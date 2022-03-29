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Транспорт
Слепой Никита

Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в онлайн-режиме Статьи редакции

Обновлённый законопроект в ближайшее время могут рассмотреть в Госдуме.

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Министерство разработало новую версию законопроекта о такси, пишет РБК со ссылкой на текст. Его подлинность подтвердили представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.

По документу, службы заказа легкового такси (агрегаторы или таксопарки со своим приложением) обязаны предоставить «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ.

Речь про данные, «используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». К какой именно информации и зачем нужно предоставить доступ ФСБ, в тексте не указывается.

По словам одного из собеседниов РБК, проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав. В Минюсте сообщили, что рассматривали документ и направили заключение в Минтранс; в Ространснадзоре перенаправили запрос в это же министерство. В самом ведомстве не ответили на запрос.

Что ещё предлагается в документе:

  • Кроме ФСБ службы должны будут передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему (платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах).
  • Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.
  • Ограничить количество такси для каждого региона.
  • Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.
  • Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и другие меры.

По словам Зариповой, новая версия законопроекта в ближайшее время будет внесена в Госдуму. В «Ситимобиле» отметили, что документ «во многом повторяет отклонённые ранее редакции, в том числе получившие негативные отзывы участников рынка». В «Максим» сказали, что не знакомы с документом. В «Яндекс.Такси» отказались от комментариев.

#новость #такси #законы

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30 комментариев
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Вадим Д.

А пассажиров передавать прям из салона такси в заботливые руки они не предложили?
А в целом всё это, как любые инициативы верхов в очередной раз приведёт к удорожанию услуги.

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Mercator

Потрясающе, что вас именно стоимость в первую очередь беспокоит.

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Вадим Д.

Стоимость как раз во вторую.
А Вы всерьёз полагаете, что данные клиентов любого сервиса в неприкосновенности и под защитой?

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Mercator

Нет, я полагаю обратное. Как этот вопрос связан с ценой?

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Сергей Я

Может скидки за добровольную сдачу сделают😏

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Maxim Stroganoff

Оффлайн конверсии следующим шагом пойдут

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Dmitriy Dmitriev

Чекистский террор только начинается

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Sergey L.

💯

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Alexander Klimanskiy

Все таксисты должны стать штатными сотрудниками ФСБ и должны заниматься провокациями для выявления неблагонадежных граждан.

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Sergey Vasiliev

Тогда бизнес закрыть придется

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unknown

Большой брат - следит за тобой везде)

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YCbluKOBPbl

А то разъездились тут , на этих , своих .... Taxi
Буржуи ....
Предлагаю минздраву , обязать old spice , передавать данные пота в ФСБ. Тут то мы и узнаем , кто потеет при виде полицейских !!!!

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Paster Nak

Не брат он мне

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Знатный Тролль

Ну что, как поездили?

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Robastik - scraper Excel addin

А почему только такси?
ВСЕ авто должны отправлять паспортные данные всех пассажиров онлайн.

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Tlaloc Chavez

Но в автобусах и метро такого делать не надо. Пока. Начинать, конечно, с агрегаторов такси. Короткая беседа: «Куда, когда, зачем сумочка? Ну а если там дома никого, тогда куда?» И так далее. Ну, тут же, сразу, при запуске приложения, чтоб потом не беспокоить. И данные – в базу. Да, данные – в базу.

https://www.youtube.com/watch?v=hf-K0dARoys

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Постнатальный анализ

Дорогие россияне, отнеситесь с пониманием, ГУЛАГ сам себя не построит.

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Geni Alen

Одно маленькое и паршивое но, это всё требует чипов и технологий, а у нас их нет.

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Юлия

Что-то мне все это напоминает…Ощущение,что скоро фраза «чёрный воронок выехал за вами»,снова будет актуальной.КГБ просто превратилось в ФСБ

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Paster Nak

С подключением

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роман долгополов

Про данные там десятой важности пункт,но именно он в заголовке

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Vacuum

10-й важности для кого?

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Sergey L.

Кстати да))

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Andrei Smirnovsky

Решили узаконить то, что и так давно происходило

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Sergey L.

Не в режиме же онлайн 🙅🏻❌

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Alex Moren

После слива моих адресов уже пофиг

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Boris

Не понял, зачем ограничивать количество такси. С установкой минимального ценника количество, к слову, ограничится и так)

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Sergei Timofeyev

Вообще-то в ДИТ льются данные уже лет семь. ФСБ ничто не мешало их брать.

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Ульяна Вайн

Можно будет вызвать тариф «на ходу», где таксист не блокирует двери и ты можешь выскочить из машины в случае чего 🙃

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Jack Pot

Правильный законопроект - запретить ФСБ как антинародную экстремисткую организацию, законодательно ввести презумцию виновности ко всем госслужащим, судьям, членам их семей, ко всем работникам и членам их семей применить презумцию виновности, всех их уволить без права занимать какие-либо должности в гос органах и гос компаниях, их деятельность проверить, рассекретить, опубликовать и опубликовать все архивы ФСБ, КГБ, виновных привлечь к уголовной ответственности, их и членов их семей в ссылку БАМ строить, космодром Восточный, дороги и т. п.

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