Мини-карта в углу экрана — привычная история для игрового мира. Игрок смотрит на неё, не отвлекаясь от игры, и понимает, что его ждёт дальше — где находятся важные точки, чему надо уделить больше внимания, а чего избежать.

Так и у нас: основной экран даёт всё, что надо для быстрого реагирования здесь и сейчас. А мини-карта, «градусник» и обзор маршрута дают ощущение большей уверенности на дороге, показывают, что будет через несколько минут поездки, через несколько километров.