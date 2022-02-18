Транспорт
Таня Боброва

Volkswagen ведёт переговоры о покупке «беспилотного» бизнеса Huawei — Manager Magazin Статьи редакции

Сделка позволила бы автопроизводителю найти партнёра в Китае — на одном из крупнейших своих рынков.

  • Сумма сделки может составить миллиарды евро, сообщило немецкое деловое издание Manager Magazin. В Huawei и Volkswagen отказались от комментариев TechCrunch.
  • У Volkswagen уже есть партнёрство с американским стартапом Argo AI. В сентябре 2021 года они представили беспилотный микроавтобус с предсказания действий пешеходов и водителей. Теперь компания ищет технологического партнёра в Китае, на одном из крупнейших своих рынков в 2020 году, отмечает издание.
  • Если сделка состоится, она «не будет дешёвой», указывает TechCrunch. Huawei планировала инвестировать $1 млрд в разработку технологий для электромобилей и беспилотников в 2021 году и сотрудничать с другими автопроизводителями для создания беспилотника под своим суббрендом.
  • Huawei занялась разработкой беспилотных машин в 2019 году. Тогда компания сообщала, что работает над ПО и сотрудничает с Audi (входит в концерн Volkswagen), а также китайскими автопроизводителями GAC Group, Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile.

#новость #huawei #volkswagen

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Затем Tesla покупает Volkswagen и на этом Happy End

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