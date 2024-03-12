Акции Xiaomi подорожали на 11% на фоне сообщения о дате начала продаж первого электромобиля компании Статьи редакции
Производитель смартфонов официально представил машину в конце 2023 года.
- Xiaomi начнёт продавать свои первые электромобили SU7 (speed ultra) 28 марта 2024 года в Китае, пишет Bloomberg. На фоне новости акции компании на Гонконгской бирже показали самый большой внутридневной скачок более чем за год, отмечает агентство.
- К закрытию торгов бумаги компании подорожали на 11,34%.
- Китайский производитель техники официально представил свой первый электромобиль в конце декабря 2023 года. Это пятиместный седан, который будет выпускаться в партнёрстве с китайским автопроизводителем BAIC.
- Глава и основатель компании Лэй Цзюнь отмечал, что цель Xiaomi — «создать автомобиль мечты, который будет не хуже Porsche и Tesla». Официально цены компания не называла.
- Bloomberg и WSJ отмечают, что цена будет иметь решающее значение на фоне конкуренции с BYD, Nio и Li Auto. Опрошенные агентством аналитики предполагают, что машина будет стоить около 220-260 тысяч юаней (от $30,6 тысячи до $36,2 тысячи). WSJ указывает, что уровень в 200 тысяч юаней — эталон для электромобилей того же класса, что и SU7.
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электромобиль в котором будет невозможно заменить батарею
Заплакали киви-инвесторы.
Этот бум сейчас также благополучно спадет, каждый раз одно и тоже..
В Китае не скоро с их замечательной экологией.
Чушь полная.
Во первых он будет намного дороже.
Во вторых они на нём денег не заработают.
Намного дороже чем что?
Почему они на нем не должны много заработать?
Made in xiaomi
Эпл не смог, а Сёмушка смогла. Вот где первая экономика мира. 🙋
И нафига мы до сих пор храним доллары? 💵
Электрокар от Эпл вы уже не купите потому что его не существует в природе, а от Сёмушки купите. 💁
непривычно читать информацию о том, что Xiaomi будет продавать еще и машины , когда у тебя марка ассоциируется только с конкретно одним производством ,сложно переключиться на тот факт , что можно ведь продавать все что угодно под своим брендом
"у меня сяоми" - теперь и в автомире ))
Топ за свои деньги
Чего они только не делают