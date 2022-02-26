Транспорт
Полина Лааксо

ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — среди них лайнеры Airbus Статьи редакции

Суда Airbus обеспечивали 40% пассажиропотока авиации в стране.

  • 26 февраля Евросоюз выдвинул новые санкции: запретил продавать европейские самолёты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям. По тем контрактам, которые были заключены до 26 февраля 2022 года, поставки смогут продолжаться только до 28 марта.
  • Санкции коснутся также судов, сданных России в лизинг. Их придётся вернуть лизингодателю в течение месяца.
  • Под запрет попал один из крупнейших производителей гражданской авиатехники Airbus. Из 20 главных российских компаний, которые перевозят 97% пассажиропотока в стране, его самолёты использует десять. Например, «Аэрофлот» — у неё 117 судов, S7 — 66, а также «Уральские авиалинии». У последней из летательных аппаратов Airbus состоит весь парк, пишет РБК.
  • В 2019 году, до коронавирусных ограничений, на судах Airbus российские компании перевезли 52,4 млн человек — это 41% от всего пассажиропотока в стране.
  • Евросоюз также запретил оказывать России любые страховые и перестраховочные услуги и услуги по ремонту и модификации.
  • Принятый пакет мер предусматривает запрет продажи, поставок, передачи или экспорт не только самолётов, но также вертолётов, космических технологий и комплектующих, пишет «Коммерсантъ».

#новость #днрилнр

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Allestor Krei

Теперь заживем.

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Allestor Krei

новость: 10 горящих суперджетов из 10

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17
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Dennis Gooddeni

Главное, чтоб паспорт российский не запретили…хотя к этому всё и идёт))

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0
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- -

О, идея заработка. Привезти сейчас обложки на загранпаспорта, имитирующие паспорта прибалтийских стран или монголии. Чтобы когда паспортный контроль проходишь за рубежом в морду в очереди не дали.

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1
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- -

Отставить панические настроения. Наша страна сможет достойно ответить!

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24
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zx80

Boing не пройдет!

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3
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Эдуард Гладышев

Лол, украинским самолётом?

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Александр Св-Ко

советским, Украина давно уже никакие самолеты не выпускает

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1
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Качественный ГОСТ

Ну всё, прилетели 🛬

Теперь их будут колхозить при поломке известным российским методом - авось.

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4
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- -

Ну почему же, можно при залете на территорию РФ иностранных самолетов их принудительно сажать с помощью истребителей и разбирать на запчасти, а пассажиров отправлять в лагеря, строить какую-нибудь железную дорогу в арктику.

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40
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Качественный ГОСТ
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6
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Sergio Le-Marshe

Мощно!)

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0
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Maxim Petrukhin

Железную дорогу на Марс. Арктика - это не достаточно амбициозно.

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5
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Эдуард Гладышев

Это что получается, авиация в стране всё?

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3
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Ковтун Максим

Если вся эта срань затянется, от добро пожаловать в плацкарт.
Большая часть самолётов новых в лизинге.
Отсутствие запчастей это приговор.

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28
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Alexey Levin

Всё в стране всё

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0
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Эдуард Гладышев

Помянем

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0
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- -

У нас есть АН-2. Можно построить около автомобильных заправок аэродромы и так летать.Из Москвы до Волгограда можно будет долетать с 1 дозаправкой всего за 5 часов. А если в салон поставить бочки с топливом и чтобы во время полета пассажиры его дозаправляли из салона, то можно обойтись и без дозаправки.

Это на первое время. А потом построим сверхзвуоквой гиперреактивный супер джет и будем летать во владивосток.

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7
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Maxim Petrukhin

Батутами обойдёмся. Только выиграли!

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4
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Качественный ГОСТ

Из Москвы до Волгограда можно будет
 Холмс, но зачем?

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1
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Lexx Sky

Не, ну в салоне неудобно, хоть и дешево. Внешние баки, как у дидов

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0
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Stan 1

И даже АН-2, который у нас есть - это самолет производства и разработки Украины.

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0
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Maxim Petrukhin

Ссссука, проклятые нацисты с евреем во главе...

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Владимир Пеньков

Глупые люди. Эти сранные аирбасы в своё время развалили нашу авиастроительную отрасль, они хотят возродить ее?

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3
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Сергей Житников

но сначала ты будешь поездом ездить. лет 5 минимум. перед тем как её "возродят". Пу будет летать на своем Ил-96 и смотреть сверху на тебя как на холопа.

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5
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Владимир Пеньков

Если честно, лет 15 уже поездом не ездил.

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1
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Сергей Житников

вас ни кто не спрашивал, добро пожаловать на поезд, ВАМ говорят. :)

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1
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- -

Ну поезд то будет хотя бы сименс? Не какая-нибудь скотовозка-теплушка на коптящем дизеле?

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0
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Сергей Житников

это все зависит от спроса. депутаты и чиновники на сименсе. остальным что хватит.

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0
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Владимир Пеньков

И что и поеду если нужно это будет мне

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Maxim Petrukhin

Из Москвы в Хабаровск хорошо очень поездом, рекомендую. 5 дней в одну сторону не срок, можно кроссворды взять с собой. Картишки.Или чо там щас в поездах делают.

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0
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- -

Вот чего-то бразильский Эмбраер аирбасы не развалили, а отечественные илы и ту развалили. Может просто с ними произошло тоже, что и с отечественными автомобилями, после появления на рынке доступных иномарок?

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5
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Данил Сафронов

А вот чисто теоретически, насколько реально производить в санкционной России собственные самолеты, аналогичные Боингу и Аэробусу?
Насколько я понимаю, комплектующие для того же Аэробуса производятся в куче стран. К тому же нужны определенные виды металлов и других материалов, которые не производятся на территории России. Сколько лет может занять такое производство?

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0
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Igor Sergeev

Раззапрещались светло-синие)))
Зассали конкретно.
Никак до них не доходит, что тыкать палкой в медведя - опасно для жизни. Даже в прирученного медведя.

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–18
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- -

Такими темпами медведя скоро в берлоге законопатят бетонной пробкой.

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13
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Igor Sergeev

Да лишь бы руки откусывать не начал конопательщикам. Не дай Бог.

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0
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user_90123129312

Ноу проблем, приятного времяпрепровождения в берлогах в 21 веке 😉

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0
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Снеговик

Кто-нибудь разбирается в теме? Насколько это серьёзно?

UPD: прочитал про возврат самолетов. Так они же все в лизинг? Забавно будет если США не поддержат. А если поддержат не забавно

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4
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Sebastian Danilov

Как было указано выше, в России 40% пассажиропотока обеспечивает Airbus. Без поставки запчастей они в очень короткое время превратятся в тыкву.

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2
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- -

Ну какое-то время можно летать по принципу "из двух самолетов соберем один". Потом да, наступит печаль.

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1
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Lexx Sky

Эпоха "присрем атшахи, ищопаходит" в авиации объявлена открытой

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0
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- -

Это очень серьезно. Боинг однозначно поддержит. Что остается? Бразильские Эмбраер. Но это по сути надо сдавать все самолеты обратно лизингодателю с огромными штрафами и бежать заказывать новые. Да и Бразилия под давлением мирового сообщества тоже может ввести запрет.

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1
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Антон piter

АК разрешат слать лесом лизингодателей и правительство выкупит самолёты. Без официального ТО наши АК не будут летать в Европу, поэтому речь будет идти о взаимном закрытии неба ЕС - Россия. И так, пока европейцев не отпустит.

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0
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user_90123129312

Причиннно-следственную связь не путайте. Не европейцев отпустит, а пока пыня не подохнет с его имперскими хотелками.

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0
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Сергей Житников

конечно серьезно. у нас суперджет тоже на заграничных запчастях изрядно. его под экспорт делали. если забивать, от будет безопасность падать. Будут чаще аварии и катастрофы случаться, летающих самолетов количество уменьшится.

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1
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Сергей S.L.

Боинг приготовился.
Ну, как и в 14. Европейцы вводят грозные санкции, а американцы под это дело забирают бизнес

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3
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Павел Скор

Теперь просто российские самолёты будут чинить не в Европе а в России или Казахстане, у с7 техник или эйр Астаны

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2
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- -

Может и будут, только прайс будет не стандартный, т.к. очень большие риски.

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0
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Онлайн-Аптека

Авиакомпании до недавнего времени не думали, как жить в случае превращения страны во «второй Иран» с точки зрения авиационных санкций, резюмирует Олег Пантелеев: «Но Иран сумел, сможем и мы».

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2
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Сергей Житников

ну там не все так хорошо в иране. старые старые самолеты. периодически катастрофы.

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0
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Онлайн-Аптека

если санкции не будут отменены, нас ждет такое же.

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0
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Podkuiko Vladislav

Вот так переиграл , ух молодец пыня , будем летать на влажных фантазиях питуна

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0
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- -

Если бы не Путин, в Египет на самолетах Аэрофлота летали бы солдаты НАТО.

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–2
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Андрей Бездомный
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1
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Саша Ставров
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Блаженный Влад

Сейчас пока рано делать выводы. Надо дождаться хотя бы середины марта. Тогда более-менее станет понятно — нам полная Ж настала или частичная, в том числе надо понять, чем ответит Россия. Без титана сложно строить боинги и аирбасы.

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1
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Онлайн-Аптека

Основными мировыми продуцентами титановых концентратов являются десять стран, на которые в 2012 году приходилось 94% выпуска ильменитовых, 90% рутиловых и 100% лейкоксеновых концентратов. Так что проблем с титаном у Боинга с Аирбасом не будет.

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Блаженный Влад

Будут и еще какие. Боинг закупает треть титана из России, и как вы понимаете — не просто так. Смена поставщика приведет к огромным издержкам. Там где бабки, идеология часто пасует. Так что поглядим.

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1
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Онлайн-Аптека

1/3 - это не так уже много. И они его будут закупать в другом месте. Или вы думаете из-за титана отменят или ослабят санкции? :) И США с ЕС не подумали об этом и оставили Боинг и Аэрбас без титана?

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0
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Pavel Ivanov

Однажды узнал, что лечу на боинге, которому 25 лет.

Срок эксплуатации самолётов в среднем 32 года, парки расширяют лишь при стабильном увеличении пассажиропотока. Похоже, на это и расчёт.

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1
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Хрен Хамов

В Ссср весь авиапарк был свой и на импорт делали самолеты ✈️ так что может возродится странна, но это вряд ли, не дадут будем как Северная Корея 🇰🇵

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–10
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Сергей Житников

делали, но вот как от них быстро отказались с 1991 года все, показывает что они к тому времени устарели в реалиях того времени. Во времена СССР была система "бартера" внутренней торговли между СССР и другими странами соц блока. Мы вам танки, самолеты, вы нам икарусы, трамваи и тд и тп. Сейчас такая схема не работает.

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3
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Sergei Nikitin

Интересно, на сколько просядет EADSY на этой новости. Следующий квартал для них будет провальным

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–1
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Matvey Glazkov

Будут продавать Китаю, а Китай в Россию. По прайсу X2.

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Ковтун Максим

Только самолёты в основном в лизинг.
Авиакомпании ими не владеют обычно.
Да и отследить конкретный борт не проблема.
Схема с белорусскими морепродуктами тут не прокатит.

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2
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Murat Oshroev

Риск вторичных санкций никто не отменял

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0
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Никита Алфимов

Во времена моих родителей ходила песня, которую скоро снова начнут петь:
"ту104 - самый страшный самолет
Ту104 - никогда не упадёт
Бабушка летала
Бабушки не стало"

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Sebastian Danilov

Вы не дописали в этих строках самого важного:
«Бабушка летала.
Бабушки не стало.»

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Никита Алфимов

Ну этот кусок песни мне недопевали)

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25 лет Октября

Я кажется перестаю понимать как работают санкции. Они же должны стимулировать население и бизнес как то давить на власть, так?

Но сейчас нас делают изгоями, отрезают от всего. Я боюсь что это приведет к обратной ситуации. И уж убедить народ что всех бедах виноват запад - однозначно будет проще.

PS: Видимо в будущем РУ паспорт будет как черная метка. IT-шники на аутсорсе могут потерять рабочие места, а значит и зарплата упадет в отрасли. Грустно.

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Роман Щепкин

Боинг давно искали возможности прищемить хвост Аирбасу, интересно какие будут от них заявления по санкциям

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Anatoly Ivanov

Это крайне небезопасно.

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