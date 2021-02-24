Транспорт
Рая Хачатрян

Тайваньская Foxconn договорилась о совместном производстве электромобиля с компанией Fisker Статьи редакции

Это уже третье совместное предприятие крупнейшего сборщика iPhone с автопроизводителями.

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Компании выпустили совместное заявление, в котором говорится, что планируют начать производство в четвёртом квартале 2023 года. Автомобиль будет построен с помощью технологий Foxconn, но продаваться под брендом Fisker.

Компании планируют ориентироваться на Северную Америку, Европу, Китай и Индию. Foxconn будет производить более 250 тысяч автомобилей ежегодно, говорится в заявлении. Стороны подписали меморандум, но официальное соглашение заключат во втором квартале 2021 года.

В феврале Foxconn анонсировала первый электромобиль на своей платформе — она должна выйти в 2021 году. В октябре компания представила своё первое шасси для электромобилей и платформу, которая должна помочь автопроизводителям быстрее выводить модели на рынок.

Это третье совместное предприятие Foxconn с автопроизводителями: она также сотрудничает с Fiat Chrysler и китайским Zhejiang Geely Holding Group.

Foxconn — крупнейший сборщик Apple, она может стать главным претендентом компании на производство автомобилей, отмечает Bloomberg. В декабре 2020 года агентство Reuters рассказало о плане Apple начать производство собственного электромобиля в 2024 году.

Fisker основал автомобильный дизайнер Хенрика Фискера. Его первое предприятие Fisker Automotive объявило о банкротстве в 2013 году. Фискер был консультантом по дизайну в Tesla и работал над прототипами Model S.

В 2008 году Tesla подала иск против компании Фискера, утверждая, что он устроился на работу для того, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, и разработать конкурента. Но компания проиграла суд и должна была выплатить $1,14 млн в качестве судебных издержек.

#новость #foxconn

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