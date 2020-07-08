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Транспорт
Лиана Липанова
448

Фото: Audi показала концепт спортивной версии своего электрического внедорожника Q4 Материал редакции

Автомобиль поступит в продажу в 2021 году и будет стоить около $45 тысяч.

8 комментариев
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Audi показала концепт Sportback — спортивной версии электрического внедорожника Q4 E-Tron, дебютировавшего в 2019 году, передаёт The Verge.

Производитель рассчитывает, что Q4 станет более компактным и доступным вариантом флагмана E-Tron. Q4 Sportback поступит в продажу в 2021 году и будет стоить около $45 тысяч

С технической точки зрения Q4 и Q4 Sportback полностью идентичны, заявили в компании.

Единственное отличие в том, что Sportback будет работать на платформе от Volkswagen, материнской компании Audi.

Audi Q4 Sportback получил двигатель мощностью около 350 л.с. и аккумулятор на 82 кВт⋅ч. На одной подзарядке автомобиль может проехать до 450 км.

#audi #электромобили

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Рифат Гилязиев

3

Секс

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Денис Файзулин

3

ауди разошлась

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Павел

1

Очередной концепт. А серийные модели есть?

Ответить

Вася дарит смех!

Павел
1

E-tron и E-tron Sportback в серии, их можно купить. По поводу этого Q4 можно не сомневаться, выйдет в конце года.

Ответить

Павел

Вася
0

В последний раз, когда я о них слышал, были жалобы на запас хода и проблемы у Audi с производством.

Ответить

Николай Грудинин

Павел
1

есть етрон, уже в России даже
https://promo.audi-zapad.ru/etron/

Ответить

Вася дарит смех!

1

Выглядит реально круто. С такой ценой будут брать.

Ответить

Sergey Snegirev

Вася
1

Это он в штатах будет от 45К долларов. В Европе будет от 55K евро, полагаю. В России не знаю, наверное, не дешевле Европы. 

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