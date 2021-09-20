Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москвы Статьи редакции
Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.
- О подключении к тестированию системы последних пяти станций сообщил Telegram-канал Дептранса Москвы. Всего к Face Pay подключено 14 линий и 241 станция метро.
- Подать заявку для участия можно на сайте «Московского транспорта». После регистрации пользователи получат инструкцию по Face Pay.
- Пассажиры должны установить приложение «Метро Москвы», привязать к нему банковскую карту или «Тройку», а затем загрузить в него фотографию своего лица. Возле помеченных стикером турникетов нужно посмотреть на камеру. Система сопоставит лицо человека со снимком в приложении и автоматически спишет деньги.
- Глава Дептранса Максим Ликсутов также сообщил, что ведомство рассматривает возможность запустить оплату по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Кроме того, пассажирам, которые пользуются Face Pay, будут предоставлять скидки — о них Дептранс сообщит позднее.
- Мэр города Сергей Собянин в начале сентября обещал, что FacePay станет доступен на всех станциях метро к 15 октября.
Торговля **лом в действии))
"Telegram-канал Дептранса Москвы." - это прекрасно :)
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