РЖД запустили первый вагон-спа с сауной Статьи редакции
Пока только в туристическом поезде «Жемчужина Кавказа».
- РЖД представили обновлённый состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа». В нём показали первый для российских железных дорог вагон-спа с инфракрасной сауной, душевыми кабинами и зоной для отдыха.
В сауну можно попасть по предварительной записи, она работает во время движения поезда между якорными туристическими стоянками, уточнили в компании.
- Вход будет платным, но на сайте не указывают стоимость. Максимальная вместимость сауны — шесть человек. Минимальное время пребывания – 1,5 часа. В стоимость посещения включены душевые принадлежности, травяной чай и снеки.
- В маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа» входят Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик. Можно купить билеты из Москвы (купе стоит от 43 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (от 31 тысячи рублей). Поездка займёт семь дней.
- В августе 2023 года «дочка» РЖД показала полноразмерный макет обновлённого интерьера вагона СВ с «объединённым» купе и широкими полками. Их обещают запустить в декабре 2024-го.
- В марте РЖД показали рендеры поездов высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже губернатор Санкт-Петербурга опубликовал видео-проект станции магистрали, которую планируют запустить в 2028-м.
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Мне в сауне и так плохо становится, а тут еще и на ходу, вы там врачами запаситесь😅
Девочки будут ?
Шикарно и неожиданно
Главное по привычке не выпрыгнуть из парилки в бассейн.
Которого нет.
Поезд с хамамом уже давно ходит на Валдай.
Кавказ, жемчужина, сауна. Неясная тревога за пассажиров этого чуда.
Ну это успех
Круто, цена вопроса? Дороже, чем бизнес-классом на самолёте?
Читать пробовал?
Оч. круто
С Украины спизженные унитазы не забудьте доставить в РЖД
На передовую , хохол
Внутри должен стоять титан
Бородатые кавказцы будут париться вместе ? А как же скрепы ?
Блядями будут проводницы?
Что там будет если экстренное дать?))