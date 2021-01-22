Транспорт
Рая Хачатрян

Российский разработчик электромобилей Zetta задолжал работникам 4 млн рублей — выплатил после вмешательства прокуратуры Статьи редакции

Zett работает с 2016 года, но до сих пор не выпустил свой первый электромобиль.

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В сентябре-ноябре 2020 года российский разработчик электромобилей Zetta не выплатил 59 сотрудникам зарплату на сумму более 4 млн рублей, сообщила прокуратура Центрального района Тольятти. Компания выплатила все долги после вмешательства властей.

В отношении компании возбудили административное дело из-за нарушения трудового законодательства. Против гендиректора ООО «Зетта» Дениса Щуровского прокуратура возбудила уголовное дело — его обвиняют в «полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев».

В начале сентября 2020 года Zetta отложила производство первого серийного электромобиля City Modul 1. Компания не смогла получить заём в размере 99,9 млн рублей под 1% годовых от Фонда развития промышленности (ФРП).

Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент. Разработчик планировал начать производство в начале 2020 года, но из-за пандемии планы изменились.

Кто разрабатывает российский электроавтомобиль…
В стартап вложено 570 млн рублей, но этого не хватает, чтобы пустить машины в серию.
vc.ru

#новость #zetta #электромобили

12 12 комментариев
5
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Aleksey Kozhevnikov

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Помогу с заголовком, так лучше — "Российский разработчик электромобилей Zetta, задолжавший сотрудникам более 4 млн рублей, погасил долги."

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Дмитрий Корнеев

Aleksey
2

А в это время в другой галактике: «Прокуратура выкупила несколько автомобилей Зета, что бы помочь производителю погасить зарплату перед сотрудниками»

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Сергей Милосердов

Дмитрий
0

*по себестоимости

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Сергей Милосердов

Aleksey
0

Тогда нужна будет предыстория) А тут сразу два треда.

Ответить

Алексис Второй

2

 Против гендиректора ООО «Зетта» Дениса Щуровского прокуратура возбудила уголовное дело — его обвиняют в «полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев».

Это часть 2:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd3e8b59f3f95471173b3cce472934e8871e64b3/
 2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации

Судя по новости, у него денег не было, но интересно, найдет ли прокуратура корыстную/личную заинтересованность.

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Dmitri Frolov

1

Так они ничего не выпустили, за что зарплату?)

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Борис Смирнов

1

Было бы замечательно, если бы в России появился такой электромобиль. А еще, если бы не эта новость, я бы никогда не узнал о том, что в России разрабатывают с 2016 года электромобиль.

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Животный ихтиандр

Борис
1

Было бы замечательно и увидеть того, кто купит ЭТО и станет на нём ездить.

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Академия ШАХМАТНАЯ СКАЗКА

–2

Как тебе такое, Илон Маск?

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Академия ШАХМАТНАЯ СКАЗКА

0

У нас все через попу, Кулибины, мля

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Александр Торцев

0

Все ради займа от РФП за 1 процент, или нет? 

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xxx xxx

0

Делали бы они автозаки электрические, денег было б завались и прокуратура если чё не так прийти бы постеснялась, это ж не омерика теслы чтоб строить.

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