Компания BaseTracK пообещала запустить коммерческие беспилотные грузовики на трассе М11 в 2021 году Статьи редакции
Всего девять грузовиков — первый появится на трассе в 2021 году, остальные позже.
BaseTracK заказал девять грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros 1845 — их оснастят беспилотной системой управления. Об этом пишут Forbes и РБК.
Первый автомобиль передадут на сертификацию в «НАМИ» в начале ноября — это нужно, чтобы получить возможность выпустить беспилотный автомобиль на трассу в некоторых регионах России.
После этого грузовик выйдет на трассу М11 Москва — Петербург и выполнит первую коммерческую грузоперевозку. Остальные машины собираются подключить во втором квартале 2022 года.
Первое время за рулём машин будут находиться инженеры испытатели, но в BaseTracK уверены, что через пять лет необходимость в человеке в кабине полностью отпадёт.
Основатель BaseTracK Андрей Вавилин планирует договориться с одной из крупных логистических компаний, чтобы перевозить грузы на беспилотнике в качестве подрядчика. Он уточнил в разговоре с Forbes, что его цель — не построить бизнес, а показать рынку, насколько такие поездки могут быть эффективны.
В мае 2021 года BaseTracK привлёк $1 млн от инвесторов Angelsdeck. Стартап занимается разработкой технологии «виртуальный рельс»: система выстраивает цифровой аналог трассы, в котором учтены особенности рельефа, повороты и другие факторы.
На первом этапе системе передаётся управление педалью газа, но водитель продолжает рулить сам. Алгоритм просчитывает, с какой скоростью должен двигаться автомобиль на каждом участке дороги.
- Беспилотные грузовики появятся на трассе М11 Москва — Петербург к 2024 году, заявил в июне гендиректор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин. В числе участников проекта «Камаз», НТС, X5 Group и «Первой экспедиционной компании», «Деловые линии» и другие, утверждали источники «Ведомостей».
- Во время тестирования грузовые беспилотники будут ездить в общем потоке. Для них не будут отводить отдельную полосу — «это очень дорого», пояснял первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Почему-то при новостях о беспилотных грузовиках мне вспоминается древний анекдот:
Решил как-то Британский Парламент утвердить в Англии правостороннее
движение. Издали указ. А англичанам насрать: как ездили по левой
стороне, так и ездят. Консерваторы, понимаешь, бля! Ну, Парламент
разослал депеши во все страны с правым движением. Типа, совета
спросить. Германия предложила постепенную переподготовку водителей
в течение пяти лет. Франция обязалась сделать это за три года.
Америка - за год. Пришел ответ и из России. Наши пообещали за одну
неделю перевести всю страну на правостороннее движение.
Для этого предлагалось паромами переправить в Англию пятьсот Камазов
с российскими водителями и пустить их на неделю по дорогам страны....
Вот так и беспилотные грузовики будут приучать наших водителей соблюдать правила.
Ага полоса для общественного транспорта, а давайте ещё и беспилотникам отдадим вторую, просто отрезав от основной трассы и ничего не наращивая
Привет! Это Николай Пак. Я основатель детской школы дополнительного образования «Лига Роботов». Десять лет назад мы тешили свое эго и создавали токсичную среду, где главное — победа и кубки, а не дети и их развитие. Но после одного провала все изменилось.
1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон, отменяющий требования о репатриации валютной выручки. Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" подготовила обзор его основных положений.
Пока неизвестно, сколько машин компания уже произвела и кто их первые покупатели.
Также суд признал обоснованным требование Роспотребнадзора сократить втрое срок возврата ошибочно списанных средств, а размер пени — в 25 раз.
Оператор заявил, что в базе могут содержаться данные «небольшой части наших абонентов фиксированного интернета».
Желающим предлагают создать цифровой наряд для сотрудников магазина.
Рассказываем о спикерах, привлечении спонсоров и афтепати после деловой программы.
Автоматизируем напоминания о перерывах на работе.
Сколько платят в SMM, насколько востребованы специалисты и какие люди нужны компаниям и заказчикам.
Вроде той, что у Ведомостей и FT. Зачастую бросаешь статью, которая кажется огромной, но по факту 80% полосы прокрутки браузера – комментарии.