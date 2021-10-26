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Транспорт
Таня Боброва

«2ГИС» представил обновлённый навигатор с мини-картой на экране, данными о камерах и парковках Статьи редакции

Его уже подключил «Ситимобил».

45 45 комментариев
2605 просмотров

Обновлённый навигатор

Команда «2ГИС» переработала интерфейс навигатора: карте теперь отведено на 20% больше места на экране. На ней также сделали акцент на полезных для водителя данных — знаках полосности, камерах, парковках. Об этом картографический сервис рассказал на своей презентации.

На карте навигатора появился «градусник» с прогрессом маршрута и отображением пути в пробках, а также мини-карта в левом нижнем углу с обзором всего маршрута. Обзор можно включить касанием, при нажатии на мини-карту можно оценить поездку и пробки, скорректировать маршрут.

Обновлённый интерфейс навигатора  «2ГИС»

Кроме интерфейса «2ГИС» обновил данные о дорожной разметке и знаках полосности. Подсказки с будущими манёврами стали показывать прямо на маршруте.

Мини-карта в углу экрана — привычная история для игрового мира. Игрок смотрит на неё, не отвлекаясь от игры, и понимает, что его ждёт дальше — где находятся важные точки, чему надо уделить больше внимания, а чего избежать.

Так и у нас: основной экран даёт всё, что надо для быстрого реагирования здесь и сейчас. А мини-карта, «градусник» и обзор маршрута дают ощущение большей уверенности на дороге, показывают, что будет через несколько минут поездки, через несколько километров.

Александр Сырков
продакт-менеджер «2ГИС»

Сервис также добавил информацию о камерах превышения скорости, включая камеры для грузового транспорта и муляжи, значки нарушения парковки, заезда за стоп-линию и полосы общественного транспорта. При приближении к камере над спидометром в углу экрана появляется значок, который показывает действующее ограничение и расположение камеры относительно потока.

Всего сервис показывает около 50 тысяч камер на территории покрытия в России, из них более 9 тысяч — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.

Примеры значков камер ограничения скорости в навигаторе «2ГИС»

В «2ГИС» также появились детальные данные о парковках — это отдельный слой на карте и в режиме навигатора. Приложение покажет все парковки по пути следования и рядом с конечной точкой маршрута. Возле значков будет указано, платная или бесплатная парковка, общественная или с особым доступом, есть ли места для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Парковки на карте в навигаторе «2ГИС»

Сейчас данные о парковках собраны для 15 крупнейших городов России: Москвы, Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Красноярска и Челябинска. Этот список компания будет пополнять, но сроки не уточняет.

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«2ГИС» обновил алгоритм для расчёта времени в пути. По результатам тестов оно определяется более чем на 20% точнее, чем раньше, говорят в компании.

В ближайшие месяцы навигатор будет работать в бета-режиме. Чтобы его протестировать, нужно обновить приложение, зайти в настройки навигатора и нажать «Включить новый навигатор».

Геотехнологии «2ГИС» для экосистемы «Сбера» и других компаний

В июле 2021 года «2ГИС» выпустил SDK для интеграции своих карт в мобильные приложения: их уже используют «СберБанк Онлайн» и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат». «Сбер» купил 72% в «2ГИС» летом 2020 года, ещё 3% получило СП банка с Mail.ru Group.

«Ситимобил» также теперь использует карты сервиса в своём приложении на Android, на iOS они появятся в ближайшее время. Это сказалось на скорости подачи такси и точности маршрута, рассказали в компании.

Движение такси на своей карте приложение пока не показывает, но пользователи уже могут заказать машину из «2ГИС», уточнили в компании: «Мы сделали SDK, чтобы наши геотехнологии могли использовать любые компании экосистемы, которым они необходимы. И не только они — SDK доступен любым компаниям».

Технологии «2ГИС» уже используются в связке с виртуальными ассистентами «Салют» от «Сбера». Например, на основе данных сервиса они могут рассказать пользователю о пробках или построить маршрут и открыть приложение «2ГИС». При записи на услугу или брони столика через ассистента, он будет искать информацию также в «2ГИС».

#новость #2гис

45 45 комментариев
21
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45 комментариев
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Phil Balita

оч, круто! болею душой за 2гис

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26
KINCH

болею душой

выздоравливай

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5
Максим Митин

2GTA

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14
Artur Kuramshin

Прямо-таки вспомнился Vice City )

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2
Дмитрий Коннов

2gis в Apple Car Play бесплатный и без подписки, в отличии от некоторых.

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11
Михаил Мн

А в Андроид?

Ответить
0
Дмитрий Коннов

да, в Android Auto тоже работает отлично и тоже бесплатно

Ответить
3
Jay Green

я думаю это был валун в сторону яндекс навигатора.

Ответить
2
KINCH

Пака убогий Яндекс со своей рекламой 😋

Фича с маленькой картой просто ТОП

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6
Postnikov Edward

За камеры респект. Еще бы сделали голосовую функцию "Внимание, камера через 100 м".

Ответить
4
Max Bugayev

Голосовые инструкции и предупреждения есть, можно отрегулировать в «Настройках навигатора»

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7
Postnikov Edward

Отлично, спасибо за совет!

Ответить
0
Илья Попов

Можно и типа алерта разными звучаниями

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2
Postnikov Edward

Это как?... Вылазит дпс из кустов, останавливает, засовывает фуражку в салон, а навигатор - "Камера через 10 метров, камера через 10 метров...." )))

Ответить
1
Илья Попов

А вы должны спеть - нам не страшен серый волк, нам не страшен серый волк. Помогает очень.

Ответить
0
Кирилл Карпенко

Яндекс взяли на карандаш.

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3
Пабы старой Руси

И выпустили ретро интерфейс в ответ

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0
Super 72

Самый главный минус 2 гипс это неточные карты и глюки
Но движение вперёд есть

Ответить
1
Дмитрий Коннов

странно, но в нашем далеком дальневосточном городе парковки работают. И это было круто, я сразу нашел куда лучше подьехать и паркануться

Ответить
2
Илья Попов

Не только у вас - везде было бы здорово, тем более в больших городах.

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1
Pavel Ivanov

Отлично, мини-карта теперь на месте. А звёздочки где?

@2ГИС ну вы чё... Я должен знать, на чём меня копы преследуют – на легковушке или уже на танке:

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2
Nathan Zachary

Плевать на их "нововведения". Как были справочником, так и остались. К навигации отношения не имеет. Скорее бы их закрыли. Ну или, на худой конец, Сбер вернул бы его владельцам.

Ответить
–26
Иван Шеметов

Блин спасибо Тинькофф, так приятно теперь минусы ставить

Ответить
3
Егор Овчаров

Минуснул того чувака и плюсанул тебя только лишь ради посмотреть на веселые хернюшки )

Ответить
1
Nathan Zachary

А подробнее?

Ответить
–2
Иван Шеметов

теперь с каждым дизом паук появляется

Ответить
1
Giant Schlong
Ответить
0
Илья Попов

Я тоже заметил. И красиво и приятно.

Ответить
0
Пабы старой Руси

Хотя бы вёрстку поправили, а то в первой версии всё за экран заезжало

Ответить
0
Илья Попов

🤣 Вы мне поставили дизлайк. Это как понять - знак согласия?

Ответить
0
Илья Попов

Уважаемый Натан, почему-то думаю, что вы работник ДПС.

Ответить
–1
Al Datt

не знал, что у них навигатор то есть, интересно иметь альтернативу Яхерне.ру. и как у них с самими маршрутами?

Ответить
0
Nathan Zachary

Альтернатива yandex - профессиональные навигаторы, а не путеводитель

Ответить
0
Дмитрий Коннов

пробки кстати показывает ужасно, точности почти нет. Как бы он показывает что они гдето там в переди, но спрогнозировать время и точно показать участок не может. Вернее может, но это не точно .

Ответить
0
Дмитрий Коннов

да и батарею 2gis не так жрет как яндекс карты. Если только ваш телефон не на вечной капельнице.

Ответить
0
Невинный диод

хоть иногда язык из жопы 2гис высовывайте )

Ответить
0
Дмитрий Коннов

яндекс ? последний раз в путешествии воспользовался яндекс картами, наткнулся на парочку закрытых кафешек. Так всей семьей голодными в незнакомом городе можно остаться. Поэтому лучше пусть будет точный и проверенный путеводитель. Бесплатный, с понятным и простым дизайном, с функцией навигатора. ред.

Ответить
–2
Mike K

столько воды, жуть

Ответить
1
Akbar Turgunov

2GTA SAN RUSSIA

Ответить
1
KINCH

@vc.ru зачем вы засрали все паутиной? 😥

Ответить
1
Jack Hammer

Главный минус 2гис - он оперативку жрёт как не в себя.

Ответить
1
Jay Green

Дубль Гис молодцы. Очень люблю их карты!

Ответить
0
Dmitry Romannikov

Сберкарты прям норм становятся. Чем ответит Яндекс?

Ответить
0
Евгений Кондратьев

Пока СберЗвук в навигатор не воткнёте с Янедкса не уйду!

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0
Mikhail Dragunov

Они его научили навигатором быть, а не узбеком только что приехавшим из аула и севшим за руль?

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0
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Читать все 45 комментариев
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Таня Боброва
«2ГИС» представил обновлённый навигатор с мини-картой на экране, данными о камерах и парковках Статьи редакции

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