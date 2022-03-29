Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в онлайн-режиме Статьи редакции
Обновлённый законопроект в ближайшее время могут рассмотреть в Госдуме.
Министерство разработало новую версию законопроекта о такси, пишет РБК со ссылкой на текст. Его подлинность подтвердили представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.
По документу, службы заказа легкового такси (агрегаторы или таксопарки со своим приложением) обязаны предоставить «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ.
Речь про данные, «используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». К какой именно информации и зачем нужно предоставить доступ ФСБ, в тексте не указывается.
По словам одного из собеседниов РБК, проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав. В Минюсте сообщили, что рассматривали документ и направили заключение в Минтранс; в Ространснадзоре перенаправили запрос в это же министерство. В самом ведомстве не ответили на запрос.
Что ещё предлагается в документе:
- Кроме ФСБ службы должны будут передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему (платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах).
- Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.
- Ограничить количество такси для каждого региона.
- Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.
- Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и другие меры.
По словам Зариповой, новая версия законопроекта в ближайшее время будет внесена в Госдуму. В «Ситимобиле» отметили, что документ «во многом повторяет отклонённые ранее редакции, в том числе получившие негативные отзывы участников рынка». В «Максим» сказали, что не знакомы с документом. В «Яндекс.Такси» отказались от комментариев.
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И сократить объёмы потребляемого интернет-трафика.
А пассажиров передавать прям из салона такси в заботливые руки они не предложили?
А в целом всё это, как любые инициативы верхов в очередной раз приведёт к удорожанию услуги.
Потрясающе, что вас именно стоимость в первую очередь беспокоит.
Стоимость как раз во вторую.
А Вы всерьёз полагаете, что данные клиентов любого сервиса в неприкосновенности и под защитой?
Нет, я полагаю обратное. Как этот вопрос связан с ценой?
Может скидки за добровольную сдачу сделают😏
Оффлайн конверсии следующим шагом пойдут
Чекистский террор только начинается
💯
Все таксисты должны стать штатными сотрудниками ФСБ и должны заниматься провокациями для выявления неблагонадежных граждан.
Тогда бизнес закрыть придется
Большой брат - следит за тобой везде)
А то разъездились тут , на этих , своих .... Taxi
Буржуи ....
Предлагаю минздраву , обязать old spice , передавать данные пота в ФСБ. Тут то мы и узнаем , кто потеет при виде полицейских !!!!
Не брат он мне
Ну что, как поездили?
А почему только такси?
ВСЕ авто должны отправлять паспортные данные всех пассажиров онлайн.
Но в автобусах и метро такого делать не надо. Пока. Начинать, конечно, с агрегаторов такси. Короткая беседа: «Куда, когда, зачем сумочка? Ну а если там дома никого, тогда куда?» И так далее. Ну, тут же, сразу, при запуске приложения, чтоб потом не беспокоить. И данные – в базу. Да, данные – в базу.
https://www.youtube.com/watch?v=hf-K0dARoys
Дорогие россияне, отнеситесь с пониманием, ГУЛАГ сам себя не построит.
Одно маленькое и паршивое но, это всё требует чипов и технологий, а у нас их нет.
Что-то мне все это напоминает…Ощущение,что скоро фраза «чёрный воронок выехал за вами»,снова будет актуальной.КГБ просто превратилось в ФСБ
С подключением
Про данные там десятой важности пункт,но именно он в заголовке
10-й важности для кого?
Кстати да))
Решили узаконить то, что и так давно происходило
Не в режиме же онлайн 🙅🏻❌
После слива моих адресов уже пофиг
Не понял, зачем ограничивать количество такси. С установкой минимального ценника количество, к слову, ограничится и так)
Вообще-то в ДИТ льются данные уже лет семь. ФСБ ничто не мешало их брать.
Можно будет вызвать тариф «на ходу», где таксист не блокирует двери и ты можешь выскочить из машины в случае чего 🙃
Правильный законопроект - запретить ФСБ как антинародную экстремисткую организацию, законодательно ввести презумцию виновности ко всем госслужащим, судьям, членам их семей, ко всем работникам и членам их семей применить презумцию виновности, всех их уволить без права занимать какие-либо должности в гос органах и гос компаниях, их деятельность проверить, рассекретить, опубликовать и опубликовать все архивы ФСБ, КГБ, виновных привлечь к уголовной ответственности, их и членов их семей в ссылку БАМ строить, космодром Восточный, дороги и т. п.