ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — среди них лайнеры Airbus Статьи редакции
Суда Airbus обеспечивали 40% пассажиропотока авиации в стране.
- 26 февраля Евросоюз выдвинул новые санкции: запретил продавать европейские самолёты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям. По тем контрактам, которые были заключены до 26 февраля 2022 года, поставки смогут продолжаться только до 28 марта.
- Санкции коснутся также судов, сданных России в лизинг. Их придётся вернуть лизингодателю в течение месяца.
- Под запрет попал один из крупнейших производителей гражданской авиатехники Airbus. Из 20 главных российских компаний, которые перевозят 97% пассажиропотока в стране, его самолёты использует десять. Например, «Аэрофлот» — у неё 117 судов, S7 — 66, а также «Уральские авиалинии». У последней из летательных аппаратов Airbus состоит весь парк, пишет РБК.
- В 2019 году, до коронавирусных ограничений, на судах Airbus российские компании перевезли 52,4 млн человек — это 41% от всего пассажиропотока в стране.
- Евросоюз также запретил оказывать России любые страховые и перестраховочные услуги и услуги по ремонту и модификации.
- Принятый пакет мер предусматривает запрет продажи, поставок, передачи или экспорт не только самолётов, но также вертолётов, космических технологий и комплектующих, пишет «Коммерсантъ».
Теперь заживем.
новость: 10 горящих суперджетов из 10
Главное, чтоб паспорт российский не запретили…хотя к этому всё и идёт))
О, идея заработка. Привезти сейчас обложки на загранпаспорта, имитирующие паспорта прибалтийских стран или монголии. Чтобы когда паспортный контроль проходишь за рубежом в морду в очереди не дали.
Отставить панические настроения. Наша страна сможет достойно ответить!
Boing не пройдет!
Лол, украинским самолётом?
советским, Украина давно уже никакие самолеты не выпускает
Ну почему же, можно при залете на территорию РФ иностранных самолетов их принудительно сажать с помощью истребителей и разбирать на запчасти, а пассажиров отправлять в лагеря, строить какую-нибудь железную дорогу в арктику.
Мощно!)
Железную дорогу на Марс. Арктика - это не достаточно амбициозно.
Это что получается, авиация в стране всё?
Если вся эта срань затянется, от добро пожаловать в плацкарт.
Большая часть самолётов новых в лизинге.
Отсутствие запчастей это приговор.
Всё в стране всё
Помянем
У нас есть АН-2. Можно построить около автомобильных заправок аэродромы и так летать.Из Москвы до Волгограда можно будет долетать с 1 дозаправкой всего за 5 часов. А если в салон поставить бочки с топливом и чтобы во время полета пассажиры его дозаправляли из салона, то можно обойтись и без дозаправки.
Это на первое время. А потом построим сверхзвуоквой гиперреактивный супер джет и будем летать во владивосток.
Батутами обойдёмся. Только выиграли!
Не, ну в салоне неудобно, хоть и дешево. Внешние баки, как у дидов
И даже АН-2, который у нас есть - это самолет производства и разработки Украины.
Ссссука, проклятые нацисты с евреем во главе...
Глупые люди. Эти сранные аирбасы в своё время развалили нашу авиастроительную отрасль, они хотят возродить ее?
но сначала ты будешь поездом ездить. лет 5 минимум. перед тем как её "возродят". Пу будет летать на своем Ил-96 и смотреть сверху на тебя как на холопа.
Если честно, лет 15 уже поездом не ездил.
вас ни кто не спрашивал, добро пожаловать на поезд, ВАМ говорят. :)
Ну поезд то будет хотя бы сименс? Не какая-нибудь скотовозка-теплушка на коптящем дизеле?
это все зависит от спроса. депутаты и чиновники на сименсе. остальным что хватит.
И что и поеду если нужно это будет мне
Из Москвы в Хабаровск хорошо очень поездом, рекомендую. 5 дней в одну сторону не срок, можно кроссворды взять с собой. Картишки.Или чо там щас в поездах делают.
Вот чего-то бразильский Эмбраер аирбасы не развалили, а отечественные илы и ту развалили. Может просто с ними произошло тоже, что и с отечественными автомобилями, после появления на рынке доступных иномарок?
А вот чисто теоретически, насколько реально производить в санкционной России собственные самолеты, аналогичные Боингу и Аэробусу?
Насколько я понимаю, комплектующие для того же Аэробуса производятся в куче стран. К тому же нужны определенные виды металлов и других материалов, которые не производятся на территории России. Сколько лет может занять такое производство?
Раззапрещались светло-синие)))
Зассали конкретно.
Никак до них не доходит, что тыкать палкой в медведя - опасно для жизни. Даже в прирученного медведя.
Такими темпами медведя скоро в берлоге законопатят бетонной пробкой.
Да лишь бы руки откусывать не начал конопательщикам. Не дай Бог.
Ноу проблем, приятного времяпрепровождения в берлогах в 21 веке 😉
Кто-нибудь разбирается в теме? Насколько это серьёзно?
UPD: прочитал про возврат самолетов. Так они же все в лизинг? Забавно будет если США не поддержат. А если поддержат не забавно
Как было указано выше, в России 40% пассажиропотока обеспечивает Airbus. Без поставки запчастей они в очень короткое время превратятся в тыкву.
Ну какое-то время можно летать по принципу "из двух самолетов соберем один". Потом да, наступит печаль.
Эпоха "присрем атшахи, ищопаходит" в авиации объявлена открытой
Это очень серьезно. Боинг однозначно поддержит. Что остается? Бразильские Эмбраер. Но это по сути надо сдавать все самолеты обратно лизингодателю с огромными штрафами и бежать заказывать новые. Да и Бразилия под давлением мирового сообщества тоже может ввести запрет.
АК разрешат слать лесом лизингодателей и правительство выкупит самолёты. Без официального ТО наши АК не будут летать в Европу, поэтому речь будет идти о взаимном закрытии неба ЕС - Россия. И так, пока европейцев не отпустит.
Причиннно-следственную связь не путайте. Не европейцев отпустит, а пока пыня не подохнет с его имперскими хотелками.
конечно серьезно. у нас суперджет тоже на заграничных запчастях изрядно. его под экспорт делали. если забивать, от будет безопасность падать. Будут чаще аварии и катастрофы случаться, летающих самолетов количество уменьшится.
Боинг приготовился.
Ну, как и в 14. Европейцы вводят грозные санкции, а американцы под это дело забирают бизнес
Теперь просто российские самолёты будут чинить не в Европе а в России или Казахстане, у с7 техник или эйр Астаны
Может и будут, только прайс будет не стандартный, т.к. очень большие риски.
Авиакомпании до недавнего времени не думали, как жить в случае превращения страны во «второй Иран» с точки зрения авиационных санкций, резюмирует Олег Пантелеев: «Но Иран сумел, сможем и мы».
ну там не все так хорошо в иране. старые старые самолеты. периодически катастрофы.
если санкции не будут отменены, нас ждет такое же.
Вот так переиграл , ух молодец пыня , будем летать на влажных фантазиях питуна
Если бы не Путин, в Египет на самолетах Аэрофлота летали бы солдаты НАТО.
Основными мировыми продуцентами титановых концентратов являются десять стран, на которые в 2012 году приходилось 94% выпуска ильменитовых, 90% рутиловых и 100% лейкоксеновых концентратов. Так что проблем с титаном у Боинга с Аирбасом не будет.
1/3 - это не так уже много. И они его будут закупать в другом месте. Или вы думаете из-за титана отменят или ослабят санкции? :) И США с ЕС не подумали об этом и оставили Боинг и Аэрбас без титана?
Однажды узнал, что лечу на боинге, которому 25 лет.
Срок эксплуатации самолётов в среднем 32 года, парки расширяют лишь при стабильном увеличении пассажиропотока. Похоже, на это и расчёт.
В Ссср весь авиапарк был свой и на импорт делали самолеты ✈️ так что может возродится странна, но это вряд ли, не дадут будем как Северная Корея 🇰🇵
делали, но вот как от них быстро отказались с 1991 года все, показывает что они к тому времени устарели в реалиях того времени. Во времена СССР была система "бартера" внутренней торговли между СССР и другими странами соц блока. Мы вам танки, самолеты, вы нам икарусы, трамваи и тд и тп. Сейчас такая схема не работает.
Интересно, на сколько просядет EADSY на этой новости. Следующий квартал для них будет провальным
Будут продавать Китаю, а Китай в Россию. По прайсу X2.
Только самолёты в основном в лизинг.
Авиакомпании ими не владеют обычно.
Да и отследить конкретный борт не проблема.
Схема с белорусскими морепродуктами тут не прокатит.
Риск вторичных санкций никто не отменял
Во времена моих родителей ходила песня, которую скоро снова начнут петь:
"ту104 - самый страшный самолет
Ту104 - никогда не упадёт
Бабушка летала
Бабушки не стало"
Вы не дописали в этих строках самого важного:
«Бабушка летала.
Бабушки не стало.»
Ну этот кусок песни мне недопевали)
Я кажется перестаю понимать как работают санкции. Они же должны стимулировать население и бизнес как то давить на власть, так?
Но сейчас нас делают изгоями, отрезают от всего. Я боюсь что это приведет к обратной ситуации. И уж убедить народ что всех бедах виноват запад - однозначно будет проще.
PS: Видимо в будущем РУ паспорт будет как черная метка. IT-шники на аутсорсе могут потерять рабочие места, а значит и зарплата упадет в отрасли. Грустно.
Боинг давно искали возможности прищемить хвост Аирбасу, интересно какие будут от них заявления по санкциям
Это крайне небезопасно.
Также «Сбер» покинул и Лев Хасис, сообщало издание.
Ранее компания уже наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые» сообщения о военной операции России.
Очень много разговоров о технологии SWIFT, наткнулся на тред в твиттере как раз на эту тему и вольно его перевел.
Представим ситуацию: есть онлайн-школа, которая принимает платежи от своих студентов и выплачивает гонорары своим преподавателям. Как организовать этот процесс без лишних хлопот, не оформляя зарплатный проект с банком и не собирая данные карт для переводов? Существует довольно удобный сервис, который часто называют «выплаты на карты», «массовые…
Я несколько раз слышал теории о “прозрачной зарплате” от Российских и Зарубежных спикеров с бизнес конференций ещё до пандемии. Команда определяет долю каждого сотрудника в эффективности и привязывает зарплату к прибыли. Тогда каждый в команде будет стремиться к “суперрезультату”.