Обновлённый законопроект в ближайшее время могут рассмотреть в Госдуме.

{"id":389598,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":389598,"gtm":null} 2461 просмотров

Министерство разработало новую версию законопроекта о такси, пишет РБК со ссылкой на текст. Его подлинность подтвердили представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.

По документу, службы заказа легкового такси (агрегаторы или таксопарки со своим приложением) обязаны предоставить «автоматизированный удалённый доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Речь про данные, «используемые для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». К какой именно информации и зачем нужно предоставить доступ ФСБ, в тексте не указывается.

По словам одного из собеседниов РБК, проект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав. В Минюсте сообщили, что рассматривали документ и направили заключение в Минтранс; в Ространснадзоре перенаправили запрос в это же министерство. В самом ведомстве не ответили на запрос.

Что ещё предлагается в документе:

Кроме ФСБ службы должны будут передавать данные о перевозках, в том числе о местоположении и водителе, в Региональную навигационно-информационную систему (платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах).

Ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.



Ограничить количество такси для каждого региона.

Обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.



Обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и другие меры.

