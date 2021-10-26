«2ГИС» представил обновлённый навигатор с мини-картой на экране, данными о камерах и парковках Статьи редакции
Его уже подключил «Ситимобил».
Обновлённый навигатор
Команда «2ГИС» переработала интерфейс навигатора: карте теперь отведено на 20% больше места на экране. На ней также сделали акцент на полезных для водителя данных — знаках полосности, камерах, парковках. Об этом картографический сервис рассказал на своей презентации.
На карте навигатора появился «градусник» с прогрессом маршрута и отображением пути в пробках, а также мини-карта в левом нижнем углу с обзором всего маршрута. Обзор можно включить касанием, при нажатии на мини-карту можно оценить поездку и пробки, скорректировать маршрут.
Кроме интерфейса «2ГИС» обновил данные о дорожной разметке и знаках полосности. Подсказки с будущими манёврами стали показывать прямо на маршруте.
Сервис также добавил информацию о камерах превышения скорости, включая камеры для грузового транспорта и муляжи, значки нарушения парковки, заезда за стоп-линию и полосы общественного транспорта. При приближении к камере над спидометром в углу экрана появляется значок, который показывает действующее ограничение и расположение камеры относительно потока.
Всего сервис показывает около 50 тысяч камер на территории покрытия в России, из них более 9 тысяч — в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти.
В «2ГИС» также появились детальные данные о парковках — это отдельный слой на карте и в режиме навигатора. Приложение покажет все парковки по пути следования и рядом с конечной точкой маршрута. Возле значков будет указано, платная или бесплатная парковка, общественная или с особым доступом, есть ли места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас данные о парковках собраны для 15 крупнейших городов России: Москвы, Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Красноярска и Челябинска. Этот список компания будет пополнять, но сроки не уточняет.
«2ГИС» обновил алгоритм для расчёта времени в пути. По результатам тестов оно определяется более чем на 20% точнее, чем раньше, говорят в компании.
В ближайшие месяцы навигатор будет работать в бета-режиме. Чтобы его протестировать, нужно обновить приложение, зайти в настройки навигатора и нажать «Включить новый навигатор».
Геотехнологии «2ГИС» для экосистемы «Сбера» и других компаний
В июле 2021 года «2ГИС» выпустил SDK для интеграции своих карт в мобильные приложения: их уже используют «СберБанк Онлайн» и сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат». «Сбер» купил 72% в «2ГИС» летом 2020 года, ещё 3% получило СП банка с Mail.ru Group.
«Ситимобил» также теперь использует карты сервиса в своём приложении на Android, на iOS они появятся в ближайшее время. Это сказалось на скорости подачи такси и точности маршрута, рассказали в компании.
Движение такси на своей карте приложение пока не показывает, но пользователи уже могут заказать машину из «2ГИС», уточнили в компании: «Мы сделали SDK, чтобы наши геотехнологии могли использовать любые компании экосистемы, которым они необходимы. И не только они — SDK доступен любым компаниям».
Технологии «2ГИС» уже используются в связке с виртуальными ассистентами «Салют» от «Сбера». Например, на основе данных сервиса они могут рассказать пользователю о пробках или построить маршрут и открыть приложение «2ГИС». При записи на услугу или брони столика через ассистента, он будет искать информацию также в «2ГИС».
Отлично, мини-карта теперь на месте. А звёздочки где?
@2ГИС ну вы чё... Я должен знать, на чём меня копы преследуют – на легковушке или уже на танке:
яндекс ? последний раз в путешествии воспользовался яндекс картами, наткнулся на парочку закрытых кафешек. Так всей семьей голодными в незнакомом городе можно остаться. Поэтому лучше пусть будет точный и проверенный путеводитель. Бесплатный, с понятным и простым дизайном, с функцией навигатора. ред.
Его уже подключил «Ситимобил».
Меня зовут Маргарита Хохлова, я занимаюсь продуктовыми текстами больше трёх лет. Сначала казалось, что можно стать хорошим редактором, если отлично разобраться в синтаксисе интерфейсов, прокачать продуктовое мышление, научиться строить пользовательские сценарии и бодро подстраиваться под tone of voice. Сейчас я вижу, что всё намного сложнее.
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