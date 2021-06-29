Каршеринг «Делимобиль» запустил подписку на машины по цене 30 тысяч рублей в месяц Статьи редакции
Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.
Подписка не привязана к конкретному автомобилю и будет действовать во всех 10 городах присутствия сервиса, рассказали vc.ru в компании. Пользователям будут доступны машины, которые уже есть в парке каршеринга.
- Стоит 30 тысяч рублей в месяц для всех категорий автомобилей.
- Ограничение по пробегу — 3000 км в месяц.
- Оплата парковки, бензина и техобслуживания включены в стоимость — как в каршеринге.
- По подписке доступны Audi Q3, BMW 320i, Fiat 500, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X, Kia Rio X-line, Kia Sportage, Mini Cooper, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Renault Sandero, Skoda Rapid, Smart Coupe, VW Polo, VW Polo VI, VW Tiguan.
В течение первого пилотного месяца пользователи могут оформить подписку по заявкам: их можно оставить на лендинге (откроется в течение нескольких часов 29 июня) или по звонку в поддержку.
- В 2020 году аренду автомобилей в Москве на срок от одного месяца до полутора лет предложил «Яндекс.Драйв». В подписку входят плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни.
Ауди по цене Кии и наоборот) Только ауди не будет никогда.
И ещё, 3000 км, серьёзно? Давайте уж 1000 км. 10 руб/км
Интересная подписка. Но для Москвы 3000 километров не мало?
для Москвы? это много. С работы домой и обратно у меня получается километров 40, хотя я проезжаю пол города
да и в целом в год пробег 15к
в целом норм
но мне кажется, экономика там не сойдётся
Дохуя чёт
15 тыщ уйдёт только на бензин, если считать 10 литров на сотню и цену бензина 50 р. А ещё амортизация, осаго, каско,то и машины особо не дешманские. Так что нормальнвая цена. Единственное нет ли скрытых камней у дели.
Интересно, а кроме корыт этих будет что получше? Например за 50—80—100—200к?
Я понимаю что они на масс сегмент нацелены, но все же
за 50-80-100-200к уже покупателя услуги не найти в нужном количестве чтобы окупало себя.
Яндекс даёт поло за 15 в месяц, про ограничение по пробегу надо посмотреть и не уверен, что бенз входит.
Надо бы более подробно изучить условия, интересное предложение
Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…
И как наш банковский сектор стал одним из самых прогрессивных в мире. Рассказывает директор по развитию кредитных карт «ОТП Банка» Денис Луковский.
Мы заметили, что за время пандемии у корпоративных клиентов изменились предпочтения в заказах: они больше делают акцент на экологические продукты и чаще заказывают офисную технику, которую раньше доставляли специализированные поставщики.
Мы в Repina Branding создали бренд инновационной клиники, формирующей культуру превентивной медицины. Рассказываем, как шел поиск концепции и что у нас получилось.
Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.
В 2020 году компания оценивалась в $2,4 млрд.
Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.
Управление клиентским опытом (customer experience, СХ) ― ключевой элемент, влияющий сегодня на лояльность клиентов и выручку компаний. В общей сложности 32% респондентов исследования Gartner заявляют, что улучшение CX является основной целью цифровой трансформации.
На hh.ru появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал hh.ru доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи,…
Они будут работать до 30 сентября.