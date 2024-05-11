Израильская компания-разработчик приложения для оплаты парковки Pango объявила о покупке такси-сервиса Gett за $175 млн Статьи редакции
Компании продолжат работать независимо.
- Pango покупает Gett у нынешних акционеров VNV, Access Industries и MCI Capital, сообщил такси-сервис 9 мая 2024 года. Внимание на новость обратил Telegram-канал «Русский венчур».
- Сделку должен одобрить израильский регулятор. После её закрытия покупатель «продолжит поддерживать рост Gett на рынках такси и доставки в Израиле и Великобритании».
- По условиям сделки обе компании продолжат работать независимо, пишет The Times of Israel.
- Сервис Pango создан в 2007 году, напоминает издание. С его помощью пользователи могут оплачивать парковку, платные дороги и другие услуги.
- Gett основал в 2010 году в Израиле выходец из России Дэйв Вайсер. Он ушёл c поста гендиректора компании в мае 2022 года для запуска нового бизнеса. В том же месяце такси-сервис предупредил партнёров о прекращении работы в России: компания закрыла местное подразделение из-за «ухода многих корпоративных клиентов».
- С момента основания Gett привлекла более $900 млн инвестиций, в 2019 году компанию оценивали в $1,5 млрд.
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Что-то он совсем недорогой. И почему сумма не в шекелях? (-:
Привлек почти 1 млрд, а в итоге стоит <200.
В итоге только Убер за все эти годы не упал в цене среди более или менее заметных агрегаторов, да и тот за счёт экосистемы.
И то только за счёт SoftBank, и то, только потому, что там харакири и яйца резать начнут манагерам акционеры если что))) ну или коррупция, а бросить нельзя по указанным выше причинам.
Пользовался Гетт в России, думал, они с таким сервисом разорились сами
Инвестиционные новости на виси, еще и в субботу!
А говорили что виси скатился.
А где-то распродажи что-ли начались?
Как я не стал клиентом Gett.
Поставил Gett, а промокода на первую поездку нет.
Обратился в поддержку, попросил промокод на первую поездку. Сказали что у них такого нет в принципе. И что только мои друзья могут пригласить меня в Gett, и тем самым я могу получить скидку.
Я сказал, что у меня нет друзей и я уже установил приложение, и что они могут выступить в качестве моего друга и дать мне промокод.
Но оператор сказал, что не может прислать мне промокод в качестве ни моего друга, ни в качестве представителя компании, несмотря на то, что я новенький.
Удалил приложение, так и не став их клиентом.
Поэтому Gett идет в жопу. Пидарасы.
А меня забанили сразу после регистрации, ни одной поездки, три раза в саппорт писал — по нулям)