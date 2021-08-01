Для беспилотных грузовиков в России не будут отводить отдельную полосу — «это очень дорого» Статьи редакции
Человек в кабине будет «вмешиваться только в аварийной ситуации».
Беспилотные грузовые машины в России во время тестирования будут ездить в общем потоке, а для аварийных ситуаций в кабине будет человек, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 1».
- Выделенные полосы для беспилотников не станут делать, потому что «это очень дорого». Запускать автономный транспорт для пассажиров пока не планируют.
- Беспилотные грузовики появятся на трассе М11 Москва — Петербург к 2024 году, заявил в июне гендиректор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин. В числе участников проекта «Камаз», НТС, X5 Group и «Первой экспедиционной компании», «Деловые линии» и другие, утверждали источники «Ведомостей».
Зато вот это всё России "по карману"
Ну что за ущербные боты, всюду приплетающие политику?
Потому что без политики можно жить, когда речь проектах с ценниками до 6 цифр в USD. Дальше всё неразрывно связано.
Воровство денег из бюджета =/= политика
Вы на каком ресурсе плачетесь о политике? vc - сайт о политике?
Ну, а по сути
Реально строить дополнительно полосу это же миллиарды рублей и ради чего?
да хз, я просто набросил ради срача в комментах
А че Сталину можно, А Путину нет?
ай ай ай, а с чего Вы взяли что это Путина? )
Вроде же Ротенберг по ТВ рассказывал, что это его пансионат и санаторий
Да Немцов ещё в 2012 говорил, что у Путина есть дворец в Геленджике
а че там у хахлов?
Конечно не будут, какая блин отдельная полоса для беспилотников?
У нас до сих пор огромное количество междугородних трасс, где для обгона нужно выезжать на встречную полосу движения, на которых гибнет по 10 тысяч людей в год. Не помешало бы там сделать дорогу по 2 полосы в каждую сторону, с безопасной зоной посередине.
А вы тут со своими беспилотниками.
Ооо, ещё до этой новости ехать на тачке в СПб из МСК и в обратку было не очень хорошей идеей, то теперь на все 100 она становится ещё хуже)
Да сделают отдельную полосу. От геленджика до дворца. Будет ездить Аурус, а в нем будет рулить робот Федор.
Зачем тогда нужен этот автопилот?
И да, никаких особых трасс для автопилота не нужно, обычная дорога вполне подойдёт, просто на ней должна быть нанесена разметка и не быть ям и ухабов.
должна быть нанесена разметка и не быть ям и ухабов
Это где такая дорога? Сразу после ремонта и до первой зимы?
До какой первой зимы? У нас помню в одном месте так трассу отремонтировали, что через месяц колея была в полколеса, можно было руль бросать, машина по колее как по рельсам шла)))
Главное автопилоту не давайте Дорожное радио слушать))
Меня всегда таращило от репертуара этого радио, там что ни песня, то колыбельная какая-то) А потом фуры в канаве лежат.
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