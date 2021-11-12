"Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины россиянам из-за договорённости с российскими коллегами"

Россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита в своей стране.

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О запрете рассказали в дилерских центрах Lada, Renault, Volkswagen и Kia, сообщает Autonews.ru. Причиной назвали договорённость с российскими автодилерами.

Опрошенные изданием дилеры сообщили, что запрет можно обойти временным оформлением автомобиля на тех, у кого есть гражданство или вид на жительство Белоруссии. По словам большинства из них, они знают, что в России машины продают с наценками, но помочь с этим никак не могут. Дилер Renault также рассказал, что запрет действует уже около полугода.

Так работает система, есть определённые договоренности с российским дилером. Поэтому мы не можем продавать автомобили именно в Россию. Да, мы знаем, что они у вас они намного дороже и продают их только с дополнительными аксессуарами. У нас можно забрать автомобиль по рекомендованной производителем цене. Дилер Renault

В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости. «Считаем её невозможной в условиях конкурентного рынка», — заявили в организации.

Эксперт во ввозу и вывозу машин из Белоруссии Руслан Кривонос рассказал, что дилеры в Белоруссии стараются сохранить зону продажи, чтобы не перебивать спрос в России. Юристы сообщили Autonews.ru, что запрет противоречит белорусскому закону «О защите прав потребителей».