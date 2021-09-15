Всего девять грузовиков — первый появится на трассе в 2021 году, остальные позже.

238 просмотров

BaseTracK заказал девять грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros 1845 — их оснастят беспилотной системой управления. Об этом пишут Forbes и РБК.

Первый автомобиль передадут на сертификацию в «НАМИ» в начале ноября — это нужно, чтобы получить возможность выпустить беспилотный автомобиль на трассу в некоторых регионах России.

После этого грузовик выйдет на трассу М11 Москва — Петербург и выполнит первую коммерческую грузоперевозку. Остальные машины собираются подключить во втором квартале 2022 года.

Mercedes-Benz Actros

Первое время за рулём машин будут находиться инженеры испытатели, но в BaseTracK уверены, что через пять лет необходимость в человеке в кабине полностью отпадёт.

Основатель BaseTracK Андрей Вавилин планирует договориться с одной из крупных логистических компаний, чтобы перевозить грузы на беспилотнике в качестве подрядчика. Он уточнил в разговоре с Forbes, что его цель — не построить бизнес, а показать рынку, насколько такие поездки могут быть эффективны.

В мае 2021 года BaseTracK привлёк $1 млн от инвесторов Angelsdeck. Стартап занимается разработкой технологии «виртуальный рельс»: система выстраивает цифровой аналог трассы, в котором учтены особенности рельефа, повороты и другие факторы.

На первом этапе системе передаётся управление педалью газа, но водитель продолжает рулить сам. Алгоритм просчитывает, с какой скоростью должен двигаться автомобиль на каждом участке дороги.