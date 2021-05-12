Volkswagen запланировал выпустить беспилотный электробус в «стиле хиппи» к 2025 году Статьи редакции
Машина будет использовать технологии американского стартапа Argo AI.
Компания уже тестирует технологии стартапа Argo AI в США, а в 2021 году планирует усовершенствовать систему в Мюнхене, пишет Bloomberg. В 2019 году стартап получил от Volkswagen инвестиции и активы на $2,6 млрд.
- Volkswagen готовит ID.Buzz с четвёртым уровнем автономности — это почти полный автопилот с некоторыми ограничениями. Автопроизводитель планирует начать коммерческие перевозки к 2025 году.
- Как рассказали изданию в компании, проект нацелен на густонаселенные городские районы. Производитель делает ставку на то, что технологии самоуправления быстрее внедрить для машин коммерческого использования в специально отведенных местах, чем для легковых автомобилей на дорогах общего пользования.
В ноябре 2020 года Bloomberg писал, что Volkswagen в 2022 году может выпустить электрическую версию культового микроавтобуса «в стиле хиппи». 4 мая автоконцерн объявил, что займется разработкой чипов для беспилотных автомобилей.
Беспилотность позволит совершать во время поездки другие активности "в стиле хиппи".
1) проект нацелен на густонаселенные 2) для машин коммерческого использования в специально отведенных местах
Ниче не понял. Вэн для хиппи - это что, коммерческие перевозки в специально отведённых местах?
Такую субмарину я бы хотел руками водить.. хотя, опция 'пойти поспать пока не приедем в Питер' тоже норм)
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