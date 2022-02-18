Volkswagen ведёт переговоры о покупке «беспилотного» бизнеса Huawei — Manager Magazin Статьи редакции
Сделка позволила бы автопроизводителю найти партнёра в Китае — на одном из крупнейших своих рынков.
- Сумма сделки может составить миллиарды евро, сообщило немецкое деловое издание Manager Magazin. В Huawei и Volkswagen отказались от комментариев TechCrunch.
- У Volkswagen уже есть партнёрство с американским стартапом Argo AI. В сентябре 2021 года они представили беспилотный микроавтобус с предсказания действий пешеходов и водителей. Теперь компания ищет технологического партнёра в Китае, на одном из крупнейших своих рынков в 2020 году, отмечает издание.
- Если сделка состоится, она «не будет дешёвой», указывает TechCrunch. Huawei планировала инвестировать $1 млрд в разработку технологий для электромобилей и беспилотников в 2021 году и сотрудничать с другими автопроизводителями для создания беспилотника под своим суббрендом.
- Huawei занялась разработкой беспилотных машин в 2019 году. Тогда компания сообщала, что работает над ПО и сотрудничает с Audi (входит в концерн Volkswagen), а также китайскими автопроизводителями GAC Group, Beijing New Energy Automobile и Changan Automobile.
В июне капитализация компании составляла $1 трлн, теперь — почти в два раза меньше.
Рассказывает Кирилл Малышев, QA Team Lead Master Dеlivery.
Я пришел в Master Delivery в феврале 2021 года и стал вторым in-house тестировщиком в компании. До этого тестированием занимались ребята на аутсорсе. С самого начала мы столкнулись с рядом сложностей: у нас не было продуктовой документации по проекту, тест-кейсы описывались просто…
Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.
Любой желающий может стать посредником между компаниями и фрилансерами, считает The Verge и рассказывает, как устроена такая работа.
Всем привет, за клавиатурой я, Вика — Frontend-разработчик из веб-студии Pyrobyte. Разработчики, работающие на React Native периодически заглядываются на Flutter, и я не стала исключением. В этой статье я расскажу о личном опыте и подскажу, как сберечь пару-тройку сотен нервных клеток и привыкнуть к новому фреймворку.
Шведская концепция flygskam, то есть стыд за совершённые полёты — довольно новая для России идея. Тем не менее значительная часть наших путешественников ищет более зелёные варианты поездок. Конечно, из Москвы во Владивосток не доехать под парусом. Но такой перелёт можно компенсировать или, как говорят экоэнтузиасты, «заофсетить» в пару кликов с…