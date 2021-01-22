Российский разработчик электромобилей Zetta задолжал работникам 4 млн рублей — выплатил после вмешательства прокуратуры Статьи редакции
Zett работает с 2016 года, но до сих пор не выпустил свой первый электромобиль.
В сентябре-ноябре 2020 года российский разработчик электромобилей Zetta не выплатил 59 сотрудникам зарплату на сумму более 4 млн рублей, сообщила прокуратура Центрального района Тольятти. Компания выплатила все долги после вмешательства властей.
В отношении компании возбудили административное дело из-за нарушения трудового законодательства. Против гендиректора ООО «Зетта» Дениса Щуровского прокуратура возбудила уголовное дело — его обвиняют в «полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев».
В начале сентября 2020 года Zetta отложила производство первого серийного электромобиля City Modul 1. Компания не смогла получить заём в размере 99,9 млн рублей под 1% годовых от Фонда развития промышленности (ФРП).
Проект Zetta стартовал в 2016 году. В 2017 году компания создала первый прототип, а в 2019 году подала заявку на патент. Разработчик планировал начать производство в начале 2020 года, но из-за пандемии планы изменились.
Помогу с заголовком, так лучше — "Российский разработчик электромобилей Zetta, задолжавший сотрудникам более 4 млн рублей, погасил долги."
А в это время в другой галактике: «Прокуратура выкупила несколько автомобилей Зета, что бы помочь производителю погасить зарплату перед сотрудниками»
Против гендиректора ООО «Зетта» Дениса Щуровского прокуратура возбудила уголовное дело — его обвиняют в «полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев».
Это часть 2:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd3e8b59f3f95471173b3cce472934e8871e64b3/
2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации
Судя по новости, у него денег не было, но интересно, найдет ли прокуратура корыстную/личную заинтересованность.
Было бы замечательно, если бы в России появился такой электромобиль. А еще, если бы не эта новость, я бы никогда не узнал о том, что в России разрабатывают с 2016 года электромобиль.
Животный ихтиандр
Было бы замечательно и увидеть того, кто купит ЭТО и станет на нём ездить.
Делали бы они автозаки электрические, денег было б завались и прокуратура если чё не так прийти бы постеснялась, это ж не омерика теслы чтоб строить.
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