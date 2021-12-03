S7 запустила подписку на услуги и сервисы авиакомпании — стоит от 149 рублей в месяц Статьи редакции
Можно бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета — в зависимости от тарифа.
Базовый Light уже доступен для покупки — в него входят бесплатные выбор места, и авторегистрация на рейс, доступ к закрытым распродажам и 100 бонусных миль ежемесячно за автопродление подписки. Стоит 149 рублей в месяц.
В расширенный тариф Turbo входят те же услуги, что и в базовый, но вместо 100 бонусных миль — 1000. Также он включает скидку на авиабилеты и их возврат, бесплатные SMS-оповещения, багаж, питание по специальным ценам и другие преимущества. Его начнут продавать с начала 2022 года, стоит 1500 рублей за три месяца.
Чтобы купить подписку, нужно зайти в личный кабинет S7 Priority, выбрать тариф и оплатить его. Применить абонемент можно при покупке.
В компании считают, что базовый абонемент пригодится обычным пассажирам — например, подписка дешевле услуги выбора места (в эконом-классе стоит от 300 рублей). Расширенный — активным путешественникам.
лояльность в метрики успешности не конвертируешь.
А 100 000 подписок по 149 руб это 14 900 000 на ежемесячной основе
+ лабаз по продаже доп услуг.
К стати, очень странно что никто из наших а/к этого не делал. У немцев был ЭйрБерлин, где можно было вполне приличный обед заказать и не то что бы очень дорого (15-20 евро).
Думаю вполне бы востребованная услуга была, если бы качество и цена были в адеквате.
есть хорошая пословица про бабку и рублик.
выручка от основного бизнеса в 100 млрд не равна прибыли в 100 млрд.
выручка от приложения в 14 млн практически равна прибыли от приложения в 14 млн.
Цифровой товар имеет гораздо меньшие накладные расходы при производстве чем любой производственный бизнес.
За эти деньги 14 млн ты можешь окупать например работу своего SMM отдела ред.
Комментарий удален
Можно бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета — в зависимости от тарифа.
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