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Транспорт
Евгения Евсеева

Компания BaseTracK пообещала запустить коммерческие беспилотные грузовики на трассе М11 в 2021 году Статьи редакции

Всего девять грузовиков — первый появится на трассе в 2021 году, остальные позже.

4 4 комментария
238 просмотров

BaseTracK заказал девять грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros 1845 — их оснастят беспилотной системой управления. Об этом пишут Forbes и РБК.

Первый автомобиль передадут на сертификацию в «НАМИ» в начале ноября — это нужно, чтобы получить возможность выпустить беспилотный автомобиль на трассу в некоторых регионах России.

После этого грузовик выйдет на трассу М11 Москва — Петербург и выполнит первую коммерческую грузоперевозку. Остальные машины собираются подключить во втором квартале 2022 года.

Mercedes-Benz Actros

Первое время за рулём машин будут находиться инженеры испытатели, но в BaseTracK уверены, что через пять лет необходимость в человеке в кабине полностью отпадёт.

Основатель BaseTracK Андрей Вавилин планирует договориться с одной из крупных логистических компаний, чтобы перевозить грузы на беспилотнике в качестве подрядчика. Он уточнил в разговоре с Forbes, что его цель — не построить бизнес, а показать рынку, насколько такие поездки могут быть эффективны.

В мае 2021 года BaseTracK привлёк $1 млн от инвесторов Angelsdeck. Стартап занимается разработкой технологии «виртуальный рельс»: система выстраивает цифровой аналог трассы, в котором учтены особенности рельефа, повороты и другие факторы.

На первом этапе системе передаётся управление педалью газа, но водитель продолжает рулить сам. Алгоритм просчитывает, с какой скоростью должен двигаться автомобиль на каждом участке дороги.

  • Беспилотные грузовики появятся на трассе М11 Москва — Петербург к 2024 году, заявил в июне гендиректор «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин. В числе участников проекта «Камаз», НТС, X5 Group и «Первой экспедиционной компании», «Деловые линии» и другие, утверждали источники «Ведомостей».
  • Во время тестирования грузовые беспилотники будут ездить в общем потоке. Для них не будут отводить отдельную полосу — «это очень дорого», пояснял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

#новость #беспилотники #basetrack

4 4 комментария
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4 комментария
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Тимур Петров

1

Вот это будущее. 

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vmp

1

Почему-то при новостях о беспилотных грузовиках мне вспоминается древний анекдот:

Решил как-то Британский Парламент утвердить в Англии правостороннее
движение. Издали указ. А англичанам насрать: как ездили по левой
стороне, так и ездят. Консерваторы, понимаешь, бля! Ну, Парламент
разослал депеши во все страны с правым движением. Типа, совета
спросить. Германия предложила постепенную переподготовку водителей
в течение пяти лет. Франция обязалась сделать это за три года.
Америка - за год. Пришел ответ и из России. Наши пообещали за одну
неделю перевести всю страну на правостороннее движение.
Для этого предлагалось паромами переправить в Англию пятьсот Камазов
с российскими водителями и пустить их на неделю по дорогам страны....

Вот так и беспилотные грузовики будут приучать наших водителей соблюдать правила.

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Алексей Алексеев

0

Ага полоса для общественного транспорта, а давайте ещё и беспилотникам отдадим вторую, просто отрезав от основной трассы и ничего не наращивая

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Alex Ulex

Алексей
0

Эээ, в статье прямо говорится, что не будут

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