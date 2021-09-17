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Транспорт
TJ

Rolls-Royce успешно испытала свой первый электрический самолёт Статьи редакции

Spirit of Innovation провёл в воздухе около 15 минут.

37 37 комментариев
2935 просмотров

Самолёт взлетел с аэродрома Министерства обороны Великобритании и после 15 минут полёта благополучно приземлился.

Spirit of Innovation Rolls-Royce

Мощность электромотора Spirit of Innovation составляет 400 кВт (примерно 544 лошадиные силы), что позволяет самолёту развивать скорость 482 км/ч. Двигатель питает «самая энергоёмкая в авиации аккумуляторная батарея», которая состоит из 6000 ячеек.

Трёхлопастный винт с частотой вращения 2400 оборотов в минуту разработан с прицелом на максимальную энергоэффективность — она достигает 90%.

Создание и испытание электросамолёта наполовину финансирует британское правительство в рамках программы по развитию авиатранспорта с нулевыми углеродными выбросами.

Spirit of Innovation планируют использовать как аэротакси, но Rolls-Royce также работает над созданием полноразмерного пассажирского самолёта с электрической силовой установкой.

В целом, компания планирует к 2050 году полностью перейти на выпуск экологически чистой продукции.

Электрическая силовая установка Spirit of Innovation Rolls-Royce
  • Исследования в области электрического авиатранспорта финансируют и власти США, а компания Hyundai планирует открыть первые станции электрических аэротакси уже в 2022 году.
  • В России также идут испытания самолёта с электрической силовой установкой, причём со сверхпроводящими элементами для более эффективной работы мотора.

#новость #rollsroyce

37 37 комментариев
1
26
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37 комментариев
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Sergei Bakotin

26

Надо понимать, что Rolls-Royce, которые делают одни из лучших авиационных двигателей в мире и Rolls-Royce, которые делают машины для богачей - это две разные компании, которые не имеют к друг другу никакого отношения.

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Никита Хисматов

Sergei
1

(удолил)

Ответить

alex

Sergei
0

Ну как минимум логотип

Ответить

Илья Шишкунов

Sergei
0

Ну, у них вроде есть общие старые технологии, но вообще, печально, что они (а они одни из лидеров рынка) пока только на таком нтз ом уровне могут делать 

Ответить

KINCH

Sergei
–2

Докажете? Тогда поверим.

Ответить

Никита Хисматов

KINCH
0

Всё так, это разные предприятия, причем в автомобильной части какая-то дикая делёжка между VW и BMW: https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motor_Cars#Ownership_and_licensing_of_trademarks

Rolls-Royce Motor Cars
Rolls-Royce Motor Cars Limited is a British luxury automobile maker. Rolls-Royce Motor Cars…
en.wikipedia.org
Ответить

KINCH

Никита
0

Ну, давайте читать вместе:
1. РР, кроме бренда, продал все VW, т. е. РР, что был до продажи, что после, остался тем же РР.
2. В виду муток РР с БМВ вторые пользуются возможностью и организуют себе право на выкуп всего того, что было у VW.
3. На основании рабочей базы между РР и BMW вторые создают новый РР, двигателя для которых они и так поставляли и автомобили были внимание! спроектированы под двигателя БМВ.
4. Права на марку РР лишь отчуждены БМВ по лицензии, а не переданы в собственность.

Ну и где это не та же самая компания? Это именно та самая компания, которая нашла в себе силы вовремя признать развитие немецкого автотранспорта и сохранить величие марки РР вступив в отношения со своими многолетними партнерами передав производство в руки сильного игрока на автомобильном рынке. БМВ же исправно платит бабосики РР и прославляет эту марку.

Автор комментария выше наверное хотел, чтобы РР  был жестяной банкой с мотором от самолета? Ну, тогда бы РР не был великим РР и уже давно исчез с рынка.

Более того, продав компанию VW РР был бы не РР, а вот когда БМВ выкупил у VW все себе, то РР тем самым полностью сохранил свою идентичность. Скорее всего именно поэтому РР и продал БМВ права на бренд. Почитайте махинации VW и Порше, там похожие махинации.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

9

И тут голос командира: «Уважаемые миллиардеры у нас села батарейка… всем издец!»

Ответить

Гала Перидоловна

Ruslan
2

Есть такая штука как аэродинамическое качество. Почитайте что это и что оно значит для таких вот самолетиков.

Ответить

Vitaliy Morozov

7

Необходимо срочно переоборудовать воздушные дозаправщики - доустанавливать огромного размера QI зарядки)

Ответить

Юрий Другач

Vitaliy
4

С лайтинг выходом

Ответить

Al Pr

Юрий
0

Беспроводное ж

Ответить

Сильвестр Иванов

4

Кросивое

Ответить

evgvasi

Сильвестр
2

А его уже продают?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

evgvasi
2

Нет, просто показывают...

Ответить

andr oid

1

И как я должен свозить свою новую барышню во французский ресторан, если он одноместный?

Не, я конечно придумаю…
но это не т впечатление, которое я хотел произвести

Ответить

Илья Плотников

andr
5

Если у тебя есть свой самолёт, то барышню можно обновить прямо в ресторане

Ответить

andr oid

Илья
0

Шаришь ))

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

andr
2

Проблемы нет если твоя барышня и есть ты!

Ответить

andr oid

БАБКА
2

Эээ… спасибо что поделился

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

andr
0

Всегда пожалуйста! Подрочить в небе - возможно лучше чем жухнуть даму на земле!

Ответить

andr oid

БАБКА
1

Хахаха
То есть первое о чем ты подумал окажись ты внутри этого самолета, это о том чтобы там подрочить? )))

Я тебя недооценил ))

Хотя, допускаю и у себя стояк от таких впечатлений!

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

andr
1

Ну блин. Зачем тратить эти 15 минут полёта впустую, если можно совместить приятное с полезным!

Ответить

Степан Фадеев

1

А сколько он может пролететь?

Ответить

Сергей Щукин

Степан
3

через 15 минут полета приземлился 😉

15*500 км/ч = 125 км 🛸

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Сергей
2

Ну по факту меньше ибо разгон и в первые минуты полёта скорость ниже 

Ответить

Дмитрий Пелипас

Степан
2

Ну пока 15 минут 🤣

Ответить

Alexey Kudrin

2

15 минут) как квадрокоптер 

Ответить

Valentin G

1

Красивое!

Ответить

Superposition

0

Забудешь зарядить самолет и никуда не полетишь!

Ответить

Bender Rodriguez

0

а солнечные батареи не ставят потому что они приносят пользы меньше чем весят?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Bender
0

Ээээ ну так у солнечных батарей дико низкая мощность. Даже если его полностью покрыть батареями, оно заряжаться год будет )))

Ответить

Фиктивный Аккаунт

0

Есть смысл эксперементировать уже сейчас с надеждой на лучшие батареи в будущем.

Ответить

Mike Glukhov

0

Про дальность - ничего(((

Ответить

Целевой колос

0

Буду на дачу летать

Ответить

Илья Попов

0

Красавец!  

Ответить

Leo Uvarov

0

Кмк все упрется в емкость литиевых батарей. Они раз в 10 менее емкие, чем топливо. А масса топлива может быть сравнима с весом самолета

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