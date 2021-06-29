Транспорт
Таня Боброва

Каршеринг «Делимобиль» запустил подписку на машины по цене 30 тысяч рублей в месяц Статьи редакции

Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.

Подписка не привязана к конкретному автомобилю и будет действовать во всех 10 городах присутствия сервиса, рассказали vc.ru в компании. Пользователям будут доступны машины, которые уже есть в парке каршеринга.

  • Стоит 30 тысяч рублей в месяц для всех категорий автомобилей.
  • Ограничение по пробегу — 3000 км в месяц.
  • Оплата парковки, бензина и техобслуживания включены в стоимость — как в каршеринге.
  • По подписке доступны Audi Q3, BMW 320i, Fiat 500, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X, Kia Rio X-line, Kia Sportage, Mini Cooper, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Renault Sandero, Skoda Rapid, Smart Coupe, VW Polo, VW Polo VI, VW Tiguan.

В течение первого пилотного месяца пользователи могут оформить подписку по заявкам: их можно оставить на лендинге (откроется в течение нескольких часов 29 июня) или по звонку в поддержку.

Главное отличие нашей подписки — это гибкость. Мы поняли, что для клиентов важно иметь выбор и не платить за него дополнительно. Этот продукт подойдет и тем, кому в течение долгого времени нужен один конкретный автомобиль, и тем, кому важно менять машины даже между городами, в которых работает «Делимобиль».

Александр Полищук
коммерческий директор «Делимобиля»
  • В 2020 году аренду автомобилей в Москве на срок от одного месяца до полутора лет предложил «Яндекс.Драйв». В подписку входят плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни.

#новость #делимобиль

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Polina Polianich

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Ауди по цене Кии и наоборот) Только ауди не будет никогда. 
И ещё, 3000 км, серьёзно? Давайте уж 1000 км. 10 руб/км 

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Канищев Максим

1

Интересная подписка. Но для Москвы 3000 километров не мало?

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Mika Rasulov

Канищев
1

Это триальная подписка

Ответить

Ar AbduRashid

Канищев
1

Мало, сто км в день...

Ответить

Павел Бокарёв

Канищев
0

для Москвы? это много. С работы домой и обратно у меня получается километров 40, хотя я проезжаю пол города
да и в целом в год пробег 15к

Ответить

DIRECTORS CUT

1

Ну навскидку условия годные. Ждем камушков подводных

Ответить

Kirk Louson

1

в целом норм
но мне кажется, экономика там не сойдётся

Ответить

Ar AbduRashid

Kirk
0

Однозначно, либо их машины ездят на воде

Ответить

Артём Парушкевич

0

Дохуя чёт

Ответить

Ar AbduRashid

Артём
2

Норм, тыща в день с топливом, подарок

Ответить

Канищев Максим

Артём
2

15 тыщ уйдёт только на бензин, если считать 10 литров на сотню и цену бензина 50 р. А ещё амортизация, осаго, каско,то и машины особо не дешманские. Так что нормальнвая цена. Единственное нет ли скрытых камней у дели.

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Джеймс Бонд

0

Интересно, а кроме корыт этих будет что получше? Например за 50—80—100—200к? 
Я понимаю что они на масс сегмент нацелены, но все же

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Григорий Соколов

Джеймс
0

за 50-80-100-200к уже покупателя услуги не найти в нужном количестве чтобы окупало себя.

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Igor Nekrasov

0

Яндекс даёт поло за 15 в месяц, про ограничение по пробегу надо посмотреть и не уверен, что бенз входит.
Надо бы более подробно изучить условия, интересное предложение

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