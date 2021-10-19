«СберАвто» запустил продажу электромобилей Tesla в Москве с доставкой в день заказа Статьи редакции
Электромобили будут стоит от 3,5 млн рублей.
- На платформе можно купить как новые, так и подержанные Tesla Model 3 и Tesla Model Y, с конца октября будет доступна Model X, сообщили vc.ru в компании.
Tesla Model 3 стоит от 3,5 млн рублей и представлена в двух комплектациях: Standard Range Plus мощностью 296 лошадиных сил, с задним приводом, запасом хода в 448 км; Long Range с полным приводом, мощностью 367 лошадиных сил и запасом хода в 614 км.
Стоимость Tesla Model Y начинается от 6,3 млн рублей. Эта марка доступна в комплектации Long Range Dual Motor с полным приводом, запасом хода в 460 км, мощностью 350 лошадиных сил.
На сайте на автомобилях финальные цены после растаможки. В электромобили встроены системы экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» и последняя версия программного обеспечения.
- Для клиентов из Москвы электромобиль доставят в день заказа. В будущем компания планирует добавить в сервис другие модели в различных комплектациях.
- «Сбербанк» представил сервис купли-продажи автомобилей в конце апреля 2020 года. Сначала пользователи могли купить машину только у дилера и производителя. С сентября 2020 года компания разрешила пользователям продавать автомобили.
Для Сбера все супер прозрачно, они всего лишь сервис для оформления заказа. Если возникнут какие нибудь проблемы или вопросы по поводу возврата средств, то обращаешься напрямую к продавцу. Он возможно скинет обратно деньги через Сбербанк Онлайн или отдаст наличкой.
Сетелем - это наш дочерний банк и партнер: https://www.sberbank.com/ru/eco/cetelem
И всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
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