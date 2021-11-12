Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8278,"title":"\u0417\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0437\u0435 \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440\u0430: \u0441\u043a\u0430\u0437\u043a\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=8278&url=https:\/\/vc.ru\/mos.ecology\/313790-ekotaksi-v-moskve-biznes-ili-blagotvoritelnaya-iniciativa&placeBit=1&hash=eb6c52df713b5a7ee6b5b071e7c2f91b0471b12b7c689b3cc238a21e52c0dd32","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
TJ

Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины россиянам из-за договорённости с российскими коллегами Статьи редакции

Россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита в своей стране.

19 19 комментариев
1110 просмотров

О запрете рассказали в дилерских центрах Lada, Renault, Volkswagen и Kia, сообщает Autonews.ru. Причиной назвали договорённость с российскими автодилерами.

Опрошенные изданием дилеры сообщили, что запрет можно обойти временным оформлением автомобиля на тех, у кого есть гражданство или вид на жительство Белоруссии. По словам большинства из них, они знают, что в России машины продают с наценками, но помочь с этим никак не могут. Дилер Renault также рассказал, что запрет действует уже около полугода.

Так работает система, есть определённые договоренности с российским дилером. Поэтому мы не можем продавать автомобили именно в Россию. Да, мы знаем, что они у вас они намного дороже и продают их только с дополнительными аксессуарами. У нас можно забрать автомобиль по рекомендованной производителем цене.

Дилер Renault

В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости. «Считаем её невозможной в условиях конкурентного рынка», — заявили в организации.

Эксперт во ввозу и вывозу машин из Белоруссии Руслан Кривонос рассказал, что дилеры в Белоруссии стараются сохранить зону продажи, чтобы не перебивать спрос в России. Юристы сообщили Autonews.ru, что запрет противоречит белорусскому закону «О защите прав потребителей».

По данным издания, запрет на продажу машин россиянам возник из-за дефицита в России. Из-за роста спроса на новые автомобили дилеры отказываются продавать их без дополнительных опций, которые прибавляют к стоимости от 200 тысяч до миллиона рублей. Такое навязывание назвал незаконным Роспотребнадзор. Ведомство посоветовало записывать на диктофон или камеру условия покупки.

#новость #белоруссия #автомобили

19 19 комментариев
1
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Виктор Дубов

Мда уж. Барыги и есть барыги!

Ответить
8
Alex Sedoff

пидоры они все (с) жмурки

Ответить
4
Цкуро Бесцветный

(c) Брат

Ответить
1
Семен Переделкин

"Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины россиянам из-за договорённости с российскими коллегами"

"В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости"

Кто-то явно пиздит. Возможен даже такой вариант, что пиздят все.

Ответить
4
Sergei Timofeyev

Все в доле. Ажиотаж спадёт и буду их сам накручивать вниз. )) Пусть пострадают за наши страдания. )

Ответить
1
Александр Борродач

Будет ли договоренность между российской и белорусской ФАС?

Ответить
3
A.A. Rayskiy

Да там уже все сговорились)

Ответить
0
Артем Баранов

Натравите ФАС на них кто-нибудь

Ответить
2
Сергей Милосердов

Настоящие братья! (нет)

Ответить
1
Fred Han

Если кому интересно, то у меня есть паспорт РБ😏

Ответить
1
Andrey Yukin

Когда уже отомрут эти салоны. Ненужен, бесполезное звено.

Ответить
1
Alex Olear

Я может в этом вопросе не очень разбираюсь, но почему автопроизводители не установят процент наценки на цену автомобиля которую дилер может устанавливать.

Ведь все что происходит на рынке с новыми авто отражается на репутации автопроизводителя.

Ответить
0
Дмитрий Малахов

Установлен.
Но как идет дефицит - все хотят повысить прибыль... потому и идет "без допов не продам", а наценка на коврик может быть 500%....

А у Беларусов есть квоты на поставки новых авто, а ажиотажа нет.
Местным с льготами опять стал больше интересен вторичный рынок Европы и Штатов, а не "фольга втридорого"

Ответить
1
Dmitriy Glushchenko

Интересно, а у Союзного государства есть какой то общий регулируемый орган для таких договоренностей?

Ответить
0
Dennis Gooddeni

Я знаю у кого есть регулируемое отверстие под этот орган или какой-то там другой 😂😂

Ответить
0
Павел Родюков

Вот так «единое экономическое пространство» получается…

Ответить
0
Ли Си Цын

Ничего, сейчас союзное государство окончательно оформится и будет и у белорусов ровно такая же петрушка :)

Ответить
0
NihlistNif .

Как я понимаю, в РБ спроса нет на новые тачки по прайсу? А в России сметают даже за двойной (а он почти двойной - 40-50% накрутки, и еще 30% процентами на 5 лет), и чавкают, просят еще.

Какие-то чудеса спроса.

Ответить
0
A.A. Rayskiy

Вот китайцы вовремя со своими обновлёнными машинами вышли.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Приёмная
Дмитрий Б.
«М.Видео» привезли мне разбитый телевизор за 110 тысяч и отказали в замене

10 октября 2021 года купили телевизор LG OLED55C14LB стоимостью 110 тысяч.

15 октября привезли разбитый телевизор.

Курьерская служба обещала позвонить за час. Однако позвонили за 15 минут до прибытия. Пришлось срочно отпрашиваться и уезжать с работы, бросив все дела во время рабочего дня. Также не предупредили о необходимости предоставить…

251 251 комментарий
233
Маркетинг
Deltaplan Group
«Я с радостью встречаю отказ от cookie»: перевод по-настоящему большого интервью Сета Година

Бывший вице-президент Yahoo и член Зала славы маркетинга — о том, почему можно попрощаться с масс-маркетом и как годами писать хорошие тексты

2 2 комментария
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Zaycev.net
Войти в IT через курсы. Почему это плохая идея, и что же делать?

Сегодня сложно найти человека, который бы не знал, что в IT очень высокие, а иногда и “заоблачные” зарплаты. Вакансии пестрят ценниками 200, 300 и даже 400 тысяч рублей в месяц! В большинстве других отраслей зарплаты сильно ниже, иногда даже в 10 раз.

3 3 комментария
6
Тинькофф
Как прошла Tinkoff Agile Conference 2021

22 октября прошла Tinkoff Agile Conference 2021 — ежегодная конференция про развитие команд и инженерные подходы к управлению. Онлайн ее посмотрели 6000 зрителей, офлайн участвовали еще 250. Главное условие очного присутствия — пожертвование в фонд борьбы с лейкемией. Благодаря участникам мы собрали и отправили на благотворительность 500 тысяч…

1 1 комментарий
2
Транспортные Инновации Москвы
Самокат, который смог: прототип устройства распознает объекты на пути движения

Поднимите руку, кто этим летом устал от сверхскоростных самокатчиков? Лес рук! Вспомните, как стоило оказаться в центре какого-нибудь крупного города, так тут же мимо тебя пронесется спиди-гонщик!⠀

1 1 комментарий
1
Rambler&Co
Rambler&Okko DevOps Meetup

Встречайте! Первый совместный митап двух гигантов – Rambler&Okko DevOps Meetup.

0 Обсудить
0
Транспорт
TJ
Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины россиянам из-за договорённости с российскими коллегами Статьи редакции

Россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита в своей стране.

19 19 комментариев
Яндекс для бизнеса
AppMetrica начала поддерживать атрибуцию трафика из Facebook для Android

Анализировать эффективность рекламы Facebook можно в отчёте User Acquisition и в продуктовых отчетах с помощью сегментации.

0 Обсудить
2
Приёмная
Pavel sub
Курьер из достависта украл 24 тысячи и скрылся

Дело было 11.11.21

8 8 комментариев
2
Маркетинг
Alexander Chizhov
Как работать с блогерами в Instagram и привлекать аудиторию из онлайна в офлайн

Студия Чижова рассказывает, как привлекать аудиторию на мероприятия и в офлайн-точки продаж при помощи инфлюенсеров.

«Магнит» выпустил ограниченную серию чипсов Lays с Настей Ивлеевой
3 3 комментария
3
Приёмная
Елена Х
Сбербанк открывает карту на закрытое отделение и не отдает ЗП

В октябре устроилась на новую работу и новый работодатель оформил мне зарплатную карту (Мир голд). Оформил, и в личном кабинете начала отражаться ее судьба. После того как карта прибыла в отделение, мне пришло оповещение, что ее можно забирать. В понедельник 8 ноября я поехала за картой в отделение г. Владивосток, пр Красного Знамени 59

60 60 комментариев
31
Больше статей
null