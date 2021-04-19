Два человека погибли в аварии с Tesla в США — машиной, предположительно, управлял автопилот Статьи редакции
В стране расследуют ещё 23 таких дела.
Полицейские округа Харрис в Техасе заявили, что за рулём автомобиля Tesla, который врезался в дерево и загорелся, никого не было, передаёт The New York Times.
Об этом свидетельствуют вещественные доказательства с места происшествия и допросы свидетелей, говорят они. Это предварительная версия властей, официально причина аварии пока не названа из-за пожара.
По словам полицейского, Model S 2019 года выпуска двигалась с «высокой скоростью». Один из погибших был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем, добавил он. Tesla уже связалась с полицейскими, но от других комментариев изданию отказалась, пишет NYT.
В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует 23 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать. О первом смертельном ДТП при использовании автопилота Tesla сообщила в 2016 году.
В то же самое время 100500 человек погибло и пострадало из-за того что за рулём был тупой кожаный мешок) Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде. А новости «автопилот убил человека» не более чем журналистский хайп.
Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде
Откуда такая уверенность? На чем основываются данные суждения?
А новости «автопилот убил человека» не более чем журналистский хайп.
Если бы в машине был твой родственник, тоже назвал бы это журналистским хайпом?
Компьютерный спрей
Если бы в машине был твой родственник, тоже назвал бы это журналистским хайпом?
Да, так бы и сказал. Личные эмоции не меняют сути проблемы.
Опять же живые люди из-за той дури, которую автопилот бы не допустил, забирают чьих-то родственников критически много.
Тут ещё такой момент, что если авария из-за другого человека, с этим проще смириться, чем когда она из-за автопилота.
Компьютерный
Не буду говорить за других, кажется это очень индивидуально, но по мне какая нах разница из-за кого. Если случилось, то уже случилось. А вот пока не случилось здорово при возможности выбирать штуки с меньшими рисками и любая автоматика, даже на ее нынешнем уровне развития, уже безопаснее. При грамотном использовании, конечно.
Адаптивный круиз (а не автопилот, как трезвонит тесла) это ПО, использование которого не исключает ошибок. И люди от этих ошибок погибают. Плюс, выборка людей за рулем и использующих автопилот в РАЗНЫХ условиях, кардинально отличается, поэтому сравнивать — дилетантство на сегодняшний день.
Зачем апеллировать к эмоциям? Если бы вашего родственника убили вилкой, как бы вы относились к вилкам?
Вилка - это предмет, к которому все привыкли с детства, и в ходу уже как минимум несколько столетий.
Автопилот - новинка, и поэтому людей пугает.
Самолёт - привычная вещь, но от страха полёта людей это не спасает.
Э, нормально относился бы? Что теперь, мне ножом не пользоваться, раз это орудие убийства №1 в мире?
Всё-таки есть разница между убийцей с вилкой/ножом и каким-то мотивом и адаптивным круиз-контролем с людьми, которые являются его бета-тестерами.
На аварии с автопилотом реагируешь острее, потому что чаще всего человек бы такой аварии не допустил.
Компьютерный спрей
С какой стороны посмотреть. Я острее реагирую на аварии без автопилота. Он бы не сел за руль бухим, не нёсся бы 200 по МКАДу, скоре всего не выскочил бы через двойную сплошную на ровном месте.
А какую бы допустил?))
У автопилота и человека, разные "ошибки". Человек с меньшей вероятностью влетит под фуру которая разворачивается через все сплошные, но с большей вероятностью не успеет среагировать на угрозы вокруг, т.к. медленнее оценивает ситуацию и не видит 360 фуллтайм.
Буквально только что прислали видео в котором автопилот Яндекса стоит в пробке из пары машин, потому что не может объехать из-за разметки.
Ну влететь под фуру, которая разворачивается и перекрывает дорогу - одно такое ДТП видел лично, еще про 2 читал. Если водитель фуры дебил и резко совершает такой маневр, то избежать удара достаточно сложно.
ну с самолетами та же история, но люди такие вещи воспринимают серьезнее
Компьютерный спрей
С самолётами там ещё чуть другая тема. Всё-таки за штурвал пускают только хорошо обученных людей и здорово их контроллируют. Проколы относительно редки. А на дорогах дают гранату (авто, разгоняющееся до 250) обезьяне с купленными правами.
Ну как так-то. Терминатор прибыл в 1984-й из постапокалиптического 2029 года.
Да уже пронесло
29 августа 1997 года, 02:14 по вост. времени (10:14 по моск. времени) — «Скайнет» выходит из-под контроля и вскоре начинает ядерную войну.
Интересно было бы посмотреть сравнение статистики по проценту аварий среди авто с автопилотом и обычным водителем.
Компьютерный
А можно ссылочку
Ух, сколько шума из-за автопилота.
Тесла пишет большими буквами, что автопилот это помощник, а не водитель, руки отрывать от руля - нельзя.
Походу даже когда в рекламе будут писать что автопилот по статистике безопасней в 5 тысяч раз, чем человек за рулем, фразу про руки на руле и контроль человеком будут оставлять в документации, чтобы избежать юридических рисков.
О, снова новость от Раи...🤗
Может быть это очередной блоггер, который после дтп пересел на пассажирское сиденье... и умер?
Самое страшное во всей этой замечательной идеи с автопилотами это даже не программные сбои, а хакерские проникновения с целью совершить диверсию или умышленных вредоносных действий, а как результат фатальные случаи.
Можно примеры хакерских атак, повлекшие за собой фатальные случаи?
Вопрос массовости техники и времени. Хакерские нападения на объекты инфраструктуры уже не редкость, хоть пока массового явления и не носят.
Раньше чтобы убрать неугодного человека (погибнет в дтп, получит травму, сядет в тюрьму за дтп и т.д.) - некоторые подрезали шланги тормозные на стоянке, особенно если его привычный маршрут идет на большой скорости. А в ближайшем будущем - проще будет взломать ПО автомобиля, и найти причину будет в разы сложнее, чем увидеть подрезанные шланги. Большинство таких расследований первые годы будет заканчиваться тем, что водитель сам виноват.
Вчера на юге подростка кто то посадил за руль ,итог-пять трупов в машине.Это ппц...
От этого автопилот не спасет, да и любая компания будет бессильна, даже такая, как Тесла.
подростка кто-то посадил за руль
Я слышал, это Путин его за руль сажал - причём лично! И друзей одноклассников. А перед этим заставил всех набухаться. Чтобы замести следы, всё было организовано в день рождения подростка
Не плохо бы рядом в статье приложить статистику по смертям не Тесла/Автопилот.
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