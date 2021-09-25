Министерство транспорта предложило устанавливать в такси устройства контроля за усталостью водителя Статьи редакции
И размещать на крыше автомобиля оранжевый фонарь.
Минтранс предложил оснастить автомобили сервисов такси устройствами для контроля сонливости водителей. Об этом говорится в проекте федерального закона «О такси», размещённого на сайте проектов нормативно-правовых актов.
Законопроект предусматривает, чтобы кузов такси окрашивали по схеме из квадратов контрастных цветов в шахматном порядке. При этом цветовая гамма должна «соответствовать стандартам региона». На крыше автомобиля необходимо размещать опознавательный фонарь оранжевого цвета.
Если проект примут, он вступит в силу 1 сентября 2022 года.
Действующие ПДД разрешают водителю находиться за рулём суммарно не более десяти часов. Контролируют это с помощью тахографов. Штраф для нарушителей — до 2,5 тысяч рублей.
И размещать на крыше автомобиля оранжевый фонарь.
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