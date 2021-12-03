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Транспорт
Евгения Евсеева

S7 запустила подписку на услуги и сервисы авиакомпании — стоит от 149 рублей в месяц Статьи редакции

Можно бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета — в зависимости от тарифа.

Всего в подписке есть два тарифа — базовый и расширенный, сообщает компания.

Базовый Light уже доступен для покупки — в него входят бесплатные выбор места, и авторегистрация на рейс, доступ к закрытым распродажам и 100 бонусных миль ежемесячно за автопродление подписки. Стоит 149 рублей в месяц.

В расширенный тариф Turbo входят те же услуги, что и в базовый, но вместо 100 бонусных миль — 1000. Также он включает скидку на авиабилеты и их возврат, бесплатные SMS-оповещения, багаж, питание по специальным ценам и другие преимущества. Его начнут продавать с начала 2022 года, стоит 1500 рублей за три месяца.

Чтобы купить подписку, нужно зайти в личный кабинет S7 Priority, выбрать тариф и оплатить его. Применить абонемент можно при покупке.

В компании считают, что базовый абонемент пригодится обычным пассажирам — например, подписка дешевле услуги выбора места (в эконом-классе стоит от 300 рублей). Расширенный — активным путешественникам.

#новость #s7

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18 18 комментариев
16
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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18 комментариев
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Вик Бой

каждый хочет копеечку на ежемесячной основе 💸

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9
Алексей Никифоров

И привязка клиента

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6
morgan

да, компанию скорее лояльность интересует, чем эти копейки с подписок

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4
Old Nick

лояльность в метрики успешности не конвертируешь.
А 100 000 подписок по 149 руб это 14 900 000 на ежемесячной основе

+ лабаз по продаже доп услуг.

К стати, очень странно что никто из наших а/к этого не делал. У немцев был ЭйрБерлин, где можно было вполне приличный обед заказать и не то что бы очень дорого (15-20 евро).
Думаю вполне бы востребованная услуга была, если бы качество и цена были в адеквате.

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3
Alexey W

выручка S7 порядка 100 млрд. рублей
сомневаюсь, что это делается ради метрики успешности в +0.15млрд

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0
Old Nick

есть хорошая пословица про бабку и рублик.

выручка от основного бизнеса в 100 млрд не равна прибыли в 100 млрд.
выручка от приложения в 14 млн практически равна прибыли от приложения в 14 млн.
Цифровой товар имеет гораздо меньшие накладные расходы при производстве чем любой производственный бизнес.

За эти деньги 14 млн ты можешь окупать например работу своего SMM отдела ред.

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1
Евгений Старых

Совсем с ума сошли.
Ты не летаешь, но при этом авиакомпании стабильно платишь каждый месяц.
И это в эпоху ковида!..

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2
Денис Бутенко

Ого сколько ботов, восхваляющих S7, налетело)))

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0
Руслан Газизов

Интересный ход!

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1
Serge Vladimirovich

S7 самый клиентоориентированный перевозчик с самой лучшей бонусной программой.
Уверен, сейчас все начнут копипастить у них эту систему подписок.

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1
Руслан Нигматуллин

В анонсе написано 149 руб, в тексте статьи от 149 руб.

Ответить
1
Максим Шпиль

Крутая опция, жду когда будут летать по маршруту работа, дом, тогда и подпишусь

Ответить
0
morgan

годнота подъехала ✈️

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0
Кирилл Фотькин

@Wargaming Saint Petersburg

Будет коллаб? :)

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0
Alexander Ivanov

Нормальная тема

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0

Комментарий удален

Alex Sedoff

яндексу с вг надо у s7 поучиться делать для клиентов приятно

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0
юрий с

Жаль билеты дорогие у них по моему маршруту, а так идея очень хорошая

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0
Radna

Ну неплохо, считайте 100 рублей вы возвращаете в любом случае в виде миль каждый месяц, а за 49 рублей доступ к распродажам к которым обычно имеют доступ обладатели специализированных дебетовых и кредитовых карт, плюс дополнительные плюшки.

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–1
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Читать все 18 комментариев
Транспорт
Евгения Евсеева
S7 запустила подписку на услуги и сервисы авиакомпании — стоит от 149 рублей в месяц Статьи редакции

Можно бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета — в зависимости от тарифа.

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