Покупатель бизнеса владельца Zara в России запланировал открыть первые магазины весной 2023 года под брендом Maag — «Ъ» Статьи редакции
Источники газеты утверждают, что Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии Inditex.
- Daher Group, которая в октябре 2022 года договорилась о покупке российского бизнеса испанской Inditex (бренды Zara и Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius), планирует открыть первые магазины в стране под собственными брендами весной 2023 года. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник на рынке одежды и двух консультантов по торговой недвижимости.
По их словам, первой станет точка в московском ТЦ «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.
- Inditex объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года, а осенью управляющей компанией российского подразделения стала «Новая мода». С декабря последняя зарегистрировала несколько доменов, в названии которых есть maag, а также vilet, dub, ecru.
- В начале 2023 года «Новая мода» разместила вакансии менеджеров по закупкам и логистике, кассиров, продавцов, администраторов и директоров магазинов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону и других городах, пишет «Ъ».
- В российском Inditex заявили, что Daher Group будет вести бизнес в России под собственными брендами, которые не имеют отношения к испанской компании. В «Авиапарке», Daher Group и Azadea Group не ответили на запросы.
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Maga было бы прикольнее (
Амбассадоры бренда Maga.
MagaZara
Вопрос к тем кто в рф остался: скажите, а все эти магазины которые открываются под новыми вывесками чем торгуют? Теми же самыми брендами или просто рандом с «черкизона»?
Конечно же рандомом с Черкизона и только тем кто не остался в РФ доступны высшие блага!
Мой кот, как лежал, так и лежит 😊 Наглая морда 🐱
Насчёт reserved, house и остальной Польши - торгуют вещами этих же брендов, но сами магазины под другими вывесками.
новых магазинов пока не видно, все площади в тц (hm, uniqlo, zara и тд) стоят закрытыми.
ДеВольт и Локситан торгует оригинальными вещами под старыми брендами.
Не выдают больше 4 букв, видимо, главное условие при продаже было.
креатив просто зашкаливает. видимо путинский режим имеет и такой побочный эффект. свобода слова (и мысли) - основа креатива и как следствие инноваций
А так бы назвали - Зараза и Точка!
А почему не «Z и точка»?
Заточка?
С такими названиями вкусочка уже не кажется таким бредом
А чем названия Maag, Vilet и Dub плохи для магазинов одежды? Что в них вкусноточкного?
"источники заявили, что дахер уже отшивает"
Да Хер? Уес Хер
Странно что по пути ребрендинга Cropp и reserved не пошли. Хотя наверное испанцы тогда очень недовольны бы были.
На прошлой неделе был в ТЦ, там на месте Zara home какая-то Zebra home работает, с тем же самым товаром.
Bebra Home
😂😂😂
Можно сказать дружно этой сети - Gaam No...