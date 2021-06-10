«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Шаттл» в Бишкеке — машина ходит по одному маршруту Статьи редакции
В других городах и странах его запускать не будут.
Новый тариф заметил в Twitter урбанист Аркадий Гершман. В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что начали тестировать тариф в Бишкеке с 10 июня. Планов расширяться в других городах и странах у сервиса нет.
В «Яндексе» пояснили vc.ru, что «Шаттл» — выгоднее обычных поездок, так как в минивэне могут поехать и другие пользователи. Всего в машине пять посадочных мест. Стоимость поездки — 20 сом (17 рублей).
Поездки осуществляются по одному кольцевому маршруту. Тариф появляется в приложении «Яндекс Go», если пользователь выберет на карте точку посадки и высадки рядом с ним. В будущем сервис рассматривает возможность добавить и другие направления в городе.
Яндекс.Маршрутки
В Москве этот номер не прокатит. Ликсутов быстро Яндексу глаз на жопу натянет. Мосгортранс конкурентов не любит.
Бред, от метро Марьино в сторону улицы Донецкая давно такое практикуется, даже в Яндекс.Транспорт как регулярный маршрут заведён. На маршруте работают обычные такси. И это не единичный случай в Москве.
Урбанист это новый термин из лгбт?
Лгбт ты конечно приплел не в кассу, но мне тоже не нравится это слово
Вау, Яндекс изобрел Uber Shuttle
Антон, придумал сарказм, расходимся.
Таксисты яндекса частенько таксуют как маршрутки. Часто их вижу на востребованных направлениях с табличкой типа 40р место.
На самом деле общественный транспорт очень плох. В Екатеринбурге стоит всего 28 рублей, но вы за этим деньги получите:
- Отсутствие сидячих мест, очень часто
- Теснота и дискомфорт, особенно если вы не любите прикосновения чужих людей
- Хамство и невозможность улучшить качество работы общественного транспорта
Тем временем, альтернатива только автомобиль. Содержание автомобиля стоит порядка 100-200 тысяч рублей в год без учёта стоимости самой машины. При том, что город заполнен машинами, пробками, припарковаться большая проблема, эти люди всё равно каждый день выбирают авто, скорее всего ради комфорта.
Такси слишком долго, чтобы каждый день на нём ездить в большинстве случаев.
Поэтому промежуточные варианты между личным авто и общественными транспортом - это отлично.
Теснота и дискомфорт, особенно если вы не любите прикосновения чужих людей
Я же только за прикосновениями и хожу туда!
Круто! Яндекс реально молодцы. Но вот то, что они подняли цены на проезд печалит сильно.
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