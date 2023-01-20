Добавить товары на «Карты» могут те продавцы, кто владеет офлайн-магазинами и работает с «Маркетом» по моделям FBS (когда «Маркет» сам хранит, собирает и доставляет заказы), а также DBS или «Экспресс» («Маркет» занимается только доставкой).

