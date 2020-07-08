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Автомобиль поступит в продажу в 2021 году и будет стоить около $45 тысяч.
Audi показала концепт Sportback — спортивной версии электрического внедорожника Q4 E-Tron, дебютировавшего в 2019 году, передаёт The Verge.
Производитель рассчитывает, что Q4 станет более компактным и доступным вариантом флагмана E-Tron. Q4 Sportback поступит в продажу в 2021 году и будет стоить около $45 тысяч
С технической точки зрения Q4 и Q4 Sportback полностью идентичны, заявили в компании.
Единственное отличие в том, что Sportback будет работать на платформе от Volkswagen, материнской компании Audi.
Audi Q4 Sportback получил двигатель мощностью около 350 л.с. и аккумулятор на 82 кВт⋅ч. На одной подзарядке автомобиль может проехать до 450 км.
Очередной концепт. А серийные модели есть?
E-tron и E-tron Sportback в серии, их можно купить. По поводу этого Q4 можно не сомневаться, выйдет в конце года.
Выглядит реально круто. С такой ценой будут брать.
Это он в штатах будет от 45К долларов. В Европе будет от 55K евро, полагаю. В России не знаю, наверное, не дешевле Европы.
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