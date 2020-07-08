Автомобиль поступит в продажу в 2021 году и будет стоить около $45 тысяч.

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Audi показала концепт Sportback — спортивной версии электрического внедорожника Q4 E-Tron, дебютировавшего в 2019 году, передаёт The Verge.

Производитель рассчитывает, что Q4 станет более компактным и доступным вариантом флагмана E-Tron. Q4 Sportback поступит в продажу в 2021 году и будет стоить около $45 тысяч

С технической точки зрения Q4 и Q4 Sportback полностью идентичны, заявили в компании.

Единственное отличие в том, что Sportback будет работать на платформе от Volkswagen, материнской компании Audi.