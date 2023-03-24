«Альфа-банк» предъявил ещё два иска к «Связному» на 8 млрд рублей Статьи редакции
Сам ритейлер в феврале сообщил о планах инициировать собственное банкротство.
- Сумма требований по первому иску — 7,67 млрд рублей, третье лицо в деле — операционная компания ритейлера ООО «Сеть Связной». По второму иску банк требует 548 млн рублей, третьей стороной помимо «Сети Связной» привлечён российский офис Samsung — ООО «Самсунг электроникс рус компани». Внимание на это обратили «Ведомости».
- Оба иска поданы к DTS Retail как поручителю по кредитам, которые банк выдал «Сети Связной», сообщили изданию в «Альфа-банке». В «Связном» и Samsung отказались от комментариев.
- Поданные в марте иски банка — не первые к ритейлеру: в июле 2022-го он подавал заявления к «Сети Связной» и DTS Retail на 5,9 млрд рублей. Они касались факторинговой сделки на поставку электроники через дистрибутора «Мерлион». Разбирательство закончилось мировым соглашением.
- Но спустя две недели по одному из исков «Мерлион» подал кассационную жалобу на решение суда. Следующее заседание назначено на 28 марта 2023-го. Это может означать, что условия мирового соглашения не выполнялись, из-за чего и мог последовать новый иск от «Альфа-банка», предположил юрист в разговоре с газетой.
- Сам «Связной» в феврале 2023-го разместил в базе «Федресурс» сообщение о намерении инициировать собственное банкротство. С аналогичными заявлениями выступал и другой кредитор ритейлера — «Совкомбанк».
- В середине 2022-го «Ведомости» писали, что кредиторы и контрагенты, среди которых был и «Альфа-банк», подали 79 исков к «Связному» на 14,3 млрд рублей. Источник газеты среди крупных дистрибуторов смартфонов говорит, что сейчас ритейлеру ещё сложнее: востребованных iPhone нет на рынке, новинок Samsung на всех не хватает, нет маркетинговых денег, а также наступает низкий сезон.
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Жаль людей, работающих в Связном, но совсем не жалко сам Связной, с их убогой политикой любых допов и пуков за деньги. И ладно молодые люди отказывались от всяких установок ВК за 500 рублей, но сколько они развели пенсионеров?
Единственный способ толкать вк в массы
Так банкротят не АО Связной, а лишь одно из юр. лиц, на которое брали кредиты.
Какие планы ставили, такие решения и находили сотрудники
так это все сотрудники и творили
Так у них зарплата зависела от количества навязанных услуг. Не хочешь остаться с голой жопой на морозе - накручивай доп услуг побольше. Выполняй план продаж.
Так что виноваты тут не они.
нужно было бастовать
за забором очередь)
так и живём
Вообще странно, что Связной до сих пор как-то работает.
У меня в городе позакрывали два из двух существовавших магазина. Один пока пустует, вместо другого открыли Альфу)
Иронично (-:
Евросеть - иски просто охуеть.
Связной уже не на связи похоже
Летит к Enter
кто окончательно развалил связной?
прогресс как мне кажется.
подобные магазины уже не нужны по сути. че им продавать? мобилки везде продаются уже. в каждой дыре. аксессуары? тоже, причем в ларьках чехлы кабели и прочее и выбор больше и цены демократичнее
другие же монополисты перестроились
вы о ком? евросеть? я уже не вспомню к сожалению тонны этих названий магазинов сотовых из 00ых. но было куча разных. и апельсины всякие и что только не было.
и они или перешли в нечто днс/ситилинк подобное или померли.
вот связной как раз помер.
МВидео перестроился.
Мвидео никогда не был магазином по продаже мобильных телефонов.
Начинался он еще в 90ых с магазина Мир Видео. И он практически с конца нулевых занимался бытовой техникой широкого ассортимента
Я веду к тому, что мобильниками он успешно торгует.
а я не о том. все магазины мобильников загунлись.
я вообще удивлен что связной еще жив.
они потому как раз и загнулись что сегмент торговцев бытовой техникой затянул в себя все. Кей тоже загнулся и компьютер теперь можно купить тоже везде.
мог бы стать Связной таким как МВидео? ну то уже вопрос. были попытки в Энтер Связной помню.
а так я не уверен что мне нужен еще один ретейлер наряду с Эльдорадо Мвидео ДНС и тд.
так как и там все не так здорово. Техносила все, медиамаркт тоже
Альфа-банк сам скоро с молотка пойдёт
Ага, уже год слышу подобное, а по факту только лучше становится
Он нам нахуй и не нужон этот связной
Последний раз в Связном был ещё в 2012-2013 годах. Думал он давно того, как и Евросеть
А разве Евросеть в свое время не Связной себе забрал?
Нечего было по овепрайсу продавать
имхо произошла просто смена форматов (как с газетами, эволюция одним словом), раньше на каждом углу были связные, теперь их нишу и вездесущность заняли ВБ/озон. у нас только за месяц в округе 5 новых пунктов выдачи озон открылось. скоро в каждой пятиэтажке будет либо первый, либо второй, либо оба.
Халву навязали при покупке айфона в рассрочку, а потом прикинулись будто комп завис и давайте айфон через халву проведём типа та же рассрочка говорили они)
Наступает низкий сезон? По мне так он наступил сами знаете когда
В мухосрансках сквозные закрываются...эх...а что с картой Кукуруза будет?