Rolls-Royce успешно испытала свой первый электрический самолёт Статьи редакции
Spirit of Innovation провёл в воздухе около 15 минут.
Самолёт взлетел с аэродрома Министерства обороны Великобритании и после 15 минут полёта благополучно приземлился.
Мощность электромотора Spirit of Innovation составляет 400 кВт (примерно 544 лошадиные силы), что позволяет самолёту развивать скорость 482 км/ч. Двигатель питает «самая энергоёмкая в авиации аккумуляторная батарея», которая состоит из 6000 ячеек.
Трёхлопастный винт с частотой вращения 2400 оборотов в минуту разработан с прицелом на максимальную энергоэффективность — она достигает 90%.
Создание и испытание электросамолёта наполовину финансирует британское правительство в рамках программы по развитию авиатранспорта с нулевыми углеродными выбросами.
Spirit of Innovation планируют использовать как аэротакси, но Rolls-Royce также работает над созданием полноразмерного пассажирского самолёта с электрической силовой установкой.
В целом, компания планирует к 2050 году полностью перейти на выпуск экологически чистой продукции.
- Исследования в области электрического авиатранспорта финансируют и власти США, а компания Hyundai планирует открыть первые станции электрических аэротакси уже в 2022 году.
- В России также идут испытания самолёта с электрической силовой установкой, причём со сверхпроводящими элементами для более эффективной работы мотора.
Надо понимать, что Rolls-Royce, которые делают одни из лучших авиационных двигателей в мире и Rolls-Royce, которые делают машины для богачей - это две разные компании, которые не имеют к друг другу никакого отношения.
Ну, у них вроде есть общие старые технологии, но вообще, печально, что они (а они одни из лидеров рынка) пока только на таком нтз ом уровне могут делать
Всё так, это разные предприятия, причем в автомобильной части какая-то дикая делёжка между VW и BMW: https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Motor_Cars#Ownership_and_licensing_of_trademarks
Ну, давайте читать вместе:
1. РР, кроме бренда, продал все VW, т. е. РР, что был до продажи, что после, остался тем же РР.
2. В виду муток РР с БМВ вторые пользуются возможностью и организуют себе право на выкуп всего того, что было у VW.
3. На основании рабочей базы между РР и BMW вторые создают новый РР, двигателя для которых они и так поставляли и автомобили были внимание! спроектированы под двигателя БМВ.
4. Права на марку РР лишь отчуждены БМВ по лицензии, а не переданы в собственность.
Ну и где это не та же самая компания? Это именно та самая компания, которая нашла в себе силы вовремя признать развитие немецкого автотранспорта и сохранить величие марки РР вступив в отношения со своими многолетними партнерами передав производство в руки сильного игрока на автомобильном рынке. БМВ же исправно платит бабосики РР и прославляет эту марку.
Автор комментария выше наверное хотел, чтобы РР был жестяной банкой с мотором от самолета? Ну, тогда бы РР не был великим РР и уже давно исчез с рынка.
Более того, продав компанию VW РР был бы не РР, а вот когда БМВ выкупил у VW все себе, то РР тем самым полностью сохранил свою идентичность. Скорее всего именно поэтому РР и продал БМВ права на бренд. Почитайте махинации VW и Порше, там похожие махинации.
И тут голос командира: «Уважаемые миллиардеры у нас села батарейка… всем издец!»
Есть такая штука как аэродинамическое качество. Почитайте что это и что оно значит для таких вот самолетиков.
Необходимо срочно переоборудовать воздушные дозаправщики - доустанавливать огромного размера QI зарядки)
Кросивое
И как я должен свозить свою новую барышню во французский ресторан, если он одноместный?
Не, я конечно придумаю…
но это не т впечатление, которое я хотел произвести
Если у тебя есть свой самолёт, то барышню можно обновить прямо в ресторане
Проблемы нет если твоя барышня и есть ты!
Всегда пожалуйста! Подрочить в небе - возможно лучше чем жухнуть даму на земле!
Ну блин. Зачем тратить эти 15 минут полёта впустую, если можно совместить приятное с полезным!
А сколько он может пролететь?
через 15 минут полета приземлился 😉
15*500 км/ч = 125 км 🛸
Ну по факту меньше ибо разгон и в первые минуты полёта скорость ниже
а солнечные батареи не ставят потому что они приносят пользы меньше чем весят?
Ээээ ну так у солнечных батарей дико низкая мощность. Даже если его полностью покрыть батареями, оно заряжаться год будет )))
Есть смысл эксперементировать уже сейчас с надеждой на лучшие батареи в будущем.
Кмк все упрется в емкость литиевых батарей. Они раз в 10 менее емкие, чем топливо. А масса топлива может быть сравнима с весом самолета
Нашей задачей было распознавание платёжной системы на изображениях банковских карт (Object detection). Метрикой качества в нашей задаче было расстояние Левенштейна – критерий, измеряющий по модулю разность между двумя последовательностями символов. Более подробно про метрику можно почитать здесь.
Spirit of Innovation провёл в воздухе около 15 минут.
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