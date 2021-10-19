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Транспорт
Nazigul Jusupova

«СберАвто» запустил продажу электромобилей Tesla в Москве с доставкой в день заказа Статьи редакции

Электромобили будут стоит от 3,5 млн рублей.

  • На платформе можно купить как новые, так и подержанные Tesla Model 3 и Tesla Model Y, с конца октября будет доступна Model X, сообщили vc.ru в компании.

  • Tesla Model 3 стоит от 3,5 млн рублей и представлена в двух комплектациях: Standard Range Plus мощностью 296 лошадиных сил, с задним приводом, запасом хода в 448 км; Long Range с полным приводом, мощностью 367 лошадиных сил и запасом хода в 614 км.

  • Стоимость Tesla Model Y начинается от 6,3 млн рублей. Эта марка доступна в комплектации Long Range Dual Motor с полным приводом, запасом хода в 460 км, мощностью 350 лошадиных сил.

  • На сайте на автомобилях финальные цены после растаможки. В электромобили встроены системы экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» и последняя версия программного обеспечения.

  • Для клиентов из Москвы электромобиль доставят в день заказа. В будущем компания планирует добавить в сервис другие модели в различных комплектациях.
Tesla Model 3 Tesla
  • «Сбербанк» представил сервис купли-продажи автомобилей в конце апреля 2020 года. Сначала пользователи могли купить машину только у дилера и производителя. С сентября 2020 года компания разрешила пользователям продавать автомобили.

#новости #сберавто #tesla

4780 просмотров
69 69 комментариев
21
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Roman Trifonov

Звучит подозрительно адекватно для Сбера.

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42
Дмитрий Энтелис

«СберАвто» запустил продажу электромобилей Tesla

Если убрать желтизну заголовка, то: на очередном не банковском ресурсе Сбера есть 2 (два) объявления о продаже новых Tesla непонятной модели в непонятном состоянии и 4 (четыре) аналогичных объявления б/у"
На авто.ру их для сравнения 48 + 76. ред.

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9
Anton Kuchumov

Эру Глонасс они сами туда впаивали?

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3
Юрий Другач

Сэкономили на копирайтере, зато цены адекватные ред.

Ответить
0
Mikhail Kabakov

Вот где покупали там и заряжайте!

Ответить
37
Отличный якорь

😂😂😂

Ответить
1
Александр Привалов

"Вот и заряжайте там, где покупали", мб?

Ответить
1
Oleg Borisov

Нет.

Ответить
0
Иван Вознюк

Где заряжали, там и покупайте!

Ответить
0
Andrew Stepanov

За "Спасибо" можно будет взять?

Ответить
26
Предварительный корабль

Некоторым и за «пожалуйста» дадут

Ответить
2
Rownie

представляю как в саратове или омске берешь ипотеку на 30 лет на хату в спальном районе, а тебе такие а у нас тесла по акции за эту же цену может ну её хату нафиг жизнь одна кайфуй сейчас

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5
Кирилл Макеев

В Омске можно уехать на Тесле в лес, посадить батарею и там умереть. Это достойная смерть, а не то что гнить в хруще.

Ответить
16
Gleb Tyutikov

В Омске можно заехать в район Нефтезаводских или за Баранова и потерять и телефон, и аккумулятор, и резину, и жизнь.

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3
Дмитрий Коннов

Вот вам на сдачу 🤣

Ответить
1
Anton Z.

вы будете смеяться, но такое всегда было распространено, даже в 90е покупали мерс для понтов и в нём жили. аналогично после - крузак и гнилая 1-комнатная в ебенях

Ответить
0
greg chudnoff

Велкам ту капитализм! ))) Выж так хотели по гринкарте в Америчку, вот вам разминка. Там-то гораздо жостче. ред.

Ответить
–1
Ruslan Fatikhov

Будет как с СберМегаМаркет, заказ примут, доставка будет задержана на 3 дня, потом на 7 дней, а потом будет отменён. Чтобы вернуть деньги надо будет обратиться в саппорт по горячей линии, так как чат принимает обращения только после получения заказа.

Ответить
5
Goddard Targarten

Что самое интересное, с точки зрения продавца всё выглядит точно так же. Отгрузили на в день поступления заказа, через неделю "покупатель отменил заказ", ждёшь возврат, потом оказывается, что заказ потерян и надо тикет на компенсацию писать.

Ответить
0
Vladimir Petrov

@sber, для полноты картины хотелось бы понимать, как все выглядит со стороны Сбера. ред.

Ответить
0
Ruslan Fatikhov

Для Сбера все супер прозрачно, они всего лишь сервис для оформления заказа. Если возникнут какие нибудь проблемы или вопросы по поводу возврата средств, то обращаешься напрямую к продавцу. Он возможно скинет обратно деньги через Сбербанк Онлайн или отдаст наличкой.

https://sbermegamarket.ru/help/article/171510719/

https://sbermegamarket.ru/help/article/171510719/
https://sbermegamarket.ru/help/article/171510719/
sbermegamarket.ru
Ответить
0
Николай Судиловский

Интересно, что-то измениться на рынке авто с приходом Сбера? Подешевеют все небось и станет доступнее?

Ответить
2
Кирилл Макеев

Конечно. Тесла подешевеет на 50 тыр, и ты себе две сможешь взять.

Ответить
10
Виктор Шутов

это сарказм или серьезно?

Ответить
0
Denis Kolesnikov

Это серьезный сарказм.

Ответить
0
Gleb Tyutikov

Китайская сборка? При цене в Китае за Стандарт около 2.7 млн. ред.

Ответить
–1
Alexey Tyunin

я ещё что-то слышал про НДС, таможенную пошлину, логистические издержки и наценку сервиса. Только НДС в этой комбинации превращает 2.7 в 3.24. Остальные 0.26 легко закрываются оставшимися пунктами, даже ощущение, что это субсидированная промо цена, реально дёшево. ред.

Ответить
7
Roman Orlov

скоро начнут из Китая перегонять с пробегом в 300 тыщ, будет ещё дешевле :)

Ответить
0
Константин Полухтин

Иногда я жалею, что не родился лет на 10 старше и не застал рассвет тюнинга.

Ответить
2
Valeratal Val

мало родиться на 10 лет старше, надо еще бабло иметь было

Ответить
1
greg chudnoff

с доставкой в день заказа
ред.

Ответить
1
Sergei Listopad

Курьер на Тесле, везет две пиццы и одно кофе, вот это я понимаю.

Ответить
0
Стас Поляков

ОДИН кофе)) Можете минусовать, я не сдержался))) Внутренний хипстер бунтует!

Ответить
3
Gregory Skidan

С 2009 можно уже и в среднем роде, к сожалению... :(

Ответить
0
Sergei Listopad

Ну все, проблема электротранспорта в России решена. Так и вижу очереди на подзарядку в конце дня от любителей всего зеленого. Особенно где-нибудь на перегоне между Барнаулом и Новосибом. Соседа, по братски, удлинитель кинуть с первого этажа попросить.

Ответить
–1
greg chudnoff

Кризис - не в стране... Он в головах (с)

Ответить
1
Sergei Listopad

Сказал Маск и уехал. Да, и дверьми не хлопать.

Ответить
1
greg chudnoff

По большому счету вы ничем не отличаетесь от какого-нить грузчика с Амазона где-нить в Колорадо, который саркастически пишет в чат: "Крутая тачка Тесла, особенно кататься по Гранд-Каньону". И все так сочувственно: да, да, ты прав чувак, в говне живем. ред.

Ответить
1
Sergei Listopad

Не знаю, не пробовал быть грузчиком в Колорадо, вам видней.

Ответить
0
greg chudnoff

А вы попробуйте.

Ответить
0
Sergei Listopad

Сразу после вас.

Ответить
0
greg chudnoff

Спасибо, только после вас.

Ответить
0
Георгий Карасёв

Это кто сказал? Чиновник какой нибудь или поэт? Если сейчас не кризис, то что? Экономический расцвет?

Ответить
0
greg chudnoff

Ну я хз что у вас в головах. Может, и кризис, разное бывает.

Ответить
1
Георгий Карасёв

Так может не надо увиливать от ответа и говорить так, как есть? Если для вас сейчас НЕ кризис, то это, к сожалению, клиника

Ответить
0
Red Boy

Этот же маркетплейс, продавать будет скорее всего Tesla Moscow Club, отзывы о нём не очень кстати

Ответить
1
Георгий Карасёв

За неимением другого довольствуемся тем, что есть

Ответить
0
Предварительный корабль

«Ваш автомобиль заблокирован за подозрительную активность»
Служба безопасности Зелёного.

Ответить
1
Pavel Pavel

Tesla Model 3 за 3,5 млн? Почему так дешево? Или это за бу?

Ответить
1
StepanCapusta

Доставка на следующий день? Что-то не верится, чтобы было правдой..

Ответить
0
Виктор Князев

Вот меня тоже этот момент смутил. Обычно ждать приходится долго, а тут Тесла и всего за день. Подозрительно))

Ответить
2
Близкий холод

Площадка сберовская, а кредиты от СЕТЕЛЕМ Банк пихают...

Ответить
0
Nikita Kharchenko

Это и есть Сбербанк :^)

Ответить
2
Дмитрий Бурдин

Сетелем-дочь сбера

Ответить
1
greg chudnoff

Может, сын?

Ответить
0
Сбер

Сетелем - это наш дочерний банк и партнер: https://www.sberbank.com/ru/eco/cetelem

Ответить
0
Одуванчик Полевой

Ужасный логотип на аватарке. ИМХО даже просто буква С на зеленом фоне выглядела бы интереснее и презентабельнее.

Ответить
0
 Anatoly Bereznyak

Странно.
Model 3 дешевле чем у Moscow Tesla Club, а Model Y дороже.
Из чего складывается такая экономика непонятно.

Ну и интересно, они партнерятся (как многие делают) или сами барыжат. ред.

Ответить
0
KINCH

Почему так сделал? Потому что так надо было, брат! (с) ред.

Ответить
1
Roman Orlov

Потому что там с пробегом есть, а там нет? :)

Ответить
0
Сергей Ермилов

Электро не про заботу, электро про контроль.

Ответить
–2
Сергей Ермилов

Что минусующие, рабство дело добровольное? :)))

Ответить
0
Alexandre Svergoun

Электричество можно самому добывать с помощью солнечных панелей или ветряка. А бензин хер ты сам сделаешь. Поэтому ты сейчас платишь две цены за бензин из-за акцизов и всяких других налогов, так как тебе деваться некуда. Вот это и называется контроль. Электричество так не проконтролируешь.

Ответить
2
 Anatoly Bereznyak

Крутая мысль! Никогда не думал в таком контексте.

Ответить
0
V S

Новость просто огонь. Дайте две!

Ответить
0
Дмитрий Коннов

Сбер продаёт Tesla... "вот это поворот"

Ответить
0
Nikita Kharchenko

Del ред.

Ответить
0
Александр Головко

Допы на 500к будут?

Ответить
0
sergjjj

Какая то шляпа. Нашел интересующую машину, хрен кто отвечает в чате. Тупо собрали предложения по всяким фрешавто и пытаются втюхать с 15% кредитом? выгодно усратся....

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0
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