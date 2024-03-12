Транспорт
Таня Боброва

Акции Xiaomi подорожали на 11% на фоне сообщения о дате начала продаж первого электромобиля компании Статьи редакции

Производитель смартфонов официально представил машину в конце 2023 года.

  • Xiaomi начнёт продавать свои первые электромобили SU7 (speed ultra) 28 марта 2024 года в Китае, пишет Bloomberg. На фоне новости акции компании на Гонконгской бирже показали самый большой внутридневной скачок более чем за год, отмечает агентство.
  • К закрытию торгов бумаги компании подорожали на 11,34%.
  • Китайский производитель техники официально представил свой первый электромобиль в конце декабря 2023 года. Это пятиместный седан, который будет выпускаться в партнёрстве с китайским автопроизводителем BAIC.
  • Глава и основатель компании Лэй Цзюнь отмечал, что цель Xiaomi — «создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla». Официально цены компания не называла.
  • Bloomberg и WSJ отмечают, что цена будет иметь решающее значение на фоне конкуренции с BYD, Nio и Li Auto. Опрошенные агентством аналитики предполагают, что машина будет стоить около 220-260 тысяч юаней (от $30,6 тысячи до $36,2 тысячи). WSJ указывает, что уровень в 200 тысяч юаней — эталон для электромобилей того же класса, что и SU7.
Источник: Xiaomi

#новости #xiaomi

45 показов
950 открытий
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 ELIFAS LEVi

электромобиль в котором будет невозможно заменить батарею

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
бумаги компании подорожали на 11,34%

Заплакали киви-инвесторы.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ермаков

Этот бум сейчас также благополучно спадет, каждый раз одно и тоже..

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

В Китае не скоро с их замечательной экологией.

Ответить
Развернуть ветку
Optimus

Чушь полная.
Во первых он будет намного дороже.
Во вторых они на нём денег не заработают.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Намного дороже чем что?
Почему они на нем не должны много заработать?

Ответить
Развернуть ветку
Денис

Made in xiaomi

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Эпл не смог, а Сёмушка смогла. Вот где первая экономика мира. 🙋

И нафига мы до сих пор храним доллары? 💵

Электрокар от Эпл вы уже не купите потому что его не существует в природе, а от Сёмушки купите. 💁

Ответить
Развернуть ветку
Herald of Sudan

непривычно читать информацию о том, что Xiaomi будет продавать еще и машины , когда у тебя марка ассоциируется только с конкретно одним производством ,сложно переключиться на тот факт , что можно ведь продавать все что угодно под своим брендом

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

"у меня сяоми" - теперь и в автомире ))

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

Топ за свои деньги

Ответить
Развернуть ветку
Gleb Gleb

Чего они только не делают

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
10 комментариев
Раскрывать всегда