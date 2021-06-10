Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Шаттл» в Бишкеке — машина ходит по одному маршруту Статьи редакции

В других городах и странах его запускать не будут.

Новый тариф заметил в Twitter урбанист Аркадий Гершман. В «Яндексе» подтвердили vc.ru, что начали тестировать тариф в Бишкеке с 10 июня. Планов расширяться в других городах и странах у сервиса нет.

Аркадий Гершман

В «Яндексе» пояснили vc.ru, что «Шаттл» — выгоднее обычных поездок, так как в минивэне могут поехать и другие пользователи. Всего в машине пять посадочных мест. Стоимость поездки — 20 сом (17 рублей).

Поездки осуществляются по одному кольцевому маршруту. Тариф появляется в приложении «Яндекс Go», если пользователь выберет на карте точку посадки и высадки рядом с ним. В будущем сервис рассматривает возможность добавить и другие направления в городе.

#новость #яндекс #яндексgo #яндекстакси

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Pavel Dmitrovich

48

Яндекс.Маршрутки

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Чудовищный щит

Pavel
1
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Uuno Turhopuru

Pavel
1

В Москве этот номер не прокатит. Ликсутов быстро Яндексу глаз на жопу натянет. Мосгортранс конкурентов не любит.

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Иван Иванов

Uuno
0

Бред, от метро Марьино в сторону улицы Донецкая давно такое практикуется, даже в Яндекс.Транспорт как регулярный маршрут заведён. На маршруте работают обычные такси. И это не единичный случай в Москве.

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Канищев Максим

–14

Урбанист это новый термин из лгбт?

Ответить

iFlow Games

Канищев
2

Лгбт ты конечно приплел не в кассу, но мне тоже не нравится это слово

Ответить

Gidevan

Канищев
1

Местные не любят таких вопросов. 

Ответить

Igor Filippov

Gidevan
0

Развелось урбанистов!

Ответить

Валерий Никнейм

6
Ответить

Евгений Киров

Валерий
1

Смелый, решительный молодой человек.

Ответить

Антон Варанов

2

Вау, Яндекс изобрел Uber Shuttle

Ответить

Александр Якунин

Антон
4

Антон, придумал сарказм, расходимся.

Ответить

Антон Варанов

Александр
0

Обидно, но не очень

Ответить

Виктор Якунин

2

Таксисты яндекса частенько таксуют как маршрутки. Часто их вижу на востребованных направлениях с табличкой типа 40р место.

Ответить

Александр Привалов

2

Шутка про то, что "миллениалы придумали рейсовый автобус" будет?

Ответить

Георгий Михнов

1

Нельзя!1! Отставить инновации!1!!

Ответить

Джон Крайтон

1

На самом деле общественный транспорт очень плох. В Екатеринбурге стоит всего 28 рублей, но вы за этим деньги получите:
- Отсутствие сидячих мест, очень часто
- Теснота и дискомфорт, особенно если вы не любите прикосновения чужих людей
- Хамство и невозможность улучшить качество работы общественного транспорта

Тем временем, альтернатива только автомобиль. Содержание автомобиля стоит порядка 100-200 тысяч рублей в год без учёта стоимости самой машины. При том, что город заполнен машинами, пробками, припарковаться большая проблема, эти люди всё равно каждый день выбирают авто, скорее всего ради комфорта.

Такси слишком долго, чтобы каждый день на нём ездить в большинстве случаев.

Поэтому промежуточные варианты между личным авто и общественными транспортом - это отлично.

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Igor Filippov

Джон
0

 Теснота и дискомфорт, особенно если вы не любите прикосновения чужих людей

Я же только за прикосновениями и хожу туда!

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M J

–2

Круто! Яндекс реально молодцы. Но вот то, что они подняли цены на проезд печалит сильно. 

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mohidul islam

–2

wefghjkl;

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