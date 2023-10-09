Торговля
Полина Лааксо

Wildberries запустит функцию дополнительного подтверждения заказа в приложении Статьи редакции

С помощью PIN-кода, Touch ID или Face ID.

  • Опция станет доступна пользователям «в течение месяца», рассказала компания. Подключить и отключить её можно будет в любое время.
  • Так Wildberries надеется «свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами».
Так, например, будет выглядеть проверка по PIN-коду
  • Маркетплейс связывает запуск функции с ситуацией, которая произошла в конце декабря 2022 года. Тогда пятилетняя дочь покупательницы из Санкт-Петербурга по ошибке заказала 93 товара на 250 тысяч рублей. Девушка попыталась отменить заказы, обращалась в техподдержку и в ПВЗ, но ей не помогли. Забирать посылки она не стала, но оказалась вынуждена платить за возврат.
  • В июне 2023 года петербургский суд взыскал с компании 9300 рублей в пользу покупательницы, а также потребовал выплатить ей 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда и уплатить штраф в размере 5650 рублей.

#новость #wildberries

1.5K показов
1.8K открытий
0
51 комментарий
Написать комментарий...
 abubas//

Это всё хуйня. Нужна кнопка отмена заказа, хотя бы в течении часа.

Ответить
Развернуть ветку
Анна Борзыч

А сейчас разве такой нет? Раньше, вроде, была. Спокойно пару раз делала отмену, правда, практически сразу же после заказа

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mi-Tech

В течение 15 минут было
Но это лишний гемор
Зачем им такое

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

И чем это поможет, если вероятность зайти на ВБ в течение этого часа и увидеть левый заказ стремиться к нулю?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Денис Артемов

Зачем... в большинстве случаев люди поймут что произошло дай бог в течение суток, а то и дольше

Ответить
Развернуть ветку
Вайр

Отличная идея. Чтобы заказ отправлялся на сортировку только через час. Геморрой для разработчиков и логистов)

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Перестал пользоваться Wildberries после того, как ввели платный возврат

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

славное соседство получилось

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

платный возврат зависит от твоего процента выкупа, не все же продавцам за тебя платить

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ярослав Богданов

Только если не знаю, что точно всё куплю. Так для дома накупил товаров 15 и был потом бесплатный возврат пару раз, а теперь снова плати...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Если покупатель не подтвердит — штраф и позор такому покупателю?

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Красильников

Я бы еще ввел капчу после кода

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Мы просто обнулим ваш финансовый рейтинг на привязанной карте.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Коренев
Так Wildberries надеется «свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами».

Сторонними лицами? А вот тут поподробнее

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Есть такие странные люди (реально не понимаю их), которые шерят без палева вообще всё, в том числе и личные аккаунты. Тот случай когда «пишу с аккаунта мужа…» — это вот эти люди.

Я даже от кинотеатра бы свой акк. никому не дал, потому что там моя четко структурированная история просмотров и закладок так как надо мне.
А некоторые и с детьми, всё в кучу.

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

ну мало ли что ваш сожитель случайно назаказывает! всё, что не «член семьи», — уже стороннее лицо

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Zloy Marketolog
сторонними лицами

Товарищем майором) В интернетах пишут, что у некоторых людей без их участия оформились все отложенные товары в корзинах.

Ответить
Развернуть ветку
Mi-Tech

3 лицами

Ответить
Развернуть ветку
Anton Sheer
Ответить
Развернуть ветку
Ulkay Denizogly

Девушка твоя взяла телефон и заказала. Или кто угодно кто не член семьи.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Много ли ума надо зайти в профиль интернет-магазина с общественного компьютера. И ещё и не разлогиниться потом.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Матвеенко

Саня, купи пива пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Красильников

Я бы купил тебе, но я не Саня сори((

Ответить
Развернуть ветку
تقي

А «ответственная покупка» с ограничением депозита в неделю/месяц имеется уже?

Ответить
Развернуть ветку
Суздальский огурец

ждите ещё год

Ответить
Развернуть ветку
H A

Тогда бы подтверждение с банковской карты принудительно как-то подкрутить, а не вот это вот всё

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

тогда всем лень станет, продажи упадут.

как было с эплпей

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Framework Юзернеймович

"Wildberries в течение месяца введёт защиту от детей и "случайных" заказов. По нашей информации, обновления добавят после того, как ребёнок из Дагестана тайно напокупал с родительского телефона игрушек на 230к." Инфо из одного ТГ

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

там 250к рублей.

и за возврат товаров 38к

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Хз, на ВБ уже давно ничего не заказываю, после платного возврата и не возможности отменить покупку. Перешёл на Озон и никаких проблем и выбор богаче

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Богданов

Ещё как вариант ламода
Вспоминаю про неё раз в два года

Ответить
Развернуть ветку
Мигель Маркин

Ура, наконец то они с этим что-то сделали спустя год..

Ответить
Развернуть ветку
Lisa Franceva

годно , так хоть действительно меньше риска , что будет случайный заказ

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Лучше бы уведомления на почту сделали бы. На iOS только в приложении - оттуда сыпется столько спама, что нахрен их выключаешь. Идиоты - весь форум в возмущениях про уведомления - им пох.

Ответить
Развернуть ветку
Anton Levin

Если есть пятилетняя дочь, то это не девушка, а женщина, девушка – это правильно воспитанная девственница и точка.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
48 комментариев
Раскрывать всегда
null