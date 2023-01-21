Торговля
Долгосрочный татарин

Покупатель бизнеса владельца Zara в России запланировал открыть первые магазины весной 2023 года под брендом Maag — «Ъ» Статьи редакции

Источники газеты утверждают, что Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии Inditex.

  • Daher Group, которая в октябре 2022 года договорилась о покупке российского бизнеса испанской Inditex (бренды Zara и Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius), планирует открыть первые магазины в стране под собственными брендами весной 2023 года. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник на рынке одежды и двух консультантов по торговой недвижимости.

  • По их словам, первой станет точка в московском ТЦ «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

  • Inditex объявила о временном закрытии больше 500 своих магазинов и онлайн-продаж в России в начале марта 2022 года, а осенью управляющей компанией российского подразделения стала «Новая мода». С декабря последняя зарегистрировала несколько доменов, в названии которых есть maag, а также vilet, dub, ecru.
  • В начале 2023 года «Новая мода» разместила вакансии менеджеров по закупкам и логистике, кассиров, продавцов, администраторов и директоров магазинов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Хабаровске, Ростове-на-Дону и других городах, пишет «Ъ».
  • В российском Inditex заявили, что Daher Group будет вести бизнес в России под собственными брендами, которые не имеют отношения к испанской компании. В «Авиапарке», Daher Group и Azadea Group не ответили на запросы.

#новость #inditex

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95 комментариев
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 Эльвира Павлова

Maga было бы прикольнее (

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Слегка Придурковатый

Амбассадоры бренда Maga.

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Деда Миша

MagaZara

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2 комментария
Oleg

Вопрос к тем кто в рф остался: скажите, а все эти магазины которые открываются под новыми вывесками чем торгуют? Теми же самыми брендами или просто рандом с «черкизона»?

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Bames Jond

Конечно же рандомом с Черкизона и только тем кто не остался в РФ доступны высшие блага!

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65 комментариев
ольга федченко

Мой кот, как лежал, так и лежит 😊 Наглая морда 🐱

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Цифровые комплексы

Насчёт reserved, house и остальной Польши - торгуют вещами этих же брендов, но сами магазины под другими вывесками.

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2 комментария
alexstellar

новых магазинов пока не видно, все площади в тц (hm, uniqlo, zara и тд) стоят закрытыми.

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Михаил Иванович

ДеВольт и Локситан торгует оригинальными вещами под старыми брендами.

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Вадим Д.

Не выдают больше 4 букв, видимо, главное условие при продаже было.

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alexstellar

креатив просто зашкаливает. видимо путинский режим имеет и такой побочный эффект. свобода слова (и мысли) - основа креатива и как следствие инноваций

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3 комментария
ольга федченко

А так бы назвали - Зараза и Точка!

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Eli

А почему не «Z и точка»?

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Лев Коптев

Заточка?

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Деда Миша

С такими названиями вкусочка уже не кажется таким бредом

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Владимир Швецов

А чем названия Maag, Vilet и Dub плохи для магазинов одежды? Что в них вкусноточкного?

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2 комментария
Artur Kuramshin

"источники заявили, что дахер уже отшивает"

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hammerpreisen de

Да Хер? Уес Хер

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Таир Бакиев

Странно что по пути ребрендинга Cropp и reserved не пошли. Хотя наверное испанцы тогда очень недовольны бы были.

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Ivan Mart

На прошлой неделе был в ТЦ, там на месте Zara home какая-то Zebra home работает, с тем же самым товаром.

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SKYPIDAR

Bebra Home

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ольга федченко

😂😂😂

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Раскаяние и Мармелад

Можно сказать дружно этой сети - Gaam No...

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