Wildberries запустит функцию дополнительного подтверждения заказа в приложении Статьи редакции
С помощью PIN-кода, Touch ID или Face ID.
- Опция станет доступна пользователям «в течение месяца», рассказала компания. Подключить и отключить её можно будет в любое время.
- Так Wildberries надеется «свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами».
- Маркетплейс связывает запуск функции с ситуацией, которая произошла в конце декабря 2022 года. Тогда пятилетняя дочь покупательницы из Санкт-Петербурга по ошибке заказала 93 товара на 250 тысяч рублей. Девушка попыталась отменить заказы, обращалась в техподдержку и в ПВЗ, но ей не помогли. Забирать посылки она не стала, но оказалась вынуждена платить за возврат.
- В июне 2023 года петербургский суд взыскал с компании 9300 рублей в пользу покупательницы, а также потребовал выплатить ей 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда и уплатить штраф в размере 5650 рублей.
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Это всё хуйня. Нужна кнопка отмена заказа, хотя бы в течении часа.
А сейчас разве такой нет? Раньше, вроде, была. Спокойно пару раз делала отмену, правда, практически сразу же после заказа
В течение 15 минут было
Но это лишний гемор
Зачем им такое
И чем это поможет, если вероятность зайти на ВБ в течение этого часа и увидеть левый заказ стремиться к нулю?
Зачем... в большинстве случаев люди поймут что произошло дай бог в течение суток, а то и дольше
Отличная идея. Чтобы заказ отправлялся на сортировку только через час. Геморрой для разработчиков и логистов)
Перестал пользоваться Wildberries после того, как ввели платный возврат
славное соседство получилось
платный возврат зависит от твоего процента выкупа, не все же продавцам за тебя платить
Только если не знаю, что точно всё куплю. Так для дома накупил товаров 15 и был потом бесплатный возврат пару раз, а теперь снова плати...
Если покупатель не подтвердит — штраф и позор такому покупателю?
Я бы еще ввел капчу после кода
Мы просто обнулим ваш финансовый рейтинг на привязанной карте.
Сторонними лицами? А вот тут поподробнее
Есть такие странные люди (реально не понимаю их), которые шерят без палева вообще всё, в том числе и личные аккаунты. Тот случай когда «пишу с аккаунта мужа…» — это вот эти люди.
Я даже от кинотеатра бы свой акк. никому не дал, потому что там моя четко структурированная история просмотров и закладок так как надо мне.
А некоторые и с детьми, всё в кучу.
ну мало ли что ваш сожитель случайно назаказывает! всё, что не «член семьи», — уже стороннее лицо
Товарищем майором) В интернетах пишут, что у некоторых людей без их участия оформились все отложенные товары в корзинах.
3 лицами
Девушка твоя взяла телефон и заказала. Или кто угодно кто не член семьи.
Много ли ума надо зайти в профиль интернет-магазина с общественного компьютера. И ещё и не разлогиниться потом.
Саня, купи пива пожалуйста
Я бы купил тебе, но я не Саня сори((
А «ответственная покупка» с ограничением депозита в неделю/месяц имеется уже?
ждите ещё год
Тогда бы подтверждение с банковской карты принудительно как-то подкрутить, а не вот это вот всё
тогда всем лень станет, продажи упадут.
как было с эплпей
"Wildberries в течение месяца введёт защиту от детей и "случайных" заказов. По нашей информации, обновления добавят после того, как ребёнок из Дагестана тайно напокупал с родительского телефона игрушек на 230к." Инфо из одного ТГ
там 250к рублей.
и за возврат товаров 38к
Хз, на ВБ уже давно ничего не заказываю, после платного возврата и не возможности отменить покупку. Перешёл на Озон и никаких проблем и выбор богаче
Ещё как вариант ламода
Вспоминаю про неё раз в два года
Ура, наконец то они с этим что-то сделали спустя год..
годно , так хоть действительно меньше риска , что будет случайный заказ
Лучше бы уведомления на почту сделали бы. На iOS только в приложении - оттуда сыпется столько спама, что нахрен их выключаешь. Идиоты - весь форум в возмущениях про уведомления - им пох.
Если есть пятилетняя дочь, то это не девушка, а женщина, девушка – это правильно воспитанная девственница и точка.