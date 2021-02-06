Транспорт
Евгения Евсеева

Bloomberg: Apple приостановила переговоры с Kia и Hyundai по созданию электромобиля Статьи редакции

Причины решения неизвестны.

  • Apple вела переговоры с Kia и Hyundai по созданию электромобиля, но недавно приостановила обсуждение, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Причины такого решения не уточняются. Источники издания говорят о том, что компания ведёт переговоры о создании электромобиля и с другими автопроизводителями. Apple отказалась от комментариев.
  • О планах Apple выпустить электромобиль в 2024 году 22 декабря сообщило Reuters со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, компания работает над проектом с 2014 года.
  • В январе 2021 года корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства электромобилей.
  • В феврале стали известны и другие подробности: партнёром Apple может стать Kia, инвестиции в проект могут составить $6,6 млрд, а для работы над Apple Car компания наняла Манфреда Харрера — бывшего руководителя линейки Porsche Cayenne.
  • Илон Маск в декабре 2020 года рассказал, что предлагал Apple купить Tesla за $60 млрд и получил отказ.
$6,6 млрд инвестиций, переговоры с Kia-Hyundai и…
Компания работает над электромобилем уже несколько лет и может перейти в активную стадию…
vc.ru

#новость #apple #hyundai #kia

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19 комментариев
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Alex Shapovalov

6

Правильно надо делать Apple car на базе Dacia 

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Dmitry Yashin

Alex
1
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Nik N

Alex
0

Datsun On-Do, электрификация таксистов всех стран

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Vitaly

0

Интересно почему молчит Самсунг, в свете последних событий каждая уважающая себя технологическая компания должна объявить о планах производства электромобиля.

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Nik N

Vitaly
7

Они сначала поржут во всех постах потом потрут и сделают то же самое

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Илья Плотников

Nik
3

"Во все постах поржи, потом потри и сделай то же самое"(c) Лао-Цзы

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Sergey L.

Nik
0

😂😂😂👌🏼

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Дмитрий

Vitaly
1

Так у них вроде бы и были авто в сотрудничестве с Рено.

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Almas Zhaxybayev

Vitaly
0

У Самсунг были свои авто, кстати. Но продали то ли Рено, то ли Ниссану. Возможно они решили быть просто поставщиком полупроводников и на этом рубить кэш

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Kuper Bad

Vitaly
0

Ну как бы Самсунг выпускает автомобили.

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Andre Macareno

Kuper
0

Автомобили или все-таки спецтехнику? Экскаваторы я их видел, например

Ответить

Alex Shapovalov

Vitaly
0

Самсунг делает авто и электромобили в том числе в альянсе с ниссан рено. Из Кореи можно купить 

Ответить

Александр Кучеряев

2

Просто все обоссали в комментах на vc это решение, тимоша и переобулся. Теперь с мерсом ищут контакты.

Ответить

Roman Khegay

0

Выглядит так, что кто-то решил закупиться акциями, выпустить новости и продать, перед выпуском второй новости

Ответить

Alex Shapovalov

Roman
0

Apple шортит по киа? 

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Светлана Баранова

0

В Apple решили, что KIA и Hyundai – это недостаточно премиально?)

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Павел Евграфович

0

Чёрт, как же не хочется, чтобы Apple пустилась в автопром. Они же ювелирно повторяют ошибки периода, когда Скалли выгнал Джобса (на волне большой прибыли) и начал играть в мегакорпорацию. В итоге просрут и флагманский продут (mac), и имидж, и про-нишу. Будет сперва ещё один Самсунг, а потом распыление внимания, утрата компетенций, антимонопольные дела целыми пачками, уход ключевых топов уровня Крэйга, которым всё-таки хотелось "творить будущее". Айв вот уже свалил. Что не говори, а яблоко без Джобса — как СпейсИкс без Маска. На ребят внезапно пролился алмазный дождь из-за взлёта iPhone и Music, а что с ним делать — не понимают. Лучше бы допилили качество ПО, если свободные средства есть. Ошибки в macOS годами кочуют из версии в версию, Maps — позорище, Xcode — это вообще стал ад в плане стабильности, идею с iCloud начали и не развивают фишки — как был MVP, так и остался. Давайте ещё и поисковик свой запустим. А потом Грефа пригласим возглавить компанию, он любит запускать продукты квадратно-гнездовым методом. 

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Andrei Smirnovsky

0

Уверен, что в итоге будет партнерка с bmw, оба заднеприводные и любят делать базовые функции по подписке)

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Максим Слуцкий

–1

Ждём электромобиль от Xiaomi в 2 раза дешевле и с хорошим аккумулятором. Жаль только что реклама будет на всю лобовуху выскакивать. 

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