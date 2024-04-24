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Транспорт
Маша Цепелева

РЖД запустили первый вагон-спа с сауной Статьи редакции

Пока только в туристическом поезде «Жемчужина Кавказа».

Фото РЖД
  • РЖД представили обновлённый состав туристического поезда «Жемчужина Кавказа». В нём показали первый для российских железных дорог вагон-спа с инфракрасной сауной, душевыми кабинами и зоной для отдыха.

  • В сауну можно попасть по предварительной записи, она работает во время движения поезда между якорными туристическими стоянками, уточнили в компании.

  • Вход будет платным, но на сайте не указывают стоимость. Максимальная вместимость сауны — шесть человек. Минимальное время пребывания – 1,5 часа. В стоимость посещения включены душевые принадлежности, травяной чай и снеки.
  • В маршрут туристического поезда «Жемчужина Кавказа» входят Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик. Можно купить билеты из Москвы (купе стоит от 43 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (от 31 тысячи рублей). Поездка займёт семь дней.
Видео-презентация поезда «Жемчужина Кавказа»
  • В августе 2023 года «дочка» РЖД показала полноразмерный макет обновлённого интерьера вагона СВ с «объединённым» купе и широкими полками. Их обещают запустить в декабре 2024-го.
  • В марте РЖД показали рендеры поездов высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Позже губернатор Санкт-Петербурга опубликовал видео-проект станции магистрали, которую планируют запустить в 2028-м.

#новости #ржд

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17 комментариев
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 Arthur Kislov

Мне в сауне и так плохо становится, а тут еще и на ходу, вы там врачами запаситесь😅

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Pasha Z

Девочки будут ?

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Анастасия Молчанова

Шикарно и неожиданно

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Какер Тарлсон
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Ilya Brin

Главное по привычке не выпрыгнуть из парилки в бассейн.
Которого нет.

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Бинарный Ёж

Поезд с хамамом уже давно ходит на Валдай.

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Вадим Д.

Кавказ, жемчужина, сауна. Неясная тревога за пассажиров этого чуда.

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abubas//

Ну это успех

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Kirill Sushilnikov

Круто, цена вопроса? Дороже, чем бизнес-классом на самолёте?

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Дмитрий Яшин

Читать пробовал?

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Андрей Шепелев

Оч. круто

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Иван

С Украины спизженные унитазы не забудьте доставить в РЖД

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Андрей Шепелев

На передовую , хохол

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Максим Исаев

Внутри должен стоять титан

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У Вэй

Бородатые кавказцы будут париться вместе ? А как же скрепы ?

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Отрицательный Веган

Блядями будут проводницы?

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Блеск Дубль

Что там будет если экстренное дать?))

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14 комментариев
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