Транспорт
Nazigul Jusupova

Volkswagen запланировал выпустить беспилотный электробус в «стиле хиппи» к 2025 году Статьи редакции

Машина будет использовать технологии американского стартапа Argo AI.

  • Компания уже тестирует технологии стартапа Argo AI в США, а в 2021 году планирует усовершенствовать систему в Мюнхене, пишет Bloomberg. В 2019 году стартап получил от Volkswagen инвестиции и активы на $2,6 млрд.

  • Volkswagen готовит ID.Buzz с четвёртым уровнем автономности — это почти полный автопилот с некоторыми ограничениями. Автопроизводитель планирует начать коммерческие перевозки к 2025 году.
  • Как рассказали изданию в компании, проект нацелен на густонаселенные городские районы. Производитель делает ставку на то, что технологии самоуправления быстрее внедрить для машин коммерческого использования в специально отведенных местах, чем для легковых автомобилей на дорогах общего пользования.

  • В ноябре 2020 года Bloomberg писал, что Volkswagen в 2022 году может выпустить электрическую версию культового микроавтобуса «в стиле хиппи». 4 мая автоконцерн объявил, что займется разработкой чипов для беспилотных автомобилей.

Беспилотный электробус ID.Buzz Volkswagen AG

#новость #volkswagen #беспилотники

805 просмотров
7 7 комментариев
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Raimond Vladimirov

12

Беспилотность позволит совершать во время поездки другие активности "в стиле хиппи".

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Vitaly Tolstykh

3

Подписка на Снупдога в подарок

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Позитивный единорожек88

1
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Mike Raitsyn

0

Хотеть

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Andreas Lapueros

0

1) проект нацелен на густонаселенные 2) для машин коммерческого использования в специально отведенных местах
Ниче не понял. Вэн для хиппи - это что, коммерческие перевозки в специально отведённых местах?

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Alexander A. Zhuravkov

0

Поход на те, что в Западном Мире

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Сергей Щукин

–1

Такую субмарину я бы хотел руками водить.. хотя, опция 'пойти поспать пока не приедем в Питер' тоже норм)

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