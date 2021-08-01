Транспорт
Маша Цепелева

Для беспилотных грузовиков в России не будут отводить отдельную полосу — «это очень дорого» Статьи редакции

Человек в кабине будет «вмешиваться только в аварийной ситуации».

  • Беспилотные грузовые машины в России во время тестирования будут ездить в общем потоке, а для аварийных ситуаций в кабине будет человек, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 1».

  • Выделенные полосы для беспилотников не станут делать, потому что «это очень дорого». Запускать автономный транспорт для пассажиров пока не планируют.
  • Беспилотные грузовики появятся на трассе М11 Москва — Петербург к 2024 году, заявил в июне гендиректор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин. В числе участников проекта «Камаз», НТС, X5 Group и «Первой экспедиционной компании», «Деловые линии» и другие, утверждали источники «Ведомостей».

#новость #беспилотники

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Андрей Иванов

2

Зато вот это всё России "по карману"

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Алмаз Хамидуллин

Андрей
–6

Ну что за ущербные боты, всюду приплетающие политику?

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Андрей Иванов

Алмаз
4

лол я тут раньше тебя завелся алмазик

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user_90123129312

Алмаз
3

Потому что без политики можно жить, когда речь проектах с ценниками до 6 цифр в USD. Дальше всё неразрывно связано.

Ответить

Αлексей Μихеев

Алмаз
1

Воровство денег из бюджета =/= политика

Ответить

Алмаз Хамидуллин

Αлексей
–7

Вы на каком ресурсе плачетесь о политике? vc - сайт о политике? 

Ответить

Олег Павлов

Алмаз
7

Если у вас бизнес вне политики, то хочу билетик в ваш Неверленд)

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Алексей Штейн

Αлексей
0

Так ведь сисян ворует и обдирает школьников лол

Ответить

Иван Шеметов

Андрей
1

Ну, а по сути
Реально строить дополнительно полосу это же миллиарды рублей и ради чего? 

Ответить

Андрей Иванов

Иван
0

да хз, я просто набросил ради срача в комментах

Ответить

Фагиз Мавлютов

Андрей
0

зачем?

Ответить

Иван Шеметов

Андрей
0

А че Сталину можно, А Путину нет? 

Ответить

Андрей Иванов

Иван
0

ай ай ай, а с чего Вы взяли что это Путина? )

Вроде же Ротенберг по ТВ рассказывал, что это его пансионат и санаторий

Ответить

Иван Шеметов

Андрей
0

Да Немцов ещё в 2012 говорил, что у Путина есть дворец в Геленджике

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Илья М

Иван
0

и 9 лет достроить не могут? там же голые стены еще

Ответить

Илья М

Андрей
0

будущий пионерлагерь, наверное.

Ответить

Данила Романов

Андрей
–1

а че там у хахлов?

Ответить

Андрей Иванов

Данила
0

хз, давно ТВ не смотрел

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Михаил Федотов

2

Конечно не будут, какая блин отдельная полоса для беспилотников?

У нас до сих пор огромное количество междугородних трасс, где для обгона нужно выезжать на встречную полосу движения, на которых гибнет по 10 тысяч людей в год. Не помешало бы там сделать дорогу по 2 полосы в каждую сторону, с безопасной зоной посередине.

А вы тут со своими беспилотниками.

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Vlad Limbo

1

Ооо, ещё до этой новости ехать на тачке в СПб из МСК и в обратку было не очень хорошей идеей, то теперь на все 100 она становится ещё хуже)

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Твердый единорожек88

Vlad
0

на м11 ?

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- -

1

Да сделают отдельную полосу. От геленджика до дворца. Будет ездить Аурус, а в нем будет рулить робот Федор.

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Igor Shkarin

0

КамАЗ, конечно, сила. Крутые автобусы делают, и беспилотники сделают.

Ответить

Syzygy

–1

Зачем тогда нужен этот автопилот?

И да, никаких особых трасс для автопилота не нужно, обычная дорога вполне подойдёт, просто на ней должна быть нанесена разметка и не быть ям и ухабов.

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Вася Пражкин

Syzygy
2

 должна быть нанесена разметка и не быть ям и ухабов

Это где такая дорога? Сразу после ремонта и до первой зимы?

Ответить

Syzygy

Вася
0

Опять климат не тот?

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Вася Пражкин

Syzygy
0

Технологии укладки и материалы те.

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Roman Tarasov

Вася
0

До какой первой зимы? У нас помню в одном месте так трассу отремонтировали, что через месяц колея была в полколеса, можно было руль бросать, машина по колее как по рельсам шла))) 

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Олег Павлов

0

Главное автопилоту не давайте Дорожное радио слушать))

Меня всегда таращило от репертуара этого радио, там что ни песня, то колыбельная какая-то) А потом фуры в канаве лежат.

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Иван Шеметов

Riju
0

Ты че пес, вас терминатор убьёт через пару лет 

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