Любой желающий может стать посредником между компаниями и фрилансерами, считает The Verge и рассказывает, как устроена такая работа.

{"items":[{"comment_id":3912591,"subsite_id":199133,"user_id":941105,"type":"comment_add","id":3912591,"hash":"509e21bdcd323c411506d79a6e015237","date":1645181363,"url":"https:\/\/vc.ru\/bugs\/367457-slishkom-mnogo-lishnego?comment=3912591","text":"The grass was greener

The light was brighter

When friends surrounded

The nights of wonder","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":941105,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/941105-dmitry-pushin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e2e11b6-3250-5d14-a048-e94a65d81c86\/","name":"Dmitry Pushin","isVerified":false},"content":{"id":367457,"url":"https:\/\/vc.ru\/bugs\/367457-slishkom-mnogo-lishnego","title":"\u0421\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u0448\u043d\u0435\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912592,"subsite_id":199124,"user_id":1022655,"type":"comment_add","id":3912592,"hash":"f14c98aa0fb88212c3333c196301157b","date":1645181365,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/367459-yandeks-lavka-spishet-dengi-s-vashey-kreditnoy-karty-dazhe-esli-vy-lavke-dannye-etoy-karty-ne-davali?comment=3912592","text":"[@340461|Yandex.Eda]","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1022655,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1022655-alexandr-sergunin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8dc34de3-dd19-5231-92a1-8951dc49be58\/","name":"Alexandr Sergunin","isVerified":false},"content":{"id":367459,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/367459-yandeks-lavka-spishet-dengi-s-vashey-kreditnoy-karty-dazhe-esli-vy-lavke-dannye-etoy-karty-ne-davali","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041b\u0430\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0441\u043f\u0438\u0448\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0441 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u041b\u0430\u0432\u043a\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912594,"subsite_id":200396,"user_id":503083,"type":"comment_add","id":3912594,"hash":"76fddbfea45641cf5a714a7fdfb1c772","date":1645181390,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta?comment=3912594","text":"\u041f\u043e\u0440\u0430 \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043a\u043d\u0438\u0433\u0443 \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":503083,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/503083-umnyy-chelovek","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f1dffa9-e837-1ebf-d9df-669fe18e10bd\/","name":"\u0443\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a","isVerified":false},"content":{"id":367662,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta","title":"\u0412\u0435\u0431-\u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a \u00ab\u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0435 100-\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912593,"subsite_id":200396,"user_id":22787,"type":"comment_add","id":3912593,"hash":"0aaac17e5045a8c5ce4f21b628c6da54","date":1645181387,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta?comment=3912593","text":"\u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442. \u0421\u043a\u0440\u0438\u043d\u044c\u0442\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":22787,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/22787-andrey-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d7414acf-10c2-8a5c-2d68-5c0ee4606a2f\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":367662,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta","title":"\u0412\u0435\u0431-\u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a \u00ab\u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0435 100-\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912595,"subsite_id":199124,"user_id":964252,"type":"comment_add","id":3912595,"hash":"9ad8117b6175c40f8adf5738cc1727ee","date":1645181419,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317665-sbermegamarket-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nepoluchennyy-zakaz?comment=3912595","text":"\u0414\u043e\u0431\u0440\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c. \u041f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0435 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435. \u041a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 7 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0438 \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435. \u041d\u043e \u0432 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0432 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0438, \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430, \u043f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445

\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u0435. \u041d\u0430\u0448\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0432 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u041d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u043c\u044b \u043d\u0435 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u043c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u043f\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430\u043c \u043a\u0443\u043f\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430, \u043c\u044b \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u043c \u0432\u0441\u0435 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430. \u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":964252,"url":"https:\/\/vc.ru\/sbermegamarket","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b27f81d5-6a31-5cf5-a417-54282773fcae\/","name":"\u0421\u0431\u0435\u0440\u041c\u0435\u0433\u0430\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","isVerified":true},"content":{"id":317665,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/317665-sbermegamarket-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nepoluchennyy-zakaz","title":"\u0421\u0431\u0435\u0440\u041c\u0435\u0433\u0430\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912596,"subsite_id":199122,"user_id":698080,"type":"comment_add","id":3912596,"hash":"59f04ed56bc14c4ebc826c2cbdd45178","date":1645181436,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367170-vkusvill-zapustil-sobstvennuyu-kruglosutochnuyu-dostavku-v-moskve-peterburge-samare-i-drugih-gorodah?comment=3912596","text":"\u041e\u0431\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0431\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438, \u0438 \u0443 \u043d\u0435\u0451 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043a\u043b\u0430\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0448\u044c - \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c.



\u041d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u044b \u043d\u0435\u0442, \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0438 \u0435\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430 \u0432 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0438\u043b\u0438 \u0432\u0430\u0440\u0435\u043d\u0438\u043a\u0438. \u042d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 \u0438 \u0435\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":698080,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/698080-gennady-marchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c669d7c-8fb3-5315-901e-a9627e0a1d25\/","name":"Gennady Marchenko","isVerified":false},"content":{"id":367170,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367170-vkusvill-zapustil-sobstvennuyu-kruglosutochnuyu-dostavku-v-moskve-peterburge-samare-i-drugih-gorodah","title":"\u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u043e\u0441\u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435, \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912598,"subsite_id":199120,"user_id":980897,"type":"comment_add","id":3912598,"hash":"a14fe49b2a9e8cf28b11109b56de1ef4","date":1645181455,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/366861-na-menya-podayut-v-sud-za-statyu-na-vc-ru-chast-2?comment=3912598","text":"\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043a\u0430\u043a \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u0445 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u043a\u0442\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":980897,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/980897-vasiliy-cherepanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/15511388-004b-5cf2-a427-64201ff2014f\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439 \u0427\u0435\u0440\u0435\u043f\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":366861,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/366861-na-menya-podayut-v-sud-za-statyu-na-vc-ru-chast-2","title":"\u041d\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u043d\u0430 vc.ru. \u0427\u0430\u0441\u0442\u044c 2"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912600,"subsite_id":199123,"user_id":479749,"type":"comment_add","id":3912600,"hash":"86d37025582f3af3767f2b1f2387be8d","date":1645181479,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/364543-kak-ya-shatal-rynok-umnyh-domov-chast-1?comment=3912600","text":"\u0423\u0441\u043f\u0435\u0445\u043e\u0432! \u041d\u0430\u0434\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0443\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":479749,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/479749-george-kiskin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02f46ec6-5228-8626-6402-82c3b5703418\/","name":"George Kiskin","isVerified":false},"content":{"id":364543,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/364543-kak-ya-shatal-rynok-umnyh-domov-chast-1","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0448\u0430\u0442\u0430\u043b \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u00ab\u0443\u043c\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432: \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c 1"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912601,"subsite_id":199120,"user_id":993456,"type":"comment_add","id":3912601,"hash":"3dc34a1c159b58694e5b4d0a73bbb5db","date":1645181500,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/367203-fas-yandeks-vk-i-marketpleysy-podpisali-soglashenie-o-prozrachnyh-pravilah-dlya-polzovateley-i-drugih-principah-raboty?comment=3912601","text":"\u0417\u0430\u0431\u0430\u0432\u043d\u043e, \u043f\u043e\u0434\u0431\u043e\u0440 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u0441\u0442\u0432\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":993456,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/993456-vasiliy-vasiliy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8cddee67-dcd4-5d02-acb7-49b548f77959\/","name":"\u0432\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439 \u0432\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":367203,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/367203-fas-yandeks-vk-i-marketpleysy-podpisali-soglashenie-o-prozrachnyh-pravilah-dlya-polzovateley-i-drugih-principah-raboty","title":"\u0424\u0410\u0421, \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb, VK \u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0437\u0440\u0430\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0445 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912602,"subsite_id":199123,"user_id":33679,"type":"comment_add","id":3912602,"hash":"3b09122b06b9f4e6ab8d1bf0aaa91e64","date":1645181504,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/361852-sbezhavshaya-nevesta-ili-kak-lyubovnaya-drama-privela-k-vozniknoveniyu-yuvelirnogo-brenda?comment=3912602","text":"\u0418\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435, \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0430\u044e \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0442\u0443\u0442 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u044e, \u043d\u043e \u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e.

\u0410 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0431\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u043d\u0430\u0433\u043d\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":33679,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/33679-alexander-golubev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9449fdbb-e680-51bb-8b19-e5e8e675bf10\/","name":"Alexander Golubev","isVerified":false},"content":{"id":361852,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/361852-sbezhavshaya-nevesta-ili-kak-lyubovnaya-drama-privela-k-vozniknoveniyu-yuvelirnogo-brenda","title":"\u0421\u0431\u0435\u0436\u0430\u0432\u0448\u0430\u044f \u043d\u0435\u0432\u0435\u0441\u0442\u0430, \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043b\u044e\u0431\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u0434\u0440\u0430\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043a \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u044e \u044e\u0432\u0435\u043b\u0438\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912604,"subsite_id":200396,"user_id":31365,"type":"comment_add","id":3912604,"hash":"28b6e97e2ecee845f7995ad007b1a52b","date":1645181510,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta?comment=3912604","text":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u044b \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c 30 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31365,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/31365-evgeniy-bubniv","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/570b311a-c874-5538-87b9-7188c803be0d\/","name":"Evgeniy Bubniv","isVerified":false},"content":{"id":367662,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta","title":"\u0412\u0435\u0431-\u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a \u00ab\u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0435 100-\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912603,"subsite_id":199122,"user_id":598578,"type":"comment_add","id":3912603,"hash":"5e6b45b200b4ffabe05be73aeae21dd1","date":1645181508,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367170-vkusvill-zapustil-sobstvennuyu-kruglosutochnuyu-dostavku-v-moskve-peterburge-samare-i-drugih-gorodah?comment=3912603","text":"\u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0434\u0438\u043a\u0441\u0438\/\u043e\u043a\u0435\u0439\/\u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u043a\/\u043f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\/\u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442. \u043d\u043e \u043f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0443 \u043a\u0443\u0440\u0438\u043d\u043e\u0435 \u0444\u0438\u043b\u0435 \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043e \u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u0435, \u0445\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0442\u0430\u043a. \u0412 \u0432\u044b\u0448\u0435\u043f\u0435\u0440\u0435\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0441\u0442\u0435\u0440\u043e\u0438\u0434\u043d\u043e\u0435 \u0433\u0430\u0432\u043d\u043e \u043d\u0430\u043a\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e \u0436\u0438\u0436\u0435\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":598578,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/598578-jay-green","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76f8f9db-d4ab-2ee5-4839-b27f11b6800d\/","name":"Jay Green","isVerified":false},"content":{"id":367170,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367170-vkusvill-zapustil-sobstvennuyu-kruglosutochnuyu-dostavku-v-moskve-peterburge-samare-i-drugih-gorodah","title":"\u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u043e\u0441\u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435, \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435, \u0421\u0430\u043c\u0430\u0440\u0435 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912605,"subsite_id":199133,"user_id":58061,"type":"comment_add","id":3912605,"hash":"2c1ee459862a4ce3c8e1de8abb6af5a3","date":1645181521,"url":"https:\/\/vc.ru\/bugs\/367457-slishkom-mnogo-lishnego?comment=3912605","text":"\u041d\u0443 \u044f \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u0438\u043b \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443. \u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0437\u0430\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b.

\u042f \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0442\u0443\u0442 \u0434\u043e\u043d\u0438\u0442\u0438\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0448\u043b\u0430\u043a.

\u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u044f\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b. \u041f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0433\u043e\u0434 \u0442\u0443\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":58061,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/58061-innokentiy-fefilov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6302ac31-642d-073e-51d9-31e448bd2f7a\/","name":"\u0418\u043d\u043d\u043e\u043a\u0435\u043d\u0442\u0438\u0439 \u0424\u0435\u0444\u0438\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":367457,"url":"https:\/\/vc.ru\/bugs\/367457-slishkom-mnogo-lishnego","title":"\u0421\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u0448\u043d\u0435\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912606,"subsite_id":199122,"user_id":561108,"type":"comment_add","id":3912606,"hash":"434e33bcbc0b13ad305ce1ff093ae009","date":1645181532,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367460-riteylery-zametili-chto-upakovki-i-ves-produktov-v-rossii-umenshilis-v-2022-godu-radi-sohraneniya-cen?comment=3912606","text":"\"\u0420\u0443\u0431\u043b\u044c \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0436\u043a\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f... \u043d\u0430 30%. \u0414\u043e\u0445\u043e\u0434\u044b \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c!\" (\u0441)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":561108,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/561108-zzz-zzz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dce4c9af-38b1-e6dd-fc77-216a05142d37\/","name":"Zzz Zzz","isVerified":false},"content":{"id":367460,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367460-riteylery-zametili-chto-upakovki-i-ves-produktov-v-rossii-umenshilis-v-2022-godu-radi-sohraneniya-cen","title":"\u0420\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0438 \u0432\u0435\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912607,"subsite_id":200396,"user_id":168031,"type":"comment_add","id":3912607,"hash":"97af3915a32dc9965151a91086276436","date":1645181536,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta?comment=3912607","text":"\u041f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 80-\u0445:

\u041a\u0430\u043a \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432 640 \u041a\u0431 \u0432\u0441\u044e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443



\u041f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430 2020-\u0445:

\u0427\u0438\u0441\u043b\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0438\u0437 3-\u0445 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432, \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b\u043e!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":168031,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/168031-vasya-prazhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/69a6f369-ab14-a0c6-8b98-29989df12027\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u044f \u041f\u0440\u0430\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":367662,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/367662-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-y-versii-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-polzovatelyam-interneta","title":"\u0412\u0435\u0431-\u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0438\u0437\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a \u00ab\u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0435 100-\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912608,"subsite_id":199128,"user_id":110182,"type":"comment_add","id":3912608,"hash":"74fd52d0c971c7e0340fdcf9f4e81f7d","date":1645181540,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/366783-mylo-iz-frityura-dzhin-iz-kartofelnyh-ochistkov-i-pivo-iz-hleba-i-marakuyi-kak-startap-loop-mission-spasaet-edu?comment=3912608","text":"\u041f\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u043c\u0443 - \u0434\u0430, \u043d\u043e \u044f \u043d\u0435 \u0443\u0433\u043b\u0443\u0431\u043b\u044f\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438\/\u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f - \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u043a\u043e\u0444\u0430\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u0430)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":110182,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/110182-tonycatmeow","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1fbd96f1-e174-5a8a-85dc-f08c6fe40ced\/","name":"Tonycatmeow","isVerified":false},"content":{"id":366783,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/366783-mylo-iz-frityura-dzhin-iz-kartofelnyh-ochistkov-i-pivo-iz-hleba-i-marakuyi-kak-startap-loop-mission-spasaet-edu","title":"\u041c\u044b\u043b\u043e \u0438\u0437 \u00ab\u0444\u0440\u0438\u0442\u044e\u0440\u0430\u00bb, \u0434\u0436\u0438\u043d \u0438\u0437 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0444\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0438\u0432\u043e \u0438\u0437 \u0445\u043b\u0435\u0431\u0430 \u0438 \u043c\u0430\u0440\u0430\u043a\u0443\u0439\u0438: \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f Loop Mission \u00ab\u0441\u043f\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u00bb \u0435\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912609,"subsite_id":199122,"user_id":111547,"type":"comment_add","id":3912609,"hash":"85b6948e33498bcd922dc960049f89c0","date":1645181564,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367460-riteylery-zametili-chto-upakovki-i-ves-produktov-v-rossii-umenshilis-v-2022-godu-radi-sohraneniya-cen?comment=3912609","text":"(\u043d\u0435 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0445 \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e\u043a. \u0418\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e:)



\u0418 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0445\u0440\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445? \u041e\u043f\u0442\u043e\u043c \u0436\u0435 \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435 - \u0432\u043e\u0442 \u0438 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434. \u0413\u0434\u0435, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0442\u0440\u0435\u0445\u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043a\u0438 \u043c\u043e\u043b\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0432 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435? \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0435\u0448\u0430\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0443\u0441\u0438\u0442\u044c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043d\u044b\u043c (\u043f\u0430\u043a\u0435\u0442 \u0441\u043e\u043a\u0430, 3-4 \u0441\u044b\u0440\u043a\u0430, 2 \u0431\u0430\u043d\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0442\u0432\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430, \u0439\u043e\u0433\u0443\u0440\u0442\u0430, \u0431\u0443\u043b\u043a\u0438 \u0438 \u0442\u0434) \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0446\u0435\u043b\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0448\u043e\u043a \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e\u043a. \u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044f \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u0443 XXL-\u043f\u043e\u0440\u0446\u0438\u044e, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u043b\u043e\u0448\u043d\u0443\u044e \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u0443\u044e \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0437\u0443\u0431??","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":111547,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/111547-aleksandr-privalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8ddc78a-ecbd-f337-6026-8b6f90dc6277\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041f\u0440\u0438\u0432\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":367460,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/367460-riteylery-zametili-chto-upakovki-i-ves-produktov-v-rossii-umenshilis-v-2022-godu-radi-sohraneniya-cen","title":"\u0420\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0438 \u0432\u0435\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0440\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912611,"subsite_id":199133,"user_id":58061,"type":"comment_add","id":3912611,"hash":"fb5457a2a0561da162b9f82aa19a1b53","date":1645181601,"url":"https:\/\/vc.ru\/bugs\/367457-slishkom-mnogo-lishnego?comment=3912611","text":"\u041f\u043e\u0434\u0438 \u0414\u043e\u0434\u043e-\u043f\u0438\u0446\u0446\u0443? \u041a\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438, \u043a\u0442\u043e \u0435\u0451 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442? \u041e\u043d\u0430 \u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0435 \u0433\u0430\u0432\u043d\u043e. \u041b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0432 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0446\u0446\u0435\u0440\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c. \u0418 \u0444\u0440\u0430\u043d\u0448\u0438\u0437\u0430 \u0445\u0435\u0440\u043d\u044f. \u042f \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0437\u0430 300\u043a \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0430\u043b\u0435 \u043f\u0438\u0446\u0446\u0435\u0440\u0438\u044e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0443 \u0434\u043e\u0434\u043e \u043f\u0438\u0446\u0446\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":58061,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/58061-innokentiy-fefilov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6302ac31-642d-073e-51d9-31e448bd2f7a\/","name":"\u0418\u043d\u043d\u043e\u043a\u0435\u043d\u0442\u0438\u0439 \u0424\u0435\u0444\u0438\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":367457,"url":"https:\/\/vc.ru\/bugs\/367457-slishkom-mnogo-lishnego","title":"\u0421\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u0438\u0448\u043d\u0435\u0433\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912612,"subsite_id":199120,"user_id":956404,"type":"comment_add","id":3912612,"hash":"dfeb4b42a25f40c648f73631613569a3","date":1645181623,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/366861-na-menya-podayut-v-sud-za-statyu-na-vc-ru-chast-2?comment=3912612","text":"\u041c\u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0430 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0443 \u043d\u043e\u0440\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043f\u0440\u0438 \u0442\u043e\u043c \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0439 \u043f\u0438\u0430\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u0435\u0449\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e, \u0442\u0443\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442, \u043c\u044b \u0432\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0434\u0438\u043c \u0413, \u0430 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b \u043c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043f\u043e \u0441\u0432\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":956404,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/956404-sergey-panin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e7a128b8-d01a-5072-88ee-df3b12c83b19\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041f\u0430\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":366861,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/366861-na-menya-podayut-v-sud-za-statyu-na-vc-ru-chast-2","title":"\u041d\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u043d\u0430 vc.ru. \u0427\u0430\u0441\u0442\u044c 2"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3912613,"subsite_id":199124,"user_id":199689,"type":"comment_add","id":3912613,"hash":"402a8d47ca1ed57bf31af5b38946919a","date":1645181645,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/367465-megafon-ne-podklyuchili-opciyu-kotoruyu-sami-predlozhili?comment=3912613","text":"\u0417\u0434\u0440\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0439\u0442\u0435! \u041d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u043c, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0432 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u0440\u0430\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u043c\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":199689,"url":"https:\/\/vc.ru\/megafon","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3b8bd1cb-1e25-1de5-0e4b-44c787db8815\/","name":"\u041c\u0435\u0433\u0430\u0424\u043e\u043d","isVerified":true},"content":{"id":367465,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/367465-megafon-ne-podklyuchili-opciyu-kotoruyu-sami-predlozhili","title":"\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043e\u043f\u0446\u0438\u044e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0441\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438"},"isAnonymous":false}]}