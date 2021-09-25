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Транспорт
TJ

Министерство транспорта предложило устанавливать в такси устройства контроля за усталостью водителя Статьи редакции

И размещать на крыше автомобиля оранжевый фонарь.

Минтранс предложил оснастить автомобили сервисов такси устройствами для контроля сонливости водителей. Об этом говорится в проекте федерального закона «О такси», размещённого на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект предусматривает, чтобы кузов такси окрашивали по схеме из квадратов контрастных цветов в шахматном порядке. При этом цветовая гамма должна «соответствовать стандартам региона». На крыше автомобиля необходимо размещать опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Если проект примут, он вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Действующие ПДД разрешают водителю находиться за рулём суммарно не более десяти часов. Контролируют это с помощью тахографов. Штраф для нарушителей — до 2,5 тысяч рублей.

#новости #такси

243 просмотров
9 9 комментариев
3
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Nikitinz

Напомнило)

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2
Кремлевский Данила

Ну, в принципе, за счёт населения можно делать что угодно ;) На благо населения, конечно же.

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1
Sergey Nikolaevich Gerasimov

А Яндекс Такси конченые, не могут ограничить доступ до 10 часов что-ли???
Что за бредятина опять?
У Яндекс такси сейчас 16 часов в сутки, поэтому у них Водители конченые, убивают людей

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1
Leo Uvarov

и много убивают? (по ср с другими сервисами)

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0
Иннокентий Фефилов

Сделают 8 часов. Водилы будут гонять яндекс+ситимобил+диди=24 часа.

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0
Илья Шишкунов

Очередная попытка распила и контроля частного бизнеса, вместо обеспечения безопасных условий труда и точек для отдыха таксистов они введут им ещё один зонд промеж булок, так ещё и попилят три шкуры на этом  ред.

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0
Александр Медведь

Успокоитесь, никто ничего не введёт. Эта эпопея уже лет 8. Каждый год обещают порядки навести)))

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0
Artem 69

Лучше Зеленый Фонарь устанавливать 
А на самом деле новость на скрине интереснее, хотели получить такси дешевле, сосите, уже подмазали

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0
alexx ham

Можно еще и в легковые машины на всякий случай.

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0
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Транспорт
TJ
Министерство транспорта предложило устанавливать в такси устройства контроля за усталостью водителя Статьи редакции

И размещать на крыше автомобиля оранжевый фонарь.

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