Транспорт
Рая Хачатрян

Два человека погибли в аварии с Tesla в США — машиной, предположительно, управлял автопилот Статьи редакции

В стране расследуют ещё 23 таких дела.

Полицейские округа Харрис в Техасе заявили, что за рулём автомобиля Tesla, который врезался в дерево и загорелся, никого не было, передаёт The New York Times.

Фото CBS

Об этом свидетельствуют вещественные доказательства с места происшествия и допросы свидетелей, говорят они. Это предварительная версия властей, официально причина аварии пока не названа из-за пожара.

По словам полицейского, Model S 2019 года выпуска двигалась с «высокой скоростью». Один из погибших был на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем, добавил он. Tesla уже связалась с полицейскими, но от других комментариев изданию отказалась, пишет NYT.

В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует 23 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать. О первом смертельном ДТП при использовании автопилота Tesla сообщила в 2016 году.

#новость #tesla

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Компьютерный спрей

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В то же самое время 100500 человек погибло и пострадало из-за того что за рулём был тупой кожаный мешок) Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде. А новости «автопилот убил человека» не более чем журналистский хайп.

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Igor Chimbur

Компьютерный
–8

Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде

Откуда такая уверенность? На чем основываются данные суждения?
 А новости «автопилот убил человека» не более чем журналистский хайп.

Если бы в машине был твой родственник, тоже назвал бы это журналистским хайпом?

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Компьютерный спрей

Igor
8

 Если бы в машине был твой родственник, тоже назвал бы это журналистским хайпом?

Да, так бы и сказал.  Личные эмоции не меняют сути проблемы.

Опять же живые люди из-за той дури, которую автопилот бы не допустил, забирают чьих-то родственников критически много.

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Элмарз Чербижев

Компьют…
0

Тут ещё такой момент, что если авария из-за другого человека, с этим проще смириться, чем когда она из-за автопилота.

Ответить

Компьютерный

Элмарз
0

Не буду говорить за других, кажется это очень индивидуально, но по мне какая нах разница из-за кого. Если случилось, то уже случилось. А вот пока не случилось здорово при возможности выбирать штуки с меньшими рисками и любая автоматика, даже на ее нынешнем уровне развития, уже безопаснее. При грамотном использовании, конечно.

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Igor Chimbur

Компьют…
0

Адаптивный круиз (а не автопилот, как трезвонит тесла) это ПО, использование которого не исключает ошибок. И люди от этих ошибок погибают. Плюс, выборка людей за рулем и использующих автопилот в РАЗНЫХ условиях, кардинально отличается, поэтому сравнивать — дилетантство на сегодняшний день.

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Компьютерный

Igor
0

И мы опять приходим к тому, что снова виноваты люди а не машина.

Ответить

Maxim Petrukhin

Igor
3

Зачем апеллировать к эмоциям? Если бы вашего родственника убили вилкой, как бы вы относились к вилкам? 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Maxim
1

Вилка - это предмет, к которому все привыкли с детства, и в ходу уже как минимум несколько столетий.
Автопилот - новинка, и поэтому людей пугает.

Ответить

Maxim Petrukhin

Ренат
0

Самолёт - привычная вещь, но от страха полёта людей это не спасает. 

Ответить

Алексей Ширин

Maxim
0

Э, нормально относился бы? Что теперь, мне ножом не пользоваться, раз это орудие убийства №1 в мире?

Ответить

Igor Chimbur

Maxim
0

Всё-таки есть разница между убийцей с вилкой/ножом и каким-то мотивом и адаптивным круиз-контролем с людьми, которые являются его бета-тестерами.

Ответить

IO

Компьютерный
2

На аварии с автопилотом реагируешь острее, потому что чаще всего человек бы такой аварии не допустил.

Ответить

Компьютерный спрей

IO
2

С какой стороны посмотреть. Я острее реагирую на аварии без автопилота. Он бы не сел за руль бухим, не нёсся бы 200 по МКАДу, скоре всего не выскочил бы через двойную сплошную на ровном месте.

Ответить

IO

Компьют…
0

Ну если вы не острее реагируете, зачем тогда вы мне отвечаете?  Я объясняю поведение людей которые реагируют острее. 

Ответить

евгений аношин

IO
1

А какую бы допустил?))

Ответить

Элмарз Чербижев

евгений
2

У автопилота и человека, разные "ошибки". Человек с меньшей вероятностью влетит под фуру которая разворачивается через все сплошные, но с большей вероятностью не успеет среагировать на угрозы вокруг, т.к. медленнее оценивает ситуацию и не видит 360 фуллтайм.

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Элмарз Чербижев

Элмарз
2

Буквально только что прислали видео в котором автопилот Яндекса стоит в пробке из пары машин, потому что не может объехать из-за разметки.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Элмарз
0

Ну влететь под фуру, которая разворачивается и перекрывает дорогу - одно такое ДТП видел лично, еще про 2 читал. Если водитель фуры дебил и резко совершает такой маневр, то избежать удара достаточно сложно.

Ответить

And Ron

IO
0

Человек как бэ и допустил эту аварию если чо. Кто-то где-то разрешал / рекомендовал ездить без водителя?

Ответить

Ware Wow

Компьютерный
1

ну с самолетами та же история, но люди такие вещи воспринимают серьезнее

Ответить

Компьютерный спрей

Ware
0

С самолётами там ещё чуть другая тема. Всё-таки за штурвал пускают только хорошо обученных людей и здорово их контроллируют. Проколы относительно редки. А на дорогах дают гранату (авто, разгоняющееся до 250) обезьяне с купленными правами.

Ответить

Nikitinz

Компьютерный
1

Ну как так-то. Терминатор прибыл в 1984-й из постапокалиптического 2029 года.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Nikitinz
0

Да уже пронесло
29 августа 1997 года, 02:14 по вост. времени (10:14 по моск. времени) — «Скайнет» выходит из-под контроля и вскоре начинает ядерную войну.

Ответить

Алексей Корявченко

Компьютерный
0

Интересно было бы посмотреть сравнение статистики по проценту аварий среди авто с автопилотом и обычным водителем. 

Ответить

kova7ev

Алексей
1

в 10 раз реже, на днях опубликовали

Ответить

Компьютерный

kova7ev
0

А можно ссылочку

Ответить

kova7ev

Компьют…
1

https://habr.com/ru/news/t/553006/
ссылки внутри

Илон Маск: у Tesla с включенным автопилотом…
Гендиректор Tesla Илон Маск утверждает, что вероятность аварии автомобиля с включенным автопилотом…
habr.com
Ответить

Денис Шпетный

Алексей
0

Видел такую инфу у Маска. Но лучше перепроверить

Ответить

Павел Зиберов

8

Ух, сколько шума из-за автопилота.
Тесла пишет большими буквами, что автопилот это помощник, а не водитель, руки отрывать от руля - нельзя.

Ответить

Yury Shtepo

Павел
2

+1

Ответить

Ренат Зайдуллин

Павел
1

Походу даже когда в рекламе будут писать что автопилот по статистике безопасней в 5 тысяч раз, чем человек за рулем, фразу про руки на руле и контроль человеком будут оставлять в документации, чтобы избежать юридических рисков.

Ответить

Sam Muradovich

–12

О, снова новость от Раи...🤗

Ответить

Александр

Sam
13

Гениально информативный комментарий... 

Ответить

Vasiliy Gorin

Sam
0

https://lurkmore.to/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%C2%ABfrom%C2%BB

Ответить

Рая Хачатрян

Vasiliy
6

Большое спасибо, очень приятно ❤

Ответить

Artem Gn

3

Может быть это очередной блоггер, который после дтп пересел на пассажирское сиденье... и умер? 

Ответить

Moisha Zilberman

2

"Кожанные убл###дки" принял решение автопилот

Ответить

Дмитрий Корнеев

1

Самое страшное во всей этой замечательной идеи с автопилотами это даже не программные сбои, а хакерские проникновения с целью совершить диверсию или умышленных вредоносных действий, а как результат фатальные случаи.

Ответить

Pavel Zamyatin

Дмитрий
1

Можно примеры хакерских атак, повлекшие за собой фатальные случаи?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Pavel
0

Вопрос массовости техники и времени. Хакерские нападения на объекты инфраструктуры уже не редкость, хоть пока массового явления и не носят.
Раньше чтобы убрать неугодного человека (погибнет в дтп, получит травму, сядет в тюрьму за дтп и т.д.) - некоторые подрезали шланги тормозные на стоянке, особенно если его привычный маршрут идет на большой скорости. А в ближайшем будущем - проще будет взломать ПО автомобиля, и найти причину будет в разы сложнее, чем увидеть подрезанные шланги. Большинство таких расследований первые годы будет заканчиваться тем, что водитель сам виноват.

Ответить

Ware Wow

Дмитрий
0

delete

Ответить

роман долгополов

0

Вчера на юге подростка кто то посадил за руль ,итог-пять трупов в машине.Это ппц...

Ответить

3216q114

роман
2

Сам себя и посадил.

Ответить

Светлана Завацкая

роман
0

От этого автопилот не спасет, да и любая компания будет бессильна, даже такая, как Тесла.

Ответить

Eugene Danilov

роман
–1

подростка кто-то посадил за руль

Я слышал, это Путин его за руль сажал - причём лично! И друзей одноклассников. А перед этим заставил всех набухаться. Чтобы замести следы, всё было организовано в день рождения подростка

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Pavel Pavel

1

Не плохо бы рядом в статье приложить статистику по смертям не Тесла/Автопилот.

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Ware Wow

Pavel
0

delete

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Игрок

0

Акции падают, скупайте

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Яся Зайцев

0

время  заходить на все котлету 

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Святослав

0

Естественный отбор

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