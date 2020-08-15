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Транспорт
Татьяна Боброва
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Авиакомпании должны стать похожи на интернет-магазины: как пандемия изменила всё, что знают перевозчики о ценах Материал редакции

Пересказ материала The Wall Street Journal.

2 комментария
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Пандемия Covid-19 сбила с толку авиакомпании в США: их системы прогнозирования спроса в «недоумении», перевозчики больше не могут получать максимальную выручку от продажи билетов, считает The Wall Street Journal.

Управление выручкой — наука о получении максимальной цены за место в самолёте, гостиничный номер или другие товары и услуги, которая во многом основывается на исторических данных. Благодаря анализу больших данных авиакомпании с удивительной точностью знают, какой будет спрос на двухчасовой рейс в Чикаго в третий четверг октября. Однако теперь данные о прошлых покупках билетов не имеют значения.

Revenue Analytics из Атланты занимается разработкой программного обеспечения для управления выручкой. Вместе с клиентами — авиакомпаниями, отелями, железнодорожными перевозчиками и другими — она работает над двумя проблемами: что делать во время пандемии и как устанавливать цены после.

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Сейчас её системы показывают небольшие различия между тарифами осенью 2020 года, когда ограничения во многом сохранятся, и летом 2021 года, когда авиакомпании рассчитывают на восстановление спроса. Другими словами, системы не видят разницы, указывает WSJ.

Отчасти проблемы авиакомпаний связаны ещё и с тем, что результаты бронирований в 2020 году не будут показательны для 2021 года.

«Изменились все модели спроса и бронирований. Кроме того, что показатели упали, любая информация о бронированиях для путешествий и бизнес-поездок стала неактуальна», — говорит Питер Белобаба (Peter Belobaba), старший научный сотрудник в облати воздушного транспорта Массачусетского технологического института.

Scott Olson / Getty Images

Консультант по управлению выручкой в Международной ассоциации воздушного транспорта Том Бейкон (Tom Bacon) считает, что авиакомпаниям следует отказаться от использования исторических данных. Он предлагает перевозчикам стать похожими на интернет-магазины, которые ориентируются для определения цены на количество поисковых запросов.

«Amazon не думает о том, что маркетплейс продал три года назад и какая средняя сумма продаж за это время. Его интересует настоящее: что сейчас наиболее популярно?», — отмечает Бейкон.

Официально авиакомпании неохотно делятся информацией о формировании цен, пишет WSJ. Однако некоторые их представители говорят, что рассматривают варианты изменений. Например, сотрудничество с компаниями, которые ищут в соцсетях упоминания определённых направлений или событий и используют эти данные для прогнозирования спроса на билеты.

Пока же авиакомпании часто устанавливают цены вручную, практически определяя их для каждого рейса — как если бы это был совершенно новый маршрут без каких-либо исторических данных, отмечает WSJ.

#авиакомпании #снятиеограничений #коронавирус

Татьяна Боброва
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Roman Moskovskiy

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Авиакомпании должны довезти мою жопу из одного места в другое, к чему все остальное?

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Tural M

Roman
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сейчас вопрос в том, за сколько твою жопу довезут отсюда до туда)

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