Транспорт
Рая Хачатрян

Транспортная прокуратура обязала «Победу» разрешить летящим вместе пассажирам суммировать вес багажа Материал редакции

Запрет компании в ведомстве назвали незаконным.

Летящие вместе пассажиры «Победы» смогут суммировать и перераспределять вес багажа. Отмены соответствующего запрета добилась транспортная прокуратура.

«Правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона», — говорится в сообщении ведомства.

Короткова добавила, что согласно Федеральным авиационным правилам, перевозчик обязан объединить вес багажа по просьбе летящих вместе пассажиров. Такую возможность пассажиры должны получить, если в договоре воздушной перевозки не предусмотрен бесплатный провоз чемоданов и при условии, что багаж оплачен по тарифу.

  • В ноябре 2019 года Ространснадзор предписал «Победе» изменить правила провоза ручной клади: по закону авиакомпании должны бесплатно принимать в салон ручную кладь весом до 5 кг, а компания разрешала сдавать бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см.
  • В октябре 2019 года суд запретил «Победе» брать плату с пассажиров за регистрацию в зарубежных аэропортах — до этого авиакомпания брала по €25 с пассажиров.
  • В июле того же года по требованию Роспотребнадзора авиакомпания отменила комиссию в 2% за оплату билетов банковской картой через сайт или мобильное приложение.

#новость #победа

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Alex Illarionov

7

При полете Победой, при регистрации, ты измеряешь вес ручной клади и проходишь, путем поклажи багажа в размерный отсек, контроль размера багажа. Тебя пропускают. После, перед самым вылетом, прибегает мерзкая телка и начинает заставлять всех пассажиров в спехе проходить еще раз контроль путем засовывания багажа в размерный отсек.

Только из-за этого Победу уже надо наказать. Никакого оправдания такому скотскому отношению нет. Летал Победой первый и последний раз. Всем рекомендую переплатить, но не сталкиваться с этим геморроем, больше потеряете. Победа говно-компания.

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Vasya Aksyonov

Alex
–1

По правилам есть ограничение по размеру и весу багажа для проноса на борт, а не для показывания на регистрации, чем многие пользуются и пытаются пронести на борт баулы, которые на регистрации они не показывали. Как решать эту проблему?

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Alex Illarionov

Vasya
3

Ничего вы не пронесете лишнего, там стоят девушки на регистрации и пускают только с ручной. Еще раз суть: вас заставляют в попыхах перед полетом бегать раком, что бы хоть у одного что-то не влезло или он забил и пошел платить. Это не контроль, а сволочное отношение. Ни у одной другой компании такого нет.

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Дмитрий Чарушин

Alex
3

а что мешает попросить знакомого постоять с вашими баулами чуть поодаль, когда вы регистрируетесь? такое можно отсечь только на посадке

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Vasya Aksyonov

Дмитрий
1

Да даже знакомых не надо :) достаточно держать их достаточно низко под стойкой, чтобы не видно было :)))
Ну понятно, что не баулы, а например 5 килограмм свинца :D

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Дмитрий Чарушин

Vasya
0

ну либо онлайн регистрация без багажа, там вообще не надо появляться у стойки)

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Yarro S

Vasya
0

Тащить чисто из вредности свинцовую чушку 50 кг в барсетке 

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Vasya Aksyonov

Alex
0

Ничего вы не пронесете лишнего, там стоят девушки на регистрации и пускают только с ручной.

На моей памяти не видел ни одного аэропорта, где сразу после регистрации строго попадаешь в коридор до чистой зоны из которого не выбраться :) Везде после регистрации можно хоть до города обратно съездить и протащить через секьюрити чек любую тяжёлую или объёмную фигню

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Yarro S

Vasya
0

Так при посадке ещё тебя встречают и проверяют посадочный 

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Злой Полушубок

Vasya
1

Уже все решено - на ручную кладь вешается бирка carry on luggage. И при посадке можно просто проверить наличие этой бирки.

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Alex Illarionov

Злой
0

Нет, вы же слышите, он летает больше всех в этом мире и знает, как протащить весь багаж в ручную кладь. Дома на стуле по комнате летает )) 

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Artem Petrenkov

Alex
0

А когда они такое придумали?

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Andrey Novikov

0

Главное подружится с соседом багажом

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Артур Кочетков

0

Худшее что может быть. Лучше переплатить но не летать ими никогда. Да, понятно не у всех есть деньги. Но хуже будет когда купишь билеты и тебя не пустят на рейс. Деньги при этом никто не отдаст. Придумают бред какой-нибудь, если есть overbooking

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