Так сервис рассчитывает повысить активность пользователей.

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Каршеринг YouDrive добавил в системе рейтинга девятый уровень, который позволяет водителям оплачивать поездки накопленными баллами, рассказали vc.ru в компании. Чтобы перейти на этот уровень, нужно совершить минимум 50 поездок на восьмом уровне рейтинга и накопить 3000 баллов. Уже накопленные баллы при переходе не сгорают.

Кроме того, пользователям сервиса будет доступна скидка 9% на все поездки и бесплатная ночная парковка в «зеленой зоне» с 00:00 до 07:00. Общее количество пользователей и пользователей, которые уже могут перейти на девятый уровень, в компании не раскрывают.

Каждый балл равен одному рублю, оплатить ими пользователь сможет 90% стоимости поездки. Стоимость пробега и дополнительного времени будет рассчитываться и списываться отдельно, сообщили в компании.

В YouDrive отметили, что пользователи начали активно повышать рейтинг после того, как сервис ввёл бесплатный проезд по ЗСД для водителей с восьмым уровнем и поездки на дальние расстояния. На вопрос, насколько выросла активность, vc.ru на момент публикации заметки в компании не ответили.