаров или отключить его отображение можно в любое время.
- Пользователь может просмотреть предложения двумя способами. Первый — нажать на значок магазина-партнёра на карте и выбрать в его карточке категорию «Товары и услуги». Второй — ввести общий запрос (например, «магазин электроники») и в верхней части экрана выбрать фильтр «Доставка Маркета». После этого покупатель может либо сходить за товаром в офлайн-магазин, либо заказать его через «Яндекс Маркет».
Пример с цветочным магазином:
Пример с музыкальным магазином:
В первую очередь это поможет Яндексу больше заработать.
Теперь эта канитель и в картах...
Ну это их карты, что хотят, то и пихают в них
Проклятые капиталисты )
Ууу, мешают насладиться коммунистической моделью (-:
Карты в будущем, скриньте
Примерно в марте.
Главное в навигатор не запихивайте
Вот это и называется монополия. Что хочу то и ворочу.
Жду новости Яндекс вернул карты в Яндекс.Карты