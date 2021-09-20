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Транспорт
Евгения Евсеева

Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москвы Статьи редакции

Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

  • О подключении к тестированию системы последних пяти станций сообщил Telegram-канал Дептранса Москвы. Всего к Face Pay подключено 14 линий и 241 станция метро.
  • Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.
  • Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
  • Глава Дептранса Максим Ликсутов также сообщил, что ведомство рассматривает возможность запустить оплату по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Кроме того, пассажирам, которые пользуются Face Pay, будут предоставлять скидки — о них Дептранс сообщит позднее.
  • Мэр города Сергей Собянин в начале сентября обещал, что FacePay станет доступен на всех станциях метро к 15 октября.

#новость #москва #facepay

1205 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Александр Кремлёв

15

Торговля **лом в действии))

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Nuke 7s

Александр
2

Снял с языка

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Сергей S.L.

Nuke
1

Минусим ворюгу! :)

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Сергей Полянин

6

"Telegram-канал Дептранса Москвы." - это прекрасно :)

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Александр Кремлёв

Сергей
7

Deep trans... Звучит конечно как официальный сайт Тайланда))

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Роман Хабиров

4

Теперь «приложиться» лицом о поручень у входа можно официально 🤓

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Вертикальный паркур

3
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Denis Averyanov

1
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Sam Esq

0

*уй им на рыло, а не биометрию!

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Anton Prikhodko

0

Когда в Питере обновят идиотскую систему Подорожников? В 2021 кажется дикостью невозможность посмотреть баланс транспортной карты онлайн

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Неизменный томагавк_два

0

"Стоимость проезда — по действующему тарифу банковской карты"
Ну и зачем это? Там же оверпрайс. По карте мир намного дешевле , даже в apple pay уже можно добавить

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