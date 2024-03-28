Транспорт
Таня Боброва

Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы сопровождающим без билетов — «Ъ» Статьи редакции

В Минтрансе говорят, что мера будет носить «временный краткосрочный характер для конкретного объекта и действовать на период наибольшей опасности».

  • Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет 17 аэропортов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга) попросила Минтранс не запрещать вход в терминалы сопровождающим без билетов, пишут «Ъ» и РБК.
  • Минтранс подготовил соответствующий проект постановления в феврале 2024 года. Меры могут вступить в силу с 1 сентября. В ведомстве заявили «Ъ», что они будут носить «временный краткосрочный характер для конкретного аэропорта и действовать на период наибольшей опасности».
  • Собеседники «Ъ» в аэропортовом сообществе отмечают, что третий уровень безопасности тоже формально временный, но на практике регулярно продлевается каждые две недели уже больше года. С 2022 года третий (максимальный) уровень безопасности действует в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Согласно обращению МАА, из-за ограничений станет невозможно провожать и встречать в терминале пассажиров, в том числе пожилых, детей без сопровождения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Также меры приведут к очередям на входе, что может сказаться на безопасности.
  • Кроме того, считают в МАА, ограничения могут привести к падению неавиационных доходов аэропортов и «снижению налоговых поступлений». По оценке источников «Ъ» в Московском авиаузле, они потеряют 20-30% неавиационных доходов, включая оборот платных парковок. МАА предложила сделать запрет на вход «не обязательством, а правом».
  • Газета также отмечает, что некоторые пассажиры всё ещё покупают билеты в аэропортах, а представительства части авиакомпаний расположены только там — их пассажиры не смогут решить свои вопросы не в день перелёта.
  • В МАА и аэропортах Московского авиаузла не дали комментариев. В петербургском «Пулково» сообщили, что готовы выполнять необходимые требования, но к ограничениям надо «подходить обдуманно». В Общероссийском объединении пассажиров сказали, что «не видят корреляции между безопасностью и этим запретом».
Источник: «Пулково»

#новости #аэропорты

291 показ
1.4K открытий
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Griby Lenina

Депутаты, пожалуйста, запретите вход в вагон поезда без билета.
А то у меня теща всегда приезжает на поезде минимум с десятью огромными сумками, набитыми каким-то хламом. Мне приходится раз 5-6 заходить в узкий вагон против течения людей. Может ваш запрет ее образумит, и она станет компактнее паковать свои сумки.

Ответить
Развернуть ветку
Крутой Физрук

Надеюсь закатки хотя бы привозит. Соленые огурчики, грибочки, ммм

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0

Вопросы с терактами не решаются рамками, в Волгограде 10 лет назад вьебался прямо на входе. Это должна быть кропотливая работа спецслужб

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

ни регистрация симок, ни пакет яровой не помогли, ни в питере, ни в крыму, ни в крокусе

Ответить
Развернуть ветку
Бро

При этом в беларуси где формальная граница с рф, рамок нет даже на вокзале минска.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

рамки на вокзалах -это величайшая дурь, потому что ничто не мешает террористу сесть на поезд в условном усть кукуево с 50 кг тротиллла и приехав на вокзал жахнуть их там.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

о чем и речь, что не мешает в мск чуть ли не анальный досмотр устроить. на каком-то вокзале (хз, я не разбираюсь, где аэроэкспресс) после захода с улицы до выхода к поезду даже 2 раза какие-то рамки были, а я с кучей сумок, рюкзаков и котом, в крокусе тоже вон рамки были на видео. только головняк создают

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

причем они свой анальный досмотр и на МЦК с МЦД распространили, хотя казалось бы чем они привлекательнее для террористов, чем московское метро, где досмотр выборочный. Ну видимо тем, что там можно тупо с улицы на платформу залезть или из дальнего пригорода на эльке приехать.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

и билеты без паспорта

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не, всё разумно, зачем запрещать? Во-первых, людям сложности, во-вторых — кому стакан воды или бутер по цене белужьей икры продавать? Или 1 и 2 местами поменять?

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

Не шути, да не шутим будешь.
Реально много проблем возникает: от покупки билетов (многие не пользуются онлайн-покупкой, внезапно) до встретить инвалида/ребёнка с рейса и т.д.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да я и не шучу, проблем будет больше, факт. Но и аэропорты себя не забудут, удобство для людей на последнем месте для них.

Ответить
Развернуть ветку
3216q114

Проморгал: Ударение на сопровождающих без билета

Ответить
Развернуть ветку
sles

Электронный билет надо будет распечатывать? :-)

Ответить
Развернуть ветку
Двигаю

Инфа 100%🥳

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

"За 2 км до терминала раздеться и медленно идти держа руки за головой. Одежду отдать сопоовождающим. За триста метров перед линией досмотра лечь на землю лицом вниз положив перед собой билет и паспорт ждать досмотра. Робу с надписью "залетный" выдадут в самолете. ВНИМАНИЕ! не снимать до конца поездки!"
Отрывок из антиутопии.
В нашем мире славабосху все не так. Напускать в страну психов и ждать сюрпризов это наш путь!

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein

Запрет на продажу валюты тоже временный. Просто его продлевают регулярно =)

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Эх, а о временно закрытых аэропортах уже никто не вспоминает :(

Ответить
Развернуть ветку
Риэлтор (не) нужен!

А ведь аэропорты в которых все еще можно входить просто так.
Просто, без прохода через рамку, сдачи багажа на проверку.

И вот что удивительно - в этих аэропортах тоже нет никаких эксцессов.

Провожающие, встречающие, люди, которые решили перекантоваться с вечера, потому что завтра в 2 ночи самолёт, а они проездом - все заходят и выходят просто в двери.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

это аэропорты малой авиации, типа L-410, там и пилоты тупо за шторкой сидят.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Это аэропорты в Европе

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Логично, ведь террористам билеты покупать нельзя, такой контроль не пройдут 100%.

Ответить
Развернуть ветку
GINIX - отзывы для бизнеса

Статья рассказывает о предложении МАА к Минтрансу не запрещать вход в аэропорты сопровождающим без билетов

Саммари:
- Минтранс рассматривает запрет входа без билета
- Мера временная и для конкретных ситуаций
- МАА против, указывает на последствия
- Третий уровень безопасности уже длится более года
- Ограничения мешают сопровождению пассажиров
- Может сказаться на очередях и безопасности
- Предложено сделать запрет правом аэропорта
- Влияние на неавиационные доходы аэропортов
- Пулково готово к требованиям, но требует обдуманных решений
- ООП не видит связи между безопасностью и запретом

Стараюсь выделять самое важное для вас.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Ко

отменить самолеты, и падать будет некому, поднимем качество жд переезда, ну и опасность тоже

Ответить
Развернуть ветку
Буквоед

В Госдуму его!

Ответить
Развернуть ветку
Hox
отменить самолеты, и падать будет некому
Ответить
Развернуть ветку
Ilyas Saburov
Согласно обращению МАА, из-за ограничений станет невозможно провожать и встречать в терминале пассажиров, в том числе пожилых, детей без сопровождения и людей с ограниченными возможностями здоровья.- хоть у кого то здравый смысл есть
Ответить
Развернуть ветку
Дана

Уровень безопасности? Думала наоборот, есть уровни опасности

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
временный краткосрочный характер

Нет ничего более постоянного, чем временное

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Петраков
Также меры приведут к очередям на входе, что может сказаться на безопасности.- как обычно сделают только хуже, аэропорт в любом случае будет местов большого скопления людей
Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Да давайте вообще запретим из дома выходить без "достаточной причины" и все

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Может, и на входе рамки отменить додумаются когда-нибудь? Да не, бред какой-то

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gulenko

Ну не известно как это всё по итогу скажется, если это будет постоянным запретом. Наверное необходим обдуманный взвешенный подход. Нужно учесть мнение всех сторон. Но уже и сейчас понятно что снизятся неавиационные доходы аэропортов и как следствие будет снижение налоговых поступлений. Одно решение повлечёт целую цепочку.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

А как они будут проверять наличие билета? По паспорту, через систему бронирования? Или здравствуй распечатки, про которые все уже наконец-то забыли? Все это очереди и лакомая цель для любого террориста, особенно с огнестрелом. Казалось бы терракт в Волгограде должен был хоть чему-то научить, но нет. Пофиг на убийства, главное чтоб труп не в моей зоне был.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
31 комментарий
Раскрывать всегда