Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы сопровождающим без билетов — «Ъ» Статьи редакции
В Минтрансе говорят, что мера будет носить «временный краткосрочный характер для конкретного объекта и действовать на период наибольшей опасности».
- Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет 17 аэропортов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга) попросила Минтранс не запрещать вход в терминалы сопровождающим без билетов, пишут «Ъ» и РБК.
- Минтранс подготовил соответствующий проект постановления в феврале 2024 года. Меры могут вступить в силу с 1 сентября. В ведомстве заявили «Ъ», что они будут носить «временный краткосрочный характер для конкретного аэропорта и действовать на период наибольшей опасности».
- Собеседники «Ъ» в аэропортовом сообществе отмечают, что третий уровень безопасности тоже формально временный, но на практике регулярно продлевается каждые две недели уже больше года. С 2022 года третий (максимальный) уровень безопасности действует в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.
- Согласно обращению МАА, из-за ограничений станет невозможно провожать и встречать в терминале пассажиров, в том числе пожилых, детей без сопровождения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также меры приведут к очередям на входе, что может сказаться на безопасности.
- Кроме того, считают в МАА, ограничения могут привести к падению неавиационных доходов аэропортов и «снижению налоговых поступлений». По оценке источников «Ъ» в Московском авиаузле, они потеряют 20-30% неавиационных доходов, включая оборот платных парковок. МАА предложила сделать запрет на вход «не обязательством, а правом».
- Газета также отмечает, что некоторые пассажиры всё ещё покупают билеты в аэропортах, а представительства части авиакомпаний расположены только там — их пассажиры не смогут решить свои вопросы не в день перелёта.
- В МАА и аэропортах Московского авиаузла не дали комментариев. В петербургском «Пулково» сообщили, что готовы выполнять необходимые требования, но к ограничениям надо «подходить обдуманно». В Общероссийском объединении пассажиров сказали, что «не видят корреляции между безопасностью и этим запретом».
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Депутаты, пожалуйста, запретите вход в вагон поезда без билета.
А то у меня теща всегда приезжает на поезде минимум с десятью огромными сумками, набитыми каким-то хламом. Мне приходится раз 5-6 заходить в узкий вагон против течения людей. Может ваш запрет ее образумит, и она станет компактнее паковать свои сумки.
Надеюсь закатки хотя бы привозит. Соленые огурчики, грибочки, ммм
Вопросы с терактами не решаются рамками, в Волгограде 10 лет назад вьебался прямо на входе. Это должна быть кропотливая работа спецслужб
ни регистрация симок, ни пакет яровой не помогли, ни в питере, ни в крыму, ни в крокусе
При этом в беларуси где формальная граница с рф, рамок нет даже на вокзале минска.
рамки на вокзалах -это величайшая дурь, потому что ничто не мешает террористу сесть на поезд в условном усть кукуево с 50 кг тротиллла и приехав на вокзал жахнуть их там.
о чем и речь, что не мешает в мск чуть ли не анальный досмотр устроить. на каком-то вокзале (хз, я не разбираюсь, где аэроэкспресс) после захода с улицы до выхода к поезду даже 2 раза какие-то рамки были, а я с кучей сумок, рюкзаков и котом, в крокусе тоже вон рамки были на видео. только головняк создают
причем они свой анальный досмотр и на МЦК с МЦД распространили, хотя казалось бы чем они привлекательнее для террористов, чем московское метро, где досмотр выборочный. Ну видимо тем, что там можно тупо с улицы на платформу залезть или из дальнего пригорода на эльке приехать.
и билеты без паспорта
Не, всё разумно, зачем запрещать? Во-первых, людям сложности, во-вторых — кому стакан воды или бутер по цене белужьей икры продавать? Или 1 и 2 местами поменять?
Не шути, да не шутим будешь.
Реально много проблем возникает: от покупки билетов (многие не пользуются онлайн-покупкой, внезапно) до встретить инвалида/ребёнка с рейса и т.д.
Да я и не шучу, проблем будет больше, факт. Но и аэропорты себя не забудут, удобство для людей на последнем месте для них.
Проморгал: Ударение на сопровождающих без билета
Электронный билет надо будет распечатывать? :-)
Инфа 100%🥳
"За 2 км до терминала раздеться и медленно идти держа руки за головой. Одежду отдать сопоовождающим. За триста метров перед линией досмотра лечь на землю лицом вниз положив перед собой билет и паспорт ждать досмотра. Робу с надписью "залетный" выдадут в самолете. ВНИМАНИЕ! не снимать до конца поездки!"
Отрывок из антиутопии.
В нашем мире славабосху все не так. Напускать в страну психов и ждать сюрпризов это наш путь!
Запрет на продажу валюты тоже временный. Просто его продлевают регулярно =)
Эх, а о временно закрытых аэропортах уже никто не вспоминает :(
А ведь аэропорты в которых все еще можно входить просто так.
Просто, без прохода через рамку, сдачи багажа на проверку.
И вот что удивительно - в этих аэропортах тоже нет никаких эксцессов.
Провожающие, встречающие, люди, которые решили перекантоваться с вечера, потому что завтра в 2 ночи самолёт, а они проездом - все заходят и выходят просто в двери.
это аэропорты малой авиации, типа L-410, там и пилоты тупо за шторкой сидят.
Это аэропорты в Европе
Логично, ведь террористам билеты покупать нельзя, такой контроль не пройдут 100%.
Статья рассказывает о предложении МАА к Минтрансу не запрещать вход в аэропорты сопровождающим без билетов
Саммари:
- Минтранс рассматривает запрет входа без билета
- Мера временная и для конкретных ситуаций
- МАА против, указывает на последствия
- Третий уровень безопасности уже длится более года
- Ограничения мешают сопровождению пассажиров
- Может сказаться на очередях и безопасности
- Предложено сделать запрет правом аэропорта
- Влияние на неавиационные доходы аэропортов
- Пулково готово к требованиям, но требует обдуманных решений
- ООП не видит связи между безопасностью и запретом
Стараюсь выделять самое важное для вас.
отменить самолеты, и падать будет некому, поднимем качество жд переезда, ну и опасность тоже
В Госдуму его!
Уровень безопасности? Думала наоборот, есть уровни опасности
Нет ничего более постоянного, чем временное
Да давайте вообще запретим из дома выходить без "достаточной причины" и все
Может, и на входе рамки отменить додумаются когда-нибудь? Да не, бред какой-то
Ну не известно как это всё по итогу скажется, если это будет постоянным запретом. Наверное необходим обдуманный взвешенный подход. Нужно учесть мнение всех сторон. Но уже и сейчас понятно что снизятся неавиационные доходы аэропортов и как следствие будет снижение налоговых поступлений. Одно решение повлечёт целую цепочку.
А как они будут проверять наличие билета? По паспорту, через систему бронирования? Или здравствуй распечатки, про которые все уже наконец-то забыли? Все это очереди и лакомая цель для любого террориста, особенно с огнестрелом. Казалось бы терракт в Волгограде должен был хоть чему-то научить, но нет. Пофиг на убийства, главное чтоб труп не в моей зоне был.