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Дептранс Москвы анонсировал «Народный каршеринг» — горожане смогут сдавать личные машины в аренду Материал редакции
Москвичи смогут заработать на простаивающих машинах, а город — разгрузить дороги, считают власти.
Правительство Москвы работает над приложением «Народный каршеринг», с помощью которого горожане смогут сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.
Приложение будет собственностью правительства Москвы, поэтому мэрия будет следить за профилями пользователей, например, проверять стаж вождения. Владелец машины будет сам определять, кто может брать её в аренду (по возрасту, опыту и так далее) и где вернуть, добавил Ликсутов.
Сроки запуска приложения и другие детали Ликсутов не уточнил. Власти надеются, что каршеринг поможет разгрузить дороги столицы. По статистике мэрии, сейчас более 90% времени личные автомобили стоят без движения.
- Создать «народный каршеринг» Сергей Собянин предлагал в 2018 году. «Пока нигде в мире такая система еще не носит массового характера, но первые эксперименты проводятся», — рассказал мэр Москвы.
- В октябре 2019 года сервис каршеринга YouDrive разрешил частным лицам сдавать свои машины в аренду. Сервис обещал до 25 тысяч рублей в месяц и скидку в 33% на каршеринг. С момента запуска программы компания поставила около 400 машин от физлиц, рассказали vc.ru в сервисе.
- В России есть и другие сервисы, которые позволяют владельцам автомобилей сдавать машины в аренду: например, Rent-a-Ride и Darenta. Компании работают по схеме peer-to-peer (от частного лица – частному лицу).
- «Если департамент транспорта предложит вариант льготы, который позволит частному автомобилю парковаться, как каршерингу, это даст мощнейший толчок для развития каршеринга по модели p2p», — рассказали vc.ru в YouDrive.
- Мэрия Москвы представила каршерингу льготы при парковке, чтобы компании могли сократить убытки, связанные с пандемией. Так они смогут сэкономить около 427 млн рублей, считают в правительстве Москвы.
Неужто найдутся отчаянные хозяева?))
Это ты на нем ездишь )) А если посторонние упыри будут ездить на твоем БМВ? Каждую пятницу заднее сиденье заблевано, каждую среду передний бампер вхлам, по понедельникам продырявлено правое заднее колесо, а по четвергам тебе штрафы за неправильную парковку. И это только небольшая часть широкого спектра удовольствий, которые ты можешь поиметь в случае аренды своего авто незнакомым лицам (мордам).
То ж не арендуй, чо ты ноешь
Ой да, как будто с этим ничего не сделать.
Предположим, сдаёшь ты свою машину в каршеринг каждый день с 10 до 17. И в 16 часов её забирает сотрудник каршеринга, проверяет состояние по списку, если надо, везёт на мойку, если надо составляет протокол о поломках и связывается с техниками. Поломки за счёт каршеринга, хозяину дополнительная компенсация, с виновников юристы содрали 3 шкуры: за поломочку, за компенсацию и за свою работу.
Вот и всё.
Владелец машины будет сам определять, кто может брать ее (по возрасту, опыту и так далее) в аренду и где вернуть - бред какой-то. Видимо просто решили распилить баблишка на разработке.
Столько хлама в конституцию внесли, а главное не добавили, запрет чинушам херней страдать за гос. деньги.
Всем понятно, что не конкурент существующим игрокам на рынке, но неплохо попилить бабла на разработке системы можно, а потом забросить, как поисковик
Ура! Раньше можно было ломать убитые машины от яндекса и делимобиля а теперь и хорошие хозяйские!
Давайте ещё сделаем возможность впускать в свой домашний туалет за деньги. Что-то типа «Народный туалет». Приложение, все дела. Решит проблему отсутствия общественных туалетов. Знаю, эта инициатива пока не получила особого распространения. Но надо экспериментировать.
А там глядишь и "Народных жен" запилят! GettLaid там, или Blablachick
Всегда удивляет эта фраза что 90% машин простаивает. 90% квартир тоже простаивает. Давайте больше не будем дома строить
при этом, если верить заявлениям самих каршерингов, то в среднем их машина используется для 6-7 поездок в день (против 2-3 у частного транспорта) Т.е. в любом случае стоИт дольше, чем едет. Причем, если частную повозку можно кинуть на паркинг (частный, подземный, гараж), то каршеринг чаще только вдоль проезжей части. Кроме того, каршеринг слишком дорог для того. чтобы с утра на нем добираться до работы из ебеней, откуда и идет основная проблема трафика и пробок.
Если представить, что частник действительно сдаст свою тачку пока на работе сидит, то это схема лишь увеличит дорожный трафик, так как ему придется потом за своим авто ехать в другой район города и обратно домой.
А если будут сдавать под видом частников обычные мамкины комерсы, то это обычный бизнес, где государство проиграет всяким драйвам.
Кто подрядчик?
Интересно, все таки насколько владельцы сами смогут определять кто берет машину. Что там с полом и этнической группой, например.
Выбирать по полу и этносу запрещено законом. Будете сдавать цыганам и армянам, которые мамой поклялись, что опыт 20 лет.
Оплата натуральным хозяйством? Шел 20 год, Россия))
>>Власти надеются, что каршеринг поможет разгрузить дороги столицы. По статистике мэрии, сейчас более 90% времени личные автомобили стоят без движения.
Отсутствие логики между заявленной целью и 2м предложением. Этот проект скорее дополнительно ЗАГРУЗИТ дороги Москвы (т.е. стоять будут не 90%, а скажем, 70% машин - т.е. ездить будут не 10% а 30%)
Это если процент считать от одного и того же общего числа машин. А если за счет популяризации каршеринга какие-то люди откажутся от покупки своего личного авто и будут ездить на каршеринговом, то даже при снижении количества простоев с 90 до 70 можно добиться снижения загрузки на дорогах
Дептранс Мск продолжает свою агонию и пребывать в неспособности противостоять лобби автолюбителей.
Нет никакого противостояния, автомобилисты главная дойная корова страны, средний автомобилист платит налогов в разы больше безлошадного, включая Москву.
В бензине большая часть налоги, в стоимости машины под половину налоги, транспортный налог и штрафы уже как приятный бонус.
Есть лишь имитация как ответ на пробки, что дескать это проклятые частные автомобили, мы боремся, смотрите сколько инициатив выплевываем.
Только вот амортизируют инфраструктуру они тоже сильнее и сама инфраструктура для них стоит сильно дороже. Никакие местные трансналоги, собираемые Мск, не покрывают сотни млрд рублей, которые столица тратит на обслуживание и строительство инфраструктуры для авто. Этот кейс уже сто раз разбирали. И даже если бы каждый платил налог, как за спорткар, то все равно бы цифры не бились
Я как-то прикидывал цифры по Москве в споре с Синодовым, там выходил, что из денег которые собирают с московских водителей, не более трети идет на все дорожное строительство в Москве. Причем тут транспортный налог? Я же вам писал, это копейки, там основной налог в бензине и цене автомобиля.
Это хреновая логика. Такое я тоже слышал, что машина и химпром поддерживает и страховые, кредитование, финрынок и т.д. По такой логике она и медицину с фармой поддерживает, т.к. обеспечивает работой докторов после ДТП и влияет на экологию, в результате чего развивается хроника, такая выгодная фарм-компаниям
Я не стал приводить все последующую цепочку, так как в ней стандартные налоги, я привел именно бензин и автомобиль, где большая часть налоги.
Автомобилист сейчас главный тягловый класс в стране.
М2 и пересечение с МКАД - молодцы они. Там тяжко было ехать, теперь лучше не ехать вообще.
А мне нравится. Я даже немного верю...) идея хорошая. Но если бы спросили меня (я сам спрошу), я бы рекомендовал обкатать систему на городе по-меньше - так делают обычно вроде нормальные люди в нормальных странах. MVP, все дела) не?)
Это уже обкатано в Европе 10 лет назад. Проблему трафика это не решает
Лучше б сделали приложение «Народный депутат», где можно арендовать депутата Мосгордумы и быстро порешать свои вопросики или понтануться перед бизнес-партнерами.
Вы не в теме, шеринг депутатов обычное дело.
Шеринг - обычное, но я хочу приложение, чтоб адрес можно было указать и время, куда доставить депутата. Опять же, может я захочу пару взять, корешам тоже вопросики порешать.
В Норвегии такая фишка лет 5 уже. Nabobil.no Причем иностранцы тоже могут снимать. Мужик сидел месяц с ребенком в декрете и запилил сайт и приложение, сейчас продался американцам за бешенные деньги, жизнь удалась. Причем тут дептранс Москвы не пойму? Государство не может быть эффективным.
Я снимал Теслу на лето у частного владельца в разы дешевле, чем в прокате. Встретился с хозяйкой, пофоткали машину со всех сторон, загрузили в прогу. Пожали руки и расстались. По приезду снова фоткаешь и грузишь в прогу. Конечно есть скрытые дефекты и салон еще. Ограничение 15 лет по возрасту машин. Все друг другу оставляют отзывы. Все застраховано по полной. Стоит ограничение пробега на каждый день, пробег сверх лимита за доп плату. Но каждый раз надо получать одобрение от хозяина, то есть хозяин решает, дать или не дать, вдруг машина занята, или ты не понравился на фото или по отзывам. Есть опция выбрать с мгновенным подтверждением, обычно это старые тачки, которые не жалко :) Вообщем самая дешевая система сьема машин в Норвегии!
Есть еще hyre.no но там иностранцев не пускают и доступ без хозяина и ключа через мобил прогу.
Добро пожаловать в светлое будущее, россияне! :)
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